桃園超夯打卡熱點 中庄調整池透明景觀橋 & 不能錯過的桃園國際風箏節

2019-11-04 15:25 健行筆記 健行筆記阿珠珠



中庄調整池水上透明景觀橋最近爆紅的打卡新景點阿珠珠也來踩點了，這次又是一個人的機車趴趴GO 小旅行，上回因為迷路誤打誤撞而騎到了中庄調整池，這回是為了看風箏而特地來到中庄調整池，因2019桃園國際風箏節就在桃園大溪的中庄調整池旁的景觀土丘熱烈登場，雖然活動只有兩天(10/19~10/20)也已經結束了，但是對於第一次來參加這麼有趣活動的我來說一定要來記錄一下，要告訴大家活動明年還會續辦不要再錯過了!

阿珠珠真的是個大路痴，所以GOOGLE導航設定了中庄調整池，結果GOOGLE妹就帶領我來到這個景觀橋，原本想說騎著我的機車可以直搗風箏節的會場，沒想到連我的機車都被指揮交通的警察杯杯給攔下來交管，害得我望著遠處的風箏只好硬著頭皮用走的來去看風箏唄!

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停好機車就看到這個最近在網路上爆紅的打卡景點水上透景觀橋，雖然景觀橋目前並無開放只能在欄杆外拍攝還是吸引不少人的目光。

中庄調整池位在石門水庫下游是一座備用水庫，池體型狀似小提琴，在水池進水口這一區有一透明景觀橋就在在水池進水口這一區，最近網路爆紅成為最新的打卡景點，雖然景觀橋尚未開放還是吸引不少人前來卡卡朝聖，據說這景觀橋主要的功用是要方便水質取樣，並當作觀看調整池縱向廣闊水域，除非水質監測員或預先申請參觀否則平日均上鎖管制中!千萬不要因為想要拍下美照而逕自跨越欄杆以免發生危險!

每個角度拍都好美唷!

當天因為交通管制我只好走了好長一段路要來去會場拍照!沿著中庄調整池外圍的步道慢慢地散布走過去，大中午的太陽直射腦門但為了拍可愛拍的風箏還是得走!

波光凜凜的中庄調整池

中庄調整池旁邊的公園可能才剛整建完成，樹木還沒成蔭，假以時日一定也會是一個漂亮的公園。

水資源管理中心這兒有洗手間，給來這裡運動騎車的朋友們一些方便唷!

一邊走一邊欣賞沿路的風景~秋日的芒草也開花了!

除了山丘上會場的表演風箏之外，也有好多的小攤販在賣一些小型的風箏，五彩繽紛的各式風箏也是超吸睛的~

終於來到風箏節的會場了，因為會場空間的關係所以建議搭接駁車過來，雖然接駁車班次很多，也因為參與活動的人真的很多所以排隊的隊伍落落長讓我有點驚嚇~

2019桃園國際風箏節今年是第二次舉辦，去年第一次舉辦佳評如潮，今年再度舉行今年再度舉行獲得很大的迴響! 分享 facebook 一到現場就看到特技風箏到正在表演，哈~我拍到了愛無限的圖案唷!

各式各樣的風箏飄盪在空中讓人看了童心大爆發!

馬利兄弟、阿拉丁和神燈還有龍貓公車、藍色小精靈和幸運的路克....全都往天上飛去!

上廁所隊伍排很長!

要買吃的隊伍排更長!

還有嬰兒首推車也堆了一整排，因為這場地是碎石子地嬰兒手推車不太好行!

這一天是阿珠珠一個人的機車小旅行，雖然風箏節已過，節目很精采還是要來分享一下!風箏節除了現場的風箏昇空表演之外還有很多精彩的節目表演喔!也期待明年的風箏節也會盛大登場!如停車場地太小，接駁車的問題可改善些就會更完美!

旅遊拍攝日期2019/10/20

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