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裝備輕量化思考 16項登山好用小物推薦分享

2019-11-02 15:06健行筆記 健行筆記Shang-Shu Yang

登山裝備常需要輕量化，且還要思考一物多用，這次走南二有些小物真的幫助蠻大的，也可做環保!

1.金色彈性繩:生日蛋糕盒廢棄物，拿來當睡墊的繩子，一秒就能搞定，鬆緊自己調整，方便使用。

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2.紅色束提圈(紅繩結)菜市場買麵買菜常常都會拿到，收集起來，上山很多東西都可以綁跟束可將泡飲品的粉末包塑膠袋束好不受潮，外掛拖鞋，垃圾袋

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3.垃圾袋1~2斤裝便當常拿到的塑膠袋，山上收集垃圾及擦屁屁紙巾類外掛方便9d5757440ad29c1298518e5bbae41def.jpg

4.有防漏蓋的寶特瓶(清潔劑瓶)女性私密處或沖洗屁股好用，節省衛生紙、巾與水噴嘴還可加壓水柱，清洗更方便

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5.好市多夾鏈袋或一般夾鏈袋開口可反摺固定開口，擦屁股的紙好投入不沾手

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6.好市多金頂電池(藍金色)電量比外面黑金色多60%，重量一樣，可使用較久。

7.太陽能充氣營燈煮食可省頭燈電量，也能引些蛾類，免得在眼前飛舞

8.傘遮陽，廁所遮蔽都方便

9.大創貓鏟放背包側邊可插傘，又能挖坑便便

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10.小米自拍棒(有遙控器那種)或相似產品自拍或固定拍縮時攝影都方便

11.雨傘布壞掉雨傘的傘布拆下來，可當地布擺放食物或背包，避免吃土

12.摺疊椅約200-500克煮食或吃飯免蹲的腰酸背痛，吃東西頂到胃

13.攀岩用繩+曬衣夾可買較有拉力的繩子，搭配曬衣夾可以掛食物防野生動物咬走。過危險或需要卸背包地形可綁，確保用(首先要會打繩結不然綁了也是危險)。

14.MSR極地爐+MSR水袋真的很省瓦斯跟快速滾水...南二段還背回來三顆新的..(主要也是天氣好)

15.大力膠帶(特力屋)，束帶鞋子開口笑可固定撐以便下山

16.大創水袋4L方便折收，缺點是不耐磨、摔。瓶口較小17.德國膠帶(白膠)貼於較容易摩擦起水泡部位，防水好用，缺點膠帶ㄟ膠會黏襪子跟腳--------------有新的資訊再補充，感謝!!

好市多登山便當
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