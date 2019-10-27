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小溪營地三天兩夜圓夢之旅

2019-10-27 08:30健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處中秋連假前即準備好登山野營裝備，不知為何竟然發懶，不要說登山野營，就算郊山也只爬了個失敗的小觀音山。國慶連假原本報名的雪山行程又再度槓龜，到底要槓龜幾次啊啊啊~沒關係，我有B計畫，那就去合歡山玩耍吧~決定週三下班夜衝合歡山，週六再下山，玩好玩滿為止 😁行程計畫 :D0 : 車宿合歡山管理站 (已經提早1小時上路，國道還是塞)D1 : 合歡山管理站 (早上十點前出發)➝北西峰登山口➝小溪營地 (預計花費4小時，結果花了5.5小時)D2 : 早上四點起床➝七點前從北峰出發前往西峰➝西峰折返➝小溪營地D3 : 小溪營地 (睡到自然醒)➝北西峰登山口➝合歡山管理站➝溫暖的家 (從合歡山幾乎一路塞車回到家，好可怕的連假車潮)伙食計畫 : D1 : 早餐 (合歡山管理站)、午餐 (蘋果+栗子1包➝沒有吃)、晚餐(南川麵館的高貴雞腿+滷蛋+四季豆➝四季豆已發酸不敢吃)D2 : 早餐(土司➝沒有吃，往西峰路上邊走邊吃巧克力)、午餐(蘋果+蜜汁腰果➝只吃了蘋果)、晚餐(豬肉乾200克➝沒有吃，只吃了一些腰果)D3 : 早餐(土司➝沒有吃，只吃了腰果) (豬肉乾及半條土司都原封不動帶下山 😅)裝備清單 : 大背包、背包套(沒用到)、攻頂包、充氣睡墊、充氣枕頭、睡袋、帳篷、地布、雨衣、雨褲、折傘、羽絨外套、毛帽、手套、頭巾、羊毛襪(備用)、保暖衛生長褲(睡覺穿)、輕量防風外套、拖鞋、衛生紙及濕紙巾數小包、乳液、防曬乳、頭燈*2、3號電池*4、百靈油迷你瓶、耳塞、隨身電源、相機電池充電器、相機、腳架、相機快夾、相機電池*3、相機記憶卡*3、1L水壼、1L折疊濾水瓶、手機掛包、Glad ForceFlex垃圾袋*3(分別裝入不能濕掉的衣物) (伙食+裝備總共快15公斤啦~~~)行進間穿著 : 遮陽帽、太陽眼鏡、吸濕排汗短袖、吸濕排汗長袖襯衫或袖套、防風防潑水登山長褲、護膝、普通厚襪+羊毛襪、登山鞋-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D0 : 車宿合歡山管理站67e00be5f7212c2e42b401f7bc348a38.jpg▲週三下班後到達合歡山管理站也快11點了，迎接我的是滿天星及雲海 😍6f15613fa7d30e53c274686ece1c24cf.jpg▲明天即將首度踏上前往小溪營地之路，充滿期待~晚安啦~奇萊北峰~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D1 : 合歡山管理站➝北西峰登山口➝小溪營地294e7b96bbe1f46a453f2c4d4dff515f.jpg▲隔天大概八點多起床，人潮已開始不斷湧入管理站。Yukon 50+10 Women 經典專業登山背包，第一次揹它上山，做工複雜、很多貼心小設計，腰扣兩側的立體式護片臀帶厚實、包覆性足，揹起來是蠻舒服的，但買了之後才想到，為何我忘了HANCHOR啦~光是背包重量就差很多，而且是台灣品牌😭436e6b3f7b0ad8664ec1d1abf8eb7fd6.jpg▲9:22 出發前往登山口，這200公尺的路程很短，但回來的時候是上坡，感覺好像走了2000公尺 😅2df4c98adbbe11b74e90d36d8b370824.jpg▲往北峰的山徑上已有密密麻麻的人頭 (沒有望遠鏡頭無法清楚呈現)7d6f2e6938757508e0347d04ad7ff317.jpg▲9:31 9分鐘後到達登山口，空檔時間，趕緊拍照~曾經我望著重裝上爬的山友背影佩服又羨慕，現在我終於可以踏著相同的步伐朝夢想邁進 (咦，人家的一步應該是我的三步😂)

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▲起登後馬上有一些人也上來啦~fcac072cd69d92644f498cd003e06dad.jpg▲有很多這種岩石路，下山時很怕滑倒 (上次冒雨摸黑下山就滑了一大跤，還好沒事)6449c11f256cab208afe6f90624b9d14.jpg▲9:43 花了12分鐘才爬了100公尺a095e91187e538e4c2228c2ee1288599.jpg▲假山頭，有些人以為爬上去就登頂了 😆d5a2d5b0ba2454fc6b6d1a54022a3aef.jpg▲是不是很多人facc44a47c09d11ed2275d902d5663b2.jpg▲往回拍，還看不到合歡山管理站b44c9f60f467d8f2460bc0bfbff025c3.jpg▲遙望奇萊主北，不知何時可以擁抱他們93d64adc3435842e2b21d3cb54bcf991.jpg▲好陡啊~爬上去再休息一下~fc98a6f4ff011eecd4a54897781aa16c.jpg▲這裏大約是0.7K處，視野真不錯，可以看到合歡山管理站了 (紅色箭頭處)75e1fc20f944165a94e45a27bb1bada0.jpg▲11:18 續往上爬 (登山口至此才0.7K，已花了1小時47分鐘 😅)3d96ce99ee3844f400a4b1b7027ed206.jpg▲11:53 終於快到0.9K，里程樁在左上方，先不往上爬，腰繞去前方拜訪未曾謀面的北峰名樹 (0.7K至此花了35分鐘 😅)c88f70c53656f32fe975085ca469d4af.jpg▲往回拍，一大坨雲像怪獸般慢慢吞噬對面的山頭70f59c09093a2b8180bf1c661bb5ddd0.jpg▲北峰名樹相見歡，搭配奇萊北峰覺得美~867b3058148dacf07b352de01e8de931.jpg▲12:03 拍完北峰名樹續往前走山腰路 (還好遇到兩位也要前往小溪營地的女生問路後修正路線，不然我就會循主步道上爬到反射板或天巒池叉路再下切，天巒池叉路剛開始下切到小溪營地的一段碎石陡坡真的蠻恐怖的，所以還是走這路線佳)be826d001aadc0e730cd8e1709625401.jpg▲走這條山腰路最大的好處之一就是人很少啦~因為這不是上北峰的主線~8f3cd385e4ba1a22857a01204fb3bcba.jpg383299b73c8db9ea1539fa0eb3ba5cf0.jpg▲12:24 看到反射板囉~ba5631f0acc8cae5f4bc754d3634ab51.jpg▲往回拍，奇萊北峰也快被雲霧吞没350e463f4a8063fb365bbdbcc0a542e6.jpg▲往花蓮方向的視野，遠方的雲海從前一晚持續到現在1ef5123f935a1ebc1251bea39b121b4c.jpg▲廣角拍攝，反射板實際上沒那麼遠aec0db7e486187695d9946b54d9df260.jpg▲就快要到達反射板下方了a47430e52a2ebd583b7a1b7c848bd495.jpg▲往左上方拍，稜線上有一些芝麻般小的人影449d632cd4a88f7565236a11cc948764.jpg▲一大片一大片的箭竹草原，讓人好想躺在上面3cf14c93f1c814301ef84390b1684ede.jpg▲13:05 準備通過反射板下方囉~9b7d24f720048a6abadb01fb2b20081d.jpg▲往回拍，那雲瀑很霸道地從山頭傾洩而下3cb49548d60df8b683e08d8ac28f914b.jpg▲走了一陣子才又再遇到重裝山友，這景色是一定要拍照留念的啊~(我還很雞婆地幫他們合影 😆)486f41077ce29cdd2ac4b40880758b96.jpg▲接下來要先下切再陡上，有美景相伴，鼓勵自己一點也不辛苦e597e10cc733a37cf6a1cc437c484c7b.jpg▲被陽光照射到的箭竹草原閃耀著光芒，似乎大聲向我呼喊「快點過來」(很想飛過去啊，但我快不了 😅)fa45b5087653c3ad67abd03fb68b3c04.jpg▲回拍來時路，真捨不得離開這裏啊~05a179d6481eaf1ad9a74563ab09c1da.jpg▲其實不用捨不得，綿延不絕的箭竹草原好像根本沒有盡頭6037855b2b37d0e02a2f40538bd03fb8.jpg▲瞧，我說的沒錯吧~077da224d0feba66239cadc97eea8985.jpg▲美景需要大家的維護...去回程沿路撿了一些包裝紙屑，希望大家不要亂丟垃圾啦...1271528facfa922b2000ba9ef63fc168.jpg▲往左上瞧，這條山腰路和站在稜線上的風景大不同，我好喜歡這裏的安靜及視野91bcdec1b3ddb1498da62489cc177ae8.jpg▲13:40 哇~看到第一頂帳篷了~心跳加速~8918d367ab7d19e0e4e38ae414ecadbc.jpg▲幾分鐘後又看到第二頂帳篷，搭在那裏的視野應該很棒c9603b8c169d8a681e6a97a472ed4dcb.jpg▲也許下次可以考慮搭在這池邊ff09ba893bc47afb42e874669086b9ca.jpg▲13:47 離開小池1分鐘後，終於見到小溪營地的本尊啦~20f1f7a69959fc92777f3f5ffcc3977e.jpg▲13:57 以前只能看著別人的照片流口水的小溪營地，我終於可以一親芳澤~6aba1c1397afb61369628d36ac5b0ecb.jpg▲14:25 正在忙著搭帳時，有人扛著國旗進場，引起熱烈的歡迎~a84a4ecdc7014e7cb501ce741165cb29.jpg▲15:25 花了半個多小時，終於搭好1人帳，為了不要和別人帳帳相連，所以選了個幾乎被箭竹包圍的地方，導致搭帳時有點礙手礙腳 (原本想買跟平常露營用的相同品牌Snow Peak，但登山野營的機會不多，單人帳價格又差了4倍，最後還是決定買大陸品牌三峰，除了價格低很多，顏色也比土色系的Snow Peak美😆)4117454eaba4f4a9eb5ec5dbb909ae0c.jpg▲搭好帳篷後就在附近晃晃囉~(紅色箭頭處就是我的小紅帳)3ba1991697f47c8a24dd179fdb89809d.jpg▲由於是第一次造訪小溪營地，又是一個人，所以就選擇跟大家擠在這個最大的區塊，其實週邊還是有些平坦適合搭帳的地方，例如右上方那個區塊dce44cc90e23e3596c9aff7fb372a496.jpg▲還有這裏70629d591b63a4b77b40876e3551d51d.jpg▲往回拍ae43252f8ce55b59058bc365b56aee4b.jpg▲隨意亂晃d65c8321015fd50914bc59fc0a8eeea8.jpg▲悠閒地享受這難得的高山美景95f0cc8800905a0f983399ae03fa0e57.jpg▲16:32 前往小溪取水，準備明天的飲用水 (據說小溪營地的名字就是因為旁邊有條小溪而來的，這是營地的重要水源，請勿在小溪旁解放，感恩)2588a5c6b1847f2af22d461c335ea44e.jpg▲前方就是小溪囉，從營地走到這裏很近65db73e0f7529b495a93ac3c698bb934.jpg▲是活水來的，水質清澈 (用濾水瓶過濾後喝了兩天沒事 😁)ef615b2be2ce7f4aff6e7c7891f1ce94.jpg▲16:48 取水完畢，準備回營地吃晚餐...坐在帳篷內邊吃冷冰冰的晚餐，邊賞外面頗美的夕彩，空氣中飄散著家家戶戶煮食的香氣，雖然羨慕，但我只想快點完食後夜拍 (平常露營就不太喜歡開伙，覺得準備食材很麻煩又浪費時間，還要洗一堆鍋碗瓢盆，上了高山當然要更精簡省事)62646817d001fd8b8b8cc4f31dfdc260.jpg▲18:05 接近月圓的日子，此時很難拍到滿天星c883fc705852b2cab5371b8409f9a01b.jpg▲眼前這一堆同款式的帳篷是來團露的，聲勢浩大f2c12856fbb51c27373a82f25e050ac9.jpg▲18:42 走遠一點拍另一區塊，前面這綠色帳已熄燈睡覺，我也好想趕快回帳篷，因為很冷，可能不到五度...1e2ea52108b9ce02cd403507a059fdc8.jpg▲雖然背對明月，但月光實在太亮，再加上一堆人工光害，根本拍不到滿天星 (現場肉眼看到的星星沒有那麼多，但是很亮)065636be291ebdde5c43e0c666068a96.jpg▲手快凍僵了，拍完這張就回帳篷睡覺，因為隔天還要很早起床呢~(外帳沒搭好，反潮造成內帳紗網上面都是水滴 😓)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D2 : 小溪營地 (早上四點起床)➝北峰➝西峰➝折返➝小溪營地1fa9d697daa6aa9afefb34c8711fa5db.jpg▲4:42 4點就醒來了，在帳篷裏面摸東摸西，應該早點出來拍照先，因為很多人也是四點就起床，頭燈又陸陸續續亮了起來 (回家整理照片才發現拍到了微弱的銀河及流星，太意外)2c65d19a906cb7a6f3fe922dd5b5594d.jpga1a9a2fd1cec4372f292ac31598518bc.jpg▲如果我的小紅帳搭在這裏拍的話，一定也很美 😆87b1b24b291c09d96c4e38d873556a97.jpg▲5:13 回到帳篷前，發現很多人都爬到小丘上等日出，我好為難啊~到底要跟大家一樣站在那裏看日出，還是啟程前往北峰呢?33e67fff7711c9f8e3c0e9785390a9d5.jpg▲哎~還是趕快動身往北峰前進吧，我不想西峰回程又摸黑...058a50263816065946b4264dcb9f4dc6.jpg▲5:34 渡溪後往回拍，依依不捨繼續前往北峰dfcd207b33c27714af8467c89da912f6.jpg▲邊往上爬邊回首76891f9afcf8cc75f02bc8e745f8f3c4.jpg▲沒有待在營地和大家一起等日出的遺憾瞬間消逝e586e6ebe10ecd14aed680e290f3d2b5.jpg▲因為我一樣有賞到日出，且視野更好 😆6491a1dafe34e89778ccb2e5409d7d22.jpg▲日出+雲海，幸福感滿點22089db0bc2586048506b273500399ca.jpg▲5:44 整顆太陽都露臉啦~7011a77bb6a3fe796d2f47e682e7042b.jpg▲心滿意足地繼續上路~d0bc19141166b81eb73a742342d8efc1.jpg▲穿越茂密箭竹8628e57b29ce1fbcd09b7fd435ec0218.jpg▲驚見一帳篷，這裏也是個好地點，除了離水源遠了些f2147d17347f1b0543db17b32b120530.jpg▲爬上高處往回拍，帳篷只剩一小點2136b4284089d8b8745c702d1a4a3fc3.jpg▲這裏就是碎石坡，只拍到一部分，上面還有一段沒拍，重裝陡下真的要很小心 (打算回程再拍，但天色昏暗就算了)033e4ed53120d98833ae6a9fa8b02a5f.jpg▲越過前方的小山頭後就可以看到北峰跟天巒池叉路指標囉~ff645e16593e4b62ddae8600f87bc83a.jpg▲往回拍，左後方可見到雪山，右後方可見到南湖大山及中央尖山，在此小休賞景幾分鐘7239b4399efbbc2ce6b85aca6cc48cd9.jpg▲6:30 前方即為北峰及天巒池叉路，右上方爬上去就到北峰啦~花了快1小時才從小溪營地爬到這裏，實際上應該只要20~30分鐘b5ec2c5da1b4f036760945d19adde801.jpg▲叉路口往反射板拍攝，逆光很糟4be64931ad5c63594de66e6827bd3382.jpg▲6:40 第三度造訪北峰89a08f8b300bc72a7ff76d8c68c808f1.jpg▲6:41 不浪費時間休息了，直接往西峰邁進 (上次大概7點出發)afcd94b1b31575ce90887435ebd11096.jpg▲通過往西合歡山指示牌後往下拍，可以看到整個小溪營地沐浴在陽光下9f727247388b7e2971786fff02f0f458.jpg▲其實我也可以待在營地耍廢，但是對於上次冒雨摸黑從西峰折返，真的有種遺憾，為了回程也能夠享受陽光及美景，我決定再安排一次西峰行fa0b4752955c414459078fe97efa57f0.jpg▲好好享受一開始的甜蜜平緩山徑3a1e1cb7474db34bf28f62ed726cd3d2.jpg▲腳雖然一直往前踏出，心竟然有點卻步54a27500c86d5f1337d382226667a4c2.jpg684735c9d0c5bf7f79c9d71361575de0.jpg▲望著平易近人的合歡主峰及東峰，心想為何我要這麼自虐 😅4f72f92a09567cc25f37f36dedfc531a.jpg▲上次沒有特別注意到的守城大山 : 中部四大名山之一，海拔2420公尺的中級山，也是埔里六秀之首，不知有沒機會擁抱它cbe43333484af29b85d10939ac9a89f3.jpg▲7:03 又見面了~終極大魔王2~0e77d52f53e0a6aa9e575970421a0695.jpg▲終極大魔王2 (往回拍)e0ce53249703f32e4f2876a77778651d.jpg▲進入樹林 (本次西峰行原本要專注於爬山、少拍照，但還是忍不住拍了很多照片 😆)3a32e14289dcbbe2507b1ea2ea2c82c8.jpg▲終極大魔王2之後的小魔王3024a07b8c31186aa173f4d0e0719fae.jpg▲7:30 花了47分鐘才從2K走到3Kd8ba9ce651ba6fb2de32afdcb14898ca.jpg▲坐在箭竹草原上賞景好棒3fecc7e0ccaf9ddb303b6dfc1472087f.jpg▲投以羨慕的眼光繼續趕路ca98fb7d13f233a3bfc55ff06d570e15.jpg▲7:37 終極大魔王19603e56a3c6383eb6ef916cd7ff36476.jpg91fd5df7281cc13a986ce7da9b77394b.jpg▲終極大魔王1 (往回拍)6c354771cfe1501ce90ff62464c49d50.jpg▲各自努力603ac21d23906867868fd7e3115b8678.jpg▲8:28 花了58分鐘從3K到達4K0811b4025e8fcfebf3a98fb28961ce23.jpg▲8:40 接下來要越過右後方兩個山頭 (靠中間那個是3225峰)23b9bd42ab2c3a8e0fde081daeeff551.jpg▲不管了，硬是要坐在這箭竹草原上休息賞景980f8e3708f2956825df0334bf2d28da.jpg▲8:52 十分鐘後滿意了，繼續下下上上ea92aa021180e1bf9465759f29c46e94.jpg▲9:38 花了70分鐘從4K到達5.1K15938082c97cbf9c93844c51249a1d41.jpg▲一路上幾乎都可以瞧見前方這個3225峰，越過它就只剩1K啦~6cf55285fd51e920baa269705f06174c.jpg▲前方人群聚集處為三叉路口，左往華岡，右往西峰，到了之後不停留，直接最後衝刺 (一大段陡下再陡上，累...)49c6ca9814a58ed6e9a3c77c5cb7a970.jpg▲爬上右後方那個小山頭就可以看到西峰囉~4f36b49c6f50de0e8f30026c7dfab260.jpg▲10:44 6.3K處俯瞰左下方的西峰頂，有人正在揮舞著大國旗 (只剩0.4K，中午前折返肯定沒問題的啦~)7696f068bb5b701fb995429b1404e901.jpg▲最後的150公尺92a41467627171db79e61912e8045397.jpg▲11:04 西峰山頂人聲頂沸，排隊拍完照後續往前走90da63c70758e007f409dd4a195dda99.jpg▲找個人少的地方補充熱量91899775c666a384d69789aceca8fbac.jpg▲往回拍三角點，連假來此共襄盛舉的人很多026fd662a91c1353a9b189e35a6593f2.jpg▲這次時間比上次充裕，可以好好坐在箭竹草坡上休息、賞景、吃蘋果f9dda4be4439916c005c2374e68d170d.jpg▲望著6.3K處正準備過來攻頂的人們，相信回程時他們一定會超越我😆8ba6b88aed28d97e1aef4491a910fe04.jpg▲11:37 從西峰頂折返d2365648b20025a4954a382365e27019.jpg▲本次沒有揹腳架及多餘的水，輕鬆了一點4aecdcf61b6a193748d3367119d7b5e3.jpg▲回望右下方的西峰山頂，不知我還會不會想不開來第三次 😆330296c14ef7f8d469228a37c077683c.jpg▲難原本有想過重裝來西峰過夜，但輕裝的我就已經有點吃不消了，重裝真是異想天開啊~92535782d0567778b41f82c90d554a50.jpg▲回程比去程辛苦的路線，要不是沿途皆美景，哪會想來第二次2252a8589d7a5a68ce121a19eca2e39c.jpg▲北峰就在紅色箭頭處，長路漫漫又艱辛f8bfbe51aa3972183c4dddc74e8bc0c1.jpg▲12:43 北峰、西峰、華岡三叉路口，花了66分鐘才走了1Kfb2fcf62088b08ffaf68ad3a876083c2.jpg▲全程只有前面這位年輕人走比我慢，因為他腳不舒服，可見我有多遜...b1ddd770410071ccc259592a75c2e1ca.jpg▲看著北峰就在眼前，我只能龜速靠近它 😅a26b287dd1e73fd818c1e0c61a148d24.jpg▲有美景相伴才能分心不去想步伐的沈重3b85efa135b07a63b59936b7209c4e91.jpg▲13:57 到達4.5K，右邊指標上往合歡北峰的距離應該是2.5K (前面那位把腳架當登山杖的老兄，雖然也走得氣喘吁吁，還是比我早回到北峰 😆 )2a31c6ed558dabd5d15626ed201cdb68.jpg▲上次走到大約4.2K處就開始變天，冒雨趕路無法拍照，本次完全不用擔心天氣及摸黑bbbadf0f968088edbff369f9d7b6ed3b.jpg▲愈來愈接近不得不面對的終極大魔王1、2a44a0152dd00fb899d74bb36a66e1625.jpg▲上次回程無緣欣賞到的終極大魔王1、23bea1f065d56464a0e69cdd8010fbd4e.jpg▲15:18 終於回到了終極大魔王1 (一大群小朋友往西峰走，我眼花了嗎?)0f588241cb9409c063a84463ad1cd8e6.jpg▲等小朋友們都下來後再往上爬 (一邊爬一邊回想上次冒雨摸黑的苦...)80df6855336a0415641440159b4af7d0.jpg▲15:54 到達3K了，穿越前面樹林後就是終極大魔王28067dd8c6c01a2d2d69c0a75fad3d58e.jpg▲遠眺終極大魔王2eafe4a25ef7812355e7d1cf59d3a1c0b.jpg▲我也快要完成試煉啦~80b804f3b3e8e772a8202c4de748f4a1.jpg▲16:26 準備通過最後的考驗 - 終極大魔王2 (上次到底是怎麼冒雨摸黑完成的啊 😱 )61dce08ca635575fb7bff808732ef4c8.jpg▲花了15分鐘上爬，終於快到頂了7b826567ae60292f41c6973c706794ed.jpg▲最辛苦的大魔王已結束，但是...還有小魔王...dc1c757034684c5164d89597c9005b34.jpg▲以及中魔王...被稱為鳥山真的不是蓋的...4c5350cefb75669a6be1e8b006075a3b.jpg▲接下來就只剩緩坡了，呼...bbbf2428ccf7cb1e078c72a661e36a76.jpge3a7556e1bd4451bd84b93358a78ca25.jpg▲17:10 回到2K，覺得自己快升天了 😂95f1ec4b7fb40c1ef26fc5c4b63c664c.jpg▲17:17 回到北峰溫柔的懷抱，風很大、溫度也已驟降，趕緊戴上毛帽、穿上雨衣 (本次北峰-西峰花了4小時23分，西峰-北峰花了5小時40分，總共約10小時，比上次花的時間少了點 😊 )e4e4d1127c96da66a12bc88ba49bcad1.jpg▲正要往北峰下切時，左側太陽大大的臉突然冒出來，似乎在那邊等著我發現它...感謝您今天一整天都沒有偷懶啊~8b7149992586dd057f97275a23d22710.jpg▲傍晚時分的北峰景色應該不比日出遜色，我很幸運可以欣賞到這幅美景，接下來往左邊的天巒池叉路下切回營地就好囉~605281f6a0016e4bbfe396dda1c9b629.jpg▲往天巒池叉路下切的景象更讓我驚嘆連連da14e8ad80a63ac050a6578d9d08bfca.jpg▲雲海已從花蓮方向漫延過來，淡淡的粉紅色夕彩搭配大片箭竹草原，美得像幅畫53913a8a72a19ad2f350f3581158c2e6.jpg▲令人如癡如醉的美景，就算冷到發抖也要欣賞個幾分鐘才甘願b9b8c44c1948e37e8ff683fd74750717.jpg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D3 : 小溪營地➝北西峰登山口➝合歡山管理站➝溫暖的家30e716dc5b5f91afde46c032db70c009.jpg▲前一晚回到營地只吃了一些蜜汁腰果，七點便倒頭大睡到隔天早上六點，起床後發現鄰居幾乎換了一批 😆270ed89f5dfe6af06af9e171cd8c82a7.jpg▲收帳前再隨意散個步dc38ac19b4bc7fdea200328b39638bd4.jpg▲9:27 要離開囉~好捨不得~(看著照片，眼框有點泛淚，因為感動擁有了屬於自己的美麗記憶...)111fe896d8069558a669796c79b2f3f3.jpg▲過小溪往北峰的山徑上有兩位重裝的山友，我依然要按原路折返回登山口f16f54478a6b866612e384c742619159.jpg▲真的要再見了~小溪營地~182ed36d36df5559f1b83c1f134b4bb3.jpg▲9:54 看到反射板了a2b3b8fd49f97b360561b5840d3242f2.jpg▲只要過了反射板後就幾乎一路下坡啦~加油~a12b25f0d0bcbf8767ef1f21a57df32f.jpg▲往北峰拍攝 (右邊數來第二個山頭)b23c8074daf859f914565e82a67aff02.jpg▲10:01 下山時間很充裕，就在這裏停下來悠閒賞景囉~▲這風景是不是根本讓人不想下山啊啊啊~8683b85a4b17b8a9233a6daf5732605b.jpg▲賞景20分鐘後繼續上路538f8bdc1008c7cfdcbb41ff6c9c20b6.jpg▲感謝老天爺賞賜三天的好天氣，讓我不虛此行8fdbc9bbc480e4ccc086e5941ab61a46.jpg▲稜線上的山友們d1405d3469ae8a94469b93a5a0ebddd9.jpg▲爬過這個坡後就可以輕鬆一點囉~cff7cbe16e199c616daa54ed484a4aa5.jpg▲準備下坡，已經可以看到合歡山東峰(正前方)及主峰(東峰右邊)啦~1cb4285c4b741aca6c2a85f37185febc.jpg▲往北峰的稜線，上山的人絡繹不絕b8267e15d56bd6444cdc9c96d6ddcac1.jpg▲11:05 再瞧一眼反射板，再會囉~c15d104abd8445474414c4f6014a9543.jpg▲快到0.9K了，右下方有塊突出的大石，有人正站在上方等著被拍照 (我應該是不敢爬上去)b470fa94ee41d18e69cba9d740a3bcf5.jpg▲很熱門的石頭，大家搶著上去拍照594465cf3cd24f949b6bd65fe2b46388.jpg▲11:32 已經可以看到下方的北峰名樹及合歡山管理站，意謂著我的旅程即將進入尾聲67ef2e57cbd42aa3cfe71030ef643acc.jpg▲再會啦~北峰名樹~c70923124726163df88727ab2605137e.jpg▲11:45 到達0.8K，之後因上山的人多、路徑狹窄，會車拖延了一點時間2d90ee9a7d77f7a5729cb3e1b99dca5c.jpg▲12:43 花了快1小時才從0.8K到達登山口 😅851b80d0d65350999de8b4a5814bd627.jpg▲往合歡山管理站要上爬200公尺，累...(有個小朋友從車窗探出頭來跟我說聲加油，感謝啊~)91bfb9824c0d2b7774b2789a756e3cf4.jpg▲13:00 回到合歡山管理站，終於可以大休啦~嗑一大碗熱熱的黑輪先~▲合歡山管理站真的是個歇腳賞景的好地方，也是前往北西峰最佳的起訖點，難怪假日每次來都遇到爆滿的人潮 (拜託不要把垃圾丟在洗手間的垃圾桶，自己的垃圾自己帶走)62d96392ff041bb80730c0639a55110b.jpg▲大休2小時，帶著滿滿值得紀念的回憶及相片回家，就算回程一路塞車也無怨言，因為我做到了，人生第一次自己揹帳的高山野營，覺得自己很棒 😁

合歡山登山美景
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