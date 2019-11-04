「山林解禁後」大家準備好了嗎？資深山友分享５項必知觀念

2019-11-04 10:00 健行筆記 健行筆記Straybirds



行政院日前宣示開放山林，向山致敬，要大家「敬山、進山、淨山」，交通部觀光局也將在2020年啟動「脊樑山脈旅遊年」，發展台灣獨有的四季高山與原民及人文生態。估且不論在山林解禁政策之前，國家為山友們做了些什麼？先問問山友們為自己做些什麼？在進山之前，山友們準備好了嗎？

筆者日前參加探勘風自主登山訓練，課程目標在使山友在妥善準備下，能夠自行規劃登山計畫，帶領親友組成登山健行隊伍，探索台灣山林之美，課程雖定位為登山入門課程，但課程內容涵括如何查詢資料規劃登山行程、如何看得懂手機GPS回報座標及求救、如何確認自己在正確的路徑上、行走時感受肌肉如何發力、如何跟蹤路徑、如何搭帳、如何使用登山瓦斯爐、處理排遺、背包打包調節重心、如何進行行進的控管及狀況處置等，僅將心得分享給諸位有心親近山林的山友。

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【走路技巧】

●上坡：跨出前進腳後重心向前，召喚臀大肌帶動股二頭肌向上，以節省四頭肌施力。

●下坡：重心要留在原支撐腳，等前進腳著地後再移轉重心至前進腳。前進腳儘量與地面垂直。著地後用臀大肌收縮移轉重心至前進腳。(前進之腳踏出後再往後縮，可以協助穩定平衡)過地形上攀下攀：用手抓繩、樹根、岩石輔助時，要先確認是否牢固，且只能借力，不能使力。

●上班族因久坐之故，臀大肌與股二頭肌較為無力，召喚不易，必須藉由核心肌群之鍛練慢慢強化，方法如下：

https://www.sportsplanetmag.com/article/desc/18032217044163071

【找路】

●固定：走在傳統的步道上，一定會有一些刻意留下的人為路跡，諸如里程木樁、登山布條、電塔、廟宇、古厝等等，它的功能在於指引方向，可以讓山行者確認走在正確的步道上。另外如果是非傳統的探勘路線，則必須依賴明顯的山頭、稜線、谷線或溪流等自然地形，搭配地圖、指北針來做判斷。

●非固定：傳統步道的寬度及路旁的植披與獸徑或獵徑有明顯差異，正常步道寬度至少會超過肩膀寬度（約30~50公分），植披也不會碰到人的身體。另經常踩踏的路徑泥土較硬，在山行時可以注意腳感，如果路徑轉為鬆軟，即可能誤入獸徑或獵徑，此外人為的足跡、疊石、砍痕及垃圾等，也是可以輔助可以判斷路徑的工具。

●遠望：如果在山行過程中一時找不到路跡時，可將視線向遠處眺望，就可在山林間隱約看到一條路跡(摸黑找不到路時，可將頭燈拿下來，放在側邊，就可以比較容易看見路跡)

【行進管理】

●隊伍的組成

一般的登山隊伍，除了隊員之外，其核心的幹部包含有領隊、嚮導、壓隊等，另外尚有總務、醫務、攝影及紀錄等不一而足，但也有一人兼任多項角色者，端視隊伍大小及成員之經驗及特質而定，以下僅就核心幹部之任務略述如下:領隊(靈活在隊伍中)：領隊是隊伍的核心，負責規劃登山計畫、召集行前會議、安排食宿及接駁、申請入山入園及估算經費等，對於全般計畫最為明瞭，最好不要換人，但為預防意外，最好先指定副領隊(通常為嚮導)。嚮導(前)：負責帶路，控制行進速度，判斷路況，對於可能有危險或走錯的叉路要停等，並引導隊員安全通過。壓隊(墊後)：照顧全隊最弱的隊員，觀察每位隊友身體狀況，必要時與分擔重量，在隊伍休息完畢重新出發時，要留意有無遺漏物品。

●行進速度控管：

規劃行程時要考慮日照時間、步行時間、路程長短、隊員體能特性。夏天以10~12時為限，冬天以8~9時為限。起登前可以先穿保暖層，等20~30暖身後再脫衣服，領隊也可以利用此段暖身的期間，觀察隊員體能，並調整隊員順序，將體力較弱者，安排在嚮導之後。對於不太瞭解隊員個別情況的組成，領隊可於開始行進一段時間後，觀察隊員體能差異，對於體能差異較大之隊友適度拆隊，但在危險地形、重要叉路、水源地，嚮導要與領隊協調大休息，等隊伍到齊。避免隊伍拉長，要在一至一個半小時候休息，等候全員到齊。摸黑的情況則一定要走在一起。對於速度特別快或動作特別慢的個人，要運用技巧，以危險共同體為由，適時要求配合團體速度。原則是不可以超越嚮導。過危險地形，先等隊伍集合，分批保持安全地形，依序通過，等全員都通過，再繼續前進。

寧可摸早黑也不要摸晚黑的理由：因為早上精神狀況最佳，比較不會出狀況。夏天考慮午後雷雨因素，要彈性調整行程摸早黑，還要注意避免在雷雨時間通過草原。嚮導與壓隊互換後，要交接落後人員資訊，新的嚮導要注意速度調控，不要忽快忽慢。休息點的選擇：寛大平坦，有陽光，休息時問隊員要不要上廁所，提醒隊員注意安全，如廁前注意周遭，有無蜂、蛇等危險因子。休息時注意保暖，能坐不要站，能躺不要坐。領隊要觀察隊員，臉色、食慾、是否談笑風生？上廁所情況，對有狀況的隊員要個别處理。

●單攻折返時間：要考慮行程爬升情況，如鹿山要先上200、下1000，回程上1000、下200，以14時路程來計算，去程應捉5時，回程9時。折返時間點到要不要延後折返，必須先評估要付出的代價，隊員中是否都有頭燈？有狀況隊員有無能力安全護送下山？至於上下山時間估算，因人員、地形而異，有人下坡反而有障礙，會托時間。

●撤退決定：如非氣候或地形因素，只是體能差異，可以考慮拆隊。但如果是氣候或地形有危險，就要全員撤退。

【失溫與高山症】

●失溫預防：做好隔絕、冷的時候要加衣服、休息時注意保暖，特别是頭部、下雨時不要走走停停，保持行走狀態。

●避免抽筋：前一天多喝水，行進間隨時補充能量及電解質，邊走邊吃東西。狀況發生處置，如果行程許可休息至少20分，隊員分擔部分重量。●高山症：(頭痛、食慾不佳、噁心、想吐)。預防最好方法是高度適應。胃囗不好是最早的警訊。檢測方法請他腳尖對腳跟走一直線。

【炊事管理】(瓦斯使用)

裝接爐頭要遠離明火，裝接前要確認爐頭開關是否關閉。蜘蛛爐如果没有預熱管不建議倒置瓦斯爐。非有必要，切忌不要在營帳內使用瓦斯，如因特殊狀況(遭遇大風雨，必須煮熱水防止失溫)，必須在帳內使用時，要儘量把火開到最小，慢慢煮食。瓦斯用量與溫及是否使用擋風板有關，一般而言，一罐一人可使用3天。省一點可用7天(以早上煮一公升，晚上二公升水計算)