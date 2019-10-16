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天選之人！玉山「排雲山莊」抽籤申請懶人包

2019-10-16 09:30健行筆記 健行筆記Chieh

圖／玉山國家公園提供
圖／玉山國家公園提供
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其實申請也只有三步驟。

1. 閱讀入園申請說明

2. 填寫申請單（把下面條列好的資訊全部填進去）

3. 輸入驗證碼，送出，等抽籤結果。

填寫前須確認好的資訊：

*先彙整好所有同行夥伴們的資料再申請最有效率

  1. 路線、天數
  2. 入園日期：若你已下定決心，要一路抽到中籤為止，建議你拿出行事曆，把所有有空的日期都先圈出來，在預定入園日前 1 個月至前 2 個月間提出申請。(每個月初可以一口氣申請下個月的所有日期，非常省事。)
  3. 隊伍人數：申請表送出後就不能加人囉，換人規則請點此。隊伍超過12人需自拆隊，分單申請。
  4. 成員個資：姓名、電話、聯絡地址、手機號碼、email、身分證號 (居留證/護照號碼)、性別、生日(西元)、緊急聯絡資訊(家人姓名、電話)
  5. 隊名：自由發揮、歡喜就好，但每單申請名稱需不同。最常見的是用日期、次數當隊名，例如：20191001-XX團、第X次抽玉山…我是用隊名後面加上I II III…作為辨識。
  6. 留守人：姓名、手機號碼。 推薦閱讀：登山隊伍的守護者-淺談留守人的角色扮演

資料都到齊了，就來申請吧！

1. 閱讀入園申請說明

進入「台灣國家公園入園入山線上申請服務網」以下畫面，請各位認真讀完。接著，勾選 “我同意 ”。

2. 填寫申請單

把蒐集到的資料依序填進表格裡，下圖為範例。

登山路線：請選 玉山線 / 2~5天(塔塔加-玉山線-塔塔加)路線規劃：依登山計劃如實填寫，在此列出兩條路線供參考。(主峰)D1：塔塔加登山口→排雲山莊 D2：排雲山莊→玉山主峰→排雲山莊→塔塔加登山口(主峰+西峰)D1：塔塔加登山口→排雲山莊→玉山西峰→排雲山莊D2：排雲山莊→玉山主峰→排雲山莊→塔塔加登山口
接著，依序填完申請人、領隊、隊員、留守人資訊。

最後，在畫面最下方輸入驗證碼，送出。

看到此畫面即完成所有申請流程。

可以去信箱確認有沒有收到「申請案收件通知信」

想看同一時段約有多少人申請，請見「

玉山宿營地查詢」。

以2019/11/02為例，約有1809人申請，很競爭啊～

接下來就坐等抽籤結果啦！

祝大家都幸運中籤！🤙🏻

原文出處：她的山海旅誌

登山玉山國家公園
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