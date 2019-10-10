親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

載南方澳斷橋…國造城堡吊得起5千噸 船速只比走路稍快

郭柯宋國慶同框 郭台銘：不組黨、不會和宋楚瑜合作

嘉義「達娜伊谷」景色優美！溪谷間悠游著鯝魚、還有壯觀的吊橋可眺望

2019-10-10 07:30健行筆記 健行筆記黃友德

今天要去造訪的地方，達娜伊谷一個風景優美，漂亮的溪谷間有著悠游的鯝魚，自然生態的園區，種植很多花卉吸引滿天飛舞的蝴蝶，還有壯觀的吊橋可眺望達娜伊谷溪谷和曾文溪，往台18線阿里山公路往龍美方向，再轉入嘉129往山美部落不久就能到達娜伊谷了1894f7b698cea1f133b58c2023a5ce0f.jpeg看到山美大橋就是要到達娜伊谷了，過橋後左轉就到目的地了639083a4b23ad17092e97060df4c14e8.jpeg山美大橋旁可以看到右邊的福美吊橋（天梯）曾經是全台最長的吊床式吊橋（175公尺）da490f282ffef0893326399f801f13d0.jpeg過橋後有大型停車場，應該是給要去福美吊橋的遊覽車停放的，因為達娜伊谷裡就有很大的停車場可以停遊覽車了0a98fd9b9796936a329440b8c2bc5d5b.jpeg433fbb92a5180121c280830493a5e2fb.jpegbff5dce63403f69df30616c5b7bb1294.jpeg2138f3b2f2869fded4bcf8e4a781207a.jpeg進入園區需要買票成人100元不需要再付停車費，進入園區由工作人員引導停車位子178e4bfa1bb16891ec2496416c3c0ce2.jpegc0390178d9a02863d127caebd46878b5.jpeg停好車往吊橋的方向出發50a847f61f06c7e14a71af6db2fcb3b7.jpeg282004e707bc44f000207d0bf83fee4e.jpeg3b364e2158c53c80b5c5a4b7e89d3827.jpeg稍微往上走可以看到，叉路右邊有小型停車場和廁所，這裡也有餐廳原住民烤肉，原住民表演歌曲的地方dc28575e76b9870985655e734a51f901.jpeg6872a69408607f2c44d2cb3c50c0251e.jpeg5bb35ffe9634a4742871b9d3a6f64831.jpeg繼續往上走可以看出左邊原住民歌舞展演場所，演出時間都在看板上，如果時間允許的話非常值得欣賞喔f5911765a15a016947d62a827e4bfcee.jpeg09932a620a6ee9d89e691208354fb631.jpeg67a818265756e42a2b2456da93207d90.jpeg叉路口右邊是觀景步道和賞魚區，是個O型的路線還是會走回吊橋這裡這裡往左邊直走吊橋方向就可以了fa92766c1e1bc2da7cedb37f9c993a4a.jpegd3d49605011039ef20bad2bb622ac567.jpeg04b713e7e0c8622e66837352fa9f4d61.jpeg4fa3de9fb0d65a43fe61099abc4b6f47.jpeg上吊橋之前可以先上這個廁所，不然就要到巨石坂步道出口那邊才有廁所了115353fb0e386d77638882fe0beac286.jpeg下午回程時就是這裡吃烤肉喝咖啡，因為停車場附近的遊客較多8a99ed6cfb0dc9babcbeb7740611a6ca.jpeg達娜伊谷歷經震災和風災重建，到現在也已經回復原來的美景了，我很久以前來過幾次達娜伊谷，那時候還是底片相機的時代，我也早已忘記那時這裡的模樣，也許青山依舊只是改了面貌而已，現在我一樣喜歡這裡的環境和美景ef501c3bae7540a84b7aa57cd0270e1c.jpeg吊橋右邊可以去賞魚區，下午回程的時候就是從賞魚區那個方向回來的這裡直接上吊橋續行dc5d4af158b94232ed748ab30d8bcd38.jpege2b5e7e9acf72eb1b277407b7529f8c3.jpeg04bfa0987b4f235200b796759ff0bf59.jpeg達娜伊谷吊橋長度228公尺，左岸主橋塔高30公尺

分享

右邊可以看到達娜伊谷溪（塔乃庫溪）賞魚區0f122e886ea30c33a52d0cb9921e29da.jpeg左邊可以看到達娜伊谷溪匯入曾文溪，清澈的溪水往下游流去，經過山美大橋和福美吊橋7ed81aaac43b459173424b37c841d21f.jpege9fbda3937ca20cfbd9862b63b3e4ba1.jpeg達娜伊谷吊橋上設置好幾個座位，可以讓遊客好好欣賞美景，不過吊橋上和賞魚區日曬很強，要做好防曬措施才不會曬傷了51e9e32f0a77dd6ade0e033f2ecba4a4.jpeg26962f1e123391df6c38bc84732b0047.jpegd64b15fc265dc732dfd16b4718282400.jpeg經過吊橋另一端就要開始進入步道了23da4409b9832bc2f64c372b762d81ce.jpeg67454779b9853caf6e2d20384faa5572.jpeg達娜伊谷步道大概走四百公尺後，就會接上里美避難步道了88e7ea71c2422d71d2e12ccd9dc77a10.jpegea5927b6dd651dfe00dadb6a1e1afe43.jpegf782a35b7528cf2c661f1e6a5af1c0b2.jpeg往上走可以看到枕木階梯有新有舊，我來的時候步道正在整修，有些地方有缺枕木有高低起伏落差要注意一下1bcf59fc2f3bb76f0747c5f77ce4ed35.jpeg步道旁的休息區可以看到一些風景8e91703ccac2612334951139e8e7e4b0.jpeg32b0f0e4bde055ae957b861a63f203db.jpeg步道來到這裏的叉路口，達娜伊谷步道就會往右邊賞魚區延伸下去了我們直行就進入了里美避難步道aa3951c78c040e7fcee604eb8ef49b78.jpegd1f9394e357a9f0f50e9c504d2243b23.jpegbb62de8e0ae519b11954b25a7a5c9145.jpeg里美避難歩道雖然只有1.6k，不過差落高度600公尺，對一般遊客來說會很吃力，歩道大部分都是枕木階梯和砌石階梯一路陡上e3655932ac3a64fc8be4aa870b8c3c2b.jpegada5afee7abe35602c3f07109ca3db20.jpeg82c0aac29e7488da70d2368a28d0d861.jpeg進入步道不久就會來到簡易式吊橋，連續二座吊橋銜接在一起，這種吊橋滿晃的小心通過就可以了8809f759cadc71f7786a46813f48f330.jpeg077906afe664a29bd8fb3a9ae402ed31.jpeg持續爬升後來到了，第一座涼亭可以稍做休息再出發，也看到今天第一組登山隊伍也是唯一一組人馬bf0fc6bb64b79a6cbd992787b698afab.jpeg休息後往上續行就碰到歩道維護人員，總共有三組人馬在不同高度修護步道，步道不寬通過時要注意安全033edd060ab3014107237058b743534a.jpegf045396962832ebe0b3961309c961684.jpeg看到第二座涼亭步道路徑在涼亭的另一邊，因為涼亭內有維修人員的器材，不適合在此休憩繼續往上走e735e34f1b74423decd3e58d906a4b09.jpeg9a06c0451b5069cabd44aa2da261d3c0.jpeg920d6e7cb1c5c03ceeb8ce1895acef06.jpegf9eee97a09665aad3c3de7c69d32c6f6.jpeg來到第三座簡易式吊橋前，有休息平台可以遠眺達娜伊谷風景區，不過被草木擋住視野了4865940cd460dbabf0854b6250efe8b8.jpeg過橋後持續爬升3102cc957689bfa94faa55738c18b059.jpeg步道爬升會後會見到第三座涼亭，一樣有維修人員的器材，所以繼續往上爬6cc0a07fc7e6eb8e885e3ef615c65f30.jpeg148b207e2085525e075312466d7e9aaf.jpegb1720ea9c15d1b1d067025a54f9456c3.jpeg9cc9e34876397ae74cfafb0237700916.jpeg爬升到這個叉路口，里美避難歩道1.6k就結束了，再來就是巨石坂步道全長1.5k，巨石坂長度約700公尺最寛處30公尺，不過從這裡大概還要往上走400多公尺，才能走上巨石坂上面，可以先往右邊的觀景台下去看看優美的風景5854dafaa4617093bf1b394370ce1d8b.jpegaa3f45325e9112b3c599a181a5fdb8e6.jpeg觀景台稍微往下走就到了d698000a41b764b498c890aa592711cd.jpeg這個非常適合休息的好地方，涼風吹拂又能眺望達娜伊谷的景色6bea326243cd0d4fbb600766f5923e2f.jpeg觀景台的解說牌3cd8cd9fc104811bf4f40bb7b967b768.jpegbe9c9d5e584ff7f6729ca860cbbdd4c6.jpeg青翠的山頭潺潺流水的溪流一覽無遺b25a3d3e6e892ad71993e6c2924a938d.jpeg回到巨石坂步道往上續行，可以隱約看到樹林旁的巨石坂eddf68e06500964b4c2ccc3f967624c1.jpeg243de00a5f08b2e00dbec52deee05e6f.jpeg在往上一些就可以看到巨石坂上壼穴586477c5e9c63897078f3eacc2b5f5c0.jpeg3e9270c0caef92f260dc0ae3c3f5cf8f.jpeg叉路口取右續行，右去左回的O型路線89a1307f0795633854ff42b617c4ee1b.jpeg向上走了一會階梯就會接到巨石坂上面的步道4fa7dcc0758b785dd1e8a0cda32d6c49.jpegabec5aaf5b4a9e98f0a4afb470d07b81.jpeg巨石坂上面的橫條石階有做止滑的效果，不過還是提醒大家巨石阪不適合下雨天來訪，因為巨石遇到水非常的滑b4a8cb0b892e6493c4e5f666178117ab.jpeg5ee695f506a82a07a8448f031e46c521.jpeg81140669279b8cef05788c50e06146f7.jpeg因為颱風沖刷出這樣壯觀巨石景象67b314b058d7019e02203f5d698fe8cc.jpegc9991a60a492c80a08012d14483dc8cd.jpeg3c408686b353c80ade59c224479ba4f0.jpeg我在巨石阪上找個陰涼處坐著休憩用餐，山風陣陣吹來真的身心都放鬆了，感覺很像豐山石夢谷又不太一樣，可能差在石夢谷岩石上有條溪流吧c4004b901ccdc478073b8ca7fd7f39ab.jpegc49fc85d60782099f57908ea945b56ab.jpeg休息後先往上走去看看巨石坂頂，然後再回到這個叉路口95acb038b3a7df1eb43972b96ec7e443.jpegdf8a832ed983980541e5356c6bba4093.jpeg有水的地方都很濕滑注意腳踏地方492a41fb7b47205619ce8085d4272c14.jpeg71da758d4b1a443e492a92eb1ffa59d6.jpeg0b530db96d9ac9e5d0b4e486f3fbc81e.jpeg走到巨石坂頂有條小溪，溪水緩緩的流進岩石的縫隙中，我不小心踏到巨石有水的地方滑了一下399e23b71585023cbd85dfc3f6ea4526.jpegc8afc46bca895d087a0ea8c7eaa44f12.jpeg從巨石坂頂往回走到叉路口，取右續行ae32c38389d45ab6ea302ae538d61fda.jpeg6993941d8abd3294c9afc19b2ca922cc.jpeg86f334ff6cf2309fd0647c55f75432d8.jpeg巨石坂步道維護的不錯，步道景觀看起來優美f7854c6dfb70b8e37b6ec7ef7e277cf6.jpegd0776f4402870dd896ac919be897327a.jpeg階梯接到產業道路0e1ed5780a59eccaa5f09f0f389b22c0.jpeg7ad9c318454f83533fe539a56ccba048.jpeg產業道路稍走一下就來到叉路口，這裡取左下續行右邊則是要去里佳的產業道路80e545ca46e233f4643ae174e5db61ee.jpeg7ca29664e10997437f0430b4434faaaa.jpeg下來後就看到這裡有小型停車場和涼亭廁所，開車到這裡不知道要開多久的時間才會到1d7b8afddd66e97ebebf5c8c8c36e8d5.jpeg上完廁所就可以準備回程了15f441c861360c7f9823d9ecd4eb87ee.jpeg9935586b4c1aa4c4e101cf9578aabd7d.jpeg811505acae24c214c0c84f3fa2e6ae72.jpeg4185cc437de7a59fbb340de1b884f0ec.jpeg步道口有介紹巨石坂步道的由來c2521f340994d965e5e92f1125387fa5.jpegd13de700cc9eaaf10beb0e5e548fa38a.jpeg06454fc9077449a2cd95781bb66c3cbf.jpeg618ae81a865de2068fbd18a2f3e64b8f.jpeg往下走後就回到剛剛的巨石坂叉路口，這樣就完成一個O型的路線了，繼續往下走回到里美避難步道9788ed91fb146678297673a8a9816256.jpeg19177c73ab351f8f3a0ec65cb5d3b688.jpeg步道上的變色的落葉提醒著已經到秋紅的季節了6e0e876c0d9495c130e2ef2894ab129a.jpeg5470dfd9f82a36c897d73016b89707f0.jpeg回到里美避難步道持續下降的階梯，是膝蓋和大腿的一大考驗1100416a94eb06e9e88c80c4b6946e23.jpeg回到早上達娜伊谷步道，這裡取左往賞魚區方向去這裡提醒一下如果下雨天溪水暴漲，就不可以走這裡回達娜伊谷，還是要走吊橋回去比較安全464cecbc520019616977492e80279f21.jpeg步道持續下去後旁邊休息的地方，達娜伊谷步道到這裡就是結束了，再下去就溪谷賞魚區了b3f31aef3cf1f55431e2218bdfc99d35.jpeg68e4c285f80ff2da24d68c98cb0197d9.jpeg5dd73bf40b23464bcfddb2bc7929f723.jpeg一下到溪邊就看到很多的遊客，在這𥚃賞魚或餵魚過竹子橋小心一點不是很穩固的橋785e53eb4c233b2cdd69a1e5e73494e8.jpegd58af105cf4b34e337fc95023682cef3.jpegd2f50c2ba762a15bdd6a9235d20054d6.jpeg清澈見底的溪流魚群悠游於其中01e767ff3e10e7704fb7cbdc64e9652d.jpeg589c621c0095de811862ea9b11ba2b15.jpeg我忍不住摸一下清涼的溪水，讓人真的很想多待在這裏一會4853c0f470012e0c3fac0f99788ecadc.jpegde694f34a57be12f2c4d69fd00b8dee9.jpeg過溪後上堤防往右走50560be7494cb21a0587267c5eb6297c.jpegcbce0f05d111b0bc44cfc0afbf881922.jpeg堤防續行就回到園區𥚃，這裡三座涼亭可以休息2f698a2cd73ca419a31b13582b2b8a3a.jpeg760871c77db696d290411cf63f301901.jpegf43c1072389d14feb529bf8aea966f59.jpegf24c4dfa861a0cb64507abdd071104e9.jpeg園區內有好幾處種植澤蘭，吸引非常多的蝴蝶來吸食花蜜，當你接近的時候可以看見眼前滿是飛舞的蝴蝶bdf009c1ca7e0c2422ff262379c5d62b.jpeg3e873f9557573708da8bcbf8781a1bcb.jpegd7c363317eec942c726c9b130df175fd.jpeg往吊橋方向續行就回到早上的達娜伊谷吊橋的叉路口了28ef42d8e606f91dc82abc049f704682.jpeg6bfc1aa3a4136f2b3502536a1f1ab3a8.jpege912383b9d635365b78d5d7c2908300f.jpeg213e06c9c93a1a9ff48a6770db9e3721.jpeg飢腸轆轆的我點一份原住民烤肉100和手沖咖啡50大快朵頤之後把今天爬山健行的疲憊一掃而空09e8db69a28466f2235a65e666e5b863.jpegdf71b97bdbbdf810b37a57d9d2a932da.jpeg回到停車場的沿路可以看到非常多的遊客，停車場內好多的遊覽車，達娜伊谷假日也是個熱門的旅遊景點a41c125a83f8e44c7378cd7e7c771aef.jpeg離開達娜伊谷的時候，如果時間允許的話，其實也可以去福美吊橋走一走，那裡也有餐廳和原住民小吃達娜伊谷有著豐富的生態、吊橋、溪谷、原住民文化的地方里美避難步道訓練腳力的好地方大自然沖刷出獨特的巨石坂景觀這些景色都很值得大家來走走看看。附上時間9:00停車場出發9:20達娜伊谷吊橋9:45里美避難步道起點10:45巨石坂步道起點11:10巨石坂上休息30分鐘11:50巨石坂頂12:00巨石坂停車場廁所13:10達娜伊谷賞魚區13:30原住民烤肉喝咖啡14:15離開達娜伊谷

步道吊橋美景
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

一定要知道的山宿攻略！ 三分鐘介紹「排雲山莊」入住心得

2019-10-09 07:55

深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00

山與海的相遇！太平洋擁抱夏末最美日出

2019-10-06 09:00

秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨

2019-10-05 09:00

登友必知、必看！登山遇到虎頭蜂怎麼辦？

2019-10-01 22:00

士林「雙溪公園步道」水塘裡布滿又大又圓的大王蓮

2019-09-30 08:00

你也能「搭公車」上玉山！詳細交通規劃、花費與行程攻略

2019-09-29 08:00

唯美的金黃山林！台灣「山毛櫸步道」秋季攻略

2019-09-27 08:00

大溪假日輕旅行！和平老街、新南大溪河濱公園、中庄調整池、韭菜花田

2019-09-26 08:00

療癒系行程！隱身在原始小路中的「翠峰瀑布」走一次收２座

2019-09-14 08:00

2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場

2019-09-10 21:00

泰安原鄉一日輕旅行！水雲吊橋步道、瑪懷舒餐館、清安豆腐街

2019-09-09 08:00

為什麼大家都去合歡北峰？去小溪營地的５件事！

2019-09-05 22:00

烏來親水步道！平坦好走的沿溪路線

2019-09-04 08:00

全台最大簾幕瀑布！平溪「十分瀑布步道」距離老街10分鐘

2019-08-31 08:00

桃園「草漯沙丘」台灣也有撒哈拉沙漠！IG打卡熱門景點

2019-08-21 16:58

山區迷途怎麼辦！利用這些APP發送「座標、傷勢」野外求救

2019-08-21 08:00

登山裝備／新手必修的裝備課（上）

2019-08-14 08:00

東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走

2019-08-03 08:00

登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00

登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00

氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00

今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00

山是家的延伸！帶幼稚園妹妹登玉山授家教　大雨不會因為你生氣就停止

2019-07-16 22:00

造橋「鄭漢步道」20分鐘可至頂，俯瞰稻田旁優雅的「鐵道C型曲線」

2019-10-07 09:30

周末尋牛去！士林「風擎步道」沿途牛味雜陳、還巧遇鮮花插牛糞

2019-10-04 08:30

精采又親民的山林行程！嘉義「海鼠山」沿途滿是清新翠綠的茶園風光

2019-10-04 08:00

帶著一群小孩走過陽明山大縱走東段

2019-09-30 07:30

貢寮「草嶺古道」林蔭蔽日潺潺溪水　還可望向太平洋美景

2019-09-27 07:30

清境農場好山好水好景色　最怕蜂湧人潮與人為破壞！

2019-09-24 08:26

平溪瀑布巡禮！賞「國寶花艷」順道逛十分老街看放天燈

2019-09-22 21:30

高空視野佳！ 彰化「八卦山天空步道」 行走於空中走廊

2019-09-21 08:27

台北「花卉試驗中心」鳥語花香昆蟲共舞　蝴蝶藍色翅膀光澤超美艷

2019-09-20 08:00

觀音山「林梢步道」來回約半個小時　沿途視野極佳

2019-09-20 07:30

台北大縱走！中埔山福州山步道 公園近郊拈花惹草抓蟲去

2019-09-12 17:25

日本皇太子錯過的風景！北投「紗帽山」上的宏偉視野

2019-09-12 07:30

內湖區最高的山脈「大崙頭尾山」步道平坦、峰頂展望佳

2019-09-11 08:30

涼爽宜人的「南山秘境」簡單好走原始又迷人！

2019-09-06 08:30

在魔幻時刻走象山

2019-09-04 08:30
看更多

熱門文章

你也能「搭公車」上玉山！詳細交通規劃、花費與行程攻略

2019-09-29 08:00

深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00

新竹「十八尖山步道」沿途林蔭蔽道，適合家庭週末來踏青

2019-10-05 08:30

秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨

2019-10-05 09:00

一定要知道的山宿攻略！ 三分鐘介紹「排雲山莊」入住心得

2019-10-09 07:55

登友必知、必看！登山遇到虎頭蜂怎麼辦？

2019-10-01 22:00

單攻嘉明湖卻被大霧遮掩！山友：天使不在家，只剩我的眼淚

2019-10-02 08:00

唯美的金黃山林！台灣「山毛櫸步道」秋季攻略

2019-09-27 08:00

崎頂「子母隧道步道」還能見到二戰轟炸的彈孔痕跡

2019-10-08 21:30

山與海的相遇！太平洋擁抱夏末最美日出

2019-10-06 09:00

士林「雙溪公園步道」水塘裡布滿又大又圓的大王蓮

2019-09-30 08:00

大溪假日輕旅行！和平老街、新南大溪河濱公園、中庄調整池、韭菜花田

2019-09-26 08:00

精采又親民的山林行程！嘉義「海鼠山」沿途滿是清新翠綠的茶園風光

2019-10-04 08:00

周末尋牛去！士林「風擎步道」沿途牛味雜陳、還巧遇鮮花插牛糞

2019-10-04 08:30

療癒系行程！隱身在原始小路中的「翠峰瀑布」走一次收２座

2019-09-14 08:00

一望無際的大草原美景！逆走雪山西稜，這最臭最長的230林道

2019-10-06 21:30

潮境公園適合放空 居高臨下坐看潮來潮往

2019-10-03 08:25

巧遇棉花糖雲海、滿天星斗！山友分享「玉山前峰」三天兩夜之行

2019-09-28 08:00

清水「鰲峰山步道」右看山、左看海，關景平台展望極佳

2019-10-07 08:30

【活動】HAPPY GO APP一兼二顧：走路抽獎做公益

2019-10-08 10:10

造橋「鄭漢步道」20分鐘可至頂，俯瞰稻田旁優雅的「鐵道C型曲線」

2019-10-07 09:30

貢寮「草嶺古道」林蔭蔽日潺潺溪水　還可望向太平洋美景

2019-09-27 07:30

最美的縱走北三段「能高安東軍」 追逐草原、湖泊、水鹿最美！

2019-09-21 07:55

猴山岳、二格山、南邦寮山O形 超棒視野展望、放眼可及！

2019-10-03 07:35

「竹坑南寮登山步道」平緩好走視野佳，還能看到竹坑山谷地

2019-10-01 21:50

梨山「希利克步道」登上攬勝樓　可瞭望高山美景

2019-09-28 08:30

六十石＆赤科「針趣味」藍天、花毯交織的絢麗田園風景！

2019-10-02 08:30

士林「小油坑登七星山」沿途景觀秀麗　還有火山景觀可欣賞

2019-09-18 08:00

嘉義「達娜伊谷」景色優美！溪谷間悠游著鯝魚、還有壯觀的吊橋可眺望

2019-10-10 07:30

2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場

2019-09-10 21:00

「玉山前峰」遠方一片綠油油的山水畫美景、腳下竟是危險碎石坡

2019-09-11 21:00

帶著一群小孩走過陽明山大縱走東段

2019-09-30 07:30

用腳畫台灣！山友分享他的33天「徒步環島」詳細記錄

2019-10-10 09:00

絡繹不絕的登山客！之字路走到昏頭的「富士山」吉田路線

2019-09-26 08:30

日本皇太子錯過的風景！北投「紗帽山」上的宏偉視野

2019-09-12 07:30

淹沒在滿山遍野杜鵑花中！「合歡山群峰」健行之旅

2019-09-19 08:00

觀音山「林梢步道」來回約半個小時　沿途視野極佳

2019-09-20 07:30

慢走悠遊北投三溫泉源－磺溪嶺、龍鳳谷、硫磺谷與其步道

2019-09-17 09:25

后里「鳳凰山步道」 適合親子出遊的健康登山步道

2019-09-23 15:45

台中熱門的路線！大坑「2號步道」挑戰高、瞭望點視野非常好

2019-09-13 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top