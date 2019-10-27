小溪營地三天兩夜圓夢之旅

2019-10-27 08:30 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



原文出處 中秋連假前即準備好登山野營裝備，不知為何竟然發懶，不要說登山野營，就算郊山也只爬了個失敗的 小觀音山 。國慶連假原本報名的雪山行程又再度槓龜，到底要槓龜幾次啊啊啊~沒關係，我有B計畫，那就去合歡山玩耍吧~決定週三下班夜衝合歡山，週六再下山，玩好玩滿為止 😁 行程計畫 :D0 : 車宿合歡山管理站 (已經提早1小時上路，國道還是塞)D1 : 合歡山管理站 (早上十點前出發)➝北西峰登山口➝小溪營地 (預計花費4小時，結果花了5.5小時)D2 : 早上四點起床➝七點前從北峰出發前往西峰➝西峰折返➝小溪營地D3 : 小溪營地 (睡到自然醒)➝北西峰登山口➝合歡山管理站➝溫暖的家 (從合歡山幾乎一路塞車回到家，好可怕的連假車潮) 伙食計畫 : D1 : 早餐 (合歡山管理站)、午餐 (蘋果+栗子1包➝沒有吃)、晚餐(南川麵館的高貴雞腿+滷蛋+四季豆➝四季豆已發酸不敢吃)D2 : 早餐(土司➝沒有吃，往西峰路上邊走邊吃巧克力)、午餐(蘋果+蜜汁腰果➝只吃了蘋果)、晚餐(豬肉乾200克➝沒有吃，只吃了一些腰果)D3 : 早餐(土司➝沒有吃，只吃了腰果) (豬肉乾及半條土司都原封不動帶下山 😅) 裝備清單 : 大背包、背包套(沒用到)、攻頂包、充氣睡墊、充氣枕頭、睡袋、帳篷、地布、雨衣、雨褲、折傘、羽絨外套、毛帽、手套、頭巾、羊毛襪(備用)、保暖衛生長褲(睡覺穿)、輕量防風外套、拖鞋、衛生紙及濕紙巾數小包、乳液、防曬乳、頭燈*2、3號電池*4、百靈油迷你瓶、耳塞、隨身電源、相機電池充電器、相機、腳架、相機快夾、相機電池*3、相機記憶卡*3、1L水壼、1L折疊濾水瓶、手機掛包、 Glad ForceFlex垃圾袋 *3(分別裝入不能濕掉的衣物) (伙食+裝備總共快15公斤啦~~~) 行進間穿著 : 遮陽帽、太陽眼鏡、吸濕排汗短袖、吸濕排汗長袖襯衫或袖套、防風防潑水登山長褲、護膝、普通厚襪+羊毛襪、登山鞋-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D0 : 車宿合歡山管理站 ▲週三下班後到達合歡山管理站也快11點了，迎接我的是滿天星及雲海 😍 ▲明天即將首度踏上前往小溪營地之路，充滿期待~晚安啦~奇萊北峰~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D1 : 合歡山管理站➝北西峰登山口➝小溪營地 ▲隔天大概八點多起床，人潮已開始不斷湧入管理站。Yukon 50+10 Women 經典專業登山背包，第一次揹它上山，做工複雜、很多貼心小設計，腰扣兩側的立體式護片臀帶厚實、包覆性足，揹起來是蠻舒服的，但買了之後才想到，為何我忘了HANCHOR啦~光是背包重量就差很多，而且是台灣品牌😭 ▲9:22 出發前往登山口，這200公尺的路程很短，但回來的時候是上坡，感覺好像走了2000公尺 😅 ▲往北峰的山徑上已有密密麻麻的人頭 (沒有望遠鏡頭無法清楚呈現) ▲9:31 9分鐘後到達登山口，空檔時間，趕緊拍照~曾經我望著重裝上爬的山友背影佩服又羨慕，現在我終於可以踏著相同的步伐朝夢想邁進 (咦，人家的一步應該是我的三步😂)

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▲起登後馬上有一些人也上來啦~ ▲有很多這種岩石路，下山時很怕滑倒 (上次冒雨摸黑下山就滑了一大跤，還好沒事) ▲9:43 花了12分鐘才爬了100公尺 ▲假山頭，有些人以為爬上去就登頂了 😆 ▲是不是很多人 ▲往回拍，還看不到合歡山管理站 ▲遙望奇萊主北，不知何時可以擁抱他們 ▲好陡啊~爬上去再休息一下~ ▲這裏大約是0.7K處，視野真不錯，可以看到合歡山管理站了 (紅色箭頭處) ▲11:18 續往上爬 (登山口至此才0.7K，已花了1小時47分鐘 😅) ▲11:53 終於快到0.9K，里程樁在左上方，先不往上爬，腰繞去前方拜訪未曾謀面的北峰名樹 (0.7K至此花了35分鐘 😅) ▲往回拍，一大坨雲像怪獸般慢慢吞噬對面的山頭 ▲北峰名樹相見歡，搭配奇萊北峰覺得美~ ▲12:03 拍完北峰名樹續往前走山腰路 (還好遇到兩位也要前往小溪營地的女生問路後修正路線，不然我就會循主步道上爬到反射板或天巒池叉路再下切，天巒池叉路剛開始下切到小溪營地的一段碎石陡坡真的蠻恐怖的，所以還是走這路線佳) ▲走這條山腰路最大的好處之一就是人很少啦~因為這不是上北峰的主線~ ▲12:24 看到反射板囉~ ▲往回拍，奇萊北峰也快被雲霧吞没 ▲往花蓮方向的視野，遠方的雲海從前一晚持續到現在 ▲廣角拍攝，反射板實際上沒那麼遠 ▲就快要到達反射板下方了 ▲往左上方拍，稜線上有一些芝麻般小的人影 ▲一大片一大片的箭竹草原，讓人好想躺在上面 ▲13:05 準備通過反射板下方囉~ ▲往回拍，那雲瀑很霸道地從山頭傾洩而下 ▲走了一陣子才又再遇到重裝山友，這景色是一定要拍照留念的啊~(我還很雞婆地幫他們合影 😆) ▲接下來要先下切再陡上，有美景相伴，鼓勵自己一點也不辛苦 ▲被陽光照射到的箭竹草原閃耀著光芒，似乎大聲向我呼喊「快點過來」(很想飛過去啊，但我快不了 😅) ▲回拍來時路，真捨不得離開這裏啊~ ▲其實不用捨不得，綿延不絕的箭竹草原好像根本沒有盡頭 ▲瞧，我說的沒錯吧~ ▲美景需要大家的維護...去回程沿路撿了一些包裝紙屑，希望大家不要亂丟垃圾啦... ▲往左上瞧，這條山腰路和站在稜線上的風景大不同，我好喜歡這裏的安靜及視野 ▲13:40 哇~看到第一頂帳篷了~心跳加速~ ▲幾分鐘後又看到第二頂帳篷，搭在那裏的視野應該很棒 ▲也許下次可以考慮搭在這池邊 ▲13:47 離開小池1分鐘後，終於見到小溪營地的本尊啦~ ▲13:57 以前只能看著別人的照片流口水的小溪營地，我終於可以一親芳澤~ ▲14:25 正在忙著搭帳時，有人扛著國旗進場，引起熱烈的歡迎~ ▲15:25 花了半個多小時，終於搭好1人帳，為了不要和別人帳帳相連，所以選了個幾乎被箭竹包圍的地方，導致搭帳時有點礙手礙腳 (原本想買跟平常露營用的相同品牌Snow Peak，但登山野營的機會不多，單人帳價格又差了4倍，最後還是決定買大陸品牌三峰，除了價格低很多，顏色也比土色系的Snow Peak美😆) ▲搭好帳篷後就在附近晃晃囉~(紅色箭頭處就是我的小紅帳) ▲由於是第一次造訪小溪營地，又是一個人，所以就選擇跟大家擠在這個最大的區塊，其實週邊還是有些平坦適合搭帳的地方，例如右上方那個區塊 ▲還有這裏 ▲往回拍 ▲隨意亂晃 ▲悠閒地享受這難得的高山美景 ▲16:32 前往小溪取水，準備明天的飲用水 (據說小溪營地的名字就是因為旁邊有條小溪而來的，這是營地的重要水源，請勿在小溪旁解放，感恩) ▲前方就是小溪囉，從營地走到這裏很近 ▲是活水來的，水質清澈 (用濾水瓶過濾後喝了兩天沒事 😁) ▲16:48 取水完畢，準備回營地吃晚餐...坐在帳篷內邊吃冷冰冰的晚餐，邊賞外面頗美的夕彩，空氣中飄散著家家戶戶煮食的香氣，雖然羨慕，但我只想快點完食後夜拍 (平常露營就不太喜歡開伙，覺得準備食材很麻煩又浪費時間，還要洗一堆鍋碗瓢盆，上了高山當然要更精簡省事) ▲18:05 接近月圓的日子，此時很難拍到滿天星 ▲眼前這一堆同款式的帳篷是來團露的，聲勢浩大 ▲18:42 走遠一點拍另一區塊，前面這綠色帳已熄燈睡覺，我也好想趕快回帳篷，因為很冷，可能不到五度... ▲雖然背對明月，但月光實在太亮，再加上一堆人工光害，根本拍不到滿天星 (現場肉眼看到的星星沒有那麼多，但是很亮) ▲手快凍僵了，拍完這張就回帳篷睡覺，因為隔天還要很早起床呢~(外帳沒搭好，反潮造成內帳紗網上面都是水滴 😓)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D2 : 小溪營地 (早上四點起床)➝北峰➝西峰➝折返➝小溪營地 ▲4:42 4點就醒來了，在帳篷裏面摸東摸西，應該早點出來拍照先，因為很多人也是四點就起床，頭燈又陸陸續續亮了起來 (回家整理照片才發現拍到了微弱的銀河及流星，太意外) ▲如果我的小紅帳搭在這裏拍的話，一定也很美 😆 ▲5:13 回到帳篷前，發現很多人都爬到小丘上等日出，我好為難啊~到底要跟大家一樣站在那裏看日出，還是啟程前往北峰呢? ▲哎~還是趕快動身往北峰前進吧，我不想西峰回程又摸黑... ▲5:34 渡溪後往回拍，依依不捨繼續前往北峰 ▲邊往上爬邊回首 ▲沒有待在營地和大家一起等日出的遺憾瞬間消逝 ▲因為我一樣有賞到日出，且視野更好 😆 ▲日出+雲海，幸福感滿點 ▲5:44 整顆太陽都露臉啦~ ▲心滿意足地繼續上路~ ▲穿越茂密箭竹 ▲驚見一帳篷，這裏也是個好地點，除了離水源遠了些 ▲爬上高處往回拍，帳篷只剩一小點 ▲這裏就是碎石坡，只拍到一部分，上面還有一段沒拍，重裝陡下真的要很小心 (打算回程再拍，但天色昏暗就算了) ▲越過前方的小山頭後就可以看到北峰跟天巒池叉路指標囉~ ▲往回拍，左後方可見到雪山，右後方可見到南湖大山及中央尖山，在此小休賞景幾分鐘 ▲6:30 前方即為北峰及天巒池叉路，右上方爬上去就到北峰啦~花了快1小時才從小溪營地爬到這裏，實際上應該只要20~30分鐘 ▲叉路口往反射板拍攝，逆光很糟 ▲6:40 第三度造訪北峰 ▲6:41 不浪費時間休息了，直接往西峰邁進 (上次大概7點出發) ▲通過往西合歡山指示牌後往下拍，可以看到整個小溪營地沐浴在陽光下 ▲其實我也可以待在營地耍廢，但是對於上次冒雨摸黑從西峰折返，真的有種遺憾，為了回程也能夠享受陽光及美景，我決定再安排一次西峰行 ▲好好享受一開始的甜蜜平緩山徑 ▲腳雖然一直往前踏出，心竟然有點卻步 ▲望著平易近人的合歡主峰及東峰，心想為何我要這麼自虐 😅 ▲上次沒有特別注意到的守城大山 : 中部四大名山之一，海拔2420公尺的中級山，也是埔里六秀之首，不知有沒機會擁抱它 ▲7:03 又見面了~終極大魔王2~ ▲終極大魔王2 (往回拍) ▲進入樹林 (本次西峰行原本要專注於爬山、少拍照，但還是忍不住拍了很多照片 😆) ▲終極大魔王2之後的小魔王 ▲7:30 花了47分鐘才從2K走到3K ▲坐在箭竹草原上賞景好棒 ▲投以羨慕的眼光繼續趕路 ▲7:37 終極大魔王1 ▲終極大魔王1 (往回拍) ▲各自努力 ▲8:28 花了58分鐘從3K到達4K ▲8:40 接下來要越過右後方兩個山頭 (靠中間那個是3225峰) ▲不管了，硬是要坐在這箭竹草原上休息賞景 ▲8:52 十分鐘後滿意了，繼續下下上上 ▲9:38 花了70分鐘從4K到達5.1K ▲一路上幾乎都可以瞧見前方這個3225峰，越過它就只剩1K啦~ ▲前方人群聚集處為三叉路口，左往華岡，右往西峰，到了之後不停留，直接最後衝刺 (一大段陡下再陡上，累...) ▲爬上右後方那個小山頭就可以看到西峰囉~ ▲10:44 6.3K處俯瞰左下方的西峰頂，有人正在揮舞著大國旗 (只剩0.4K，中午前折返肯定沒問題的啦~) ▲最後的150公尺 ▲11:04 西峰山頂人聲頂沸，排隊拍完照後續往前走 ▲找個人少的地方補充熱量 ▲往回拍三角點，連假來此共襄盛舉的人很多 ▲這次時間比上次充裕，可以好好坐在箭竹草坡上休息、賞景、吃蘋果 ▲望著6.3K處正準備過來攻頂的人們，相信回程時他們一定會超越我😆 ▲11:37 從西峰頂折返 ▲本次沒有揹腳架及多餘的水，輕鬆了一點 ▲回望右下方的西峰山頂，不知我還會不會想不開來第三次 😆 ▲難原本有想過重裝來西峰過夜，但輕裝的我就已經有點吃不消了，重裝真是異想天開啊~ ▲回程比去程辛苦的路線，要不是沿途皆美景，哪會想來第二次 ▲北峰就在紅色箭頭處，長路漫漫又艱辛 ▲12:43 北峰、西峰、華岡三叉路口，花了66分鐘才走了1K ▲全程只有前面這位年輕人走比我慢，因為他腳不舒服，可見我有多遜... ▲看著北峰就在眼前，我只能龜速靠近它 😅 ▲有美景相伴才能分心不去想步伐的沈重 ▲13:57 到達4.5K，右邊指標上往合歡北峰的距離應該是2.5K (前面那位把腳架當登山杖的老兄，雖然也走得氣喘吁吁，還是比我早回到北峰 😆 ) ▲上次走到大約4.2K處就開始變天，冒雨趕路無法拍照，本次完全不用擔心天氣及摸黑 ▲愈來愈接近不得不面對的終極大魔王1、2 ▲上次回程無緣欣賞到的終極大魔王1、2 ▲15:18 終於回到了終極大魔王1 (一大群小朋友往西峰走，我眼花了嗎?) ▲等小朋友們都下來後再往上爬 (一邊爬一邊回想上次冒雨摸黑的苦...) ▲15:54 到達3K了，穿越前面樹林後就是終極大魔王2 ▲遠眺終極大魔王2 ▲我也快要完成試煉啦~ ▲16:26 準備通過最後的考驗 - 終極大魔王2 (上次到底是怎麼冒雨摸黑完成的啊 😱 ) ▲花了15分鐘上爬，終於快到頂了 ▲最辛苦的大魔王已結束，但是...還有小魔王... ▲以及中魔王...被稱為鳥山真的不是蓋的... ▲接下來就只剩緩坡了，呼... ▲17:10 回到2K，覺得自己快升天了 😂 ▲17:17 回到北峰溫柔的懷抱，風很大、溫度也已驟降，趕緊戴上毛帽、穿上雨衣 (本次北峰-西峰花了4小時23分，西峰-北峰花了5小時40分，總共約10小時，比上次花的時間少了點 😊 ) ▲正要往北峰下切時，左側太陽大大的臉突然冒出來，似乎在那邊等著我發現它...感謝您今天一整天都沒有偷懶啊~ ▲傍晚時分的北峰景色應該不比日出遜色，我很幸運可以欣賞到這幅美景，接下來往左邊的天巒池叉路下切回營地就好囉~ ▲往天巒池叉路下切的景象更讓我驚嘆連連 ▲雲海已從花蓮方向漫延過來，淡淡的粉紅色夕彩搭配大片箭竹草原，美得像幅畫 ▲令人如癡如醉的美景，就算冷到發抖也要欣賞個幾分鐘才甘願 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D3 : 小溪營地➝北西峰登山口➝合歡山管理站➝溫暖的家 ▲前一晚回到營地只吃了一些蜜汁腰果，七點便倒頭大睡到隔天早上六點，起床後發現鄰居幾乎換了一批 😆 ▲收帳前再隨意散個步 ▲9:27 要離開囉~好捨不得~(看著照片，眼框有點泛淚，因為感動擁有了屬於自己的美麗記憶...) ▲過小溪往北峰的山徑上有兩位重裝的山友，我依然要按原路折返回登山口 ▲真的要再見了~小溪營地~ ▲9:54 看到反射板了 ▲只要過了反射板後就幾乎一路下坡啦~加油~ ▲往北峰拍攝 (右邊數來第二個山頭) ▲10:01 下山時間很充裕，就在這裏停下來悠閒賞景囉~ ▲這風景是不是根本讓人不想下山啊啊啊~ ▲賞景20分鐘後繼續上路 ▲感謝老天爺賞賜三天的好天氣，讓我不虛此行 ▲稜線上的山友們 ▲爬過這個坡後就可以輕鬆一點囉~ ▲準備下坡，已經可以看到合歡山東峰(正前方)及主峰(東峰右邊)啦~ ▲往北峰的稜線，上山的人絡繹不絕 ▲11:05 再瞧一眼反射板，再會囉~ ▲快到0.9K了，右下方有塊突出的大石，有人正站在上方等著被拍照 (我應該是不敢爬上去) ▲很熱門的石頭，大家搶著上去拍照 ▲11:32 已經可以看到下方的北峰名樹及合歡山管理站，意謂著我的旅程即將進入尾聲 ▲再會啦~北峰名樹~ ▲11:45 到達0.8K，之後因上山的人多、路徑狹窄，會車拖延了一點時間 ▲12:43 花了快1小時才從0.8K到達登山口 😅 ▲往合歡山管理站要上爬200公尺，累...(有個小朋友從車窗探出頭來跟我說聲加油，感謝啊~) ▲13:00 回到合歡山管理站，終於可以大休啦~嗑一大碗熱熱的黑輪先~ ▲合歡山管理站真的是個歇腳賞景的好地方，也是前往北西峰最佳的起訖點，難怪假日每次來都遇到爆滿的人潮 (拜託不要把垃圾丟在洗手間的垃圾桶，自己的垃圾自己帶走) ▲大休2小時，帶著滿滿值得紀念的回憶及相片回家，就算回程一路塞車也無怨言，因為我做到了，人生第一次自己揹帳的高山野營，覺得自己很棒 😁