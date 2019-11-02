裝備輕量化思考 16項登山好用小物推薦分享

2019-11-02 15:06 健行筆記 健行筆記Shang-Shu Yang



登山裝備常需要輕量化，且還要思考一物多用，這次走南二有些小物真的幫助蠻大的，也可做環保!

1.金色彈性繩:生日蛋糕盒廢棄物，拿來當睡墊的繩子，一秒就能搞定，鬆緊自己調整，方便使用。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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2.紅色束提圈(紅繩結)菜市場買麵買菜常常都會拿到，收集起來，上山很多東西都可以綁跟束可將泡飲品的粉末包塑膠袋束好不受潮，外掛拖鞋，垃圾袋

3.垃圾袋1~2斤裝包便當常拿到的塑膠袋，山上收集垃圾及擦屁屁紙巾類外掛方便

4.有防漏蓋的寶特瓶(清潔劑瓶)女性私密處或沖洗屁股好用，節省衛生紙、巾與水噴嘴還可加壓水柱，清洗更方便

5.好市多夾鏈袋或一般夾鏈袋開口可反摺固定開口，擦屁股的紙好投入不沾手

6.好市多金頂電池(藍金色)電量比外面黑金色多60%，重量一樣，可使用較久。

7.太陽能充氣營燈煮食可省頭燈電量，也能引些蛾類，免得在眼前飛舞

8.傘遮陽，廁所遮蔽都方便

9.大創貓鏟放背包側邊可插傘，又能挖坑便便

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10.小米自拍棒(有遙控器那種)或相似產品自拍或固定拍縮時攝影都方便

11.雨傘布壞掉雨傘的傘布拆下來，可當地布擺放食物或背包，避免吃土

12.摺疊椅約200-500克煮食或吃飯免蹲的腰酸背痛，吃東西頂到胃

13.攀岩用繩+曬衣夾可買較有拉力的繩子，搭配曬衣夾可以掛食物防野生動物咬走。過危險或需要卸背包地形可綁，確保用(首先要會打繩結不然綁了也是危險)。

14.MSR極地爐+MSR水袋真的很省瓦斯跟快速滾水...南二段還背回來三顆新的..(主要也是天氣好)

15.大力膠帶(特力屋)，束帶鞋子開口笑可固定撐以便下山

16.大創水袋4L方便折收，缺點是不耐磨、摔。瓶口較小17.德國膠帶(白膠)貼於較容易摩擦起水泡部位，防水好用，缺點膠帶ㄟ膠會黏襪子跟腳--------------有新的資訊再補充，感謝!!