【活動】HAPPY GO 輕健行去抽獎，卡路里簡單燒！

2019-10-18 11:21 健行筆記 健行筆記Giagiar 菜頭 Tsai



如果你還不知道光靠走路就能抽大獎兼做公益，那你就落伍啦！趕緊跟上喔！HAPPY GO是那個去百貨公司會用到的HAAPY GO嗎？當初聽到這活動時充滿著疑問，細看介紹後發現真的是遠東集團70周年慶而推出的「快樂走路做公益」，一個好康多到有點捨不得宣傳、好讓自己有更高中獎率的活動，究竟好在哪？好康一：大小禮抽好抽滿！偷偷小聲說，直到10/31活動截止前，不僅天天抽10名千元禮卷，還能得到東京來回機票 iphone11跟Gogoro機車、Apple Watch 5、Airpods的機會，如果覺得自己沒中大獎運的話，那還有香格里拉國際大飯店住宿券、下午茶券與晚餐券可以抽！這樣不夠誘人嗎？！好康二：累積點兌換商品！最後就算真的什麼獎都沒有中，走路所累積的Happy Go點數可以到特約通路(超多)，如麥當勞、7-11、全家、愛買、威秀影城、momo購物網等，去兌換商品或折抵券。沒看過這樣不用血拼就能累積點數的方法啦！所以這就是一個用手按住身體，雙腳還是會忍不住走動起來的活動。參加辦法那要怎麼取得豐富的獎項？接下來會簡單介紹活動方式以及達標的小撇步，保證簡單到躺著等抽獎！啊～不對，要走完7000步才能躺啦！

一、註冊與登入

「

HAPPY GO

」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

活動首要關鍵在於下載App，不論是Google play或是Apple store只要搜尋即可找到。下載完畢，開啟App後會有一些簡單的介紹畫面，然後進入會員註冊或登入的選項。

▲ app介紹頁面及登入選項 註冊是依據身分證字號來做辨識，像我已經是會員就可以用手機號碼來登入，當然也有忘記密碼的選項可以幫助久未使用的人做重設動作。

▲一系列的登入設定畫面

第一次使用App要做一個身份驗證的動作，核對身分證字號及生日。不是會員的人會有些功能無法使用；而對於已經是會員的人來說，一登入就能看到自己的資訊，包含被打碼的姓名以及卡片中有的點數。除了參加活動之外，也可以藉由App更容易集點或點數兌換等，不用帶實體卡出門。

▲經過驗證就可以進入主頁面了

二、任務挑戰

取得步數

進入主頁面後，即可看到「點點出任務」那段有「70有愛 遠東HAPPY GO」的畫面(如下)，點下去就對了！進入任務後會有活動說明，主要的操作只有。對，就這麼簡單！！！

第一次取得步數會需要連結到手機的數據，以iPhone為例就是取得內建App「健康」裡面的資料，Android則是「google Fit」，這些數據不只是靠手機來統計，還能連結相關運動產品，像是手環、手錶之類的，可以讓數據更準確也更容易取得。

▲允許數據的取得就可以開始參加活動

三、完成任務

跟著我唸一次：每日四步驟－打開App、取得步數、領取獎勵、等抽獎。

「領取獎勵」才算

記得每天打開App，然後按「取得步數」，若是步數還沒到，App會幫忙計算還差多少，就再小努力一下。達到7000步以上後，一定要按完成任務喔！HAPPY GO點數就會直接落入你的帳戶中，以及獲得抽獎機會！

▲每日四步驟 - 打開app、取得步數、領取獎勵、等抽獎 更多詳情可以前往「70有愛 遠東HAPPY GO」網頁查看！

除了每天抽出10名1000元禮卷，月底大獎更是每一項都讓人想得到，只是說起來容易，做起來難嗎？接下來就是7000步的完走要訣分享。步數累積法典可能有人會說「7000步很多耶！那是你本身活力充沛太好動才容易達標」。其實不然，小時候的我身體差到不行，別人眼中輕鬆拿下的術科體育我得過丙的成績，考試跑800公尺我只要跑400就能結算。只是後來發現運動可以慢慢地讓我呼吸變順暢，不會總是過敏，整個精神也跟著好起來，人就是這麼簡單的動物，得到了好處就會不自覺地去遵循。

上班生活

以上班族的我為例，最喜歡座落在10層樓左右的辦公室，多花個5-10分鐘爬樓梯上班。10層樓！ 有的人聽到就懶（或軟）了，覺得不可思議，但其實順順走5分鐘可以解決。就算慢慢閒晃，偶而喘口氣也不會超過10分鐘。別看這短短的5分鐘，可以讓我去嘉明湖不喘也不累，日常累積真的很神奇！沒有樓梯可爬也沒關係，每小時去茶水間裝個水，去個廁所，喝水-上廁所也會變成一個自然的循環，步數的累積其實比想像中快很多。光是這循環就能拿下7000步的一半，另一半中午出去買個便當，回家前逛個小街就能補齊了。

▲上班舒服的小祕訣就是為自己製造一些風景，記得多喝水

▲最喜歡陽光透進的片刻

居家生活

目前離開了工作環境，關在家裡，實測後發現早上的打掃就能累積2000多步。因為接案所以喜歡下午去附近的圖書館待著比較專心，走去圖書館的過程中步數也不知不覺跟著提升不少。工作結束後去黃昏市場逛一圈，採買煮飯的食材，簡單的日常甚至不需要額外的運動就能達標呢！

▲製造一個在家打掃也能親近戶外的假象 就算沒有這些主婦行程，飯後小散步20分鐘也是很好的步數來源，搭配標準的健走姿勢還可以瘦小腹跟提臀。很多人以為要塑身就要拚了命去運動、顧忌食物的卡路里等，但有沒有真的去試過這些小小日常習慣的累積，能帶來多大的改變呢？相信我，絕對比想像中的多而可見。

▲勤勞一點，平日也是可以達到一萬多步

假日解放

趁著雙十連假出門走走，步數的累計更不是問題！以登山者的煩惱來看，應該是沒有收訊不能參加抽獎吧。這次除了魔幻世界塔魔巴縱走外，順道去網紅景點抹茶山走走。塔魔巴確實一路上收訊斷斷續續，但抽獎的獎品實在太誘人，以致於一路上只要有些微的訊號，隊友的第一個反應竟然不是向留守人員做安全回報，而是看有沒有機會連上網路領取獎勵，有點讓人哭笑不得！雖然第一天直到紮營點都沒辦法登入，為了美景只好忍痛放棄抽獎，但第二天下山步數也是輕鬆取得，抽獎機會再加一。

▲沒收訊不能參加抽獎的塔魔巴，是魔幻森林 而隔天走的聖母山莊步道緊鄰五峰旗瀑布，有清涼的溪水常伴，宜蘭平原的展望及連綿的山都是令人忘懷的享受，回程還發現了螢火蟲的蹤影。不一定要走什麼大山，這樣郊遊行程的郊山也是撫慰人心，一下山步數也是無庸置疑簡單達標！

▲美景當前，步數也自然累進

▲沒能拍下螢火蟲，點點夜景也不錯 經過了步道的洗禮，來看看步數會呈現什麼數字？28558！不達標都比達標更難啦！！！

▲有4個7000步如果不想走爬太過困難或要隔夜的山，也推薦健行筆記推出的親民15條燃脂步道，全台各地都能燒透透喔，而且不知不覺就會超過7000步！

▲大崙頭尾親山步道（卡路里消耗：1230大卡）

▲金面山步道 （消耗卡路里：1370大卡）

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▲東眼山自導式步道（消耗卡路里：1432大卡）小習慣積好處如果平常真的是一動也不動的人，不如就趁著這個集點抽獎的機會，陪養一點小習慣吧！逼迫也好，練習每日活動達到7000步，相信一兩周後這個習慣就會不知不覺地延續下去。我不算是個會拼命運動的人，自主性也不高。若是操場沒乾、跑團沒人就會放棄跑步，常常不小心就隔個一兩個月沒練，離開公司沒了社團更是沒有固定運動的管道。但就靠著平常這樣一點一點的活動也讓體脂維持在17-19之間，身上的肉也莫名的還算緊實。我沒有當運動員的本錢，也沒有那種拚了命的毅力，但真心喜歡這種不自覺就產生的改變，所以，一起來走路吧！

編按：遠東集團為鼓勵全民多走路促進身體健康，特別於該集團成立70週年舉辦「70有愛遠東HAPPY GO」活動，邀請民眾於2019/10/1~2019/10/31活動期間，下載HAPPY GO App並完成登入及相關授權程序，就可參加該集團所舉辦的公益挑戰，只要每日達成7,000步的目標，就可獲得「遠東禮券天天抽」的抽獎機會1次，活動預計向社會大眾募集50億步(約可環繞地球超過70圈)，累積的總步數將兌換成遠東集團HAPPY GO點數共700萬點，捐贈給國內公益單位。