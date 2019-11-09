二水「登廟步道」沿途綠樹成蔭，還可巧遇獼猴陪你散步
登廟步道是條早期彰化二水鄉通往南投名間鄉松柏嶺的買賣道路。步道全程是柏油路及階梯，但沿途綠樹成蔭，有四座涼亭供休憩。 登廟步道尾端土石塌落，可續接廟前坑步道至受天宮。坐火車從二水車站=>神豐宮(0.7K/10分鐘)，途經平交道、八堡圳、百年土地公。神豐宮=>豐柏廣場(0.7K/10分鐘)，遇見台灣獼猴出沒其間。豐柏廣場(0.5K/15分鐘)=>第1涼亭，經過一柚子園民家現採現賣柚子。觀山亭(第1涼亭)(0.6K/15分鐘)=>第3涼亭，途經二三涼亭路程平順。
賞猿台(第3涼亭)(0.4K/10分鐘)=>第4涼亭，過賞猿台有點爬坡，水泥路面好走。第4涼亭(0.26K/15分鐘)=>豐柏路，此段(廟前坑步道)為陡峭石階坡，需換氣再上。豐柏路(0.2K/3分鐘)=>松柏嶺受天宮，主祀玄天上帝香火鼎盛，有供水廁所寬敞。可續登松柏坑山，又稱獅子頭山，海拔430公尺，山頂有二等三角點No.1067，小百岳編號051。回程可走坑內坑步道，下坡45分，可與松柏嶺登廟步道作環形串連。記得來參與2019二水國際跑水節，11/2開幕式，11/3跑水馬拉松 6:00~13:00。
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