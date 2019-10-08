【活動】HAPPY GO APP一兼二顧：走路抽獎做公益

2019-10-08 10:10 健行筆記 健行筆記Straybirds



好康逗相報！啥米！有這好康的歹誌？即日起，手機下載「HAPPY GO」APP，在10月份活動期間記錄你走路的步數，只要每天完成7000步，就可以天天參加抽獎。7000步聽起來嚇死人多，但其實差不多就是每個人每日的活動量而已喔！好康一：天天抽！直到10月底，每完成一日7000步，就會獲得HAPPY GO點數1點，並且每天都會抽出10名獲得遠東禮券1000元！（得獎名單請點我）好康二：月底加碼抽！11/01還可以參豪華大抽獎，有東京來回機票、iphone11、Gogoro電動機車、Apple Watch 5、2萬元的刷卡金與禮券、香格里拉國際大飯店住宿券跟餐券等20項大獎！你所要做的事就是下載APP、還有如往常般生活走路，就有機會獲得好禮。這麼簡單的事，當然要趕緊手刀加入！！！

分享 facebook 自己的福田自己種參加本活動，除了可以走路換大獎之外，遠東集團還規劃將活動所募集總步數兌換成遠東集團HAPPY GO點數共700萬點，捐給國內公益單位。所以參加活動等於是大家一起在做公益，走得愈多，捐得愈多，一邊走路一邊種福田，這樣走起來就更有動力，也更有意義了！聖嚴法師說，福田可分為兩類，分別為「敬田」和「悲田」，其中悲田即指窮人、病人。我們要廣種福田，就要把握任何一個可以服務、幫助別人的機緣，隨時隨地助人離苦、予人得樂。參加方式廢話不多說，現在就馬上教大家如何1分鐘使用APP。緊接著還會教大家如何於平日與假日時如何取得7000步的秘訣喔！

步驟ㄧ：下載「HAPPY GO」 APP

自Google Play或Apple Store搜尋「HAPPY GO」，下載後，首次登入須先輸入身分證字號與生日，並完成登入密碼之設定。

步驟二：取得授權

登入APP後，於頁面中點選「70有愛遠東HAPPY GO」，進入活動頁面後點選「取得授權」，允許HAPPY GO APP授權存取你手機裡的體能資料，Andriod 是Google Fit / iOS是健康應用程式。（如未安裝，請先下載）

步驟三：參加走路做公益

至HAPPY GO App點選「取得步數」，若當日已達成7000步，即可點選「領取獎勵」，參加抽獎。反之，則按鈕呈灰色無法點選，就待隔日繼續努力啦！來個溫馨提醒，步數是每日重新計算喔！雖然當日超過的7000的步數不能延到明天，但假設今天沒有達到7000步的話，不用灰心，明天重新累積。天天都是新的開始，天天都有機會抽獎。

▲走了一個星期，看了一下APP，真的每天都有Happy Go遠東點數1點進帳耶!更詳細活動辦法與操作流程請點我參閱官網活動體驗心得

日常篇

小林弘幸在「慢慢來。你的人生會不一樣」（天下雜誌出版）一書中說，「自律神經失調」是萬病之源，要讓自己的心靈和身體處於最佳狀態，最重要的就是要調整自律神經的平衡，其關鍵在於從事所有的動作時，要「不慌不忙」。每天安排三十分鐘屬於自己的「悠遊自在的時間」、「比約定的時間早十分鐘」、「每個星期安排一天提早回家的日子」，都可以讓心靈較有餘裕。利用中午午休時間，走出辦公室，吃完午餐散個小步，消化一下，大概就可完成3500步以上。下班回家時，提前一、二站下車，步行回家，輕輕鬆鬆就可達標，又可同時調整自律神經的平衡，何樂而不為。

▲利用休息時間在都市公園散步(3866步)

▲下班回家時提前一站下車，完成本日目標。（7545步)

每日設定4000步至8000步，可以預防下列疾病

步數 速度 預防疾病 4000步 快走5分鐘 憂鬱症 5000步 快走7.5分鐘 心臟病、腦中風、失智症 7000步 快走15分鐘 肺癌、大腸癌、乳癌、子宮內膜癌、骨質疏鬆、動脈硬化 8000步 快走20分鐘 糖尿病、高血壓、高脂血症

假日篇

日本近年流行「走丘」，意思是到近郊附近走走小山丘，既不會太辛苦，走走路又能讓身體健康！走丘不以登頂為目的，重在運動健身、舒展身心，對於那些無法早起爬山、對高山心懷畏懼或體能較弱無法長途行走的人而言，無疑是提供了另類的選擇。臺北市大地工程處針對臺北地區四週的五大山系，挑選出各山系中的經典步道計20條，每條步道步行時間均在5小時以內，是走丘健行的最佳選擇。此外，健行筆記也整理了全台34條走丘步道，提供大家假日輕鬆健行的參考。

▲南港山縱走(14000步)

▲桃源谷古道(5000步)

▲忘憂谷步道(5000步)

▲鼻頭角步道(7000步)

多走路有益健康

走路，或說是「健走」，被許多醫學健康專家稱為最好的有氧運動，因為它簡單、有效，而且安全，適合大多數人。且醫學研究證實，走路可以預防和改善許多健康問題，例如肥胖、失眠、癌症、高血壓、糖尿病、骨質疏鬆等。美國運動醫學會（ACSM）建議，若為了提升體能與促進健康效果，每週至少要走路150分鐘，每週至少5天、每天至少30分鐘。依筆者實際測試結果，7000步可分段達成，約略統計時間、距離與步伐如下：

步行時間 距離 步伐 15分 0.9km 1500步 30分 1.6km 2500步 60分 3.4km 5000步 90分 4.6km 7000步

有氧步行

有氧步行是指一邊走路，一邊吸入大量氧氣燃燒脂肪，產生運動所需的熱源，是最健康有效的減肥方式，也是對身體負擔最少，最理想的運動方式。有氧步行的走路方法如下：

視線盡可能保持水平 手臂彎曲呈L字形，好好地擺動 把氧氣充分攝取到體內 抬高身體的重心 比平常的步伐稍微邁大步走路 快步走

▲出自健康研究中心主編「多走路更健康」電子書

一般走路的速度可分為每分鐘50公尺左右的散步，50~70公尺左右的普通步，70~100公尺左右的快步這三種型態。有氧步行的速度則是介於普通與快步之間的速度。

樸實無華的運動

走路是人類最自然、和緩且有益身心的運動。透過一步步規律的節奏，可以紓解壓力，放下煩憂，讓你擁有更多的思考空間。走路也是認識一個城市的最好方法，穿梭在大街小巷中，除了能感受真正的輕鬆自在外，放慢了行進的速度，更可以仔細觀察人群，看見不同的城市風貌。天涼好個秋，現在正是最適合健走的季節，一起來走路吧！試著用走路來放慢你的生活節奏，相信你會有更多的收穫。

遠東集團為鼓勵全民多走路促進身體健康，特別於該集團成立70週年舉辦「70有愛遠東HAPPY GO」活動，邀請民眾於2019/10/1~2019/10/31活動期間，下載HAPPY GO App並完成登入及相關授權程序，就可參加該集團所舉辦的公益挑戰，只要每日達成7,000步的目標，就可獲得「遠東禮券天天抽」的抽獎機會1次，活動預計向社會大眾募集50億步(約可環繞地球超過70圈)，累積的總步數將兌換成遠東集團HAPPY GO點數共700萬點，捐贈給國內公益單位。