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台灣最大的簾幕瀑布！新北市平溪區「十分瀑布公園」

2019-10-23 21:30健行筆記 健行筆記venstin

名稱：新北市平溪區—十分瀑布公園旅遊日期：2019/10/05地址：新北市平溪區乾坑10號備註： 免門票路線：連結GPX：連結影片及圖片如下平溪區有名的除了天燈，大概就是十分瀑布了，十分瀑布是台灣最大的簾幕瀑布，住在台北這麼多年，我卻從來沒進去過十分瀑布，想來自己也覺得挺詫異的，今天請了一天假，來這個台北近郊的旅遊勝地走走。383fc413cf1e19da7b3e4c69b553f656.jpg十分瀑布有停車場，所以停車非常的方便，到達時，看停車場尚未有很多車，心想平日的人數較少應是正常的 (結果，進去以後才知不是這樣的~)e07c004bd6afc54122407ba6df1c6fb1.jpg遊客中心沒甚麼人d27de85c52abdd19e348b372a4d65acc.jpg依循著指標往十分瀑布方向走，先來到了”四廣潭吊橋”，橋還挺長的，配著河水及寬廣的山林，而且目前沒太多人，所以覺得滿清幽的b3690e05a5bfb5e5d8d38de112535be7.jpge455a0b185675cdea833622534aac91d.jpgece04eaae22a005be554a66d0e55fb6f.jpg漫走在步道上，看著身旁的溪水，尤其今天又是請假出來，心情特別的開心f164bc1dfc15be79fe3a67f6c7ddd79f.jpgf8f568fe4a9057bf4dd49ce74cdde55b.jpg遇到了第二座吊橋，此吊橋下有一處”眼鏡洞”，這名字取的的確名符其實，真是有趣6f03fe37c5e6bd04616b01d13263b279.jpg5decc7a42b8c2d1cd04518661a79a735.jpg經過第二個吊橋後，來到了鬧區了，想不到裡面有挺多遊客的，還有旅行團也在，原來人群都集中在裡面阿，哈哈~都被門口的冷清誤會了ff28e7de5b3c18b55c023891447c1fad.jpg9f93c34fb5858d378a665e4cfb6b681f.jpg裡面有美食街、商店街，家數並不太多，但我想足以滿足短暫的食慾及購物慾了83b9956f7a3488050bb34ce50c3d8536.jpg沿著觀賞方向的標示走，觀瀑有好幾個點，每個角度看到的感覺都不太一樣，雖然正面看是最具全貌的，不過瀑布的水氣很大，所以在正面待久，身上也會充滿濕氣的84ce9430f56319659017a60ddc66bc65.jpg70bda1e097cac9e6b4d7d44917e0f164.jpg125ef07982d33b3cd865ad88035e7c31.jpg2bbc225de64f1dc125395d19f6a82c67.jpg7d5a16df4a35de6137e2ddf4b6528d01.jpg順著路線，來到較高一點的位置，回頭剛好看到彩虹，真是太好了，看瀑布就是要搭配著彩虹才有意境啊~59b93085f6148579ac7f617c0b556a94.jpg9b31c3b0a53e91bd69685e35e67afc7c.jpg再來到瀑布的上層，此處也有一片平台，這裡是由高往下探瀑布，真是不同的風情，看著氣勢磅礡的水流，不愧為台灣第一大，且處於大自然下，心情真的很不錯，果然，來郊外走走是對的81d6bf8005be9350766ed3236a7d4c71.jpg

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瀑布吊橋步道
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