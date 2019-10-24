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世界各國齊聚！亞洲最大繩索救援賽開跑

2019-10-24 17:47健行筆記 文／丁盼寧

消防與繩索救援界一年一度的盛事－「橋(Ch'iao) 2019」今天（24日）於高雄世運館開始囉！這是一場全亞洲規模最大的繩索救援比賽，除了來自台灣各地的繩索救助單位報名參賽之外，今年亦有來自加拿大、澳洲、日本、韓國、菲律賓香港澳門以及中國的隊伍共襄盛舉，各國繩索界的朋友們齊聚一堂，展開為期三天的精實賽事。

圖／健行筆記提供。橋(Ch'iao) 2019盛大開幕
圖／健行筆記提供。橋(Ch'iao) 2019盛大開幕
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「橋(Ch'iao)」是一場國際性繩索救援賽事，2014年起源於台灣南投東埔吊橋，今年為「橋(Ch'iao)」賽事舉辦的第六年。每年10月由AiRAS亞陞繩索技術服務公司主辦，廣邀世界各地的消防隊員以及民間救援隊參賽，除了精進繩索救援技術之外，更可貴的是透過比賽的過程交流技術、互相觀摩。

圖／健行筆記提供。橋(Ch'iao) 2019盛大開幕，世界各國隊伍熱情參與
圖／健行筆記提供。橋(Ch'iao) 2019盛大開幕，世界各國隊伍熱情參與
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圖／橋2019志工。每位隊員身上需攜帶的技術裝備超過10公斤
圖／橋2019志工。每位隊員身上需攜帶的技術裝備超過10公斤
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為期三天的賽事，今日（24日）會先在高雄世運館進行「上攀賽事」，第二、第三天則是「關卡情境賽事」。「上攀賽事」利用高雄世運館的設施假設可靠的固定點，其中最高的上攀距離高達45公尺，每一位隊員須透過上升器徒手上攀約15層樓的高度，相當考驗隊員們的體能與耐力。

圖／Jenny Huang。每位隊員需透過上升器徒手向上攀登
圖／Jenny Huang。每位隊員需透過上升器徒手向上攀登
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圖/蔡木火。每位隊員需透過上升器徒手向上攀登
圖/蔡木火。每位隊員需透過上升器徒手向上攀登
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明後兩天登場的「關卡情境賽事」，則是需要完成指定的繩索救援任務，亦即透過繩索、鉤環、滑輪、上升器、下降器等金屬器械，架設上拉與下放系統，再運用繩索行進技術將模擬傷患移動到指定的安全位置，這部分除了體能的基本要求之外，更是考驗繩索技術與團隊組織默契。

為了讓賽事更貼近真實搜救現況，第二天「關卡情境賽事」會將賽事移至茂林國家風景區，參賽隊伍需要在天然的環境中模擬救援任務，這部分挑戰的是需要不斷評估外在環境的變化與應變能力。

圖／Clark Li。隊員需要在野外環境架設固定點，將模擬傷患移至指定安全位置。...
圖／Clark Li。隊員需要在野外環境架設固定點，將模擬傷患移至指定安全位置。（圖為2018年比賽畫面）
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各隊伍平時就會利用休假時間一起訓練，比賽過程中更是講求隊員之間的信任與默契，所以儘管這場賽事考驗個人體力與技術，但是貫穿各關卡的精神卻是團隊間的信任。

圖／健行筆記提供。台中虎行隊今年參賽畫面
圖／健行筆記提供。台中虎行隊今年參賽畫面
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令人鼻酸的是，今年參賽隊伍之一的「台中虎行隊」不幸在十月初時，因為台中大雅工廠火災而帶走其中一名隊友。儘管如此，團隊成員仍然沒有忘記往日的夥伴，今天特別製作旗幟並放在隊伍休息區旁邊。

「我們志雄除了是虎行的救助手及拖拉手等多重角色，更是虎行最有效的開心果...我們，下輩子還是隊友，再一起用力浮誇地鼓掌、搖擺著彼此的肩、唱虎行的隊歌，樂天地繼續往前行...」_____節錄自紀念旗幟

圖／田宗媺。台中虎行隊特別為殉職隊友製作旗幟
圖／田宗媺。台中虎行隊特別為殉職隊友製作旗幟
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消防隊員平時執勤時間長，勤內任務包羅萬象，從救護、救火到山域搜救，而許多參賽隊伍的隊員仍然克服萬難，犧牲休假時間來訓練繩索救援技能；許多民間搜救單位的成員平時也都有其他正職工作，而因為對繩索的熱情聚集在一起，這樣的恆心與毅力實在令人動容。讓我們也為這些默默奉獻的救人英雄們給予真摯的掌聲吧！

菲律賓澳門澳洲吊橋香港
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