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星宇首架飛機正式交機 張國煒28日親駕返台

苗栗大湖鄉「錦雲山莊、上湖登山口、馬那邦山、下果園Ｏ型」

2019-10-26 15:11健行筆記 健行筆記本丸

馬那邦山，又名「馬拉邦山」，位於苗栗大湖鄉與泰安鄉交界。步道在桂竹林與闊葉林中，生態豐富沿途蟲鳴鳥語、竹雞家族在竹林中”窸窸窣窣”竊竊私語，偶從步道竄出一溜煙又消失在眼前，獨留騷動的枝葉，把入秋的平靜山林增添了一絲喧鬧。馬那邦山是一條步程適中，山頂展望極佳，可在三角點旁空地的待上半天的優質步道，唯下山環形岔往天然湖登山口方向木棧道有部分腐朽，須小心踩踏；另情人橋附近Ｏ型往柑橘園岔路容易錯過，須注意登山條指引。今天預計從錦雲山莊旁停車場起登，經上湖登山口，登頂馬那邦山後O型出果園回停車場，google導航錦雲山莊即可到達附近停車場。道路鋪有柏油路及水泥，路況好走經過大片草莓農家即到達。若是12月~4月草莓季，爬完可以順路享用高冷草莓。總里程/總花費時間：8.44公里/5小時03分（含休息1小時26分）行程：0919停車場→0952上湖登山口→1030古戰場紀念碑→1035日軍軍營遺址→1047石門→1057慶榮坡→1102環形岔路→1106馬那邦山→1241環形岔路→1257大石壁→1328火燒柯情人樹→1336岔路往柑橘園→1350柑橘園→1416岔路往錦雲山莊→1422停車場84c27bda843904a95277032360e04c09.jpeg↑0919 錦雲山莊附近停車場，一旁有展望台對面即是錦雲山莊。登山口往展望台方向。7d3f73a38451de95c878dfe7ac0f45ef.jpegfe16dbfd511f3569a802271b936ab4fd.jpeg↑0922 不久可見到果園岔路取左，電線桿旁有明顯指標。a5a7896e21a6455b82190afc47e541cf.jpeg5ea5e8688677ed321f9070b57be32f46.jpeg↑0925 一路緩上坡路旁設有國家森林指示牌，往「上湖登山口」產業道路沿途在樹林中。ebe6447dd0671b29060063e2f38dbd7c.jpeg↑0937 牛茄子，觀賞用，果有毒，不可食。b774e42f5b4321d59d92fcee0b0ee63a.jpeg↑0952 「細道邦山」與「上湖登山口」岔路，取右續往山徑。d4a6358b360c28693158dbf12b8f3908.jpeg86740a20df54391ff51bf14e2dcfeda7.jpeg↑0955 轉個彎，即進入山徑，石階梯兩旁有大片桂竹林。66cf80c474f98ee04fc8004362a6b454.jpeg↑1001 漫步在竹林中，竹雞家族在隱密處”窸窸窣窣”竊竊私語，偶從步道竄出一溜煙又消失在眼前，獨留騷動的枝葉，把入秋的平靜山林增添了一絲喧鬧。14b0b308300d4da4efefbfa8ec7ead28.jpeg↑1002 尚未披上紅色大衣的翠綠楓葉。23432a22250b2c51df4b2b4323dd18b5.jpeg79f44e14a76c30c8eb9409db7362e081.jpeg↑1004 指示牌與石階步道佈滿青苔，更增添了古道氣息，讓人沉醉在歷史與幽靜竹林中。60e95e2b50b4cf212e6810db135546a8.jpeg↑1018 木階梯一路上坡a74e0f93185120f8f7312628cd336205.jpege2a58b81c0395259b4ff319b36f4c8e7.jpeg↑1021 岔路口，左往珠湖登山口，取右往古戰場紀念碑。f393a71fbc34f542eb48aebda5806034.jpeg4f9d66d04a68162db53e2bc68a827426.jpeg↑1025 被一旁的大樹吸引，樹上有著粗壯樹根纏繞著。4f3108865e651457c3ba74907751db84.jpeg↑1027 隨著樹根步道緩上坡，天然階梯舒適好走。6d2a3fdf88062c64dd3193a66289a319.jpeg↑1030 古戰場遺址5dfeae23efad076f55f44e0fa71dd8e4.jpeg25cb9b6e22fd5a6c49361db5c9d6e00f.jpeg↑1036 日軍軍營遺址，歷經百年仍保留著斑駁石牆。此區有大片楓樹，綠油油一片。1325127f551ea3c65d256d1eb0eda6b1.jpeg↑1039 土徑步道鋪滿落下的枯葉，遠遠就可見樹根有趣的排列著。a6fb024b5ed48e4482c43d9e143450aa.jpeg↑1043 枕木步道，走近可發現步道架在樹與樹根中間，彷彿一座樹之島。435a0ae4748e3db608753815845e159d.jpeg7aed9677b075ce6f9a79f07663761114.jpeg↑1047 天然的隘口「石門」，巨石因地殼作用裂開，形成一個單人通行的缺口，穿過缺口續行，指標牌往馬那邦山還有0.18km。ec7077bcb5084417566861a9d0d19548.jpeg↑1057 接下來的重頭戲「好漢坡」陡上階梯，每一格階梯都超過我的膝蓋高度，每一步都考驗著我的大腿肌群。10ccdbb09902681515ec620ec358153e.jpeg1612ab7146c75751d85675a76c5b32d8.jpeg↑11102 環形岔，右往天然湖登山口，取左往馬那邦山山頂。cb35b541ebe86111f5cb3617d9b577e6.jpeg↑1103 林中展望0d74ffaa7ed45829f47fc78532dfd4db.jpeg78076cfa03c93a4f7eb7756fd710da11.jpeg↑1104 山頂下層小葉南洋杉樹廊道，直行可前往大克山，即馬克縱走，取左往上層馬那邦山山頂。1965b169a1467994198ed31a1e0fe322.jpega86b78f7a2514bbc11b43e49434f8461.jpeg6f5dfe77cc9a2e094dba896ac932c900.jpeg↑1106 馬那邦山山頂，一等三角點1046M，展望佳有寬闊腹地及休息木椅。可眺望大安溪蜿蜒流域，今天遠方霧濛濛，展現了朦朧薄紗美。00ae93d66a852f5c270d21572ae432b9.jpeg↑1106 山頂旁設置一塊具有歷史的紀念碑「那邦山戰諸地」「馬」字以遺失，據網路資料紀念碑背面記載1931年設立的原文。9dbc996b58d44cb4ef5a8e691784f50b.jpeg440754c0eb472790e71e1ac6b738e9e0.jpeg↑1241 休息後，原路退回，取陡下木棧道往天然湖登山口方向。09abdbcea9a9dd6fef1b638285db4c10.jpeg8328a3ff461fc1379bf821a9b3445f09.jpeg↑1256 大石壁，過去曾是河床，後來因地殼變動而形成皺摺山脈，大自然的力量讓人嘖嘖稱奇。57b215ca0c7e29a23e6cc96cc5fedb95.jpeg↑1321 途中經過大片芭蕉林，入秋的空氣中帶著一股涼意，陽光透過樹縫，樹影婆娑，足以溫暖身子。

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↑1323 寬廣舒適的林間步道7b0bc58361a6d6e7afabbde34cb82a59.jpeg↑1325 往天然湖登山口方向沿途有里程標示3832a0a44a0f94c9722046759f1438ee.jpeg↑1328 火燒柯情人樹baefcbc96ae886ea9d03add97f1b0898.jpegcd9936005b3ec4165d81e7c416c4ad87.jpeg↑1336 容易錯過的路口，直行往天然湖登山口，取右進入叢林往柑橘園方向。ee09eee8d8a47760024666259de560c9.jpeg9f44e6d9a881f293b4335c519c2023c9.jpeg↑1340 全程走在原始柳杉叢林中，偶爾兩旁枝葉擋道，但不影響通行。b285bf717317890f9c6ba287ece408da.jpegca9c8d7a5d2e947c5cb3b5839917ff78.jpeg↑1349 穿出林道，藍天隨即映入眼簾，再更往前走可見一旁果園及工寮。606ade3335f82063b0cb928b685553c6.jpegade4308327ed2317cffaf07ab7f8a94c.jpeg↑1401 產業道路旁果園，一路陡下會經過許多露營區，可欣賞許多花卉及有趣的水果。cf70b0bd1323abc2bbecf5dc384cbca2.jpeg↑1416 岔路取右陡上回停車場，等待秋天到來，一賞青楓、楓香、櫸木的絢爛。苗栗大湖鄉-馬那邦山Ｏ型GPX🍏我的部落格-本丸愛納涼🍎

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