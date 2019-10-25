為了嘉明大景！女孩繳罰單手刀衝 終於解鎖成就
最後0.3k洪荒之力的衝刺，能見面真好😭😭😭經歷過好幾次申請山屋，抽山屋，訂車票，遇颱風，退山屋，封山，退票，好幾次輪迴，終於成行的嘉明湖解鎖🔓想在嘉明湖待久一點，本來第一天申請向陽山屋，跟哥哥決定第一天就直奔嘉明湖山屋住宿，跟莊主確認過，開出罰單原因：因為腳程太快跑過頭到嘉⋯⋯明湖避難山屋😂（開玩笑），原版：因為怕遇颱風，提前前往嘉明湖避難山屋住宿。圓夢代價再增添一筆800元罰單，沒關係♥值得👍，但是很建議如果強腳隊友可以第一天就直奔嘉明湖避難山屋，這樣可以在嘉明湖待久一點😚，三天兩夜是最舒服的👍，兩天一夜我沒自信能完成😑剛好上山上的日子跟小妖隊有重疊到，也剛好我們要偷跑去嘉明湖避難山屋，然後我又高山症發作了，但是還是完成偷跑行動，為了嘉明👍👍😎我有一個神一樣的隊友，讓我的很順利完成這次的解鎖🔓，很高興我們都有完成嘉明湖解鎖，有妳們的加持祝出大景，永遠記得三叉山一陣狂風陰霾讓我萬念俱灰心裡也想著老娘跟你拼了，準備下去找嘉明，此時天空吹開霧霾，天空湛藍露出頭，我好害怕嘉明不等我又躲起來，開始一路狂奔������，300公尺、200公尺、100公尺，終於要見面了！ 我內心的澎湃洶湧，見到了！你波光粼粼映入眼簾，好感動唷，我日盼夜盼的嘉明，終於解鎖🔓，媽媽！我可以嫁給嘉明嗎？😂😂😂30分鐘後霧霾又襲來，嘉明躲起來了...心裡想有見到面就好了，短短的也覺的幸福心裡暖暖的，身體開始冷起來了，濃濃的霧霾不知道何時會散去...陸陸續續有山友抵達嘉明湖，心裡還暗暗偷笑剛剛私會嘉明半小時，早起的鳥兒有蟲吃，你們起晚了見不著嘉明的😏出發了，要跟嘉明分開了...走著走著望著嘉明的方向似乎是晴天了...到了迎賓樹沿路一直考慮要不要回頭再去私會嘉明，心頭一橫！回頭吧！找嘉明！沿路上山友都詢問我們為什麼又往回走了，因為嘉明在呼喚我呀~😊一路趕趕趕，嘉明等等我吧！奔奔奔！再快一點吧我的腳步，我的手再加快速吧！on fire 🔥！！終於又到了最後0.3k，一個起跑點，手刀式的奔跑，又回到嘉明的懷抱
這一次包場！不只是拍照，而是好好享受嘉明湖的美~#17 向陽山3603M#27 三叉山3496M#向陽北峰3462M#嘉明湖避難山屋3380M#嘉明湖3310M#黑水溏3130M#向陽山屋2880M
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