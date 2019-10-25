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獨／又是中油！未依SOP致虎航漏油 桃機地安事件爆表

徐國勇不夠看！蔡政府耍官威排名…NO.1是他

為了嘉明大景！女孩繳罰單手刀衝　終於解鎖成就

2019-10-25 08:30健行筆記 健行筆記伊蕾蕾

最後0.3k洪荒之力的衝刺，能見面真好😭😭😭經歷過好幾次申請山屋，抽山屋，訂車票，遇颱風，退山屋，封山，退票，好幾次輪迴，終於成行的嘉明湖解鎖🔓3188fcdb8845b970483d10b748de0760.jpg想在嘉明湖待久一點，本來第一天申請向陽山屋，跟哥哥決定第一天就直奔嘉明湖山屋住宿，跟莊主確認過，開出罰單原因：因為腳程太快跑過頭到嘉⋯⋯明湖避難山屋😂（開玩笑），原版：因為怕遇颱風，提前前往嘉明湖避難山屋住宿。圓夢代價再增添一筆800元罰單，沒關係♥值得👍，但是很建議如果強腳隊友可以第一天就直奔嘉明湖避難山屋，這樣可以在嘉明湖待久一點😚，三天兩夜是最舒服的👍，兩天一夜我沒自信能完成😑剛好上山上的日子跟小妖隊有重疊到，也剛好我們要偷跑去嘉明湖避難山屋，然後我又高山症發作了，但是還是完成偷跑行動，為了嘉明👍👍😎aab62f27a878733794e89eda608c1d0a.jpg我有一個神一樣的隊友，讓我的很順利完成這次的解鎖🔓，很高興我們都有完成嘉明湖解鎖，有妳們的加持祝出大景，永遠記得三叉山一陣狂風陰霾讓我萬念俱灰98dc847b34e978782f20161326c5ceea.jpg心裡也想著老娘跟你拼了，準備下去找嘉明，此時天空吹開霧霾，天空湛藍露出頭，我好害怕嘉明不等我又躲起來，開始一路狂奔������，300公尺、200公尺、100公尺，終於要見面了！ 我內心的澎湃洶湧，見到了！你波光粼粼映入眼簾，好感動唷，我日盼夜盼的嘉明，終於解鎖🔓，媽媽！我可以嫁給嘉明嗎？😂😂😂37f282d46ea041b5dcfc905e430819df.jpg30分鐘後霧霾又襲來，嘉明躲起來了...心裡想有見到面就好了，短短的也覺的幸福心裡暖暖的，身體開始冷起來了，濃濃的霧霾不知道何時會散去...陸陸續續有山友抵達嘉明湖，心裡還暗暗偷笑剛剛私會嘉明半小時，早起的鳥兒有蟲吃，你們起晚了見不著嘉明的😏2b8d0042263cef21de30da64c5b52bce.jpg出發了，要跟嘉明分開了...375e297fd52ff422b0cd664bc0c4b042.jpg走著走著望著嘉明的方向似乎是晴天了...到了迎賓樹沿路一直考慮要不要回頭再去私會嘉明，心頭一橫！回頭吧！找嘉明！24bde7e81683af27705376eb1ed405df.jpg沿路上山友都詢問我們為什麼又往回走了，因為嘉明在呼喚我呀~😊一路趕趕趕，嘉明等等我吧！奔奔奔！再快一點吧我的腳步，我的手再加快速吧！on  fire 🔥！！終於又到了最後0.3k，一個起跑點，手刀式的奔跑，又回到嘉明的懷抱022971de0eec40226ddacfec782817ce.jpg110c6a55ee91dcde4e90b03ef913cc97.jpgdf29bb62493e6c53b08c155ff107fe98.jpg63db85901a452b2cd91dbf7d2f176f36.jpg

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這一次包場！不只是拍照，而是好好享受嘉明湖的美~1c4ea9b8560a47f66ebdffb4b17d0deb.jpg24f78d281fd25c86dca729880f389096.jpg#17 向陽山3603M#27 三叉山3496M#向陽北峰3462M#嘉明湖避難山屋3380M#嘉明湖3310M#黑水溏3130M#向陽山屋2880M

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