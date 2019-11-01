溪頭「山芙蓉之旅」 花開山坡向陽處，嬌艷花姿隨風飄
花開山坡向陽處，嬌艷花姿隨風飄，不畏秋霜冬寒，贏得「拒霜花」的雅稱。朝為淡白，至午轉為淡粉紅，午後又變為深粉紅，一日三變值得欣賞它三回。不是它的善變而是賞花者的眼花，所以素有「千面美人、千面女娘」的美名。
憑悠遊卡搭「台灣好行」至年底半價優惠，來趟溪頭欣賞山芙蓉花開。「溪頭」不愧是年長者的天堂，日日人潮不斷，此地不僅柳杉萬歲人也萬歲。對年長者十元門票不僅是誘因，既可遠離塵囂圖點半日悠閒，健行有益健康。深秋「流籠坑」溪谷及「草坪區」露天音樂會場至森林城堡，山芙蓉花開艷麗。從售票口走至大學池步道，再接觀景步道至「草坪區」，約需40分鐘路程。「山芙蓉」落葉性大灌木或小喬木，全株密生毛茸。別名台灣芙蓉、狗頭芙蓉、千面美人、酸芙蓉、千面女娘、拒霜花。是台灣原生植物，分佈於中國及台灣中低海拔山區。屬於錦葵科木槿屬。「山芙蓉」花期約10月份，果期約11~12月份。株高約3至5公尺，葉具長柄，單葉互生，闊卵形至近似圓形。分佈於全島平野以至於海拔 1200 公尺以下的山區，蘭嶼島上也可見芳蹤。「山芙蓉」的木頭可供製木屐，花瓣可以用炒炸方式處理後食用，根部可以入藥，用以清熱解毒，消炎止痛，消腫排膿，清肺涼血。「山芙蓉」為青草店常用青草藥。「草坪區」是處遊客中途休憩的場所，會遇上松鼠及數鳥撿拾地上遺落食物屑渣。「草坪區」露天音樂會場較靠「流籠坑」旁有排銀杏樹，深秋已見黃橙。路旁「大花蔓陀蘿」的花開，管理處旁花圃裡君子蘭及日本鳶尾也開得艷麗。
留言