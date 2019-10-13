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新北平溪「望古+嶺腳寮步道」15分鐘的步程，輕鬆欣賞瀑布美景

2019-10-13 21:30健行筆記 健行筆記venstin

登山路線：新北市平溪區—望古觀瀑步道+嶺腳寮登山步道登山日期：2019/09/07路    程：5.1公里時    間：約3小時(含休息、拍攝)登山相關資訊：連結登山GPX：連結感想：1. 望古登山口->望古瀑布：約10分鐘，短程就可到達的幽靜景點2. 望古瀑布->嶺腳寮山：約50分鐘，緩爬坡與平緩路交錯，所以不會難走3. 嶺腳寮山->嶺腳車站：約20分鐘，緩下坡，休閒的好步道4. 嶺腳車站->嶺腳瀑布：約10分鐘，一樣是短程可到的一個景點5. 嶺腳車站->望古登山口：約50分鐘，主要是走平路回程6. 整個路段岔路不多，標示清楚、路況良好，還有清涼的瀑布觀賞，是不錯的登山步道。登山影片及圖片如下望古登山口：位於鐵道旁，若是坐火車來，可於望古車站下車後，沿著鐵軌旁的棧道就可到達，若是自行前往，可參考影片中的路旁，找適當的位置停放0f03907d426207eb5cdb4818141481d4.jpg778a6eaca5355093aaf3724a47b22676.jpg望古瀑布：離登山口只有15分鐘的步程，就可輕鬆欣賞瀑布美景，瀑布處於小山谷之中，初到之時，很有到達”祕境”之感，而且這個瀑布好像人較”嶺腳瀑布”少，所以更顯清幽b53d936062601e719fbb53c92077dc6c.jpg3e7e2bb5055ea73da5e3b632922523e1.jpg0055698f9d00c24599055196c6d5ce8a.jpg38eb8f73244f19072e796fbf1278fa68.jpg續前往”嶺腳寮山”：步道狀況都還清楚，還遇到二處”格網梯”雖不長，但有別於以往的步道，感覺很特別3c8935e2a3e43a21391245c56afdea5f.jpg06409069c09e545c2ff3b6dcc8a4514e.jpgeb6004675acfc7ff64bdf9ee00a1abfb.jpg嶺腳寮山：此處可惜沒甚麼展望，不過稍有樹蔭遮陽，基石旁並設有椅子，倒也是個不錯的休息點1606198ff64825fcd2da31b6a1be55e3.jpg續前往”嶺腳車站”：步道的標示都清楚，沒甚麼岔路，多是下坡45739a34abff8424643324fe2af7ac8f.jpg349ba11dbc88b4510a79a255f148e788.jpg嶺腳車站：車站很古樸，沒有太多商業氣息，很有原始的車站風味f2d0f4dc5c80afc4533895e00f0d9b7a.jpg6f39af33489a44a5c305dae8e225a139.jpg嶺腳瀑布：瀑布離嶺腳車站也不遠，約10分鐘，因此做火車來瀑布其實還滿方便的，嶺腳瀑布比望古瀑布大，可以仰望天空；望古與嶺腳瀑布的感覺是不一樣的，所以，一次來兩個瀑布不會膩喔!29898d665a5de519b21fe71dedc10193.jpg

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回程：我們以走O型的方式回程，因此不走原路，先往”靈巖寺”的方向，再依著”望古車站”標示的方向，然後轉往原出發地(可參考影片)，路程主要是平路，因此可以慢慢的散步走完今天的行程囉!00cb90dd8afe572cf454c91f2f0be29b.jpgf4d72ac6662746b9958ef7283fe9c34f.jpgddbeaeddff6275f093f02234ea37620b.jpge3096f81a0a370502d673fe200dbe129.jpgd670ea46f6c82c762b2313a313cbf009.jpg

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