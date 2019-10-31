小觀音山小Y縱走！大草原像抹茶山、山頂可以看到基隆港

2019-10-31 08:30 健行筆記 健行筆記Bear 台灣熊蓓兒



聽說小觀音山很硬 很濕滑 下山全身是泥巴 導致這次的登山活動 多慮蓓勸退了很多人沒想到這次的小觀音山真的想太多 如果沒有O型縱走 而是像蓓兒歡樂縻爛團一樣走小Y線 真的輕輕鬆鬆 3-4小時就可以下山吃好料難怪之前一直搞不懂 為什麼有些網誌寫7小時 有些寫3小時 🤔如果從西峰下去繞到北峰 超級濕滑的下切溪谷 大約要陡下700公尺再往上爬所以大部分人應該會選擇登頂西峰後 折返回岔路再去北峰那天遇到山友原本已經下切 後來因為路太難走所以放棄了折返😂 更加深了我們選擇縻爛團路線的決心** 行程（我們拍照玩樂就大概花了1-2個小時 這次的時間表實在不具任何代表性😅）10am: 鞍部停車場起登 （今天補班所以陽明山沒交通管制 大方開車上來好開心😏😏）10:30am: 西峰&北峰岔路口10:40am: 西峰登頂11:00am: 西西峰登頂12:30: 主峰登頂12:50: 北峰登頂2:30pm: 回到鞍部停車場** 小貼示1. 小觀音山是有名的濕滑 常常午後變天 前幾天還有山友分享被螞蝗攻擊 但這幾天連日大太陽 天氣實在太好了 完全沒有遇到任何狀況 雖然偶有白牆 但也一下就被吹跑了 唯一恐怖的就是風超大😂😂我們總共損失了4頂帽子啦😢😢 2. 一開始停車場起登時比較陡 但半小時左右就到岔路 接下來就好走好曬啦！整段除了一開始以外幾乎沒難度 所以千萬不要被一開始嚇到😎3. 延路非常多指標 還有防迷路木樁 所以滿安全的 但要注意一開始20分鐘就有一個岔路 兩邊都有步條 原本以為一邊是北峰 一邊是西峰 沒想到還早咧！被騙了！要上到稜線的岔路才是 所以如果山友也在一開始的地方看到岔路 記得請左轉😤4. 芒草陸續開了 不久之後小觀音山應該也滿坑滿谷的芒草😍😍 其實整個小觀音山的大草原 好像抹茶山；岩壁石塊像金面山 山頂可以看到基隆港 都很漂亮

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往主峰路上有一個人面山的觀景處 人客路過經過別錯過 5. 下山後原本想去公車總站吃上次發現便宜好吃的草山餐廳 沒想到下午休息了😭😭 轉向改去排隊等車的旁邊 有一個默默無名的路邊攤 沒想到芋頭米粉/炸臭豆腐/滷桂竹筍/滷味都超好吃😱😱真的是爬山的小確幸 山友的秘密基地來著🥰🥰回台北路上順便買了天母幾十年老店「吃吃看」的起司蛋糕🤤🤤 真的是吃貨行程 現在到底是爬山網誌還是美食頻道啊🤣🤣#小觀音山

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