懷古幽情！新竹橫山「騎龍古道」踩線紀錄
這是一條適合作為懷古幽情、踏查之旅的古道。//
心得速記騎龍古道是樟之細路全段中的一條古道，本次路段的風景有：
✔ 三座糯米古橋✔ 兩間伯公廟✔ 百年石階✔ 以石塊打造的楊家石柱屋✔ 蓊鬱翠綠的孟宗竹林✔ 流水淙淙的清澈小溪✔ 筆直的柳杉造林古道全程不長 (2.5k)，很適合作為懷古幽情的半日踏查之旅。若時間充裕，可順遊周邊的茶亭古道 (1k)、大崎棟步道 (2.4k)、大山北月 (休息點，有廁所)、逃學步道 (1.5k)、清涼步道 (1k，竹35鄉道)。一路上風景優美、蟲鳴鳥叫、少有人煙。而疏於維護的環境 (部分路段長滿雜草)，也讓人有種微探險的感覺。全段路徑上指標算多，卻未標明各點距離，建議還是搭配GPX最保險。舊路牌多已腐朽，只見新路牌豎立在旁，新舊交雜、不免感到有些突兀。整趟旅程石階路段多於原始路徑，多數路段溼滑、長滿青苔，行走時需特別留心。↑ 樟之細路全長220km，騎龍古道在B段 (新竹段) 圖片來源
行程紀錄日期：2019/10/05 地點：騎龍古道距離：約4.6K (以樂善堂為起點繞一圈，見下圖路線標記)地形：柏油路、石階、石板路、原始路徑 (一小段)天氣：晴溫度：28℃
路線：樂善堂→竹35–1鄉道→騎龍古道出口→大山背24號(民宅)→ ❶ 新豐橋→ ❷ 糯米橋→百年石階→騎龍古道入口1→入口2→ ❸ 糯米橋→楊家石柱屋→ ❶ 新豐橋→產業道路→樂善堂 (約3.5hrs可走完，含拍照休息)↑ 路線參考圖 (2019.10.05)
地圖原繪者：Tony的人文自然旅記此圖加工處：本次行走路線標記 (去程：綠色、回程：紅色)、糯米橋編號、伯公廟編號、第一停車場位置、騎龍古道出入口位置。* 僅作為個人紀錄使用↑ 大山背旅遊地圖
↑ 樂善堂一隅 / 桌上有免費的結緣湯品供應 / 廁所旁是大崎棟古道
出發地點：大山背樂善堂 (汽機車可停在附近的第一停車場，位置詳見上方地圖)出發時間：09:30
09:31 出發不久就有一個岔路。岔路取左 (指標往仙女廟方向)，此路段為竹35-1鄉道。
09:38 在3.8K處見路標，直行方向是看不到告示文字的，要走到側邊才看得到「騎龍古道」四字。岔路取左 (下坡路)，柏油路面。↑ 細看指標，都指向右邊…
09:42 行走一小段路，又見岔路，繼續直行。↑ 騎龍古道石柱 / 腐朽的路標
09:43 直行一分鐘後，在左手邊見到騎龍古道石柱(上面標示出口)，此時已確認行進方向正確無誤，石柱旁是已經看不清字跡的路標。↑ 確認路線中的隊友 / 石階
09:43 石柱附近即是岔路 (兩條路會合點為大山背24號民宅)，取右，拾階而上。一路順著石階走，漫步在竹林裡，路程約10~15分鐘。
續走下坡，遠方展望佳。但路徑已被雜草淹沒。↑ 大山背24號民宅 / 1號伯公廟石柱 / 伯公廟
09:55 石階路段結束，抵達大山背24號民宅外空地。回首一看，伯公廟與石柱默默隱身在電線桿旁，幾乎被周圍大樹與雜草所遮蔽。↑ 路標 / 下坡路段 / 柚子樹
09:56 空地向右續行下坡，柏油路面。轉角處有指標，這裡的路牌寫的是「麒龍古道」，路牌旁有一顆結實纍纍的柚子樹。
09:59 聽到淙淙流水聲，第一座糯米橋 (新豐橋) 到了。(座標：263247 2731754 / TW67)糯米橋上記載的字跡已不明顯，橋面也被荒煙蔓草所掩蓋，為糯米橋拍了一張側面照，似乎也看不太出它的原始樣貌。時值十月，路上竟然還有油桐花，感到不可思議。
10:04 回到柏油路面續行，途中會鑽一小段雜草叢、走一小段石階路。↑ 第二座糯米橋
10:08 第二座糯米橋到了，短暫停留後續行。行走在林蔭路段，途經百年石階，路面濕滑、石階上長滿青苔，這裡就沒照相了。(第二座糯米橋座標：263292 2731595 / TW67)
10:22 離開百年石階後，是一段平坦的石板路。途經第二個伯公廟石柱，取上拜訪此景點。
10:25 再走下來，直行。這段路程短而好走，風景優美。
10:28 出騎龍古道（一號入口）↑ 竹35鄉道 / 新舊路牌交錯
10:32 沿柏油路 (竹35鄉道)，取右，緩上坡。走沒多久會看到二號入口，一路向下居多，只有一條路，路徑長滿青苔，非常溼滑。↑ 回首來時路 / 快看不清楚的景點介紹牌↑ 第三座糯米橋 / 清澈的溪水
10:54 第三座糯米橋到了，老實說，比起為了看糯米橋，這段行程更像在做森林浴，一路上被綠油油的🌲環繞著。 (第三座糯米橋座標：263070 2731388 / TW67)
11:01 直行，與同伴會合，回程。
11:18 回到第一座糯米橋，休息、午餐。↑ 行經至此的GPX紀錄
11:40 午餐後，睡個午覺。天氣晴朗有微風，真是舒服～↑ 路線參考圖下午回程再步行至大山背24號民宅，改走右手邊的產業道路 (上圖紅色軌跡)，路寬好走，慢慢踢回第一停車場，解散回家。
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