絕美國之北疆！跳島玩「馬祖」和班比一起跳望蔚藍大海
【 東 引 燈 塔 】明 燈 不 滅 。傳 奇 永 續絕美國之北疆 蔚藍的海平面孤懸海上島嶼 白色燈塔的眺望 與海傾訴【 東 西 引 。中 柱 橋 】忘 不 了 的 是 歷 史 記 憶迥以過往 牽引著東西引島戰略情懷昔日的綠色螞蟻軍團 一步一腳印克服海象完成那時 Impossible mission 【 東 犬 燈 塔 】走 不 過 的 是 心 理 枷 鎖彷彿走入童話世界 魅力的東犬燈塔百年歲月屹立不搖 福正聚落依偎腰際 藍天也有白雲 貓兒在門下吹吹風【 北 竿 芹 壁 】 藏不住的是心中的沙漏留不住的是瞬間倚山面海 石砌老屋 正前方的老龜護著 傳奇般有著海盜的傳奇故事
【 大 坵 】方寸之間，小鹿心頭亂竄馬祖版奈良 小鹿斑比瞬間讓心悸動戀上大坵 迷上穿梭眼前的梅花鹿【 南 竿 津 沙 聚 落 】賦予生命的不是建築本身是人的角度遺忘的後花園 遺世的古聚落聽著浪濤聲可以緩緩入睡 打開窗戶可以靜靜得看著星空銀河面對閩江口的津沙海灘 海的顏色時而藍時而濁 這有很多的故事 等著我門台 馬 之 星啟航的鳴笛 旅行就此開始馬祖"卡蹓"一下。「卡蹓」實為音譯的福州話，就是「來玩」的意思在很多景點我們都會看到「卡蹓馬悠」,「馬悠」亦為福州話，就是「馬祖」，整句話即為「歡迎來馬祖旅遊」之意台馬輪老舊問題而新建造的船舶，自2015年正式開航0712 彰化-基隆10:00開航至東引約8小時《 西岸旅客碼頭 》以往台馬輪時期都擠身在一樓 乘坐電扶梯上到二樓寬敞多了旅客中心 佈置著藝術展覽船艙分為頭等艙 。商務艙 。經濟艙 。經濟座艙我們一行七人選擇上下鋪經濟單人艙 每人1050好懷念這種感覺 搖阿搖~晃阿晃 感覺像母親呵護著一覺到天亮 晚安基隆港
Next stop【 東引 。東湧 】東引島 中柱港 晨喚的馬祖頌 1987 年才啟用0713 台馬之星-東引-西引海角民宿-三山據點-國之北疆-靜伏鱷魚-人定勝天-中柱橋感恩亭-固若金湯忠誠門-東引中柳天后宮-東引酒廠-魚多多餐廳-海角民宿糜爛-清水澳海泳-燕秀潮音-安東坑道(整修)東引燈塔-烈女義坑-海角民宿「夢幻之魚—橫帶石鯛」塑像東引鄉為夢幻之魚「橫帶石鯛」的故鄉，釣魚人士心中的聖地【 西引 】海 角 民 宿清水澳上方秘靜 西引上唯一的民宿連江縣東引鄉中柳村137號 0928-418308主人稱呼 大仁 。培培軍車穿梭中 也許沒有過往得緊張氣氛偶爾的迷彩也會讓我們想到以前幾萬大軍在這裡與對岸對伺這天入住的旅客約莫20多人到了這裡民宿主人"大仁"先招呼我們 親自煮豐富得早餐忙碌的一早他要接送客人 安排早餐 要將退房的民宿一一整理乾淨 都親力親為如她們所說 這是一棟 用自己雙手打造的＂靠北邊＂的民宿簡單的房屋刷上普魯士黃的顏色 讓這裡突兀在清水澳上方走過這人工草坪 一樓的空間因為坎在馬路上方感覺就已經走到二樓上穿越在民宿廊道 順著樓梯而上的高點 可以深深得看對面的鱷魚島 往下遠望如湖畔般得清水澳海灣最高視野最好的看海房型 有著可愛的名稱 棉棗兒房 。海芙蓉房 。金銀花房房間名稱用島上開得花朵取名稱棉棗兒 清香撲鼻，炎炎夏日正好眠 ，海岸線的點點粉紫花絮海芙蓉 是種草藥，具有治療風濕、金創及褪毒等作用金銀花 清香撲鼻，炎炎夏日正好眠 可製成花茶飲住宿價格每間2600元，加床一人500我是個對住不是很要求的人 但我對景卻是很苛求 這裡可以看著藍天 據點 北國之疆 藍眼淚季節到得時候 晚上可在大陽台或房間觀賞藍眼淚點綴我坐在陽台外的椅子上 天氣酷熱一點都不像秋天已中旬 湛藍的清水澳海水湖畔般的相呼應 對面的鱷魚島虎視眈眈一動不動準備著獵食鱷魚頭上就是三上據點 旁邊有三道圍牆 當過兵哦就知道是西引打靶場!有兩對夫妻來這裡圓夢 馬祖一對夫妻帶著女兒都不曾造訪過馬祖 來這裡慶祝30周年慶一對夫妻也在明年即將度過30週年慶 先生卻是20年前馬祖南竿當兵 要來看看當初辛苦數鰻頭的日子 七十六年到七十七年在南竿前線另一對三訪馬祖 對這裡如蔡琴唱的歌 讀你千遍也不厭倦 讀你的感覺像三月 浪漫的季節 醉人的詩篇 唔。。。。我們在吹吹風清水澳 又稱灣月據點 每年藍眼淚大放光芒的時候這裡可是賞藍眼淚最大的海岸烈陽高照 海水很清澈 消暑得好地方 (季節性的海面 會有不同的水母出現 要穿水母衣及防水母叮咬得塗層膏)之後東、西引兩島間的橋樑開通後，中柱港開始啟用，清水澳因而卸下重責大任。清水澳西岸有一塊伸入海中的陸地，遠看狀似鱷魚，所以又稱為「鱷魚島」
西引海角民宿 清水澳 鱷魚旁邊 蝶式一下想想你到馬祖跳島行程裡也許會在南竿阿 北竿阿 東西莒阿游泳 但我相信要在東引遨遊絕對少之又少三山據點(33據點)西引的最西邊高地為33號高地，而三三據點的位置就是位於當地人稱之為「西鼻」據點位置也是東引防區位置最西的據點。由於軍方的錯誤刻石，現也稱「三山據點」。M1-40公厘雙管防空機關砲防空火砲得狠腳色 早年島上的戰力佈置，海岸線五步一崗、十步一哨每一處的岬角都成為軍事經營重點，結合海蝕地景，規劃成為堅強的防禦基地馬祖的東引和西引是紅花石蒜的家石蒜花雖然看起來弱不禁風的模樣，但是卻以迎風坡面及開闊的海岸坡地為主要生長地點那一年只有軍綠色得這裡 只有這種耐人尋味紅花能一解軍旅生崖的枯燥!據點前的峽灣每一次來到馬祖因為跳島行程 總是覺得是自己在旅程上忙碌著這次我們慢下腳步 吃 睡 看看 也許每個點沒跑到細看 卻能讓每個景更深度少了過往得戰地緊張 現在多了一份糜爛的腳步 我得自在旅行
國 之 北 疆我們的國境最南到曾母暗沙，但可能不知道國境最北，其實是在東引后澳上方約600公尺的「北固礁」，是我國分布最北的「國土」(N26°22'58.8" E120°28'34.0")我們一行人算沒看到北固礁，還是可以證明自己來過「國境之北」，東引最著名的海蝕地形東引石竹 (東引長萼瞿麥)浪漫的粉紅花朵隨著地形得起浮鋪層在這也許鳥無人煙的大地港澳旁靜伏鱷魚 伺機而動的鱷魚傳說過去兇猛的鱷魚經常會隨著魚群沿著河水到清水澳作怪所幸玉帝相助降服了這隻鱷魚，漁民才得以恢復平靜，也才有今天的鱷魚島東引 連接西引 的中柱堤 遠望中柱港口
事在人為，人定勝天紀念中柱港工程完工所留下來的口號一個一個 排排站 享受烈陽下的敬禮 人定勝天 40多年前鑿蚵的中流砥柱感 恩 亭總統 蔣經國先生之塑像巍然面南端坐，「親切自然，奉獻犧牲」代表其一生為國付出之精神登上感恩亭可綜覽東、西引360°全景，海面視野遼闊，夏季波光粼粼，冬季時海風淒冷，各有不同感受。東引十三暝 關帝廟 往中柱堤感恩亭方向望去梅 臺蔣公愛在此地看東引落日其介如石 固若金湯「其介如石，呼應「蔣介石」這個名字：中正自守，其介如石忠 誠 門 一夫當關位於南澳的入口處，建於民國63年，為昔日東引軍民進出及漁獲上下必經之處，為一仿古城牆式建築城樓兩側書有紅底白字「崇法務實，勤勞儉樸」8個大字，讓遊客可以直接感受到戰地的歷史氛圍城樓最上方有1座持槍戰士臨陣禦敵姿態的塑像，頗有一夫當關、萬夫莫敵的氣勢。忠誠門為昔日為本鄉門戶但自中柱港完成後，已失去城門功能魚多多海鮮快炒店 佛手的海滋味 350元「龜足」，又稱「龜爪」、「佛手」，鄉人亦稱為「筆架」，因其形如桌上筆架而得名疆足後的軟殼剝開 裡面就可以看到淡紅的肉質 直接挑出來吃 鮮美可口 這家店在味魚南澳聚落中正路上 不是內行人你去看到外表會覺得這家店煮得好吃嗎不要懷疑 老闆在廚藝上可是很高竿 食材都採原汁原味 不重口味 量大還是秉持著軍人在的時候上桌的很霸氣連江縣東引鄉連江縣東引鄉樂華村131號 0921-933517蠑 螺 大海的味道 350元肉質鮮嫩的口感 說真得我愛從頭吃到尾 因為蠑螺專吃海草所以他的腸肚吃起來苦甘 別有一番滋味 紅糟炒飯 一份80元炒 兩份160紅糟可以降膽固醇與血脂肪所以在馬祖你可以看到紅糟炒飯 紅糟肉 紅糟鰻魚 都是這裡幾乎每到一處店家都有的平民美食淡菜 300元秋天的淡菜最肥美 也是旅遊造訪必吃得美食只要剝開雙殼，整瓣鮮嫩欲滴的貝肉便應手而脫，沾點蝦油，感受人間難得美味豆瓣黃魚 500元很多人會覺得要嘛應該要叫道地的老酒黃魚 但想想往後三天南北竿可以吃不一樣的老酒黃魚料理這裡就讓鮮美的黃魚用豆瓣淋上裹粉炸過的黃魚 好吃宮保雞丁 350元感覺是用半隻雞下去快炒 量真得夠多～夠足東引野蔥又稱麥蔥野蔥蛋 又稱 馬蔥蛋 150元野蔥的頭梗比較粗 後面的蔥白綠就細細條條 說真得吃起來一點都沒蔥的味道 跟蛋煎過後吃起來蛋中有清香味北海坑道(施工無法進去)還是要介紹一下 坑道長達148公尺，內整修寬1.8公尺的步道冷戰的60年代，國防部為將外島戰力「藏之九地之下」，因此在金門、馬祖、東引各島興建海底坑道，都稱之為「北海坑道」燕 秀 潮 音天然形成的濱海風洞，藉著谷底裂縫與大海相通，每日潮汐引發潮水灌進谷底潮浪撞擊岩面引發迴響，故名「潮音」。至於「燕秀」乃本地方言「燕巢」之意國軍進駐後，常在附近舉行實彈演習，槍砲聲隆隆巨響，使得燕子飽受驚嚇，後來便不在該處築巢「金花銀燭」美譽的「老鼠沙石林 」安 東 坑 道提醒一下 通道回程有著微陡上坡度的階梯464 要衡量自己的體力一條鑿穿東引指揮部所在地—二重山的巨大戰備坑道，從坑道口往下走就進入了別有洞天、四通八達的安東坑道。打通二重山的安東坑道全長三百公尺東 引 燈 塔又名東湧燈塔，是一座位於馬祖列嶼東引鄉東引島極東端的十八世紀英國式建築風格燈塔落成於1904年。1958年至1989年之間因軍事理由暫停使用，於1989年恢復運作懸掛在懸崖峭壁上的東引別墅1988年，該燈塔被指定為三級古蹟，並於2016年升格為國定古蹟連江縣東引鄉樂華村169號迂迴的前往國疆之北的守護神 夜裡的那盞明燈指引多少來來往往的魚船光芒萬丈 國疆之北將大海 天空 映入眼簾 美麗的蔚藍海岸不管從白天到晚上都可以讓這裡更美靜靜的坐在這裡 感覺來到異國的鄉旅一點都不為過旅人 。 心情 。 吹吹風 我仿佛置身在地中海情懷 這是台灣的一個秘境角落東引島東麓突出的岬角 美哉呈現著夢幻 更顯得神祕的夢境114歲的長著 不管風吹日曬 都緊緊的擁抱著東引的所有國旗飄著 總覺得離島前線的國旗更美 更有那衝動舉起手跟他敬個禮那年得這裡 沒有你們守著護著拼著 島嶼得我們早已淪落不可知得國境 何況是入鏡的美景還有機會欣賞嗎?記得那年我們的旅行 希臘的浪漫風情畫在這裡有你我的足跡也許這趟看不到藍眼淚 但被這裡景象給感動 落下幸福得淚珠藍眼淚的時候這裡也是絕佳賞淚的地方難得一趟來到這個地方可以好好省一下自己的心情回到家裡更有精神跟希望好好得過著未來人要逐夢在東引燈塔認識了一位泰國的朋友他來台灣七年了 愛攝影 說了一口流利的國語我們聊了很久 他說泰國人幾乎沒人到過馬祖 - 由其到東引 -他說他要用作品好好的介紹這個國度讓泰國人認識台灣本島之外還有不一樣的味道兩人就坐在台階上看著海 吹吹風人可以這樣的自在 真是一種享受燈塔的下方就是霧砲砲台設於燈塔基地的最低處砲台為長5.48公尺、寬3.25公尺的矩形平台，離地約77公分，台上有52公分高的方柱欄杆 6 根。上立霧砲兩尊，口徑12公分，砲長2.14公尺，屬於壺口前膛鑄鐵砲砲台上方就是美麗的東引砲台中秋月的今晚我們本來要烤肉 ，就在聚落買了當地飼養的黑豬肉，不過因為是吃餿水長大的肉質比較難以咀嚼 哈哈所以我們捨去烤肉的麻煩 直接在海角民宿專業的廚房下起廚來 直接乾煎 配上茭白筍 還有民宿前現採得秋葵無限量供應劉家麵館連江縣東引鄉樂華村102號 08-3676036 深怕吃不夠我們還去劉家麵館買些麵食回來 因為打包就無法拍給大家看 好吃喔 都是手工桿的麵條 假日太多人排了這晚大家酒酣耳熱 聽了很多故事蓓蓓是這裡的老闆娘我形容她豪邁 喝酒不囉唆 跟我們說了這裡東湧酒謝酒將軍的故事更談到過往這裡很多精彩的故事 大仁 這裡的老闆 從早到晚他忙碌著 直率的個性 也是一位做了一手好菜的男人馬祖民宿們 很多主人都是自己辛苦的經營著 也許在臉書 Line 電話中並沒辦法即時回應但她們都會在有空的時候馬上回應告知 請要入住的旅人 耐住性子喔晚安 夜裡的中柱港夜景 中秋節快樂台馬輪→南竿 兩小時的程船時間船票價300元 Am:07:50起程0714 東引-台馬輪-(2小食)南竿-11:00登船-11:40西莒(不取)-12:00東莒猛澳碼頭-風樹林餐廳午餐-國利豆花專賣店-東引遊客中心-福正聚落-東引燈塔-「大埔石刻」-南竿福澳港-北竿白沙碼頭-橋仔村 藍映海岸景觀民宿-芹壁-魚之香魚麵晚餐-北竿忠漁原味海鮮碳烤- 藍映海岸景觀民宿芹壁台 馬 輪馬祖地區長期實施軍管，長達40餘年期間 臺馬輪製造於日本臼杵船廠於1985年興建完成，航行於九州與四國之間，屬於航行於內海的駛上駛下型（RO RO）渡輪臺馬輪身負著當時年代載運功能 對於歷史 對於記憶 他都深深烙印在馬祖所有人的回憶中
Next stop【 南 竿 - 東莒 】我看過網路得一段話我喜歡夢想未來更勝於沉緬往事 重要的不是我們身在何處 而是我們要往哪個方向走甲板上得我們說真得依依不捨的告別東引 因為下次還真的不知道何時能再造訪 -國之北疆東引-南竿福澳港⤏ 東莒(東犬)猛澳碼頭本想直接南竿取大坵回北竿入住但因為浪過大停駛往大坵的航班 就決定下個跳島行程 東莒我來了 11點船班 預計下午15:30回南竿票價單趟200 來回400元 一個小時船程 東莒猛澳港 (不取西莒)莒光鄉位在馬祖列島最南 包括東莒與西莒兩個島嶼。東莒與西莒因為狀似兩隻趴在中國閩江外海的狗兒，因此舊名「東犬」與「西犬」，又合稱「白犬列島」。後來取毋忘在莒之意，才更名為莒光，因此也就有了東莒與西莒之稱。在此我約定好的幸福民宿的老闆周金傳：0937-429381 租機車 半天350 一天600含加滿油他已經在碼頭等我們了 好久不見的老朋友 雖然這次沒入住東莒 他很是熱心得幫我們打裡東莒島上有二級古蹟東犬燈塔及三級古蹟大埔石刻，還有福正、大浦兩座傳統閩東聚落「軍令如山，軍紀似鐵」東莒的海上門戶—猛澳港，以城牆般的建築環繞港灣，凸顯出昔日軍事要地的肅殺氣息大夥總是好奇的在這鋼鐵般的海堤 踩踩砂 炎熱的天氣真得要瘋了楓 樹 林 小 吃大平村是這裡最熱鬧的村莊 今天中午我們選擇這裡填飽肚子連江縣莒光鄕東莒大坪村23號 0911-289128這裡唯二的兩家小吃店 一家楓樹林 一家華美美食各有各的特色 重點還是好吃 份量還是很可觀 這裡重新裝潢了 雖簡單 但有舒服的冷氣讓我們可以舒緩一下炎熱的旅程心裡頭還是隨著船來船去得暈暈轉轉 這趟不簡單大滷麵70元有些許嗆鍋的味道 桿的是手麵條嫩Q彈 很有口感蘿蔔糕50超大盤的 說真得一個人這樣下肚還真得吃不完離島的所有都是使用當地的食材親自熬煮 有著蘿蔔香的糕點 盡在嘴中徘徊 臭豆腐 都是使用國利豆腐下去現炸 70元臭豆腐的酥脆 內容物紮實的口感 咬一口卻有著說不出來的嫩度加點泡菜提味 秋老虎的這天卻很下胃圖:網路 因為要拍的時候被嗑光了麻辣臭豆腐 70元意想不到的口味 有著香辣 有著麻的感覺 卻不死辣的湯頭搭上國利手工製的豆腐更是一絕 俗又大碗!牛肉炒飯90元粒粒皆辛苦 炒飯不是隨便呼攏就可以 這裡也許沒有多好的美味 但可想而知老板在此翻炒得遍數至少可觀小滷肉飯+雞腿 90元雞腿用很多的香草下去醃製 煎烤 不乾癟內容卻多肉汁小滷肉飯搭配雞腿 老闆熬製的滷肉 我說不出他的滷香味卻不死甜 淡淡老滷味鹽酥大雞排 70元比臉還大真的是不為過 瞬間下鍋 油的熱度要高 才能瞬間鎖住肉汁內層不乾柴 咬起來炸香味溢滿嘴旁 香阿 好吃 絕對有他得好巧手讓這魔鬼在東引傳開國利豆腐豆花店特製的傳統豆花 更有不可思議的豆漿豆花連江縣東引鄉樂華村110號記得旺季的時候賣完就沒了 小小的莒光島 一批遊客上岸 沒多久就清空了40幾年的老店 在東引是他兒子開的分店 那天要去品嚐 營業時間是早上10:00這趟又親自到這容華村上的夏暑冰品 老人家知道我再訪東莒 很高興得把我們當自己人招待你看阿伯手提得是豆漿做的冰品 豆花上桌後加得不是冰塊喔 是豆漿冰 我再這裡可以說豆漿冰吃到飽別小看一團豆漿冰 可是等於一杯豆漿的費用 老闆卻讓我高興加多少就吃多少「東莒三寶」：花蛤、豆腐和西瓜追藍眼淚的時候 順便必追的豆腐味道 家的感覺 鄉的味道40多年製作豆腐 有著豆腐經驗的老傳承豆香味盡在不言中 加上花生 綠豆 地瓜圓 珍珠 真是好吃得甜品純豆漿不加一分水 濃度高 可口東 犬 燈 塔貓在塔樓下望著塔尖 沉思著東莒島燈塔，又稱東犬燈塔或東莒燈塔與北方的東湧燈塔同為進出福州馬尾的主要航標。東莒島燈塔已被指定為中華民國國定古蹟今天在藍天白雲的襯托下 烈陽的純白塔頂更是讓人有靜謐的味道希臘小島在東犬跟東湧燈塔都可以說是一種象徵 不一樣的國度意境烈陽下能屈身在塔後 這裡隱約吹著風 風帶點涼意大 埔 石 刻民國42年被國軍發現，並訂定為三級古蹟。刻文上記載萬曆年間，宣州沈有容生擒倭寇69名，不傷一兵一卒，閩人董應舉題文於此民國五十五年，馬防部司令官雷開瑄為防止古蹟遭到雨淋日曬，在石刻上方興建一座仿古涼亭，命名為「懷古亭」並在旁邊立碑，記載石刻的發現經過與石刻上面文言文的意涵。大埔石刻本身就是一藏寶圖，如果能破解字裡行間的暗示，就可以找到隱藏在東莒島某處的寶藏就讓大家動動腦看能否讓自己找到神祕的寶藏東莒猛澳碼頭 15:30 ⤏單趟200元 ⤏ 16:30 南竿福澳港17:20⤏ 單趟120元⤏ 17:50北竿白沙碼頭⤏ 北竿北竿藍映海岸景觀民宿橋仔村 這個聚落說真得我特喜歡的 雖然來造訪第三次 我這次選擇不在芹壁窩居我喜歡在我最愛的淡菜之村落腳 這間民宿我觀察了許久 不論風評 景觀 都是旅人推薦的好地方不囉唆的 中秋連假 打開窗戶就可以一望無際的海 夜裡可以聽到浪濤聲 聚落得點點滴滴在晨昏之間各有所不同連江縣北竿鄉橋仔村73號 08 365 5051民宿老闆曹先生 本來就是建築業起家 這裡附近的民宿很多都是他設計起造的 人很NICE 很真 說了這裡很多的故事 也給我們看了很多秘密景點雖然我無法在這趟一一造訪 愛寫文得我被他很多的角度給吸引 下次我會在回來 I will come back again也感恩他提供了很多我這裡的縮時及相片 讓我做補充!人阿 要活得自在 打開雙手在這裡要什麼有什麼?「 藍 眼 淚 」 每年3月到9月這段期間， 是馬祖藍眼淚的觀賞期，其觀賞地點包含馬祖南竿、北竿、莒光及東引島以及各澳口那一年我來的時候還不是這麼的風靡 如今大家都在追眼淚 連對岸亦是如此!潮浪起的瞬間拍打 海岸現一片藍色眼淚漣以 美哉藍眼淚或藍海現象甚至是藍色啤酒海這些名詞都是指向一種夜光蟲(渦鞭毛藻)，經過海浪及自然風的驚擾會發出淡藍色的螢光，而數量一多就會滿滿地在海上，馬祖舊時稱之為「丁香水」，相傳看到這種生物大量出現，以它為食物的丁香魚群就會過來相片提供:藍映海岸景觀民宿北竿藍映海岸景觀民宿縮時 曹先生提供魚之鄉魚麵行在地美食塘岐村上我的最愛 阿婆還是忙忙碌碌的招呼我們這裡不僅賣魚麵 也有在煮魚麵喔 至於伴手禮對我而言 現場吃比較有味道 哈哈連江縣北竿鄉中正路149號 083655545陳列在貨架上的魚麵因為製作手法不是那麼簡單 只剩下魚之香跟阿婆魚麵在延續著魚麵 聽說是以12道工法加以製作 以馬加魚跟鰻魚為底料，攪碎後和粉揉成麵糰、烤乾、切成麵條狀再曬乾所以魚麵就是有著魚香味道的麵條 這裡現煮的魚麵分為1-4種著料口味 +魚丸+魚餃 因個人喜好有所不同 每碗120元 很鮮的美食魚麵的價格 還有一個我的最愛 說真得我還真的因為這道料裡 每次來必造訪這裡5號餐 紅糟炸鰻魚 超特別的脆脆的魚麵像是粉條卻沒那麼的柔嫩 吃起來卻有烏龍的Q彈搭配上當地的海菜添加鮮度美味跟甜度微微加上沙茶提味 搭配彈Q得魚餃 魚丸 清淡的鮮頭湯汁 分層浮出嘴邊兒 紅糟鰻魚 150元份量夠多夠霸氣 不用擔心有微小刺 都已經挑出 剩下的大梗魚刺就靠自己 搭配上酒糟微微的酸酒香 極品阿 天兒阿【 芹壁村 美麗的夜 】舊名「鏡港」，又稱「鏡澳」。名稱源自於村落澳口前有一突起的岩礁，因狀似一隻大海龜，居民稱它為「芹囝」，岩礁的四周海水清澈見底如鏡，因而稱為「鏡港」。由海面往陸地望去，村落好似鑲嵌於「芹囝」後方山壁上，故有「芹壁」之稱「馬祖地中海」很多人來到芹壁只有白天漫步在閩式建築的小徑或許因為勇戰士俏姑娘影片，在芹壁追劇 但夜裡的芹壁真得很美夜裡龜島與芹壁間的沙灘還是踏浪追星砂的秘境 很多人倉促白天來到這裡看看所謂的石頭屋卻也倉促的離開不知道這裡四季的美與24小時有所不同 尤其越夜越美麗每個角度都有他審美得不同及觀感漫步在這地中海的石磚步道上 我們像玩躲貓貓一樣穿梭貓膩在街弄上 時而上時而下的追逐這裡的歷史氛圍夜裡芹壁得一道光詹姆士 走出料裡 拍攝現場冷冷的風 聽著浪濤聲 捲起袖管下廚去 真得不錯聽說夜裡他們入住的民宿跟我們一樣在藍映海岸 到時候希望能碰面忠漁原味海鮮碳烤這間店家是東引海角民宿培培的朋友介紹給我們去嚐鮮 要預約喔愛釣魚的老闆 總是以當日魚鮮上桌 每天都有大驚奇 每天都有不一樣食材連江縣北竿鄉281-1號 電話:0933935994 店家進去就有艘漁船 把當日魚貨放在這裡讓客人隨機點餐價廉物美 美味就是要新鮮 因為我們沒預約老闆就以現場沒人敲我們再前往 但出菜時間到晚上8點就決定打包回民宿一面看海一面吃海鮮 不過現場可能更會讓我喝翻大快朵頤海角民宿那夜離別時候認識的護士妹妹她們也是現場臨時入座吃起海鮮 我們也一起乾一杯新鮮透抽 好可口好吃蠑螺 好大一顆 肉質飽滿秋天是馬祖鮮蚵嚐鮮最好的季節 特色 飽滿 大顆 多汁 藍映海景民宿得這一夜詹姆士也拍完影片 與我們巧遇開朗得一位美食主持人並沒有任何派頭 一一跟我聊聊天拍拍照來者不拒 我們點了酥烤小鰻魚200元 。花枝蝦餅150元哇撒米小黃瓜50 。碳烤鮮蚵一份100元烤淡菜一份120元。汆燙秋葵80元。蒜蓉中卷250元夜裡的夜宵在忠漁原味的海鮮味道漫漫的畫下休止符!穿梭在海上的商船來來往往 海上的光影彼起彼落16日的月亮在雲霧遮掩上時而探著臉時而縮著身 在美食海鮮跟酒精薰陶下 晚安 橋仔港-大坵0715北竿民宿早餐-橋仔港-約10分鐘-大坵-南竿-津沙聽海民宿-馬祖村(馬港)-和田屋午餐-馬祖天后宮-馬祖劍碑-大砲連營區-北海坑道-大漢據點-鐵堡-仁愛村鐵板 阿珠(虫弟)餅-媽祖巨神像夕陽-依嬤的店(牛角聚落)-津沙民宿巴比Q烤鮮蚵-津沙民宿晚安橋仔聚落旁的橋仔港就是前往大坵島的港口 無心插柳柳成蔭本來昨天要從南竿前往 因為浪大停駛 想說可能沒機會上島看看小鹿斑比民宿幫忙買票 船程時間約10分鐘 費用登島來回每人300元從這個角度正好與我們住宿的藍映海岸景觀民宿對望 老天真的幫了我們一大忙 天氣特好 住的民宿又距離登船碼頭很近碼頭上有個阿伯賣著牧草 可以讓小鹿吃飽一頓一出航浪特大的像雲霄飛車 大家哇哇叫 好在 哇 幾聲就上岸了大坵步道地圖Next stop【 大 坵 島 】 台灣版奈良 有著可愛的梅花鹿群一路相隨伴遊距北竿僅200公尺的大坵島，近年發展梅花鹿生態而著名大坵島尋鹿迷蹤 一登島就有鹿老大靠過來位於北竿島北方小島。早期的大坵島尚有數百位駐軍及居民，現在島上只剩下幾幢滿佈薜荔的老厝訴說著過往的痕跡
愛上大坵美景 胡進江獨居當島主這裡只有一位住戶 無奈島主今天來的時候沒在島上這裡最有名的就是 蜈 蚣 雞就是專們吃野生蜈蚣的雞 正常出發的時候可以請船老大幫忙預約 島繞完了正好可以來這裡吃一下烤雞或是雞湯現抓現烤蜈蚣雞1200/隻島上還有很多南國薊 正好可以煮一道養肝雞湯島主不在 今天不接客 說是生財工具 但島主要的感覺應該不是如此 真羨慕他大坵島上唯一的寺廟「白馬大王」廟有段故事大坵人想出了一個連絡的辦法：如有突發狀況，可利用入夜後在橫山燒火，大坵老人每天晚上都會到山上觀看，如果發現信號，他們優先假設是「缺乏食物」，第二天馬上開船送「糧草」一年橫山突然傳來燒火的信號，他們趕緊送蕃薯簽等糧食上去，可是到達後，上面的人卻說沒有燒火。後來，漁船開回不久，接連的刮了十幾個颱風，好在事先誤打誤撞送了糧食上去，不然後果不堪設想。張金木相信，這應該是「橫山大王」顯靈，救了幾十個人。湛藍的海景 身上透露著梅花斑點的小鹿 一路追尋著我們 是歡迎是感動也是可以又吃一頓的喜悅我不管大家對來到這裡的評價 有人把過客得我們當做是這島上的不速之客 換個角度想棲身在這裡的小鹿也許也該讓當地政府好好掌控族群 領域性 尤其是島上食物還是對他們很缺乏 旁邊已經在建設跨海大橋也懇切的希望外來的所有可別擾了他們的所在地 島中之島 百來隻的梅花鹿悠哉的分門分派的在每個角落迎接我們梅花鹿其實也很怕熱 但也怕冷 這裡卻有著他們最基本的天候天敵老樹已在這裡孤寂的屹立著 曾幾何時這裡可是面積不及一平方公里的大坵，鼎盛時期住有四十多漁戶，近三百人 如今剩下一位老人島主跟幾群悠哉的梅花鹿群穿梭在這彈丸之地!虎魚峽觀景台對望得是高登島1954年11月21日晚間，擔任衛哨的汪喜田負傷擒獲共軍水鬼 島上有「高登之光」汪喜田雕像那些年代歷史隨著歷史開始慢慢消逝 留下的只是回憶 金門大膽島也慢慢開放中 未來都是地下工事的高登島與大坵的命運真的能靠觀光扭轉現在與未來嗎?虎魚峽觀景台 大夥往回約50公尺左上至高點涼亭這裡是屬於西側環島不到終點 在接上後山環島步道到涼亭就不往下探詢!鹿群好奇謹慎的慢慢靠過來 跟一登島上的鹿群就顯得有警戒心相對的越往島嶼後方的鹿群就越膽小 體型相對就小很多 可能跟慣性有人餵養衣食無缺有所差別曾幾何時 我絕對沒有想到能有這一幕小鹿靜靜的咀嚼著牧草 我們一起望著浪來潮去的大海 平靜~稜線上的至高點就是涼亭 在這裡我們準備穿越中央林蔭步道到大坵堡再接上東側步道往大坵國小方向涼亭後面的後山 因為時間關係我們就不前往了!大坵堡軍事據點遺跡一大片的草原平台 再也看不到劍拔弩張的時代 地上卻留著小鹿的排遺 這裡已經是他們的天堂 他們的園地 每個角落都曾經槍林彈雨 台灣本島的人真得要惜福 政治的取向 慢慢取代台灣的倫理 不三不四大坵堡軍事陣地沒有過往卻有著我們好奇的那顆心 端著槍致敬著每個巷弄都是好奇點 阿誠在馬祖當兵 對這裡的所有都一直再話當年大 坵 分 校民國40年大坵島上曾有一所國境內最迷你的學校創校伊始，校舍尚在整建，教學設備及教具缺乏，只好露天上課，學生席地而坐，當時，全校僅設低年級一班，男生22人，女生16人民國70年，大坵廢村，大坵全島只剩下24個村民，其中6位是就讀橋仔，成了中山國中國小部的學生(而駐守此地的部隊到87年8月5日才全數撤離)。如今變成大坵梅花鹿的牧場中午再度搭船回到橋仔港 這趟大坵島小鹿亂竄的巡禮很耐人尋味!橋仔阿婆三色黃金餃本來是擺在玄天上帝廟廣場旁如今移到橋仔漁村展示館 慢慢的也由孫子接棒靠賣黃金餃養三個孫子上大學橋仔阿婆冰鎮黃金餃 台灣每個角落 每個美食 都有一段辛苦的故事連江縣北竿鄉橋仔村109-1號 電話:0970315003現點現煮的手工餃子 有紫色芋頭 黃金色地瓜沒吃過這道甜品可以說沒到過北竿一點都不為過 煮好之後再倒入綠豆湯加上冰塊冰鎮大熱天這道冰品可算是人間極品 太好吃了好美的顏色 在陽光透著呈現出一幅美麗的調色盤 都是一份辛苦 都是一份執著 老人家總是很親切的招呼著來往的旅客 第三次造訪雖沒見到老人家 很希望他要平安健康 冰鎮下黃金餃和上綠豆湯 美味可口橋仔魚村 飼養著淡菜 當然就已淡菜為這裡最大地標所以囉每次我必吃得就是竹 筒 淡 菜玄天上帝廟廣場旁以前與阿婆黃金餃對望連江縣北竿鄉橋仔村112號 08-3655356阿婆很客氣的拿出避暑青草茶給我喝到飽他的孩子可是國外大學畢業定居在國外 也跟我聊到去看孩子們的心情但還是放不下這裡的一切 活到老要做到老記得7年前來的時候 吃著黃金餃子 就看到對面搭著竹寮 用竹筒煮食的小店上面烹煮著很像是孔雀蛤 一看原來是淡菜有著蛤仔的鮮味 肉質卻紮實豐富許多 吃個兩三桶是沒問題的 一桶150元芹 壁 村我換個角度 今天從後山涼亭望去白天有他的美 夜裡有他的溫柔 這裡真是人間仙境龜 島芹壁村北面，澳口中央有一突起的花崗岩礁石，島之形成節理奇特，望之酷似一巨龜靜臥在碧波間，居民謂之為「龜島」。島的四周，海水清澈見底，有「鏡澳」之稱的芹壁村，能興盛一時，傳說乃此一風水特佳之故聽說這些日子有段大退潮 可以步行到龜島 昨夜裡我們還在這裡踏浪追星砂 浪濤聲真好聽若不是禁止 我還真想游過去一探龜島的究竟用我的視野去看芹壁 每個人來到這裡要的也許不同 但求的都是心裡的那一份寧靜 世外桃源北竿 再見喔!2019
Next stop【 南 竿 】北竿白沙碼頭12:30⤏ 單趟120元⤏南竿福澳港1300⤏ 單趟120元馬祖津沙聽海民宿津沙聚落上有著閩式建築般的建築 形狀像是顆 印章形裡面不假一顆鐵釘的痕跡 全部用手工卡榫崁進所有的準頭冬暖夏涼 距離海灘不到50公尺 可以看夕陽的蘊黃 浪濤聲得傾訴
- 馬祖南竿鄉津沙村32號
- 電話： 0836-23003、0905-381096 沈妤臻
- 手機： 0928-863981 林建中
媽 祖 巨 神 像民國98年10月完工的媽祖巨神像，本體高度為28.8公尺，曾為全世界最高的石造媽祖神像，全部由花崗岩雕琢而成，莊嚴宏偉，法相慈悲我們選擇這天在這裡看夕陽 靜靜得看著夕陽西下這趟旅行 也在這天的鴨蛋黃慢慢休止符 很多的時候辛苦了一輩子多帶自己的另一伴出來走走 有多少日子 你們已經沒好好的 手牽著手來趟旅行孩子大了 孩子的事也可以放下 可以為自己好點了 歲月已經不饒人 不斷的跟我們搶時間 搶拍子當我們同在一起馬祖旅遊如一葉方舟 媽祖護著所有眾生夕陽無限好~只是近黃昏依 嬤 的 店牛角聚落上 是間很耐人尋味的美食天堂2012來過 三訪
- 電話： 0836-26125、0912-261414
- 傳真： 0836-22349
- 地址： 馬祖南竿鄉復興村(牛角)72-1號
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