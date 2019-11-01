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溪頭「山芙蓉之旅」 花開山坡向陽處，嬌艷花姿隨風飄

2019-11-01 08:30健行筆記 健行筆記*花ㄦ

花開山坡向陽處，嬌艷花姿隨風飄，不畏秋霜冬寒，贏得「拒霜花」的雅稱。朝為淡白，至午轉為淡粉紅，午後又變為深粉紅，一日三變值得欣賞它三回。不是它的善變而是賞花者的眼花，所以素有「千面美人、千面女娘」的美名。

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憑悠遊卡搭「台灣好行」至年底半價優惠，來趟溪頭欣賞山芙蓉花開。「溪頭」不愧是年長者的天堂，日日人潮不斷，此地不僅柳杉萬歲人也萬歲。對年長者十元門票不僅是誘因，既可遠離塵囂圖點半日悠閒，健行有益健康。f_25141448_1.jpgf_25141451_1.jpgf_25141458_1.JPG深秋「流籠坑」溪谷及「草坪區」露天音樂會場至森林城堡，山芙蓉花開艷麗。f_25141556_1.JPGf_25141557_1.JPGf_25141558_1.JPG從售票口走至大學池步道，再接觀景步道至「草坪區」，約需40分鐘路程。f_25141569_1.JPGf_25141568_1.JPGf_25142470_1.JPGf_25141570_1.JPGf_25141571_1.JPGf_25141573_1.JPGf_25141576_1.JPG「山芙蓉」落葉性大灌木或小喬木，全株密生毛茸。別名台灣芙蓉、狗頭芙蓉、千面美人、酸芙蓉、千面女娘、拒霜花。是台灣原生植物，分佈於中國及台灣中低海拔山區。屬於錦葵科木槿屬。f_25141462_1.JPGf_25141463_1.JPGf_25141465_1.JPG「山芙蓉」花期約10月份，果期約11~12月份。株高約3至5公尺，葉具長柄，單葉互生，闊卵形至近似圓形。分佈於全島平野以至於海拔 1200 公尺以下的山區，蘭嶼島上也可見芳蹤。f_25141481_1.JPGf_25141479_1.JPGf_25141476_1.JPG「山芙蓉」的木頭可供製木屐，花瓣可以用炒炸方式處理後食用，根部可以入藥，用以清熱解毒，消炎止痛，消腫排膿，清肺涼血。「山芙蓉」為青草店常用青草藥。f_25141528_1.JPGf_25141530_1.JPGf_25141533_1.JPG「草坪區」是處遊客中途休憩的場所，會遇上松鼠及數鳥撿拾地上遺落食物屑渣。f_25141628_1.JPGf_25141627_1.JPGf_25141629_1.JPG「草坪區」露天音樂會場較靠「流籠坑」旁有排銀杏樹，深秋已見黃橙。f_25141631_1.JPGf_25141633_1.JPGf_25141634_1.JPG路旁「大花蔓陀蘿」的花開，管理處旁花圃裡君子蘭及日本鳶尾也開得艷麗。f_25141647_1.JPGf_25141646_1.JPGf_25141651_1.JPGf_25141648_1.JPGf_25141652_1.JPGf_25141653_1.JPGf_25141644_1.jpg

步道溪頭銀杏
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