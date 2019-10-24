大雨後才會出現！向天山上「魚身蝦尾」的可愛綠色的生物

2019-10-24 08:30 健行筆記 健行筆記順路



向天山、面天山這條路線，以前就很常走也因此常去向天池。但總是對於向天『池』這地名很好奇，畢竟我從未看過有水。直到有次看了林宗聖先生所著的台灣百名山1：大屯火山名山傳奇，才知道向天池這個火口湖在多日雨後真的會有『池水』。慢慢的也才知道每當積水超過兩週後，俗稱向天蝦的鵠沼枝額蟲，他們於土中的卵會趁者積水期間趕緊孵化、生長、繁衍，在向天池完全乾涸前完成生命循環，直到下次積水時再一次循環。去年向天池也曾積水，但積水約一週就退了，上去時只剩下兩處有淺淺的積水。但，裡面只見黑壓壓的蝌蚪，不見向天蝦…國慶前連續兩週的大雨，查了氣象局的降雨統計推估向天池應該會積水。朋友趁國慶日調班的日子先上去看向天『池』，果然看到了滿滿的池水…但，卻只有看到一隻向天蝦。（唉…我還是沒看過向天『池』）國慶日當天早上去南港山步道看雷虎小組衝場後，回家換上微距鏡、和觀察用工具後就把握時間趕緊上陽明山。希望能多留點時間觀察向天蝦/鵠沼枝額蟲，所以我們選擇由二子坪遊客中心、經二子坪蝴蝶步道（沒想到，回程時這段路線遇見螢火蟲）、面天山步道（沒上面天山）這條平坦好走的路線去向天池。

▲二子坪蝴蝶步道。 步道平緩，非常適合全家大小一起來此散步▲

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▲二子坪蝴蝶步道。 步道平緩，非常適合全家大小一起來此散步▲

▲二子坪步道▲

▲二子坪▲

這路線沿線幾乎都有樹蔭、夏天如要避暑、輕輕鬆鬆漫步於山林中，不妨選擇這條路線～只是，附近的停車場很容易客滿建議要早點來…不然，交通選擇大眾交通工具也許會比較好。

▲向天山步道旁的水池▲

▲過了大屯西峰時，忽然由草叢中竄出的狗兒，一路跟者我們到向天湖。當我們離開向天池時，他也正巧一起離開

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▲過了大屯西峰時，忽然由草叢中竄出的狗兒，一路跟者我們到向天湖。當我們離開向天池時，他也正巧一起離開▲

▲往向天池途中▲

▲往向天池途中▲

當我們抵達向天池時，『池』的面積已經不大。事實上，後來看到同事於國慶日當天早上拍的照片（我們是下午去），池水面積很明顯的比我們當時看到的還大一些。真沒想到這裡的積水消退如此的快？

▲遇大雨才會積水成池的向天池，但…水退的也很快～▲

由側面觀察的向天蝦/鵠沼枝額蟲，有沒有覺得他們看來很可愛？另外，發現有少數的向天蝦/鵠沼枝額蟲非一般的綠色，而是棕色。不知顏色的差異代表什麼？

▲向天蝦-鵠沼枝額蟲▲

▲向天蝦-鵠沼枝額蟲▲

▲向天蝦-鵠沼枝額蟲。 一般為綠色，但有少數的顏色為棕色▲

▲向天蝦-鵠沼枝額蟲。 一般為綠色，但有少數的顏色為棕色▲

▲向天蝦-鵠沼枝額蟲▲

▲向天蝦-鵠沼枝額蟲▲

▲你在拍我嗎？▲

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▲向天蝦-鵠沼枝額蟲▲

也因為池水變少了，只見向天池內很多向天蝦/鵠沼枝額蟲，很容易觀察。就這樣…觀察到忘了時間… 直到覺得光線不足的時候，才驚覺太陽即將西下～向天蝦/鵠沼枝額蟲在水中遊走時會擺動綠色處的腳？（這綠色的是什麼？有人知道嗎？）彷彿在飛一般，臨走前拍段影片做最後的紀錄～註：找資料時，有文章指出這鵠沼枝額蟲又叫仙女蝦，居然不怕滾水 - 萌化的稀有動物！烤不死的仙女蝦，蝦卵沸水煮竟然還能孵出！

★★因這裡不支援Flickr的影片播放，想看影片請點擊這個Flickr影片檔網址

天色已暗，回程時只好加緊腳步…快到二子坪時已見月亮掛於東方。沒想到，當我們回頭時，卻是另一番美景～只見面天山映者火紅的夕陽餘暉，好漂亮呀～

▲觀察向天蝦花了不少時間，趕回二子坪時已見懸於東方的月亮▲

▲面天山是大屯山的寄生火山，渾圓獨立的山形很有特色▲

▲面天山是大屯山的寄生火山，渾圓獨立的山形很有特色▲

再度走二子坪蝴蝶步道時，此時天色已經全暗…走者走者，眼睛餘光注意到有小亮光，仔細觀察後，才發現沿途草叢中有不少的螢火蟲。不過，因為當時非常的暗使得很多人拿手機照明，所以不容易觀察到他們。找了一下螢火蟲資料，在2019陽明山冬季螢生態觀察營中看到以下說明

臺灣是盛產螢火蟲的島嶼，除了大家普遍會在春夏季看到螢火蟲外，秋冬季節也是可以觀察到不少螢火蟲，我們稱之「秋螢與冬螢」，秋冬季的螢火蟲有別於春夏的種類，主要有窗螢屬、短角窗螢屬、扁螢屬及垂鬚螢屬4個屬。這4個屬與春夏季的主要種類熠螢屬不太一樣，通常不是整群大發生，比較屬於零星個體，發連續光並不會閃爍，在陽明山的秋季至冬季10-12月會出現4種螢火蟲，其中橙螢是主要種類，廣泛分布於陽明山區，富有觀察及研究的價值。

原文出處

參考資料

路線/時間

完整照片

向天池觀察向天蝦高度表

▲向天池觀察向天蝦-2019-10-10-AltitudeChart▲

向天池觀察向天蝦GPX軌跡、地圖