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寧靜湖光山色之美！ 翠峰湖環山步道健行 穿越茂密森林

2019-10-25 15:05健行筆記 健行筆記Derick Hsieh

國慶連假第三天（10/12），起了大早清晨五點從宜蘭大同鄉往太平山前進，經過雲海和美麗的山景，經過收票口後繼續往前開到分歧點，再走16公里的翠峰林道，早上走完台灣山毛櫸國家步道，下午一點左右天氣晴朗，繼續往翠峰湖環山步道健行

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往觀景台前進，前段都是親子適宜的木棧道，輕鬆好走，在觀景台稍作停留之後，就繼續往環山步道前進

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步道從木棧道變成碎石步道，但非常好走且寧靜，會先繞到山的後方，欣賞另一側山景

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繼續前行，每一步都感謝鋪設步道者的辛勤，森林中較為濕滑，要盡可能走在步道上才能避免摔倒，畢竟這裡沒有手機訊號，萬一受傷需要幫助會比較麻煩，需要較為注意

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青翠可愛的苔原，底下多是泥巴因此最好不要踩，維持在步道上前進

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樹木非常茂密，走在這裡偶爾需要扶一下旁邊的樹幹，維持身體平衡

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森林中有許多形狀特殊的樹木，必須低頭經過或鑽過縫隙

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很喜歡這個階梯，有種前往聖殿的感覺，走到這裡將近一半路程

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經過一半在800M左右走上觀景台，從高處欣賞翠峰湖景，同時遠方剛好可以看到剛開始健行時經過的第一個觀景台

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翠峰湖的天氣一下子晴朗，一下子深處雲霧，非常多變

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晴天的藍色與雲朵的白色，會倒映在翠峰湖上，而出步道前的觀景台，在樹葉之中窺見翠峰湖，又是不同感受

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出另一個出口後，回程走柏油路回到翠峰山屋停車處，心情滿足地完成環山步道之旅

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步道連假
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