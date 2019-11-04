親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

「山林解禁後」大家準備好了嗎？資深山友分享５項必知觀念

2019-11-04 10:00健行筆記 健行筆記Straybirds

行政院日前宣示開放山林，向山致敬，要大家「敬山、進山、淨山」，交通部觀光局也將在2020年啟動「脊樑山脈旅遊年」，發展台灣獨有的四季高山與原民及人文生態。估且不論在山林解禁政策之前，國家為山友們做了些什麼？先問問山友們為自己做些什麼？在進山之前，山友們準備好了嗎？

f9af66d5d28f20b63e8d51c49813830b.jpg

筆者日前參加探勘風自主登山訓練，課程目標在使山友在妥善準備下，能夠自行規劃登山計畫，帶領親友組成登山健行隊伍，探索台灣山林之美，課程雖定位為登山入門課程，但課程內容涵括如何查詢資料規劃登山行程、如何看得懂手機GPS回報座標及求救、如何確認自己在正確的路徑上、行走時感受肌肉如何發力、如何跟蹤路徑、如何搭帳、如何使用登山瓦斯爐、處理排遺、背包打包調節重心、如何進行行進的控管及狀況處置等，僅將心得分享給諸位有心親近山林的山友。

分享

【走路技巧】

●上坡：跨出前進腳後重心向前，召喚臀大肌帶動股二頭肌向上，以節省四頭肌施力。

●下坡：重心要留在原支撐腳，等前進腳著地後再移轉重心至前進腳。前進腳儘量與地面垂直。著地後用臀大肌收縮移轉重心至前進腳。(前進之腳踏出後再往後縮，可以協助穩定平衡)過地形上攀下攀：用手抓繩、樹根、岩石輔助時，要先確認是否牢固，且只能借力，不能使力。

上班族因久坐之故，臀大肌與股二頭肌較為無力，召喚不易，必須藉由核心肌群之鍛練慢慢強化，方法如下：

https://www.sportsplanetmag.com/article/desc/180322170441630712b94e012f4399cd82728c57100adca43.jpg

【找路】

●固定：走在傳統的步道上，一定會有一些刻意留下的人為路跡，諸如里程木樁、登山布條、電塔、廟宇、古厝等等，它的功能在於指引方向，可以讓山行者確認走在正確的步道上。另外如果是非傳統的探勘路線，則必須依賴明顯的山頭、稜線、谷線或溪流等自然地形，搭配地圖、指北針來做判斷。

●非固定：傳統步道的寬度及路旁的植披與獸徑或獵徑有明顯差異，正常步道寬度至少會超過肩膀寬度（約30~50公分），植披也不會碰到人的身體。另經常踩踏的路徑泥土較硬，在山行時可以注意腳感，如果路徑轉為鬆軟，即可能誤入獸徑或獵徑，此外人為的足跡、疊石、砍痕及垃圾等，也是可以輔助可以判斷路徑的工具。

●遠望：如果在山行過程中一時找不到路跡時，可將視線向遠處眺望，就可在山林間隱約看到一條路跡(摸黑找不到路時，可將頭燈拿下來，放在側邊，就可以比較容易看見路跡)a481b7ac2ce6b320b40459fee3bf57d9.jpg

【行進管理】

隊伍的組成

一般的登山隊伍，除了隊員之外，其核心的幹部包含有領隊、嚮導、壓隊等，另外尚有總務、醫務、攝影及紀錄等不一而足，但也有一人兼任多項角色者，端視隊伍大小及成員之經驗及特質而定，以下僅就核心幹部之任務略述如下:領隊(靈活在隊伍中)：領隊是隊伍的核心，負責規劃登山計畫、召集行前會議、安排食宿及接駁、申請入山入園及估算經費等，對於全般計畫最為明瞭，最好不要換人，但為預防意外，最好先指定副領隊(通常為嚮導)。嚮導(前)：負責帶路，控制行進速度，判斷路況，對於可能有危險或走錯的叉路要停等，並引導隊員安全通過。壓隊(墊後)：照顧全隊最弱的隊員，觀察每位隊友身體狀況，必要時與分擔重量，在隊伍休息完畢重新出發時，要留意有無遺漏物品。

45678930b500d71a131a0453ab937124.jpg

行進速度控管：

規劃行程時要考慮日照時間、步行時間、路程長短、隊員體能特性。夏天以10~12時為限，冬天以8~9時為限。起登前可以先穿保暖層，等20~30暖身後再脫衣服，領隊也可以利用此段暖身的期間，觀察隊員體能，並調整隊員順序，將體力較弱者，安排在嚮導之後。對於不太瞭解隊員個別情況的組成，領隊可於開始行進一段時間後，觀察隊員體能差異，對於體能差異較大之隊友適度拆隊，但在危險地形、重要叉路、水源地，嚮導要與領隊協調大休息，等隊伍到齊。避免隊伍拉長，要在一至一個半小時候休息，等候全員到齊。摸黑的情況則一定要走在一起。對於速度特別快或動作特別慢的個人，要運用技巧，以危險共同體為由，適時要求配合團體速度。原則是不可以超越嚮導。過危險地形，先等隊伍集合，分批保持安全地形，依序通過，等全員都通過，再繼續前進。

50bcbf188da7efab7496e176e86c0772.jpg

寧可摸早黑也不要摸晚黑的理由：因為早上精神狀況最佳，比較不會出狀況。夏天考慮午後雷雨因素，要彈性調整行程摸早黑，還要注意避免在雷雨時間通過草原。嚮導與壓隊互換後，要交接落後人員資訊，新的嚮導要注意速度調控，不要忽快忽慢。休息點的選擇：寛大平坦，有陽光，休息時問隊員要不要上廁所，提醒隊員注意安全，如廁前注意周遭，有無蜂、蛇等危險因子。休息時注意保暖，能坐不要站，能躺不要坐。領隊要觀察隊員，臉色、食慾、是否談笑風生？上廁所情況，對有狀況的隊員要個别處理。

●單攻折返時間：要考慮行程爬升情況，如鹿山要先上200、下1000，回程上1000、下200，以14時路程來計算，去程應捉5時，回程9時。折返時間點到要不要延後折返，必須先評估要付出的代價，隊員中是否都有頭燈？有狀況隊員有無能力安全護送下山？至於上下山時間估算，因人員、地形而異，有人下坡反而有障礙，會托時間。

●撤退決定：如非氣候或地形因素，只是體能差異，可以考慮拆隊。但如果是氣候或地形有危險，就要全員撤退。

4ac727f13da2bd2b1d772c0737f5dcb3.jpg

【失溫與高山症】

●失溫預防：做好隔絕、冷的時候要加衣服、休息時注意保暖，特别是頭部、下雨時不要走走停停，保持行走狀態。

●避免抽筋：前一天多喝水，行進間隨時補充能量及電解質，邊走邊吃東西。狀況發生處置，如果行程許可休息至少20分，隊員分擔部分重量。●高山症：(頭痛、食慾不佳、噁心、想吐)。預防最好方法是高度適應。胃囗不好是最早的警訊。檢測方法請他腳尖對腳跟走一直線。

d726ccd091a9ce99bf9cd0ce4f2ff996.jpg

【炊事管理】(瓦斯使用)

裝接爐頭要遠離明火，裝接前要確認爐頭開關是否關閉。蜘蛛爐如果没有預熱管不建議倒置瓦斯爐。非有必要，切忌不要在營帳內使用瓦斯，如因特殊狀況(遭遇大風雨，必須煮熱水防止失溫)，必須在帳內使用時，要儘量把火開到最小，慢慢煮食。瓦斯用量與溫及是否使用擋風板有關，一般而言，一罐一人可使用3天。省一點可用7天(以早上煮一公升，晚上二公升水計算)

b63214bc8c76e12d2ee120993b51d9c6.jpg

登山步道上班族

相關新聞

金瓜石徒步旅遊記：小百岳、古道、地質公園、美景、神社

2019-11-03 21:00

山女孩「風雨衣」的最強穿搭總整理！６大登山品牌分享

2019-11-01 08:00

秀麗的埤塘風光！台南輕旅行：小南海、漁光島、七股潟湖、井仔腳鹽田

2019-10-30 16:16

家旁邊的旅行！桃園三坑「自然生態公園」秋色無邊

2019-10-28 08:00

冠軍隊伍揭曉！「橋」國際繩索救援賽落幕

2019-10-27 19:25

噴汗闖關！「橋」國際救援賽事熱烈進行

2019-10-26 16:11

漫步湖口老街、湖口好客文創園區　2處免門票優質新景點！

2019-10-26 07:55

寧靜湖光山色之美！ 翠峰湖環山步道健行 穿越茂密森林

2019-10-25 15:05

世界各國齊聚！亞洲最大繩索救援賽開跑

2019-10-24 17:47

天選之人！玉山「排雲山莊」抽籤申請懶人包

2019-10-16 09:30

用腳畫台灣！山友分享他的33天「徒步環島」詳細記錄

2019-10-10 09:00

一定要知道的山宿攻略！ 三分鐘介紹「排雲山莊」入住心得

2019-10-09 07:55

深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00

山與海的相遇！太平洋擁抱夏末最美日出

2019-10-06 09:00

秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨

2019-10-05 09:00

登友必知、必看！登山遇到虎頭蜂怎麼辦？

2019-10-01 22:00

士林「雙溪公園步道」水塘裡布滿又大又圓的大王蓮

2019-09-30 08:00

你也能「搭公車」上玉山！詳細交通規劃、花費與行程攻略

2019-09-29 08:00

唯美的金黃山林！台灣「山毛櫸步道」秋季攻略

2019-09-27 08:00

大溪假日輕旅行！和平老街、新南大溪河濱公園、中庄調整池、韭菜花田

2019-09-26 08:00

療癒系行程！隱身在原始小路中的「翠峰瀑布」走一次收２座

2019-09-14 08:00

2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場

2019-09-10 21:00

泰安原鄉一日輕旅行！水雲吊橋步道、瑪懷舒餐館、清安豆腐街

2019-09-09 08:00

為什麼大家都去合歡北峰？去小溪營地的５件事！

2019-09-05 22:00

烏來親水步道！平坦好走的沿溪路線

2019-09-04 08:00

全台最大簾幕瀑布！平溪「十分瀑布步道」距離老街10分鐘

2019-08-31 08:00

桃園「草漯沙丘」台灣也有撒哈拉沙漠！IG打卡熱門景點

2019-08-21 16:58

山區迷途怎麼辦！利用這些APP發送「座標、傷勢」野外求救

2019-08-21 08:00

登山裝備／新手必修的裝備課（上）

2019-08-14 08:00

東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走

2019-08-03 08:00

登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00

登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00

氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00

今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00

山是家的延伸！帶幼稚園妹妹登玉山授家教　大雨不會因為你生氣就停止

2019-07-16 22:00

裝備輕量化思考 16項登山好用小物推薦分享

2019-11-02 15:06

全民投起來！ 「全台縣市步道大票選」熱烈開跑

2019-11-01 15:40

溪頭「山芙蓉之旅」 花開山坡向陽處，嬌艷花姿隨風飄

2019-11-01 08:30

小溪營地三天兩夜圓夢之旅

2019-10-27 08:30
看更多

熱門文章

沒練好不要去！ 來回4000階，恐怕會腳軟的台中大坑頭嵙山

2019-10-28 20:55

漫步湖口老街、湖口好客文創園區　2處免門票優質新景點！

2019-10-26 07:55

家旁邊的旅行！桃園三坑「自然生態公園」秋色無邊

2019-10-28 08:00

山女孩「風雨衣」的最強穿搭總整理！６大登山品牌分享

2019-11-01 08:00

金瓜石徒步旅遊記：小百岳、古道、地質公園、美景、神社

2019-11-03 21:00

為了嘉明大景！女孩繳罰單手刀衝　終於解鎖成就

2019-10-25 08:30

石岡「挑物古道」全長460公尺的百年木棧步道

2019-10-27 16:51

嘉義「達娜伊谷」景色優美！溪谷間悠游著鯝魚、還有壯觀的吊橋可眺望

2019-10-10 07:30

秀麗的埤塘風光！台南輕旅行：小南海、漁光島、七股潟湖、井仔腳鹽田

2019-10-30 16:16

新手百岳入門！20分鐘就可攻頂的「石門山」

2019-10-24 09:30

寧靜湖光山色之美！ 翠峰湖環山步道健行 穿越茂密森林

2019-10-25 15:05

舊金山熱門景點遊！造訪了「39號碼頭」看大批海獅慵懶曬太陽

2019-11-03 22:00

冠軍隊伍揭曉！「橋」國際繩索救援賽落幕

2019-10-27 19:25

2019「桃園農業博覽會」走馬看花不專業紀

2019-10-10 21:00

斬開草木、為山友鋪出一條山路！「樟之細路」走跳羚羊Trip Antelope

2019-10-31 08:00

大雨後才會出現！向天山上「魚身蝦尾」的可愛綠色的生物

2019-10-24 08:30

登山防水外套到底要怎麼洗？山道具完整洗滌保養！

2019-10-21 08:30

溪頭「山芙蓉之旅」 花開山坡向陽處，嬌艷花姿隨風飄

2019-11-01 08:30

「山林解禁後」大家準備好了嗎？資深山友分享５項必知觀念

2019-11-04 10:00

新北金山越級挑戰　竹子山古道順登竹子山

2019-10-19 07:46

全民投起來！ 「全台縣市步道大票選」熱烈開跑

2019-11-01 15:40

魚與熊掌可得兼「黃金一稜」一面山一面海，偷得半日爬山趣！

2019-10-19 18:00

台北市內湖區「大崙頭山步道」樹蔭多、展望好，親民的好步道

2019-10-30 08:30

世界各國齊聚！亞洲最大繩索救援賽開跑

2019-10-24 17:47

苗栗大湖鄉「錦雲山莊、上湖登山口、馬那邦山、下果園Ｏ型」

2019-10-26 15:11

小觀音山小Y縱走！大草原像抹茶山、山頂可以看到基隆港

2019-10-31 08:30

裝備輕量化思考 16項登山好用小物推薦分享

2019-11-02 15:06

絕美國之北疆！跳島玩「馬祖」和班比一起跳望蔚藍大海

2019-10-20 08:00

無敵的生日禮物！日本「槍岳表銀座」清晨的夢幻雲海讓人深深迷戀

2019-10-17 15:30

抽了兩年才抽到！山友分享台灣百岳「玉山」兩天一夜健行筆記

2019-10-13 08:30

噴汗闖關！「橋」國際救援賽事熱烈進行

2019-10-26 16:11

登頂畢祿山！ 大自然是教室，孩子也能成為我們的老師

2019-10-29 07:25

用腳畫台灣！山友分享他的33天「徒步環島」詳細記錄

2019-10-10 09:00

連假挑戰5日縱走 衝超陡戒茂斯、上新康橫斷、下瓦拉米

2019-10-29 08:29

深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00

台灣最大的簾幕瀑布！新北市平溪區「十分瀑布公園」

2019-10-23 21:30

天選之人！玉山「排雲山莊」抽籤申請懶人包

2019-10-16 09:30

溪頭「山徑步道之旅」享受柳杉林釋放森林芬多精

2019-11-03 15:30

新北平溪「望古+嶺腳寮步道」15分鐘的步程，輕鬆欣賞瀑布美景

2019-10-13 21:30

一日系列爬百岳！合歡南峰「主峰蹤走」

2019-10-23 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top