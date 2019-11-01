山女孩「風雨衣」的最強穿搭總整理！６大登山品牌分享

登山戶外服飾中大多都分三層，而我最喜愛的就是隔離層。應該是說排汗層與保暖層其實在機能上的要求對我來說是最高的，而隔離層（所謂的風雨衣或是防雨外套）除了最重要的機能以外，還有我很重視的穿搭功能。就像是日常的衣服中我最喜歡買的就是風雨衣，因為多層次的穿搭最能顯現出個性與交錯使用各種品牌與質料的技巧。

在戶外的活動中最外層的外套通常都有防風、防雪、防雨的要求，在台灣的環景使用上防雨是最關鍵的功能性。不過因為輕量化的觀念捲襲戶外圈，怎麼又輕量又達到多功能使用的機能外套也漸漸展露頭角。

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這就是水珠在面料上以滾動不滲透的現象，如果好的防水面料即可產生這樣的效果。

大部分的硬殼衣都會使用防潑水性處理塗層的技術，在面料表層上產生張力效果，有點像是我們看到水珠在荷葉上滾動的感覺，滴落的雨滴在有防水的面料上不滲透而造成自然滾動墜落，以力學的方式用最短的時間有效脫離面料，就是各廠牌追求的極致目標。

各品牌設計都各有巧思，但外套的輪廓是最清楚明顯的，這就是為什麼我最喜歡硬殼衣的穿搭挑戰。符合曲線的外套與短版但寬幅的設計， 將會影響下半身的選擇與色快的視覺效果，接下來一起來看看山女孩的風雨衣穿搭：）

山女孩擁有12件雨衣、分屬6個品牌

CP值MVP-Montbell

Montbell應該是每一個山友身上一定會有的品牌。我的第一件的風雨衣就是Montbell，以CP值的MVP來說當仁不讓。質料是Faburikusu 尼龍防撕裂，平均重量都能控制在230g以下的montbell風雨衣來說，我選擇的是沒有拉鍊的款式，因為對我來說有腰帶的時候風雨衣的口袋幾乎沒有作用。不過現在好像大部分的款式都是有腰部口袋了。另外採用K-Mono剪裁，我覺得特別適合亞洲女生的身高，上身的剪裁偏短，也可以有效拉長腿的比例。

這是我的第一件風雨衣，沒有口袋的設計反而是我喜歡的。加上短版的設計，很適合短褲或是短裙的穿搭。

簡約時尚-山と道Yamatomitch

2011年由夏目彰與夏目由美子夫婦創立的日本戶外品牌，是我一直很喜愛的品牌。擁有帽子、外套、雨衣褲、各公升數包包、長短褲、胸前袋、收納袋等，每一個產品都沒有錯過也高頻度使用的我，真的是可以寫一篇嚴謹又真實的山と道評測報告。

簡約時尚的設計與創辦人的獨特審美觀有很高的連結，在倡導Ultralight 的風氣下推出的PU Shinsui Rain Hoody，以Pertex® Shield Pro的防水技術為基底，加上了超生坡的焊接技術，讓無縫接軌的理想重現，達到100%的防水能力。最令人佩服的是重量減輕到98g的夢幻數字，我想這是所有輕量化的追求者最趨之若鶩的原因！帥氣的帽都與壓印的logo設計，都是讓人著實驚艷、又想要拼命擁有的雨衣（真的要狂點滑鼠才買得到啊）。

帽兜與下襬束口的細膩設計，真的精緻到歎為觀止。是件看覺得帥穿了會感動的職人優品。

最愛MVP-Teton Bros.

品牌名稱來自美國懷俄明州的山脈，但是卻是道道地地的日本品牌，成立於2007年，由日本登山者Nori Suzuki創辦。採用Polartec Knit Backer NeoShell，秋冬的Tsurugi Jacket袖口有魔鬼氈可調鬆緊，春夏款則僅有鬆緊帶不能調整鬆緊，材質皆為NeoShell，穿起來柔軟舒適。春夏款與秋冬款都有的山女孩，推薦秋冬款，材質上比較硬挺，在口袋的設計上也稍大，下擺與春秋款來說都稍寬一點，很適合秋冬要多塞一件保暖層，於是就可以四季都穿了。

沒有腰間的口袋、僅有胸前與腹前兩個口袋，使用上非常非常便利！可以把手機與地圖隨時置入，優異的拉鍊防水效果也令人驚嘆。表面的尼龍材質有伸縮性、裡層的襯裡也能迅速吸收濕氣並且有效排出。我不得不再度稱讚拉鍊的角度，在任何時刻使用都是容易拉開的狀態，不會有任何角度卡住，即便上圍略為豐滿的女生也都是方便使用。

→在多次步道下雪時穿著也非常保暖，防風效果也超強。男生的顏色通常都帥到極限，但是長度比較長，山女孩的話建議還是可以買女生的版型，或是選擇春秋款XS，通常也會小一點。

春夏秋冬都非常合適的風雨衣，寬下擺的輪廓穿起來時尚又可愛，如果有預算的話很想要購入其他的顏色！

Patagonia

Patagoina的Alpine Houdini是我一直非常喜歡的風衣款式，不過我也會當成風雨衣來使用，但是使用的情境可能在「保證是晴天但偶爾擔心會有霧雨」下，重量可以控制在100g左右的Houdini加入DWR防潑水功能，但遇上連下半小時的大雨也一定是全濕的喔，所以把它列入風雨衣的名單內是有點勉強的，但是優異的透氣功能與輕量，是我在台灣經常使用的外套。 不過袖口是鬆緊帶，讓雨水容易滑進的缺點，另外腰線的部分對我來說太低，在拉攏下擺的位置會卡在臀圍最寬處，這也是剪裁上我覺得較不適合亞洲女生的地方。

→最小號XS也顯得略大的風雨衣，不太適合寬鬆的褲裝，建議還是以緊身褲穿搭較顯的比例修長。

OMM

OMM Kamleika Race JKT是防水軟殼層外套，意思就是它不是硬殼，Kamleika穿起來四面彈性的布料極為柔軟，是源自英國的越野極限馬拉松賽事而衍生出來的品牌，約莫有40年以上的歷史，深具技術性的專業戶外品牌。重量約230g，有著非常漂亮的正紅色，穿起來就像是一件中層的OMM有自己獨特的防水技術，穿起來很舒適也相對透氣，不過防水的效果還是不如GORE-TEX。 腰線的部分因為是歐洲的品牌，在設計上比較強調曲線，所以腰間收的比較緊但長度較長，若以我的身高體重來說，就是卡在XS/S中間。這大概是唯一我尺寸不太好抓的品牌，建議如果可以還是要試穿比較好。 →下擺較長的外套我都會直接穿著緊身褲，這件OMM特別在臀圍的地方較緊，真的歐美人的超美比例到了亞洲矮女孩如我最痛苦的地方啊...如果有雙開拉鍊可以像我這樣下開的部分稍微做點弊。

極限MVP-Mammut

開始關注被台灣人暱稱長毛象的Mammut，是因為太喜愛EIGER系列。超過一百五十年的史前巨獸的極限艾格系列，從1995年推出以來就是戶外品牌的崇高指標，還在辛苦存錢、等待入手的Nordwand Advanced HS Hooded Jacket就是山女孩心目中硬殼衣的夢幻逸品（應該是說所有艾格系列都是）！

第一件Mammut的風雨衣是Ayako Pro Hooded Jacket GTX的亞洲限定版。有認真看上文的山友一定有注意到山女孩對於歐洲版型的外套都有又愛又恨的版型情結，而這件外套就是徹底解開我心防的敲門磚！這系列很推薦給想從日系品牌踏進機能性更高的歐洲品牌的女孩，（突然想起一個汽車廣告：「你終究都要開歐洲車的，那為什麼不一開始就開？」 ）

這件外套是我的秋冬必出款，因為夠厚保暖性也很高。 這件使用GORE-TEX的大理石白外套，不是正白的淡灰非常適合山區的拍照，防水效果極佳，可以連續五個小時的雨中健行，是我在台灣山區最常使用的雨衣。長度適合亞洲女生，不特別強調腰線的設計也是我最喜歡的款式。唯一比較失虧的是重量有475g，另外在台灣春夏濕熱的環境中還是會有悶熱的狀況，但若是秋冬穿著則是非常適合的季節。

另外一件Convey Tour HS Hooded Jacket 則是專門為輕量健行設計的防水外套，一向喜歡亮色外套的我也是選了大家最怕髒的白色，因為這次的正白色有搭配亮金色的拉鍊真的有夠帥的。這件外套則是Paclite 2.5-layer(Pack Light)，其特殊的纖維不止提高了透氣性與壓縮性，也高度降低了重量，可以隨意摺疊的特性適合長途縱走的山友。屬於輕量系列重量約在295g上下，也可以和Mammut Easy Combine的保暖外套配合。

背後的剪裁利落也貼腰身，窄肩的設計讓女生看起來比例清爽修長。 最後是受到女孩們很高的詢問度的糖果粉Ayako Tour，重量395g。這件適合旅行與健行的風雨衣是Easy Combine系統，可以搭配任何一款內層外套，帽子可做拆卸的設計也適合登山以外的戶外使用。

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街頭時尚-The North Face

這件在去年被問翻的外套然後立刻缺貨的衝鋒衣，則是北面難得一見的商品。乾燥玫瑰粉紅的特殊色號在眾多戶外品牌中脫穎而出，讓女孩穿搭有各種可能性，非常適合走進城市的街頭也不突兀。防水的技術則是採用DAYVENT，防水效果的話，若以專業戶外行進的話，我覺得比較適合郊山健行。

最後的穿搭小叮嚀，就是上面屬於比較寬鬆的外套，就可以搭配緊身褲或是短褲短裙。若是屬於輪廓較為修長曲線明顯的風雨衣，那麼可以穿一些較為帥氣的褲裝平衡一下。基本上風雨衣是最會入鏡的裝備，投資一件合身且拍起來修身的好風雨衣，不僅在防水防風上的需求，也可以讓自己亮麗的身影留在山林間，所以請不要選擇過大的尺寸、也不要害怕亮眼的顏色，選擇太暗或是黑色除了讓自己拍起來臉色不好以外、真的或有發生危險的時候也最難發現蹤跡。最後希望大家都能穿出自己的風格噢～

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