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7時28分宜蘭規模4.3地震 最大震度4級

家旁邊的旅行！桃園三坑「自然生態公園」秋色無邊

2019-10-28 08:00健行筆記 健行筆記阿珠珠

三坑生態公園44 我常常在想旅行的定義到底是甚麼呢?一定是要到遠方才叫做旅行嗎?其實不然我覺得即使在住家附近的公園散散步，能夠讓我放鬆心情感到舒服愜意，我覺得應該也能算是我的心靈小旅行吧!

三坑生態公園1.JPG 

今天阿珠珠要來介紹這個離我家很近的公園，景色真的很不錯，三坑生態公園緊鄰石門水庫與大漢溪畔的生態公園，保留了原始的生態為主要概念，並減少人為的破壞，用自然的工法結合自然與休憩，湖光山色生態豐富，可在湖岸邊散步，在草地上野餐，還有淺淺的小溪流可以戲水，並結合附近的三坑鐵馬道及大溪左岸及多條自行車道是很棒的休憩點~

三坑生態公園5.JPG

沿著湖岸邊有很多個涼亭可提供遊客休憩。

三坑生態公園4.JPG

這天來公園內還有多處正在施工中，在樹林裡看到了幾個很特別的玩意~我問正在施工的工作人員這是甚麼?工作人員回說是鳥巢!哇好特別!是人可以進去的鳥巢喔!像樹屋又像鞦韆一樣的感覺!等蓋好了我一定要來感受一下!

三坑生態公園3.JPG

三坑生態公園20.JPG 

三坑生態公園40.JPG 

三坑生態公園2.JPG

這裡的楓微黃~

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池塘的水好滿喔!還是要注意安全喔!看著遊客在樹蔭下乘涼休息就感覺很愜意!  

三坑生態公園6.JPG

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花與果同樹的春不老

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三坑生態公園14.JPG 

水黃皮正值開花期，紫色的花兒好美啊!還帶著淡淡的花香讓人有好心情!

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最特別的是這條淺淺的小溪流是孩子們夏日戲水的最好去處了!不過還是提醒家長這溪水雖不深，最好還是要陪伴在孩童身邊注意安全唷!

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3D彩繪的河堤也很有看頭~彩繪圖案包括我們桃園是著名的風景區   櫻木花道、石門水庫壩頂、大平紅橋.... 

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三坑生態公園21.JPG

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雖然是入秋了卻一點都沒有蕭瑟的感覺，怎覺得三坑生態公園的秋色好繽紛，尤其是已經結了蒴果的台灣欒樹，一顆顆粉色的小愛心、小燈籠掛在樹梢上，讓人有著張燈結綵喜氣洋洋的好兆頭，看了就心情大好的感覺呢!

分享

臺灣欒樹又名苦楝舅、苦苓江、金苦楝、拔子雞油、臺灣欒華、木欒仔、五色欒華、四色樹，是一種無患子科的落葉喬木，為臺灣特有種植物，耐旱性強，大約秋季10月開花。(摘自維基百科)蒴果苞片先是粉紅色，變成紅褐色，成熟時為褐色。 

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離開了三坑生態公園，我沿著三坑自行車道往大溪方向騎去~要來去中庄調整池看風箏~(容我下回再分享唷!)沿路上的田園景觀也是無敵美的!

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三坑生態公園31.JPG三坑生態公園38.JPG

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沿路上又看到美麗繽紛的台灣欒樹，忍不住又停下腳步來拍拍。

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經過韭菜花甜又聞到刺鼻的韭菜香，我喜歡吃韭菜所以還蠻喜歡這個味道的! 

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公園大溪老街戲水
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