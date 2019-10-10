用腳畫台灣！山友分享他的33天「徒步環島」詳細記錄

2019-10-10 09:00 健行筆記 健行筆記陳家文



最熱的夏天，徒步環島出發囉~「徒步環島-用腳畫台灣」

環島詳細記錄路程、公里數、住宿點、每日花費出發前並無計劃每日休息點，而是每天睡覺前研究google map 路徑上，可以休息的地方最難的是踏出第一步，踏出去就邁向成功的一大步了

2018-07-01D1宜蘭五結→壯圍→頭城宿北關海潮公園約32KM全聯麵包x2 30$小涼園冰店 綜合八寶冰 55$7-11 雞腿油飯+水 105$合計190$

夏天真熱，還好沒帶睡袋，帶化纖外套當睡袋，走到感覺昏昏沉沉的，揹了睡袋，想睡那就能睡那，每天晚上再來想想，隔天大概要走到那，目前看來外帳好像可以不用，太悶了，希望來點小小的午後雨，熱死了。

小涼園冰店 綜合八寶冰

5天囉...越走越懶的走了，今天才走23KM爬山輕鬆多了2018-07-02D2宜蘭-基隆頭城-貢寮-雙溪宿澳底國小約33KM全家 日式蒜香燒豚飯 65$大里天公廟 石花冰 30$饅頭的夏日冰店 芋頭牛奶冰 65$鄉野飯盒 60$7-11 香辣雞腿便當+沙士 90$合計310$ 饅頭的夏日冰店 芋頭牛奶冰 鄉野飯盒 2018-07-03D3基隆雙溪-瑞芳-基隆市宿 旺角養生會館 朋友約33KM川辣牛肉風味泡麵 21$培根蛋餅+黑胡椒麵 65$沙士 20$2罐寶曠力水得 朋友請蘋果西打 29$千業火鍋 朋友請泡泡冰 朋友請合計135$

2018-07-04D4基隆-新北市基隆市-萬里-金山-石門宿石門國小約35KM培根蛋餅+蘿蔔糕+奶茶 75$舒跑+生活泡茉綠茶 路人請雲豹冰城 30$金山鴨肉+麵 230$黑松沙士x2 32$肉粽 35$甜不辣 20$合計422$

金山鴨肉+麵 2018-7-5D5新北市石門-三芝-淡水宿 台北Yes背包客民宿 450$約23KM培根蛋餅+蘿蔔糕 60$沙茶牛肉炒麵+仙草蜜+沙士 107$雨傘158$英國奶奶 朋友請水蜜桃+蘋果+新建成餅 朋友請合計775$

每天開始午後就下大雨，不曉得颱風來，靠中部跑會不會好一點浪漫台三線 在那裡? 不覺得耶

2018-07-06D6新北市-桃園淡水-八里-五股-泰山-龜山-中壢宿 中壢仁和街 太陽村公寓 朋友約 37KM鮮肉煎包 39$全家大杯冰美式咖啡 朋友請沙茶牛肉炒麵+寶曠力水得x2 114$紅牛x2 朋友請鼎王 朋友請合計 153$

2018-07-07D7桃園-新竹中壢-八德-大溪-龍潭-關西宿東安國小約 33KM米漿混豆漿+培根火腿蛋餅+甜燒餅 70$賴媽媽傳統豆花 40$陳師兄素肉圓+餛鈍湯 80$巧克力麵包+海苔肉鬆麵包 58$麥香綠+可樂果 路人請轉角豬頭肉麵 朋友請合計 248$

賴媽媽傳統豆花 陳師兄素肉圓+餛鈍湯 轉角豬頭肉麵

2018-07-08D8新竹關西-橫山-北埔-峨眉宿 信德國小約 36KM花生夾心+肉鬆海苔麵包 58$沙茶炒麵+黑松沙士+寶曠力水得 124$北海道風味特調冰咖啡 朋友請隆源餅行 地瓜餅*2+芋頭餅*1 84$機車豆花 50$合計 316$機車豆花

風雨前的寧靜，早上還出大太陽希望夜晚一樣的寧靜完成了1/4吧

2018-07-09D9新竹-苗栗峨眉-三灣-獅潭約31KM宿 豐林國小火腿蛋蔥抓餅 45$仙山仙草 仙草綜合養生冰 80$日式蒜香燒豚飯 65$合計 190$

仙山仙草 仙草綜合養生冰

2018-07-10D10苗栗獅潭-大湖-卓蘭約25KM宿 達觀山上朋友家吳姐包子店 肉包+筍包+豆漿 55$佳香飲食店 肉羹麵+蛋+菜卷 70$卡拉姆久*2 69$晚餐 朋友請合計 194$

鞋子想說越野鞋快爛了，穿完環島剛好能丟了，可是發現實在不適合走水泥路，走了3天，左腳一拐一拐的。第4天改穿五指襪配夾腳丫拖，發覺好像還可以，第5天把破越野鞋丟了，結果第7天下大雨，明知會起水泡，還是脫襪子走，結果右腳真的起了水泡，想說還是買雙鞋好了，終於在第11天住宿地旁的日曜天地OUTLET，買了SKECHERS健走鞋，今天走了一天感覺還可以，不過，什麼時候腳才會完全恢復呢，每次休久一點，剛起步就會軟腳，一定要走一走才會又正常速度走。裝備在第5天的時候把一些裝備寄放朋友家，實在不想揹那麼多了，拿掉後，果然還是有感。1.帳蓬外帳(熱爆了，只要搭內帳)2.化纖外套(熱丫，覺得不會用到，而且有風雨衣)3.鍋子+瓦斯+爐頭(路途遠沒地方補給的話就揹乾糧)4.營釘(我搭的都學校，都是水泥地)5.雨褲(撐雨傘)瑪莉亞颱風7/10-7/11

2018-07-11D11苗栗-台中卓蘭-東勢-石岡-豐原-潭子-台中市約27KM宿 和昕商旅 299$舒跑*2 44$紅燒牛肉河粉+春捲 150$香蕉+肉粽 朋友請蜂蜜霜淇淋 朋友請SKECHERS健走鞋 2243$合計 2736$

2018-07-12D12台中-南投台中市-大里-草屯-南投市-名間約36KM宿名間國小豆漿+芋頭糕+蛋餅 58$星城-新加坡風味美食 咖哩叻沙麵 100$滷雞腿便當+中華花生豆奶+豆花 109$合計 267$

一路上也不知道要拍什麼，就是一路走和找地方睡覺，然後看路上和晚上睡覺的地方有什麼吃的走、吃、睡、走、吃、睡 ∞

2018-07-13D13南投-雲林名間-二水-林內-斗六-斗南約33KM宿僑真國小天慈素食 綜合湯+炒麵+菜捲 75$涼泉芳芋頭冰 綠豆沙+芋頭 30$斗六阿國獅 魷魚焿麵+滷魷魚嘴 105$純喫茶 20$文元街麵線臭豆腐 臭豆腐+蚵仔煎 75$大宛子 金桔粒脆纖果 60$合計 365$天慈素食 綜合湯+炒麵+菜捲

斗六阿國獅 魷魚焿麵+滷魷魚嘴

2018-07-14D14雲林-嘉義斗南-大林-民雄-嘉義Stanley阿里山背包客棧 300$約24KM涼麵+香蕉+糙米漿 77$羅記民雄肉包 蘿蔔糕+蛋黃肉包+豆漿 78$阿岸米糕 米糕+綜合湯 50$正義蚵仔麵線 綜合小+魯大腸 95$阿娥豆花 花生豆漿豆花 30$合計 630$正義蚵仔麵線 綜合小+魯大腸

環島趣事在嘉義往台南的某個路上一位騎著機車的丫伯停在路上丫伯：要去那裡？要不要幫忙戴我：我走路環島丫伯騎著車離去過不知道多久，丫伯又特地騎過來丫伯：我贊助你300元好不好我：沒關係，我有錢真是熱心的丫伯台南某個派出所警察見到我進去，沒飲水機只能開那種杯水幫我裝，一直泡茶給我喝，叫我坐一下再走，在那坐著聊了一下天

2018-07-15D15嘉義-台南嘉義市-水上-白河-柳營-六甲宿六甲國小約32KM水煎包*2 25$合記鴨頭 140$六甲媽祖挫冰 綜合 35$合計 190$

六甲媽祖挫冰 綜合 2018-07-16D16台南六甲-官田-善化-新市-永康-台南市宿台南清淨背包客棧 400$約34KM培根蛋餅+炒麵 55$竹炭水*1 路人請麥當勞 勁辣雞腿堡+搖搖豪麥小薯148$邱家豆花 花生豆漿豆花 35$富士達人日本拉麵店 九州地獄拉麵 180$合計 818$ 接下來就準備進入國境之南-墾丁第一次是單車環島2015.08第二次是徒步環島2018.07

2018-07-17D17台南-高雄台南市-仁德-湖內-路竹-岡山-橋頭-楠梓宿楠陽國小約34KM包成羊肉 當歸羊肉湯 朋友請芒果*1+芒果乾 朋友請油雞便當+寶曠力*2 104$黑胡椒牛柳燴飯 75$合計 179$

2018-07-18D18高雄-屏東楠梓-仁武-鳥松-林園-新園-東港宿 輕旅宿 500$約36KM煎餅+燒肉蛋餅+糙米漿 75$舒跑+奶茶 39$紅燒牛肉燴飯+茶葉蛋+沙士 100$烤味鮮 95$阿欽肉燥飯 米糕+排骨酥湯 80$合計 889$ 原本一開始的計劃是揹帳蓬，睡學校或者廟，然後隔4-5天再找一間住宿，不過說真的睡學校，至從在某國中被要求不能搭帳過夜時，就覺得睡學校都有不安心感，然後目前倒是還沒睡過廟，加上還是有地方洗澡，吹冷氣舒舒服服的睡，比較有休息的感覺，所以路途中有便宜的住宿點，就前一晚先預定，睡背包客棧也有好處，是能和一起住宿的人交流，也意外的知道接下來環島中有條捷徑比較快，知道那邊有便宜的住宿，仔細想想，還是有好處的然後感謝一路上提供住宿的朋友，讓我可以好好休息2018-07-19D19屏東東港-林邊-佳冬-枋寮-枋山宿 三個傻瓜海景咖啡暨傻瓜天堂露營區 徒友免費約28KM林記肉粿 55$羊肉焿麵+蛋 65$港伯豆花 芋頭豆花 45$仙草茶 港伯豆花請東隆堂 櫻花蝦飯+四神湯 95$雨傘 399$合計 659$林記肉粿 東隆堂 櫻花蝦飯+四神湯 2018-07-20D20屏東枋山-車城-恆春宿 恆春蘇老爹民宿 208$約38KM涼麵+豆漿+巧克力麵包 97$張君雅點心麵*2+肉鬆肉包 68$排骨便當+4瓶水 楓港派出所請車城阿品芋粿 30$林媽媽綠豆蒜 40$東方餃子館 水餃*10+豬肉湯 100$合計 543$ 車城阿品芋粿 林媽媽綠豆蒜 明天就要進入台東囉，暫時可以離都市近一點了，不然一路連便利商店都沒有，走著走著有些路段都還有記憶，有些卻忘了，一開始就只設定要去4極點燈塔，然後就起步了，只可惜沒去最西點國聖燈塔，不過這次有去上次未完成的燈塔，最東三貂角燈塔和最南鵝鑾鼻燈塔。2018-7-21D21屏東恆春-滿州宿 滿州國小約38 KM滿州鄉-海巡署興海路廳舍 可裝水、休息、WC米漿+麻婆烤雞腿排 79$寶曠力水得+花生夾心酥 70$花生夾心酥+豆乾 65$肉絲炒麵 70$鵝鑾鼻燈塔門票 60$越南美食 牛肉河粉 50$ 便宜40$滿香冰果站 火龍果冰沙 40$麥香紅茶 路人請舒跑 路人請合計 434$ 2018-07-22D22屏東滿州-牡丹宿 舞浪園民宿露營區 300$約30KM港式油雞 65$潘朵拉咖啡簡餐 紅燒牛楠燴飯 150$露營區晚餐 100$旭海溫泉 100$海苔洋芋片 35$合計 750$ 明天就要進入台11線，之前單車是騎台9線，這次決定走台11線，一邊是海，一邊是山，缺點是能補給的點比較少，優點是一直看海。台11線：北端起點花蓮縣吉安鄉，南端終點台東縣太麻里鄉美和，全長177.483公里2018-07-23D23屏東-台東牡丹-達仁-大武宿 大武國中約34K露營區早餐 70$什錦炒飯 70$阿甘越南河粉 牛肉河粉 90$美樂褔大武店 去骨雞腿排 65$合計 295$ 2018-07-24D24台東大武-太麻里宿 三和國小約40KM蛋餅+飯糰 60$緣住民燒腊店 招牌三寶飯 90$花生夾心酥*2+綠豆椰果 90$肉醬義大利麵 65$白毛寮地瓜酥 60$合計 365$ 台11線果然不一樣，值得走一回，一路看海，發覺其實小7每個大地方幾乎都有一間，第一次到小野柳，有很多魚和水生動物，排的每天距離不會很長，所以時間還蠻充裕的，幸運的睡到都蘭派出所，免費提供露營、洗澡、充電富岡 7-11 富岡門市都蘭 7-11 都蘭門市東河 7-11 東河門市成功鎮 7-11 欣功門市長濱、都蘭派出所，免費提供露營2018-07-25D25台東太麻里-台東市-卑南-東河宿 都蘭派出所約35KM三明治+培根油條捲 55$經典奮起湖便當 75$速纖果蔬汁、原萃綠茶 路人請釋迦+芋頭冰 40$牛奶釋迦 50$醉肉碳烤 150$合計 370$ 在前幾天就約好要在露營區過夜，所以就沒多走一點，女老闆人超好的，免費提供徒友免費露營區搭帳，還麻煩她戴我來回三仙台，這是我台11線想要去的地方，其實我沒做什麼功課，只知道這邊有名，其實三仙台還蠻適合一遊的，不錯的地方。今天插曲就是，和我同一地方露營過夜的，我睡著後才來，好像是開車過來玩，有在「台灣徒步環島聯誼會」Fb看到我po文，我一早就出發了，他還特地來找我，繞了一下才找到我，帶了飲料和花生給我，聊了一下天。#努力後天到花蓮市休息吃好料2018-07-26D26台東東河-成功鎮宿 三仙台馬拉尚露營區約28KM龍蝦沙拉手捲+義美糙米奶 49$花生夾心酥+點心麵*2 75$宏美自助餐小吃部 羊肉炒麵 80$挫冰 45$沙士 30$卡滋爾鬼頭刀特色美食 鬼頭刀魚羹+鬼頭刀蚵仔煎 130$合計 409$

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2018-07-27D27台東成功鎮-長濱宿 樟原國小約42KM肉包+芋頭包+米漿 48$純喫茶+蒜味花生 路人請欣逢平價海鮮 炒飯 80$大胖子小吃部 炒麵 70$紅豆餅 20$合計 218$ 終於走到台11的起點0K，結束台11海線之旅，接下來就要接蘇花公路了，這趟旅途就剩這最後一小段了，希望順順利利完成。2018-07-28D28台東-花蓮長濱-豐濱宿 芭崎休息區約 43KM夾心酥*2+海苔壽司+咔辣姆久 106$綠豆沙 30$悟饕椒來麻雞腿飯包95$舒跑 路人請頭目海產店 沙士+飛魚卵香腸 70$香蕉 路人請合計 301$ 2018-07-29D29花蓮豐濱-壽豐-吉安-花蓮市宿 Cave Hostel 洞屋青旅 337$約34KM娟姐早午餐 豆漿+炒麵+培根蛋餅 80$香蕉 鹽寮派出所請圓滿粉圓冰店 剉冰 50$花本家壽司 海景蓋飯+味噌湯 308$手工現烤蛋糕 67$合計 842$ 花本家壽司 海景蓋飯+味噌湯 今天從秀林鄉的和平經過大濁水溪的大橋就回到宜蘭縣的南澳了，今天徒步環島破功了，走了很多隧道，都有施工道，到了和平隧道，就只有這隧道沒有施工道，在入口處看準了沒車，開始小跑步，聽到有車聲從後面來，趕緊貼牆不動，沒想到遊覽車緩緩停下來，打開車門，然後我就跟著上車了，開出隧道後，約4-500公尺就讓我下來，安全份上我就上車了，也沒堅持不上車，也還好，沒遺憾。剩2天，就劃下句點囉2018-07-30D30花蓮花蓮市-新城-秀林宿 崇德國小約 24KM經典奶茶 25$魚丸湯+肉粽 80$夾心酥*2 56$合計 181$ 2018-07-31D31花蓮-宜蘭秀林-南澳宿 漢本車站約 29KM炒麵+培根蛋餅 55$三寶飯 90$八寶粥 25$合計 170$ 2018-08-01D32宜蘭南澳宿 東岳國小約 33KM麻醬涼麵+純喫茶 70$肉焿麵+蛋 60$南興冰店 花生牛奶冰 45$水梨+櫻桃+沙士 朋友請站前小棧 米粉焿+蔥抓餅 70$卡拉姆久*2 56$合計 301$ 東澳湧泉 2018-08-02 (END)D33宜蘭南澳-蘇澳-五結約 24KM蔥抓餅+培根蛋餅 65$沙士+植物的優 50$合計 115$

終於完成了，一開始不習慣走那麼長的水泥路，走的腳受不了，一拐一拐的，也走到應該快中暑了，一直偏左頭痛，和想睡覺，在新竹豐林國小那一晚，大概是最痛苦的，牙齒痛，左臉牙齦腫起來加上頭痛，難過的睡了一晚，幸好睡了一覺後，頭竟然沒痛了，之後牙齦也慢慢的消腫，牙也沒再痛了，也忘了什麼時候就開始撐著傘走路，撐傘走真的有差，大太陽的灼熱馬上消一半，到了台東後，就感覺快要回家了，腳也適應了走水泥路，腳步也變的輕快，看到蘇澳港後，就差不多到家了，慢慢的走完最後一段回家的路。感謝朋友特地來宜蘭幫我慶祝謝謝一路幫助我的朋友謝謝好心的露營區老闆，提供我住宿謝謝一路上幫我加油，舉讚的路人，送我飲料，吃的路人一路上共撿到515$，捐給我家附近的永安宮媽祖廟