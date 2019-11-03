溪頭「山徑步道之旅」享受柳杉林釋放森林芬多精
溪頭位於南投鹿谷鄉，園區內有多條步道，長短不一，視自身腳程健行走走。 步行於柳杉林徑，享受森林芬多精，是不錯的身心調適，沿途皆有涼亭休憩。因步道皆是水泥石階，太硬較不適於長期登爬，容易傷膝。
於台中干城車站或高鐵台中站搭乘台灣好行-溪頭線，終點站即為溪頭自然教育園區。從售票口至神木是最熱門路線，中間經大學池及草坪區二處休憩點。若是不走林道(產業道路)，即可走訪林道間的各條步道。售票口=>大學池步道=>大學池，上坡910公尺/20分鐘。大學池=>大學池木屑步道=>觀景步道，上坡1100公尺/20分鐘。觀景步道(經森林浴步道及草坪區)=>空中走廊，上坡500公尺/10分鐘。空中走廊=>銀杏步道，下坡950公尺/10分鐘。銀杏步道=>神木步道，上坡700公尺/15分鐘。神木步道=>巨石步道=>彩虹步道，上下坡500公尺/10分鐘。彩虹步道=>沿溪步道，下坡1400公尺/20分鐘。沿溪步道=>賞鳥步道，上坡1000公尺/20分鐘。賞鳥步道=>木屑步道(竹類標本區)，下坡500公尺/10分鐘。木屑步道(竹類標本區)=>小木屋，下坡500公尺/10分鐘。
留言