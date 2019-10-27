冠軍隊伍揭曉！「橋」國際繩索救援賽落幕
消防與繩索救援界年度盛事－「橋(Ch'iao) 2019」昨日（26日）圓滿落幕，在這為期三天的繩索救援比賽中，共有27個參賽隊伍一起操作11個關卡，其中包含考驗體能的「上攀賽事」以及需根據情境要求以完成救援任務的「情境賽事」，每一個救援任務皆需透過繩索系統的架設與行進，將傷患抬上擔架並運送至指定安全位置。今年特別邀請法國消防員Vincent Guyard為這場一年一度的盛會記錄珍貴影像，短短4分鐘的影片囊括3天中最精彩的畫面。
來自法國的消防員將3天的畫面濃縮在4分鐘（影片來源：Vincent Firelife）
今年27個隊伍參賽，其中10隊來自加拿大、澳洲、日本、韓國、菲律賓，4隊來自香港以及澳門。今年賽事的前三名都由日本隊包辦，冠亞軍依序是Japan West 9PM、NR Japn，還有ARA（Aomori Japan Rescue Research Association）。
冠軍隊Japan West 9PM是由日本西部9個縣的消防員所組成，從2016年開始參加這場賽事，總算在第四年拿下冠軍，隊長林田章宏（Hayashida Akiihiro）受訪時表示比賽最大的體悟就是「安全比求快更重要」。
亞軍的NR Japan隊是由位於大阪兵庫縣的消防員所組成，今年第三年來到台灣，隊長松本孝志分享時提到這三年來的經驗是他們最寶貴的財產，很開心能在這裡見到大家。
季軍隊伍ARA（Aomori Japan Rescue Research Association）由日本青森消防隊組成，隊員受訪時分享到這次比賽的團員是從今年四月開始，每週都會利用休假時間團練1-2次，練習的頻率相當高。
在這場比賽中，比名次更可貴的是技術交流與溫馨氣氛，許多隊伍上台分享感言時，都表示在這三天內累積了難得的經驗，同時隊長也對每一位團隊成員之間的成長、傳承感到欣慰。看見隊長望著隊員喜極而泣、淚灑頒獎台的那一刻實在令人難忘！
公布完得獎名單後，橋(Ch'iao) 2019 的創辦人阿杰宣布明年的賽事將會在沖繩舉辦，這將是這場賽事自2014年起源於南投的東埔吊橋後，第一次在海外舉辦，並會由日本繩救隊的隊長大西隆介（Onishi Ryusuke）共同主辦。
儘管繩索救援這個領域，一般人並不會輕易接觸到，但是這群人所做的事卻跟每一個你我有著緊密的關係。除了山友們耳熟能詳的山域搜救，對於地震與颱風頻繁發生的台灣、日本，以及易受海嘯侵襲的菲律賓來說，消防與搜救隊的素質更是直接影響人民的安全。
來自消防員、搜救隊、國軍...等各界所組成的隊員，平常工作上的出勤、待命與互相支援時，已經是相當高壓與艱辛，卻還有這麽一群人，在有限的假期中，犧牲休息、陪伴家人的時間自主訓練、自掏腰包購買動則上萬的救援器材，國際隊伍甚至還需負擔來台灣比賽之所有費用。參賽隊員能如此全心全意投入在繩索救援，除了是對繩索技術的熱情之外，背後那顆勇於救人、保護人民安危的意志令人由衷佩服；未來也盼望政府單位能重視消防員、搜救隊隊員與國軍...等國家人才的權益與需求，在這群默默的英雄保護人民安全時，也能享有應有的保障。
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