絕美國之北疆！跳島玩「馬祖」和班比一起跳望蔚藍大海

2019-10-20 08:00 健行筆記 健行筆記孟明義



【 東 引 燈 塔 】明 燈 不 滅 。傳 奇 永 續絕美國之北疆 蔚藍的海平面孤懸海上島嶼 白色燈塔的眺望 與海傾訴 【 東 西 引 。中 柱 橋 】忘 不 了 的 是 歷 史 記 憶迥以過往 牽引著東西引島戰略情懷昔日的綠色螞蟻軍團 一步一腳印克服海象完成那時 Impossible mission 【 東 犬 燈 塔 】走 不 過 的 是 心 理 枷 鎖彷彿走入童話世界 魅力的東犬燈塔百年歲月屹立不搖 福正聚落依偎腰際 藍天也有白雲 貓兒在門下吹吹風 【 北 竿 芹 壁 】 藏不住的是心中的沙漏留不住的是瞬間倚山面海 石砌老屋 正前方的老龜護著 傳奇般有著海盜的傳奇故事

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【 大 坵 】方寸之間，小鹿心頭亂竄馬祖版奈良 小鹿斑比瞬間讓心悸動戀上大坵 迷上穿梭眼前的梅花鹿 【 南 竿 津 沙 聚 落 】賦予生命的不是建築本身是人的角度遺忘的後花園 遺世的古聚落聽著浪濤聲可以緩緩入睡 打開窗戶可以靜靜得看著星空銀河面對閩江口的津沙海灘 海的顏色時而藍時而濁 這有很多的故事 等著我門 台 馬 之 星啟航的鳴笛 旅行就此開始馬祖"卡蹓"一下。「卡蹓」實為音譯的福州話，就是「來玩」的意思在很多景點我們都會看到「卡蹓馬悠」,「馬悠」亦為福州話，就是「馬祖」，整句話即為「歡迎來馬祖旅遊」之意台馬輪老舊問題而新建造的船舶，自2015年正式開航0712 彰化-基隆10:00開航至東引約8小時 《 西岸旅客碼頭 》以往台馬輪時期都擠身在一樓 乘坐電扶梯上到二樓寬敞多了 旅客中心 佈置著藝術展覽 船艙分為頭等艙 。商務艙 。經濟艙 。經濟座艙我們一行七人選擇上下鋪經濟單人艙 每人1050好懷念這種感覺 搖阿搖~晃阿晃 感覺像母親呵護著一覺到天亮 晚安基隆港

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西引海角民宿 清水澳 鱷魚旁邊 蝶式一下

國 之 北 疆

事在人為，人定勝天

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愛上大坵美景 胡進江獨居當島主

Next stop【 南 竿 】

馬祖南竿鄉津沙村32號

電話： 0836-23003、0905-381096 沈妤臻

手機： 0928-863981 林建中

媽 祖 巨 神 像

電話： 0836-26125、0912-261414

傳真： 0836-22349

地址： 馬祖南竿鄉復興村(牛角)72-1號

枕戈待旦紀念公園

經國先生紀念堂 對望著台馬之星得起航