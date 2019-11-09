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福州羽賽／戴資穎四強退賽 仍有機會重返球后

二水「登廟步道」沿途綠樹成蔭，還可巧遇獼猴陪你散步

2019-11-09 08:30健行筆記 健行筆記*花ㄦ

登廟步道是條早期彰化二水鄉通往南投名間鄉松柏嶺的買賣道路。步道全程是柏油路及階梯，但沿途綠樹成蔭，有四座涼亭供休憩。 登廟步道尾端土石塌落，可續接廟前坑步道至受天宮。坐火車從二水車站=>神豐宮(0.7K/10分鐘)，途經平交道、八堡圳、百年土地公。3db8133f45c536b8cd64b887407bf841.jpg17d70fc5613afc6413c0fb6aa5f05e9a.jpg8d08f8b173ef9ff830765fa1366a086f.jpg68fedea2e7b0a39c0619aab4e5322b35.jpge2d8e3de76634c904d7c5c3a6c03a91a.jpg神豐宮=>豐柏廣場(0.7K/10分鐘)，遇見台灣獼猴出沒其間。76edf38dfb15d19bcadbc0b91fe8cb60.jpg1148304027753c70771a28230b3cce58.jpg0486399195c2e128e76eee9d31981159.jpg98331ed163f598c0bd068d4ae2c0da43.jpgf7267d1d5f372c08c350fde7bf8779a9.jpg4f61d38fd2270753edbe22cfdc9d675a.jpg7ce8fd69a149f77d104aee86e4fd48d7.jpg豐柏廣場(0.5K/15分鐘)=>第1涼亭，經過一柚子園民家現採現賣柚子。02f81a1070efa3c730e1af1c1d7073d0.jpg004c87267278f528011814120a80ed43.jpgfa4302ec876a81f0d1a60283f6e26485.jpgb342863b61c6fffc6141b9b60c253697.jpgd41bfa6a352f931e12d1b5114dd8f7a6.jpg觀山亭(第1涼亭)(0.6K/15分鐘)=>第3涼亭，途經二三涼亭路程平順。16f2bd16bc4944b2ccd0a25b225cf092.jpg

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ce770c9e8058a01c8759b122e4b324cc.jpg97590ea6b8488f28c88cd7439c2b4ee5.jpg07df6b9b44c2d23365fdc13cc40a58e7.jpg5bb908eec57fa5ab9d0abba01bc2c94f.jpg賞猿台(第3涼亭)(0.4K/10分鐘)=>第4涼亭，過賞猿台有點爬坡，水泥路面好走。f603f0cf83fda75868b7c629ce834501.jpge1b3d19fff90acf3e3037ed75ac02032.jpgb857a6ffd92de98c39e17b1b5ded782e.jpg4beead86b50530d0d94a42dcd1a0aa8a.jpg第4涼亭(0.26K/15分鐘)=>豐柏路，此段(廟前坑步道)為陡峭石階坡，需換氣再上。fd65fda5ae5d936e830d2ccd142de713.jpg55fb27a686d0a3133333627435f5499f.jpgde0355a4fbda7844f0f24af0f5221d08.jpgdc84397eba62091b2d0d61b43c0235ee.jpg7aada056b368a1f550a81add36897d0d.jpg7cdbf9a610da24ce29a8d9320aa3b519.jpg豐柏路(0.2K/3分鐘)=>松柏嶺受天宮，主祀玄天上帝香火鼎盛，有供水廁所寬敞。a011dbc7401b9cfc35838de515dd4a88.jpgcd6db02e1de3b551ac769deaddcbf25d.jpga60bdd42946cfe11fa217aee9323aa88.jpg0b2241a2dee7f3b77be383cd74567346.jpg可續登松柏坑山，又稱獅子頭山，海拔430公尺，山頂有二等三角點No.1067，小百岳編號051。fb6d2da0ec1d814297c0627c210c9cdc.jpg8c8bafb366fb0bcabccbdbd41fcd85f0.jpg0ddf303d6b7e618f1932d4c04ba0cdb0.jpg回程可走坑內坑步道，下坡45分，可與松柏嶺登廟步道作環形串連。431f85c245e7ae832bfeaa5a80dd459a.jpgbd76ca623bf2b543d81bfedc3a708170.jpg記得來參與2019二水國際跑水節，11/2開幕式，11/3跑水馬拉松 6:00~13:00。fe2d13a3075e31ba658afb48bc244d5a.jpg

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