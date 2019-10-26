噴汗闖關！「橋」國際救援賽事熱烈進行

2019-10-26 16:11 健行筆記 文／丁盼寧



消防與繩索救援界年度盛事－「橋(Ch'iao) 2019」在10/24-10/26舉行為期三天的繩索救援比賽，今年共有27個隊伍參賽，其中有14隊來自其他國家。如同慣例， 賽事共分為考驗體力的「上攀賽事」，以及充滿趣味與挑戰性的「情境賽事」兩部分。「情境賽事」同時為模擬野外與城市救援所設計，其中專為野外救援所設計的情境賽事，昨日（25日）已經在茂林國家風景區順利結束；今天則是回到高雄世運主場館進行以城市救援為主軸的情境賽事。比賽結果將於今日賽事結束後公布，得獎隊伍除了可以得到優渥的獎品，也獲得這個領域的特殊榮譽。

橋(Ch'iao) 2019賽事時程

上攀賽事：10/24（四）高雄世運主場館

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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關卡情境賽事：10/25（五）茂林風景區、10/26（六）高雄世運主場館

圖／橋2019志工。所有的情境設計，皆需透過繩索系統與擔架將傷患運送至指定安全位置。 分享 facebook

戶外模擬救援關卡曝光

昨日（25日）在茂林國家風景區共有五大關卡，分別是「河堤上的釣客」、「麻煩的矮牆」、「長腿」、「又是管子」以及「飛越河石」，每一個關卡名稱都隱藏主辦單位設計的巧思。以「麻煩的矮牆」為例，乍看之下只需通過比人高的牆壁即可拯救傷患，實際執行時，會發現救援者僅能以跨坐的姿勢在牆壁的兩邊，拖拉系統時不容易施力，更加考驗團隊策略與應變能力。

圖／橋2019志工。「麻煩的矮牆」－參賽隊伍正在將位於畫面左側擔架中的傷患，以繩索行進的方式運送至右側的牆面。 分享 facebook

圖／橋2019志工。「飛越河石」－參賽隊伍需在橋上架設固定點，向下垂降以拯救位於河谷的傷患。 分享 facebook

圖／橋2019志工。（承上）架設好固定點後，參賽隊伍僅能在狹小的縫隙中，將擔架運送下去以拯救位於河谷的傷患。 分享 facebook

互評機制促進交流

儘管所有參賽隊伍的組成幾乎都是來自消防隊、搜救隊，但每一個地區的風格與專長不盡相同，為了促使各隊伍之間的技術交流，評核機制為各隊伍之間互相評分。如此一來，每一個隊伍所派出的評核員便有機會在評核其他隊伍時，觀摩其他隊伍的技術操作。

圖／橋2019志工。 分享 facebook

這一場賽事所帶來的交流並不僅限於技術層次，亦有其他值得省思之處。世界各地的消防員、救難人員齊聚一堂，閒談間便可發現各國消防體制與資源分配也不盡相同。然而，不論是在哪一個地區，唯有消防資源分配貼近基層需求，且體制保障消防員，人民的公共安全才真正有保障。同時，人民也應該善盡自我保護的責任，避免不必要的資源浪費。最後，讓我們一起向這群守護人民的英雄們致敬吧！（下一篇將會報導此賽事得名隊伍，敬請關注健行筆記。）