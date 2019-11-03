金瓜石徒步旅遊記：小百岳、古道、地質公園、美景、神社

2019-11-03 21:00 健行筆記 健行筆記阿德



九份、金瓜石都位於新北市瑞芳區，搭公車往返其實非常方便，為了完成全國登山日寶石任務［黃金神社步道］及北面淡蘭古道尋寶任務［樹梅坪古道］這二個任務，這次選擇不一樣的方式［徒步］旅遊，順著路線安排還可以參訪幾個景：基隆山、金瓜石地質公園、茶壺山(未達成)、報時山步道，總共徒步約9公里多，耗時6個多小時(含休息)。去程由台北搭火車到瑞芳，出瑞芳火車站前站往左轉走到區民廣場搭788公車到隔頂(九份老街下一站)，下車回頭即可看到基隆山登山口。回程在金瓜石勸濟堂搭基隆客運1062到捷運忠孝復興站。(1) 基隆山：588公尺/三等三角點/台灣小百岳編號6。

沿路就是台階直上，步道二側施工中，不過不影響行走。

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不少學生由山上下來，應該是學校的戶外教學。

看到山頂的涼亭及前方的三等三角點基石，山頂到了。

山上可以看到海景，雖然是晴天，但有點霧朦朧。

下山沒多久，右側有叉路可以走海景路線，稍微有點小繞路，大部份是步道，階梯較少，視野很好。

接回原來的台階路徑。

(2) 九份老街：下基隆山後右轉沿著瑞金公路，很快就可以看到九份老街，週五人潮不多，老街不是今天的目標，沒有多加逗留。

(3) 樹梅坪古道：北面淡蘭古道尋寶任務路線，今天的尋寶任務之一，進入老街後左轉再右轉上階梯，順著路往上到達瑞雙公路，沿著公路可到達古道入口九份四號福德祠。

沿路大部份是階梯，可以看到古道的標誌。

出了古道仍是接到瑞雙公路，回頭可以看到剛爬過的基隆山，以及右邊的茶壺山。

(4) 金瓜石地質公園：出了古道左轉沿著瑞雙公路即可到達公園入口。

金瓜石地質公園的拍照打卡點。

沿著階梯往上到叉路，右上即可到達這個無敵海景步道。

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(5) 黃金神社： 往下再走回叉路，直下即可到到神社，似乎走不完的階梯。

黃金神社步道，今天的尋寶任務之二，這段是下山路徑輕鬆多了，若是由黃金博物館往上，應該要費點力氣。

(6) 茶壺山：沿路都可以看到這個特殊山形，原本也是打算造訪的地點，只是時間估算不準，只能放棄，下次有機會再來。

(7) 報時山步道：今天最後一個目的，由黃金神社步道下到黃金博物館，由金瓜石的巷道走到祈堂路，沿路到達勸濟堂停車場可看到步道口，很短很輕鬆的一條步道，但景色無敵。

今日成果：基隆山(小百岳)、九份老街(路過)、梅樹坪古道、金瓜石地質公園、無敵海景步道、黃金神社、黃金博物館(路過)、報時山步道。