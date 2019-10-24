新手百岳入門！20分鐘就可攻頂的「石門山」

2019-10-24 09:30 健行筆記 健行筆記林榆嘉



對於不曾擁有過爬高山經驗或是生活中比較少運動的朋友，那麼「石門山」絕對是你入手百岳的第一座。石門山從底爬到頂，大約只有750公尺而已，不休息的話，大約20-30分鐘就可以攻頂了。其實我也不曉得為什麼這麼平凡無奇的石門山，會被列為百岳之一。不過既然它也是百岳，那爬完了合歡主峰後，就可以順道來這裡把這座百岳入手，一次入手2座百岳，賺很大。

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確定是那個山頭嗎? 沒錯!!!石門山頂峰就在那個山頭 哈哈，你騙我，其實翻過了一個山頭，還有下一個。 真開心，還有500公尺就到了 石門山 GET!!! 從石來山可以看到奇來主峰。下次就挑這裡。 要回家了，拉個筋一下。 那個是棉花嗎? 我個人覺得爬石門山最困難的就是「找停車位」。入口處附近的停車場往往都是爆滿，你必需要把車子停的很遠很遠，在花個20分鐘走到登山口。也許找停車位，也是增加挑戰這座百岳的難度吧。也許是剛爬完合歡主峰的關係，大家也都真的累了。好加在石門山不困難，非常推薦給新手喔。