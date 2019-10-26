苗栗大湖鄉「錦雲山莊、上湖登山口、馬那邦山、下果園Ｏ型」

2019-10-26 15:11 健行筆記 健行筆記本丸



馬那邦山，又名「馬拉邦山」，位於苗栗大湖鄉與泰安鄉交界。步道在桂竹林與闊葉林中，生態豐富沿途蟲鳴鳥語、竹雞家族在竹林中”窸窸窣窣”竊竊私語，偶從步道竄出一溜煙又消失在眼前，獨留騷動的枝葉，把入秋的平靜山林增添了一絲喧鬧。馬那邦山是一條步程適中，山頂展望極佳，可在三角點旁空地的待上半天的優質步道，唯下山環形岔往天然湖登山口方向木棧道有部分腐朽，須小心踩踏；另情人橋附近Ｏ型往柑橘園岔路容易錯過，須注意登山條指引。今天預計從錦雲山莊旁停車場起登，經上湖登山口，登頂馬那邦山後O型出果園回停車場，google導航錦雲山莊即可到達附近停車場。道路鋪有柏油路及水泥，路況好走，經過大片草莓農家即到達。若是12月~4月草莓季，爬完可以順路享用高冷草莓。總里程/總花費時間：8.44公里/5小時03分（含休息1小時26分）行程：0919停車場→0952上湖登山口→1030古戰場紀念碑→1035日軍軍營遺址→1047石門→1057慶榮坡→1102環形岔路→1106馬那邦山→1241環形岔路→1257大石壁→1328火燒柯情人樹→1336岔路往柑橘園→1350柑橘園→1416岔路往錦雲山莊→1422停車場 ↑0919 錦雲山莊附近停車場，一旁有展望台對面即是錦雲山莊。登山口往展望台方向。 ↑0922 不久可見到果園岔路取左，電線桿旁有明顯指標。 ↑0925 一路緩上坡路旁設有國家森林指示牌，往「上湖登山口」產業道路沿途在樹林中。 ↑0937 牛茄子，觀賞用，果有毒，不可食。 ↑0952 「細道邦山」與「上湖登山口」岔路，取右續往山徑。 ↑0955 轉個彎，即進入山徑，石階梯兩旁有大片桂竹林。 ↑1001 漫步在竹林中，竹雞家族在隱密處”窸窸窣窣”竊竊私語，偶從步道竄出一溜煙又消失在眼前，獨留騷動的枝葉，把入秋的平靜山林增添了一絲喧鬧。 ↑1002 尚未披上紅色大衣的翠綠楓葉。 ↑1004 指示牌與石階步道佈滿青苔，更增添了古道氣息，讓人沉醉在歷史與幽靜竹林中。 ↑1018 木階梯一路上坡 ↑1021 岔路口，左往珠湖登山口，取右往古戰場紀念碑。 ↑1025 被一旁的大樹吸引，樹上有著粗壯樹根纏繞著。 ↑1027 隨著樹根步道緩上坡，天然階梯舒適好走。 ↑1030 古戰場遺址 ↑1036 日軍軍營遺址，歷經百年仍保留著斑駁石牆。此區有大片楓樹，綠油油一片。 ↑1039 土徑步道鋪滿落下的枯葉，遠遠就可見樹根有趣的排列著。 ↑1043 枕木步道，走近可發現步道架在樹與樹根中間，彷彿一座樹之島。 ↑1047 天然的隘口「石門」，巨石因地殼作用裂開，形成一個單人通行的缺口，穿過缺口續行，指標牌往馬那邦山還有0.18km。 ↑1057 接下來的重頭戲「好漢坡」陡上階梯，每一格階梯都超過我的膝蓋高度，每一步都考驗著我的大腿肌群。 ↑11102 環形岔，右往天然湖登山口，取左往馬那邦山山頂。 ↑1103 林中展望 ↑1104 山頂下層小葉南洋杉樹廊道，直行可前往大克山，即馬克縱走，取左往上層馬那邦山山頂。 ↑1106 馬那邦山山頂，一等三角點1046M，展望佳有寬闊腹地及休息木椅。可眺望大安溪蜿蜒流域，今天遠方霧濛濛，展現了朦朧薄紗美。 ↑1106 山頂旁設置一塊具有歷史的紀念碑「那邦山戰諸地」「馬」字以遺失，據網路資料紀念碑背面記載1931年設立的原文。 ↑1241 休息後，原路退回，取陡下木棧道往天然湖登山口方向。 ↑1256 大石壁，過去曾是河床，後來因地殼變動而形成皺摺山脈，大自然的力量讓人嘖嘖稱奇。 ↑1321 途中經過大片芭蕉林，入秋的空氣中帶著一股涼意，陽光透過樹縫，樹影婆娑，足以溫暖身子。

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↑1323 寬廣舒適的林間步道 ↑1325 往天然湖登山口方向沿途有里程標示 ↑1328 火燒柯情人樹 ↑1336 容易錯過的路口，直行往天然湖登山口，取右進入叢林往柑橘園方向。 ↑1340 全程走在原始柳杉叢林中，偶爾兩旁枝葉擋道，但不影響通行。 ↑1349 穿出林道，藍天隨即映入眼簾，再更往前走可見一旁果園及工寮。 ↑1401 產業道路旁果園，一路陡下會經過許多露營區，可欣賞許多花卉及有趣的水果。 ↑1416 岔路取右陡上回停車場，等待秋天到來，一賞青楓、楓香、櫸木的絢爛。苗栗大湖鄉-馬那邦山Ｏ型GPX🍏我的部落格-本丸愛納涼🍎