秀麗的埤塘風光！台南輕旅行：小南海、漁光島、七股潟湖、井仔腳鹽田

2019-10-30 16:16 健行筆記 健行筆記李斯特



就在今天,行政院正式宣告全國山林大解禁,未來每個人都會有機會走入山林 ,體驗台灣山林無盡藏的美好!!但李老師這次不走吃苦耐勞的登山路線!!

李老師這次想要帶朋友團來場國內旅遊,暫時不去體驗各地的山林美景,這次要從北到南 從東到西走遍台南,帶著朋友們來感受究竟台南可以有多水噹噹!!你見過台南秀麗的埤塘風光嗎?你曾在漁光島細緻綿密的沙灘上踏浪奔跑嗎?你知道稀有的黑面琵鷺為何這麼愛來台灣過冬嗎?你捕捉過夕陽無限好 只是近黃昏的瞬間美景嗎??一天的時間,李老師旅遊團就要玩遍兼具知性與感性的行程!!你喜歡國內旅遊嗎??你覺得國內旅遊好玩嗎??一天的時間,李老師旅遊團就要讓大家愛上台灣的觀光資源!!

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從斗六出發 第一站先到小南海風景區,30分鐘的車程就能抵達普陀禪寺,停車場 廁所 販售蓮藕茶與農產品的小攤販,應有盡有 提供健行遊客的各種需求,看來普陀禪寺是小南海環湖步道最好的出發點!!

沿著普陀禪寺外的道路往上走,很快就能看見小南海吊橋

當然不能免俗的在吊橋上拍張帥帥的照片

走過小南海吊橋後是寬敞舒適的廣場,台灣欒樹黃色花朵與紅色朔果正相互輝映

平穩好走的步道緊鄰湖面,沿途設有多座造型時尚的觀景平台,遊客們隨時走進觀景平台,隨時就能欣賞碧波如鏡 倒映綠影的景色

前半段的小南海環湖步道全在濃密樹蔭下,台灣欒樹 苦楝樹 羊蹄夾 榕樹 美人樹,隨著步道前進呈現不同的林相

輕鬆走在涼風陣陣的綠蔭下,這次完全沒有喘氣聲 只有歡樂的談笑聲

印度橡膠樹密集的氣根是另一種獨特的風貌,提供另一種粗曠原始的拍照風格~~

小南海環湖步道的中間段就得走出林蔭,沒有遮蔭 剛好可以多流點汗,剛好可以一眼望穿碧波萬頃的湖面

走完一段乏味的產業道路後就要進入最精華的部分了~~弧形的木棧道橫跨在湖面上,看起來很美 走起來更美,完全零距離走在波光粼粼的湖面上

一路走到這裡,望著眼前水天一色 浩渺如鏡的美景,李老師一行人不由得大肆讚嘆起來,小南海的湖光水色絲毫不輸給日月潭啊!!

可惜再怎麼景色秀麗的地方還是會有垃圾,那就撿光垃圾來響應健行筆記的淨山活動!!

沿著湖畔的木棧道一路走到開天府,在圍牆外幸運看到珍貴的穗花棋盤腳,如粉撲般的花朵只在半夜盛開 卻在清晨凋落

再來就沿著圍牆旁的階梯接往另一段產業道路

走在產業道路還是一如往常的乏味,此時路邊老舊的紅磚牆就是增添趣味的道具,變身~~文青網美~~~

其實並沒有一座湖泊叫做小南海,這麼美麗的湖景是由茄苳埤和將軍埤共同組成,台南市內有多達八千多個埤塘,這些埤塘從原先灌溉的功能逐漸調整功能,現在不僅是發展觀光的資源,也是生態環境保育的重要據點

最後再從產業道路切進將軍埤的湖邊小徑,沿著小徑,沿著秀麗的埤塘風光走回普陀禪寺,在輕鬆愜意中完成小南海環湖步道,在舒適歡笑中走完水噹噹的環湖步道

欣賞完秀麗的埤塘風光後,李老師旅遊團馬不停蹄,立刻驅車從北端的白河區直達南端的安平區,千里跋涉而來自然不能錯過台南美食,午餐就以遠近馳名的周氏蝦捲來大飽口福,生意很好 人潮很多 料理好吃,周氏蝦捲果然名不虛傳!!茶足飯飽後正是日正當中的時刻,秋高氣爽的艷陽 熱力絲毫不減,李老師旅遊團繼續一鼓作氣衝向漁光島!大約15分鐘的車程就能抵達漁光島,想不到正午時分的漁光島竟然也是滿滿的人潮,還好樹林外的空地很寬敞 停車很方便

平穩的木棧道穿越木麻黃樹林直達沙灘,短短的距離卻有好幾個休息區,樹蔭下自是一貫的涼爽舒適,神奇的是居然沒有令人聞風喪膽的蚊子大軍,這樣剛好,想享受陽光與浪花的人就去沙灘,不想曬太陽的人就留在樹林裡休息吃點心

這太神奇了!!李老師好歹也走過台灣四面八方的海灘,雖然每一個海灘都有各自的獨特與美麗,但只有漁光島的海灘就在一片樹林之外,3秒鐘讓你從蔥鬱樹林走向遼闊大海

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眼前就是一望無盡的大海,圓弧狀的海岸線,鬆軟細緻的沙灘,溫柔拍打的浪花,李老師怎麼禁得起這樣的誘惑,換裝 變身 下海啦~~

踩在柔軟的沙灘上,任由浪花輕輕的拍打,一波又一波 是永不止息的冰涼

當你全身都沾滿冰涼海水後,萬里晴空下的炙熱陽光也變得柔和親切了

遠方海平面上點綴著五顏六色的風帆,飄移著 浮沉著,讓漁光島多了種度假勝地的氛圍,有機會李老師當然也要來體驗駕駛風帆的樂趣!!

海岸邊細緻綿密的沙子有種魔力,吸引許多小朋友們不畏豔陽 忘情的玩沙

李老師早就過了愛玩沙的年紀了,不玩沙 那就來享受舒服的天然沙浴,溫暖的陽光 冰涼的海水 綿密的細沙,這是高檔的冰火沙浴三重奏!!

褪下厚重泥沙後 李老師全身煥然一新,拉皮 美白 去角質,水噹噹的沙灘讓你也變得水噹噹,李老師不負責推薦,想變美的朋友們有機會可以來試試喔!!

就算一身的沙土也不用擔心,直接在大海裡翻滾 讓海水帶走一身的塵土

難得遇到這麼溫柔親切的海灘,李老師玩得不亦樂乎 玩得樂不思蜀,但今天李老師是來帶團旅遊觀光的,可不能因為自己貪玩而耽誤了大家的時間,回到停車場外的盥洗區清理後,一行人繼續上路 繼續今天大台南水噹噹之旅!!台灣是座資源豐沛的寶島,這件事實連自然界都很清楚,所以每年秋冬時節就有各種候鳥來台過冬,其中最明星級的候鳥當然非黑面琵鷺莫屬!!口耳相傳之下,全世界有一半的黑面琵鷺都相揪來台灣過冬~珍貴稀有的黑面琵鷺就成了台灣傲視全球的生態資產!為了將這麼珍貴的自然資產發揚光大,國家風景區便將七股潟湖附近海域規劃成保護區,保護區裡有展示館介紹黑面琵鷺的生平紀錄,還有賞鳥亭讓大家能跟候鳥界的超級巨星面對面!

李老師旅遊團此刻就在第一賞鳥亭!實際來過才知道這座賞鳥亭一點都不簡單,環境寬敞 廁所乾淨 停車方便,還有許多和主題呼應的裝置藝術,光一座大型水泥管就讓李老師一行人玩到翻

賞鳥亭是個半開放的空間,從亭外望出去,平坦遼闊的淺海潟湖上點綴著翠綠草叢,畫面看起來水噹噹,視線的盡頭似乎有點點白影閃動,這些如芝麻般的白點就是黑面琵鷺嗎??這麼遠哪能看得清楚啊!!

千萬別氣餒 別失望,每年一到黑面琵鷺來訪的季節,熱心的志工就會架好高倍率望遠鏡,讓大家能夠透過望遠鏡欣賞黑面琵鷺的優雅姿態

當然 關於黑面琵鷺的大小疑問,志工們都會鉅細靡遺的為你解答!!台南蓬勃發展的虱目魚養殖產業就是致命的吸引力!潟湖裡茂盛的草叢是黑面琵鷺最佳的旅館,浪漫舒適 最適合打造水噹噹的愛巢,魚塭裡豐沛的魚苗是黑面琵鷺最愛的餐廳,提供免費吃到飽的海鮮把費,再加上台灣最美的人情味,難怪全世界一半的黑面琵鷺都愛來台灣渡假!李老師終於親眼看到黑面琵鷺了,今天值得了~~

但還沒有結束,李老師旅遊團還要去井仔腳鹽田追夕陽!原本只是台南市北門區海邊的窮鄉僻壤,因為保留了傳統鹽田產業,加上政府大力推廣的夕陽美景,每逢假日就有大批人潮湧進這個偏僻小漁村,李老師不想在狹窄的產業道路上塞車,便將車子停在外圍的泰安宮,想不到卻在路旁的魚塭意外捕獲璀璨的落日餘暉!

一大群大鳥正在魚塭外的沙洲上覓食,透過望遠鏡才赫然發現,這群尖嘴白羽黑尾的大鳥居然是埃及聖䴉,雖然是惡名昭彰的外來種,但漫步沙洲上的埃及聖䴉竟有種荒野原始的美感

還有其他不知名的水鳥優雅的飛翔起降!

距離很短 很快就走到井仔腳鹽田,只是爆滿的人潮嚇得李老師滿頭黑人問號但再往前走你就能知道為什麼了!

天邊的夕陽依舊璀璨 卻不刺眼,金色光芒無遠弗屆照耀著,天地之間全都染成尊貴的金黃色,一畦畦的鹽田變成一格格明亮的鏡子,鏡外鏡內呈現出相同卻相反的景物,如同鏡花水月般華麗而虛幻

李老師趕快把握最後的光線,揹起扁擔 體驗一下鹽田工人的辛勞,當然這是典型的觀光客行為~~

繼續沿著海水中的紅磚小徑走過去,去看看對岸是怎樣的風景

井仔腳鹽田的另一端是座堤防,用心的鋪上連鎖磚 成了舒適的步道,伴著夕陽 吹著海風 搭配水噹噹的美景,李老師不知不覺中竟然瓊瑤魂上身,婉君妹妹 快來追我啊~~~

在井仔腳鹽田,李老師終於知道為什麼夕陽無限好 只是近黃昏,在瑰麗暮色下 李老師一行人情緒嗨到最高點,忘情的牽手歡呼,為今天這一路水噹噹的美景歡呼吧!!

後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給地球公民基金會,希望能為台灣的生態環境盡一點小小的努力,歡迎大家一起共襄盛舉!!