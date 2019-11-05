台灣欒樹落羽松好繽紛！ 桃園大溪河濱公園 孩子們的遊戲天堂

2019-11-05 15:25 健行筆記 健行筆記阿珠珠



這是我近期第二度來到這個公園~大溪河濱公園~秋日裡的大溪河濱公園色彩好繽紛，台灣欒樹和落羽松相互爭豔美極了!公園裡有好多的運動和遊戲設施，真是孩子們的假日天堂~

真的有很多兒童遊戲設施和青少年體能訓練設施，還有壘球場...不論是兒童還是青少年都會喜歡這裡的~

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這棵像是一把大雨傘的大樹造型好可愛!在樹蔭下乘涼是一大享受呢!一大片的綠地也是野餐的好地點唷!

台灣欒樹在秋日裡好繽紛!從開花到結果每一個階段都會有不同的色彩!四色樹、燈籠樹、台灣金雨樹都是他的名字喔!

公園裡的這片落羽松林，葉子雖然只是微黃就已經美到不行~再過一兩周等冷空氣下降一定又有不同的景況可欣賞!

林子裡面的重重愛心超浪漫超好拍的!

壘球場旁的這一排欒樹最美了~

雖然只是個免費的公園但景色卻是無敵的!不用收門票就能在這裡耗上一整天~不論是運動、騎車、打球、野餐都能玩得盡興開心唷!

旅遊拍照日期2019/10/20

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