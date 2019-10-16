懷古幽情！新竹橫山「騎龍古道」踩線紀錄

2019-10-16 15:25 健行筆記 健行筆記Chieh



這是一條適合作為懷古幽情、踏查之旅的古道。//

心得速記

✔ 三座糯米古橋✔ 兩間伯公廟✔ 百年石階✔ 以石塊打造的楊家石柱屋✔ 蓊鬱翠綠的孟宗竹林✔ 流水淙淙的清澈小溪✔ 筆直的柳杉造林

行程紀錄

路線：樂善堂→竹35–1鄉道→騎龍古道出口→大山背24號(民宅)→ ❶ 新豐橋→ ❷ 糯米橋→百年石階→騎龍古道入口1→入口2→ ❸ 糯米橋→楊家石柱屋→ ❶ 新豐橋→產業道路→樂善堂 (約3.5hrs可走完，含拍照休息)

地圖原繪者： Tony的人文自然旅記 此圖加工處： 本次行走路線標記 (去程： 綠色 、回程： 紅色 )、糯米橋編號、伯公廟編號、第一停車場位置、騎龍古道出入口位置。 * 僅作為個人紀錄使用

出發地點：大山背樂善堂 (汽機車可停在附近的第一停車場，位置詳見上方地圖)出發時間：09:30

09:31 出發不久就有一個岔路。岔路取左 (指標往仙女廟方向)，此路段為竹35-1鄉道。

09:38 在3.8K處見路標，直行方向是看不到告示文字的，要走到側邊才看得到「騎龍古道」四字。岔路取左 (下坡路)，柏油路面。

09:42 行走一小段路，又見岔路，繼續直行。

09:43 直行一分鐘後，在左手邊見到騎龍古道石柱(上面標示出口)，此時已確認行進方向正確無誤，石柱旁是已經看不清字跡的路標。

09:43 石柱附近即是岔路 (兩條路會合點為大山背24號民宅)，取右，拾階而上。

騎龍古道是 樟之細路 全段中的一條古道，本次路段的風景有：古道全程不長 (2.5k)，很適合作為懷古幽情的半日踏查之旅。若時間充裕，可順遊周邊的茶亭古道 (1k)、大崎棟 步道 (2.4k)、大山北月 (休息點，有廁所)、逃學步道 (1.5k)、清涼步道 (1k，竹35鄉道)。一路上風景優美、蟲鳴鳥叫、少有人煙。而疏於維護的環境 (部分路段長滿雜草)，也讓人有種微探險的感覺。全段路徑上指標算多，卻未標明各點距離，建議還是搭配GPX最保險。舊路牌多已腐朽，只見新路牌豎立在旁，新舊交雜、不免感到有些突兀。整趟旅程石階路段多於原始路徑，多數路段溼滑、長滿青苔，行走時需特別留心。↑ 樟之細路全長220km，騎龍古道在B段 (新竹段) 圖片來源 騎龍古道約4.6K (以樂善堂為起點繞一圈，見下圖路線標記)柏油路、石階、石板路、原始路徑 (一小段)28℃↑ 路線參考圖 (2019.10.05)↑ 大山背旅遊地圖↑ 樂善堂一隅 / 桌上有免費的結緣湯品供應 / 廁所旁是大崎棟古道↑ 細看指標，都指向右邊…↑ 騎龍古道石柱 / 腐朽的路標↑ 確認路線中的隊友 / 石階一路順著石階走，漫步在竹林裡，路程約10~15分鐘。

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續走下坡，遠方展望佳。但路徑已被雜草淹沒。 ↑ 大山背24號民宅 / 1號伯公廟石柱 / 伯公廟

09:55 石階路段結束，抵達大山背24號民宅外空地。回首一看，伯公廟與石柱默默隱身在電線桿旁，幾乎被周圍大樹與雜草所遮蔽。

09:56 空地向右續行下坡，柏油路面。轉角處有指標，這裡的路牌寫的是「麒龍古道」，路牌旁有一顆結實纍纍的柚子樹。

09:59 聽到淙淙流水聲，第一座糯米橋 (新豐橋) 到了。(座標：263247 2731754 / TW67)

10:04 回到柏油路面續行，途中會鑽一小段雜草叢、走一小段石階路。

10:08 第二座糯米橋到了，短暫停留後續行。行走在林蔭路段，途經百年石階，路面濕滑、石階上長滿青苔，這裡就沒照相了。 ( 第二座糯米橋 座標：263292 2731595 / TW67)

10:22 離開百年石階後，是一段平坦的石板路。途經第二個伯公廟石柱，取上拜訪此景點。

10:25 再走下來，直行。這段路程短而好走，風景優美。

10:28 出騎龍古道（一號入口）

10:32 沿柏油路 (竹35鄉道)，取右，緩上坡。走沒多久會看到二號入口，一路向下居多，只有一條路，路徑長滿青苔，非常溼滑。

10:54 第三座糯米橋到了，老實說，比起為了看糯米橋，這段行程更像在做森林浴，一路上被綠油油的🌲環繞著。 ( 第三座糯米橋 座標：263070 2731388 / TW67)

11:01 直行，與同伴會合，回程。

11:18 回到第一座糯米橋，休息、午餐。

11:40 午餐後，睡個午覺。天氣晴朗有微風，真是舒服～

紅色

後記

大山北月

逃學步道