台灣最大的簾幕瀑布！新北市平溪區「十分瀑布公園」

2019-10-23 21:30 健行筆記 健行筆記venstin



名稱：新北市平溪區—十分瀑布公園旅遊日期：2019/10/05地址：新北市平溪區乾坑10號備註： 免門票路線：連結GPX：連結影片及圖片如下 平溪區有名的除了天燈，大概就是十分瀑布了，十分瀑布是台灣最大的簾幕瀑布，住在台北這麼多年，我卻從來沒進去過十分瀑布，想來自己也覺得挺詫異的，今天請了一天假，來這個台北近郊的旅遊勝地走走。 十分瀑布有停車場，所以停車非常的方便，到達時，看停車場尚未有很多車，心想平日的人數較少應是正常的 (結果，進去以後才知不是這樣的~) 遊客中心沒甚麼人 依循著指標往十分瀑布方向走，先來到了”四廣潭吊橋”，橋還挺長的，配著河水及寬廣的山林，而且目前沒太多人，所以覺得滿清幽的 漫走在步道上，看著身旁的溪水，尤其今天又是請假出來，心情特別的開心 遇到了第二座吊橋，此吊橋下有一處”眼鏡洞”，這名字取的的確名符其實，真是有趣 經過第二個吊橋後，來到了鬧區了，想不到裡面有挺多遊客的，還有旅行團也在，原來人群都集中在裡面阿，哈哈~都被門口的冷清誤會了 裡面有美食街、商店街，家數並不太多，但我想足以滿足短暫的食慾及購物慾了 沿著觀賞方向的標示走，觀瀑有好幾個點，每個角度看到的感覺都不太一樣，雖然正面看是最具全貌的，不過瀑布的水氣很大，所以在正面待久，身上也會充滿濕氣的 順著路線，來到較高一點的位置，回頭剛好看到彩虹，真是太好了，看瀑布就是要搭配著彩虹才有意境啊~ 再來到瀑布的上層，此處也有一片平台，這裡是由高往下探瀑布，真是不同的風情，看著氣勢磅礡的水流，不愧為台灣第一大，且處於大自然下，心情真的很不錯，果然，來郊外走走是對的