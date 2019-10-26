漫步湖口老街、湖口好客文創園區 2處免門票優質新景點！

2019-10-26 07:55 健行筆記 健行筆記阿珠珠



這次要介紹兩個位在新竹湖口的景點，湖口老街和湖口好客文創園區都是免門票的優質景點，好拍好逛又好買真的很適合假日來走走逛逛!

湖口老街舊稱大窩口其發展的時間可追朔到清光緒19年，湖口老街其興盛來自於鐵路的開發，台灣巡撫劉銘傳建築新竹至基隆的鐵路時劃經湖口地區，因此為湖口老街帶來了最繁榮興盛的一段時期，當時的火車站就是現在的天主堂所在地，後來鐵路北移至北勢讓湖口擁有老湖口與新湖口之區分，老湖口指的是湖口老街一帶，而新湖口就是新的火車站(北勢)這一區塊。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這一天是接近傍晚的時份到達，伴著夕陽漫步老街輕鬆自在的閒晃，看看昔日的繁華與華麗的巴洛克建築之美~

老街上很多老店專營客家菜，在老建築下吃著好吃客家菜一定別有一番風味有機會的話可以來嚐鮮。

奉茶!

老戲院售票口

街底的三元宮主祀三官大帝至今已有80年的歷史，具有相當高的歷史價值，還有祀奉觀音佛祖、媽祖、祝生娘娘和福德正神等，一直以來是居民的信仰中心。

湖口老街多年前就到訪過，這幾張照片是多年前拍攝，這回終於有機會見客了!

因為之前有看過網路人家分享湖口好客文創園區， 阿珠珠沒做功課還以為園區就在湖口老街底，晃了一圈!怎不見哪個圓樓呢?原來湖口好客文創園區使在另一地方啦!

分享 facebook

湖口好客文創園區是一個新的景點，園區裡有老街還有圓樓還有文創展館可以參觀，還有湖口鄉農會的大賣場有好多的農特產品可以選購，園區裡還有一些古早味的童玩，如滾鐵圈、踩高蹺等小時候的童玩這裡都看得到喔!這是一個免門票的景點，也是一個好玩好拍好買的景點，很適合一家大小一起來

館內也有一些展出可以進來參觀~

湖口農會的賣場裡面有好多的農特產品可以選購，出來玩伴手禮也是不能少買的唷!

好客館內有袖珍模型的展出一定不要錯過!

果汁吧!

水果攤

九降風吹曬柿子

中元普渡

黑輪攤車

每一個作品都很精緻微妙微翹令人讚嘆!

大門口停車場邊還有個小伯公廟!

逛到欲罷不能!無奈天色已晚展館也要打烊了!

旅遊拍照日期2019/09/22

湖口好客文創園區

地址：新竹縣湖口鄉中平路一段510號

電話：(03)590-5939#33

開放時間：8:00~17:00

湖口老街

地址:新竹縣湖口鄉湖口老街

喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷! 點我 阿珠珠的旅遊部落格