2019「桃園農業博覽會」走馬看花不專業紀
最近桃園的活動展覽一波接一波，蓮花季剛過，地景藝術節又接力演出，桃園農業博覽會又接續登場，因為身為桃園在地的部落客，阿珠珠不想錯任何一場的精彩活動! 阿珠珠好忙啊!所以這一篇請容許我用走馬看花不專業來介紹它!因為農業博覽會的場地好大，展出也好多!阿珠珠抽空幾個小時過去拍拍，結果回家上網爬一文發現我只逛了這次展覽的五分之二左右， 大家就純粹以欣賞照片的角度來看看就好! 9/29開幕第二天造訪，不知是因為颱風前夕?還是新屋沿海地區風本來就很大，風把我的帽子頭髮吹的胡亂飛舞，上午十點多到場遊客不是很多可能是因為天氣不穩定早上下了一場大雨，大家出門的興致不高吧!剛進場時天空灰濛濛的 拍出來的照片不太優~ 桃園農業博覽會場就在新屋氣象站旁，展出期間為9/28~10/27 展出時間9:00~17:00(10/5,10/10~1012,10/18~10/19,10/25,1026為配合夜間活動延長開放至20:00)關於農博的參觀資訊請參考官網https://agriexpo.tycg.gov.tw/ 看了平面圖可以清楚看到這次的展出範圍真的很大，仔細逛逛一天也逛不完，所以阿珠珠只能用走馬看花來形容我這次的來訪!這次可分為五大特色展區16個展館五大特色展區分別為「農饗時光」為主題，規劃有「特色農業」、「農事生產」、「農村生活」、「環境永續」以及「智慧科技」，每個展區都各具特色歡迎大家來桃園來一趟精彩知性寓教於樂的輕旅行吧! 在尋秘故事館裡有diy的披薩的製作，走進館內就聞到陣陣的披薩香，可惜的是預約已經額滿了，不然阿珠珠也好想自己來做個披薩吃! 在農業生產專區的原民物產展區用原住民族最古老的穀物『小米精神』來切入，展現16個族群、農舍、狩獵、樂舞等文化。 原民地物產展出。 原住民的手工藝品服飾可以選購 吃過小米粥、小米麻糬，倒是第一次看到平地還有這麼一大片的小米田!風吹過來!還挺壯觀的呢!
阿珠珠還沒乘坐桃的機，爬上貨櫃的二樓來感一下~ 用稻草堆疊的裝置藝術都是打卡拍照的亮點~ 逛累了還有農夫市集可以採買還有美食專區可吃美食!有不少的排隊美食在這裡都吃得到喔!一邊吃美食還有艾克樂團的表演!還開放點歌呢!一邊吃美食一邊欣賞動人的歌聲和表演真的還蠻享受的~颱風前夕天氣不穩定一會兒陰天一會兒又豔陽高照!趁著有陽光的時刻快來拍拍!畫面美的跟畫布一樣!五彩繽紛美呆了!這天逛了兩個小時大概只能用走買看花來形容，有時間的話我還會再來，展期約一個月9/28~10/27還有很多機會的! ㄑ 旅遊拍攝日期2019/09/29 2019桃園農業農博覽會https://agriexpo.tycg.gov.tw/Item/Detail/%E9%97%9C%E6%96%BC%E8%BE%B2%E5%8D%9A ※溫馨小提醒請多搭乘接駁車，因為會場停車格不多，路邊停車也多有限制 接駁車資訊https://agriexpo.tycg.gov.tw/Item/Detail/%E6%8E%A5%E9%A7%81%E8%BB%8A%E8%B3%87%E8%A8%8A 桃園景點延伸閱讀2018桃園地景藝術節。中壢老街溪。富岡玩地景。富岡老街。古早味信義飲食店桃園。2017桃園農業博覽會順遊白沙岬燈塔。永安漁港看夕陽黃色小鴨在桃園新屋後湖塘2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場2019桃園地景藝術節。大湳森林公園展區2019桃園觀音蓮花季。絲瓜隧道好療癒。順遊向陽農場桃園。草漯沙丘 ∣桃園也有撒哈拉沙漠ig打卡熱門景點桃園龍潭一日遊。鍾肇政文學生活園區。菱潭街興創基地ig美拍景點。龍潭國小。武德殿。桃園。2019石門水庫熱氣球嘉年華(6/15~6/23)在南苑生態公園熱烈登場 桃園龍潭。三坑鐵馬道油桐花徑。三坑老街。三坑生態公園農村彩繪河堤。大平紅橋ig打卡熱門景點桃園。冬季限定大溪落羽松路繽紛登場桃園。季節限定石門水庫楓好紅桃園。大灣坪古道。溪洲山。新溪洲山。石門水庫不同的季節不同的風情桃園。穿越時空的記憶馬祖新村眷村文創園區桃園龍潭。粗坑窯賞紫藤花喝下午茶。石管局流蘇花開桃園。角板山賞梅。全台最長新溪口吊橋。羅浮泰雅故事公園溫泉泡腳池。羅馬公路環遊。錦山糯米古橋桃園楊梅。秀才登山步道。茶園。芒花。楓紅。落羽松盡是好風景桃園。東眼山自導式步道挑戰小百岳桃園中壢。老街溪畔小舊閣樓glow文青風老宅咖啡酒館桃園。季節限定大溪中新里韭菜花海順遊大溪老街吃賴媽媽豆花桃園大溪。花海梵谷主餐廳浪漫彩虹花田(大溪花海農場) 阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁， 喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷! 點我 阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁
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