親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

南門名店大洗牌！中繼市場逛這區就飽了

評論移工來店消費 挨批歧視的咖啡館回應了

漫步湖口老街、湖口好客文創園區　2處免門票優質新景點！

2019-10-26 07:55健行筆記 健行筆記阿珠珠

湖口老街60

這次要介紹兩個位在新竹湖口的景點，湖口老街和湖口好客文創園區都是免門票的優質景點，好拍好逛又好買真的很適合假日來走走逛逛!

湖口老街41.JPG

湖口老街舊稱大窩口其發展的時間可追朔到清光緒19年，湖口老街其興盛來自於鐵路的開發，台灣巡撫劉銘傳建築新竹至基隆的鐵路時劃經湖口地區，因此為湖口老街帶來了最繁榮興盛的一段時期，當時的火車站就是現在的天主堂所在地，後來鐵路北移至北勢讓湖口擁有老湖口與新湖口之區分，老湖口指的是湖口老街一帶，而新湖口就是新的火車站(北勢)這一區塊。

湖口老街26.JPG 

湖口老街43.JPG

這一天是接近傍晚的時份到達，伴著夕陽漫步老街輕鬆自在的閒晃，看看昔日的繁華與華麗的巴洛克建築之美~

湖口老街44.JPG

老街上很多老店專營客家菜，在老建築下吃著好吃客家菜一定別有一番風味有機會的話可以來嚐鮮。

湖口老街45.JPG

湖口老街46.JPG

奉茶!

湖口老街48.JPG

湖口老街52.JPG

湖口老街53.JPG

湖口老街60.JPG

湖口老街55.JPG

湖口老街56.JPG

湖口老街49.JPG

湖口老街57.JPG

老戲院售票口

湖口老街51.JPG

湖口老街58.JPG 

湖口老街37.JPG

街底的三元宮主祀三官大帝至今已有80年的歷史，具有相當高的歷史價值，還有祀奉觀音佛祖、媽祖、祝生娘娘和福德正神等，一直以來是居民的信仰中心。

湖口老街40.JPG

湖口老街38.JPG

湖口老街多年前就到訪過，這幾張照片是多年前拍攝，這回終於有機會見客了!

湖口老街39.JPG

因為之前有看過網路人家分享湖口好客文創園區， 阿珠珠沒做功課還以為園區就在湖口老街底，晃了一圈!怎不見哪個圓樓呢?原來湖口好客文創園區使在另一地方啦!

分享

湖口好客文創園區是一個新的景點，園區裡有老街還有圓樓還有文創展館可以參觀，還有湖口鄉農會的大賣場有好多的農特產品可以選購，園區裡還有一些古早味的童玩，如滾鐵圈、踩高蹺等小時候的童玩這裡都看得到喔!這是一個免門票的景點，也是一個好玩好拍好買的景點，很適合一家大小一起來

湖口好客文創19.JPG

館內也有一些展出可以進來參觀~

湖口好客文創21.JPG

湖口好客文創22.JPG

湖口好客文創23.JPG

湖口好客文創1.JPG

湖口好客文創3.JPG

湖口農會的賣場裡面有好多的農特產品可以選購，出來玩伴手禮也是不能少買的唷!

湖口好客文創5.JPG

湖口好客文創6.JPG

湖口好客文創7.JPG

湖口好客文創9.JPG

湖口好客文創10.JPG

湖口好客文創11.JPG

好客館內有袖珍模型的展出一定不要錯過!

湖口好客文創12.JPG

果汁吧!

湖口好客文創13.JPG

水果攤

湖口好客文創14.JPG

九降風吹曬柿子

湖口好客文創15.JPG

中元普渡

湖口好客文創16.JPG

黑輪攤車

湖口好客文創24.jpg

每一個作品都很精緻微妙微翹令人讚嘆!

湖口好客文創25.jpg

湖口好客文創27.JPG

大門口停車場邊還有個小伯公廟!

湖口好客文創28.JPG

逛到欲罷不能!無奈天色已晚展館也要打烊了!

湖口好客文創26.JPG

旅遊拍照日期2019/09/22 

湖口好客文創園區

地址：新竹縣湖口鄉中平路一段510號

電話：(03)590-5939#33

開放時間：8:00~17:00  

湖口老街

地址:新竹縣湖口鄉湖口老街 

喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷!                 點我  gif057阿珠珠的旅遊部落格 

老街文創步道
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

寧靜湖光山色之美！ 翠峰湖環山步道健行 穿越茂密森林

2019-10-25 15:05

世界各國齊聚！亞洲最大繩索救援賽開跑

2019-10-24 17:47

天選之人！玉山「排雲山莊」抽籤申請懶人包

2019-10-16 09:30

用腳畫台灣！山友分享他的33天「徒步環島」詳細記錄

2019-10-10 09:00

一定要知道的山宿攻略！ 三分鐘介紹「排雲山莊」入住心得

2019-10-09 07:55

深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00

山與海的相遇！太平洋擁抱夏末最美日出

2019-10-06 09:00

秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨

2019-10-05 09:00

登友必知、必看！登山遇到虎頭蜂怎麼辦？

2019-10-01 22:00

士林「雙溪公園步道」水塘裡布滿又大又圓的大王蓮

2019-09-30 08:00

你也能「搭公車」上玉山！詳細交通規劃、花費與行程攻略

2019-09-29 08:00

唯美的金黃山林！台灣「山毛櫸步道」秋季攻略

2019-09-27 08:00

大溪假日輕旅行！和平老街、新南大溪河濱公園、中庄調整池、韭菜花田

2019-09-26 08:00

療癒系行程！隱身在原始小路中的「翠峰瀑布」走一次收２座

2019-09-14 08:00

2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場

2019-09-10 21:00

泰安原鄉一日輕旅行！水雲吊橋步道、瑪懷舒餐館、清安豆腐街

2019-09-09 08:00

為什麼大家都去合歡北峰？去小溪營地的５件事！

2019-09-05 22:00

烏來親水步道！平坦好走的沿溪路線

2019-09-04 08:00

全台最大簾幕瀑布！平溪「十分瀑布步道」距離老街10分鐘

2019-08-31 08:00

桃園「草漯沙丘」台灣也有撒哈拉沙漠！IG打卡熱門景點

2019-08-21 16:58

山區迷途怎麼辦！利用這些APP發送「座標、傷勢」野外求救

2019-08-21 08:00

登山裝備／新手必修的裝備課（上）

2019-08-14 08:00

東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走

2019-08-03 08:00

登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00

登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00

氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00

今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00

山是家的延伸！帶幼稚園妹妹登玉山授家教　大雨不會因為你生氣就停止

2019-07-16 22:00

為了嘉明大景！女孩繳罰單手刀衝　終於解鎖成就

2019-10-25 08:30

大雨後才會出現！向天山上「魚身蝦尾」的可愛綠色的生物

2019-10-24 08:30

台中「石岡水壩」悠閒漫步長壩堤、一旁還有秋日蘆花盛開

2019-10-22 16:16

登山防水外套到底要怎麼洗？山道具完整洗滌保養！

2019-10-21 08:30

絕美國之北疆！跳島玩「馬祖」和班比一起跳望蔚藍大海

2019-10-20 08:00

懷古幽情！新竹橫山「騎龍古道」踩線紀錄

2019-10-16 15:25

新北平溪「望古+嶺腳寮步道」15分鐘的步程，輕鬆欣賞瀑布美景

2019-10-13 21:30

2019「桃園農業博覽會」走馬看花不專業紀

2019-10-10 21:00

造橋「鄭漢步道」20分鐘可至頂，俯瞰稻田旁優雅的「鐵道C型曲線」

2019-10-07 09:30

周末尋牛去！士林「風擎步道」沿途牛味雜陳、還巧遇鮮花插牛糞

2019-10-04 08:30

精采又親民的山林行程！嘉義「海鼠山」沿途滿是清新翠綠的茶園風光

2019-10-04 08:00
看更多

熱門文章

魚與熊掌可得兼「黃金一稜」一面山一面海，偷得半日爬山趣！

2019-10-19 18:00

絕美國之北疆！跳島玩「馬祖」和班比一起跳望蔚藍大海

2019-10-20 08:00

寧靜湖光山色之美！ 翠峰湖環山步道健行 穿越茂密森林

2019-10-25 15:05

世界各國齊聚！亞洲最大繩索救援賽開跑

2019-10-24 17:47

台灣最大的簾幕瀑布！新北市平溪區「十分瀑布公園」

2019-10-23 21:30

大雨後才會出現！向天山上「魚身蝦尾」的可愛綠色的生物

2019-10-24 08:30

嘉義「達娜伊谷」景色優美！溪谷間悠游著鯝魚、還有壯觀的吊橋可眺望

2019-10-10 07:30

2019「桃園農業博覽會」走馬看花不專業紀

2019-10-10 21:00

你也能「搭公車」上玉山！詳細交通規劃、花費與行程攻略

2019-09-29 08:00

用腳畫台灣！山友分享他的33天「徒步環島」詳細記錄

2019-10-10 09:00

新北平溪「望古+嶺腳寮步道」15分鐘的步程，輕鬆欣賞瀑布美景

2019-10-13 21:30

深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00

天選之人！玉山「排雲山莊」抽籤申請懶人包

2019-10-16 09:30

美景無敵！奇萊南華鐵腿行　雲霧繚繞的山景如仙境

2019-10-13 21:00

台中「石岡水壩」悠閒漫步長壩堤、一旁還有秋日蘆花盛開

2019-10-22 16:16

為了嘉明大景！女孩繳罰單手刀衝　終於解鎖成就

2019-10-25 08:30

無敵的生日禮物！日本「槍岳表銀座」清晨的夢幻雲海讓人深深迷戀

2019-10-17 15:30

秋之景！漫步在山間雲霧中，飄渺卻又很優美

2019-10-20 08:30

苗栗「龍峎頂步道+ 火炎山」

2019-10-21 09:30

登山防水外套到底要怎麼洗？山道具完整洗滌保養！

2019-10-21 08:30

一定要知道的山宿攻略！ 三分鐘介紹「排雲山莊」入住心得

2019-10-09 07:55

唯美的金黃山林！台灣「山毛櫸步道」秋季攻略

2019-09-27 08:00

壯美的冒險旅程！「奇萊北壁下屏風山」無雲的藍天與綠草如茵的柔美草坡

2019-10-22 21:30

新手百岳入門！20分鐘就可攻頂的「石門山」

2019-10-24 09:30

抽了兩年才抽到！山友分享台灣百岳「玉山」兩天一夜健行筆記

2019-10-13 08:30

新北金山越級挑戰　竹子山古道順登竹子山

2019-10-19 07:46

一日系列爬百岳！合歡南峰「主峰蹤走」

2019-10-23 08:30

山與海的相遇！太平洋擁抱夏末最美日出

2019-10-06 09:00

越南沙壩！世界七大梯田健行趣　走入梯田、走入當地民族家中

2019-10-11 09:30

【活動】HAPPY GO 輕健行去抽獎，卡路里簡單燒！

2019-10-18 11:21

霧鎖重林！桃園復興　登復興三尖之首

2019-10-24 21:30

秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨

2019-10-05 09:00

歐洲超美長程步道！「白朗峰環線TMB」徒步健行法義瑞三國

2019-10-17 09:30

絡繹不絕的登山客！之字路走到昏頭的「富士山」吉田路線

2019-09-26 08:30

六十石＆赤科「針趣味」藍天、花毯交織的絢麗田園風景！

2019-10-02 08:30

新竹「十八尖山步道」沿途林蔭蔽道，適合家庭週末來踏青

2019-10-05 08:30

崎頂「子母隧道步道」還能見到二戰轟炸的彈孔痕跡

2019-10-08 21:30

造橋「鄭漢步道」20分鐘可至頂，俯瞰稻田旁優雅的「鐵道C型曲線」

2019-10-07 09:30

貢寮「草嶺古道」林蔭蔽日潺潺溪水　還可望向太平洋美景

2019-09-27 07:30

士林「雙溪公園步道」水塘裡布滿又大又圓的大王蓮

2019-09-30 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top