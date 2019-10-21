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黑盒子用途很黑？幻象墜機解謎 看2大關鍵

登山防水外套到底要怎麼洗？山道具完整洗滌保養！

2019-10-21 08:30健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng

登山防水外套完整洗滌保養篇｜  

天啊！超久沒更新影片！ 這次一更新就是一支超常被詢問的！  之前得到兩罐 FIBERTEC 洗劑+噴劑，決定來拍這支解惑影片，入秋大家比較不會遇到颱風而倒團，幾乎每個假日都是爬山露營好日子！但裝備回來弄髒難免，特別是貴鬆鬆的防水外套，在洗滌上大家總是很多疑問，其實防水外套有沒這麼脆弱，用對洗劑就能讓防水外套活很久！  這次的影片我還蠻認真拍的，如果大家對這樣的影片有興趣，也歡迎告訴我你們想看到怎樣的介紹或分享，我會盡量拍哈哈哈哈哈哈哈！ 

【可以訂閱我的 vlog】 https://reurl.cc/VMQWA

【來去帳篷音樂祭！】 https://youtu.be/Yx0yawa6LhA 

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-我是一個鄭臣，這裡是我的頻道！   台灣的設計工作者，2018年開始撰寫戶外體驗的分享，以生活作為出發，期待透過內容，讓讀者走入山林，享受不同於城市經歷的探險。喜愛用各種的形式呈現，主要拍攝不同的山岳經驗、旅遊紀錄，算是設計工作之餘的一些勞作。 

chenggoesout /

https://www.instagram.com/chenggoesout/

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