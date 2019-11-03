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溪頭「山徑步道之旅」享受柳杉林釋放森林芬多精

2019-11-03 15:30健行筆記 健行筆記*花ㄦ

溪頭位於南投鹿谷鄉，園區內有多條步道，長短不一，視自身腳程健行走走。 步行於柳杉林徑，享受森林芬多精，是不錯的身心調適，沿途皆有涼亭休憩。因步道皆是水泥石階，太硬較不適於長期登爬，容易傷膝。

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於台中干城車站或高鐵台中站搭乘台灣好行-溪頭線，終點站即為溪頭自然教育園區。從售票口至神木是最熱門路線，中間經大學池及草坪區二處休憩點。若是不走林道(產業道路)，即可走訪林道間的各條步道。eca4bdca37d2b2608a87d35e56c85d80.jpgd4ac53c389314df0929e27e8f5cae178.jpgcdf8266240c9aabedb9a3120cd31702e.jpg075302d8b54b67753e4bfb9fad3fea5b.jpg售票口=>大學池步道=>大學池，上坡910公尺/20分鐘。1590feb1e724ab37caae7c3a163c5e31.jpg52af75fba049c369aba81aa3ebdc4d61.jpg5100289e49b1bf59462dfda9ff864b96.jpg9a970089ef166a441945b8bdbd5a13e6.jpgd0ab46b3e46c5a1ee55f569f9de0ad71.jpg大學池=>大學池木屑步道=>觀景步道，上坡1100公尺/20分鐘。4a70111cd3053df94ecf7ca9700e48a2.jpg70dbbc498758be264be4f2a56964adc7.jpgc3861ffe3ea6ef8ec64522d783510cfb.jpgac0e699d8fdc628de10fe24409334df9.jpgd170036a9b12ad0029ad8523f93b9043.jpg8e18d2f8ada7d1cb41e167c8f6ac9f9c.jpg觀景步道(經森林浴步道及草坪區)=>空中走廊，上坡500公尺/10分鐘。5b8ea684b422c471fc7cead0f5e43897.jpga1f1c35db587652d9dc81b3a448076f7.jpg5e0c38af66c2621198b21c6ac9d8d0d8.jpga1d01a61bb4f990fc3d83574460e7a65.jpg空中走廊=>銀杏步道，下坡950公尺/10分鐘。5306abb3d985ee6efd06c3a2ca0cd6fe.jpga05a80ca1e7142dd23dd07da8568f8f6.jpg5f387adc68c523b5d93ed5d38f8239f1.jpg8c28da6c71a5fff9ef2bfbcb14136fae.jpg銀杏步道=>神木步道，上坡700公尺/15分鐘。b76e6761f25031b47204924dc5f882ef.jpg275e5f209f44589bf7c8adefe0cf040c.jpgb80ff510e9f909de0d3c7f36606cc38c.jpgf71e3c786aa33d8fca23e4d6d8332ef6.jpg神木步道=>巨石步道=>彩虹步道，上下坡500公尺/10分鐘。fa63058a7ab513c55e0f9291b0e11ab0.jpg51ebcd4f920ac86ab96430b4eeb6a876.jpgf112a3c387a328a712338045fecd3a26.jpg彩虹步道=>沿溪步道，下坡1400公尺/20分鐘。39ded6587d7613de53ca4b9ea71ee9d8.jpgcaa43534304166076d37af8dd7afd1aa.jpgc7d42bcb72dda25de8ed48f822cdae21.jpg17b8cb273809c84a79a91d19be896a4d.jpgc93332817e5ef83f8910135380a3d644.jpga3c57ea1bcabac2d934acf7af843cf8a.jpg沿溪步道=>賞鳥步道，上坡1000公尺/20分鐘。ceae98762cada4a22c8d510bde48f27a.jpg8fea8e024c5df96479d4ee9c8df22a23.jpgd72a34dfddb93f87b567eb8e89d2e639.jpg6bc0395b34ddb95eb0c18ed99239f41e.jpg賞鳥步道=>木屑步道(竹類標本區)，下坡500公尺/10分鐘。714ecfdfa47c2d0e1986e0f59054582c.jpgc607226ba04e168f72d4e22ef8da997f.jpg1af964317a6894d73f1117c33f9462a3.jpga795c880072075942b4992973d2016d4.jpge7648953389478332b2dbcd70ca458c9.jpg木屑步道(竹類標本區)=>小木屋，下坡500公尺/10分鐘。91ae6194df02b0d7f8d39a4e226a0afb.jpg904659b3d26b34064e03238ad27542fd.jpg7eb313c0efc445e1e1c9769d7a30784b.jpg6f78493330511e931beb236e74b2dcaf.jpgc5565b2f69abeb6548f73d3814b08a5b.jpg23353a3cdc437f1344cd35ed4957ea56.jpg7055d8b234758db1740bd21c725f6095.jpg8417473bb0539c61cf95ea07818a22bc.jpg9550a230da86dd4550f662545e1f59b3.jpgbc32a884c756720979be8543f6565be4.jpg

步道神木溪頭
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