嘉義「達娜伊谷」景色優美！溪谷間悠游著鯝魚、還有壯觀的吊橋可眺望

2019-10-10 07:30 健行筆記 健行筆記黃友德



今天要去造訪的地方，達娜伊谷一個風景優美，漂亮的溪谷間有著悠游的鯝魚，自然生態的園區，種植很多花卉吸引滿天飛舞的蝴蝶，還有壯觀的吊橋可眺望達娜伊谷溪谷和曾文溪，往台18線阿里山公路往龍美方向，再轉入嘉129往山美部落不久就能到達娜伊谷了 看到山美大橋就是要到達娜伊谷了，過橋後左轉就到目的地了 山美大橋旁可以看到右邊的福美吊橋（天梯）曾經是全台最長的吊床式吊橋（175公尺） 過橋後有大型停車場，應該是給要去福美吊橋的遊覽車停放的，因為達娜伊谷裡就有很大的停車場可以停遊覽車了 進入園區需要買票成人100元不需要再付停車費，進入園區由工作人員引導停車位子 停好車往吊橋的方向出發 稍微往上走可以看到，叉路右邊有小型停車場和廁所，這裡也有餐廳原住民烤肉，原住民表演歌曲的地方 繼續往上走可以看出左邊原住民歌舞展演場所，演出時間都在看板上，如果時間允許的話非常值得欣賞喔 叉路口右邊是觀景步道和賞魚區，是個O型的路線還是會走回吊橋這裡這裡往左邊直走吊橋方向就可以了 上吊橋之前可以先上這個廁所，不然就要到巨石坂步道出口那邊才有廁所了 下午回程時就是這裡吃烤肉喝咖啡，因為停車場附近的遊客較多 達娜伊谷歷經震災和風災重建，到現在也已經回復原來的美景了，我很久以前來過幾次達娜伊谷，那時候還是底片相機的時代，我也早已忘記那時這裡的模樣，也許青山依舊只是改了面貌而已，現在我一樣喜歡這裡的環境和美景 吊橋右邊可以去賞魚區，下午回程的時候就是從賞魚區那個方向回來的這裡直接上吊橋續行 達娜伊谷吊橋長度228公尺，左岸主橋塔高30公尺

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右邊可以看到達娜伊谷溪（塔乃庫溪）賞魚區 左邊可以看到達娜伊谷溪匯入曾文溪，清澈的溪水往下游流去，經過山美大橋和福美吊橋 達娜伊谷吊橋上設置好幾個座位，可以讓遊客好好欣賞美景，不過吊橋上和賞魚區日曬很強，要做好防曬措施才不會曬傷了 經過吊橋另一端就要開始進入步道了 達娜伊谷步道大概走四百公尺後，就會接上里美避難步道了 往上走可以看到枕木階梯有新有舊，我來的時候步道正在整修，有些地方有缺枕木有高低起伏落差要注意一下 步道旁的休息區可以看到一些風景 步道來到這裏的叉路口，達娜伊谷步道就會往右邊賞魚區延伸下去了我們直行就進入了里美避難步道 里美避難歩道雖然只有1.6k，不過差落高度600公尺，對一般遊客來說會很吃力，歩道大部分都是枕木階梯和砌石階梯一路陡上 進入步道不久就會來到簡易式吊橋，連續二座吊橋銜接在一起，這種吊橋滿晃的小心通過就可以了 持續爬升後來到了，第一座涼亭可以稍做休息再出發，也看到今天第一組登山隊伍也是唯一一組人馬 休息後往上續行就碰到歩道維護人員，總共有三組人馬在不同高度修護步道，步道不寬通過時要注意安全 看到第二座涼亭步道路徑在涼亭的另一邊，因為涼亭內有維修人員的器材，不適合在此休憩繼續往上走 來到第三座簡易式吊橋前，有休息平台可以遠眺達娜伊谷風景區，不過被草木擋住視野了 過橋後持續爬升 步道爬升會後會見到第三座涼亭，一樣有維修人員的器材，所以繼續往上爬 爬升到這個叉路口，里美避難歩道1.6k就結束了，再來就是巨石坂步道全長1.5k，巨石坂長度約700公尺最寛處30公尺，不過從這裡大概還要往上走400多公尺，才能走上巨石坂上面，可以先往右邊的觀景台下去看看優美的風景 觀景台稍微往下走就到了 這個非常適合休息的好地方，涼風吹拂又能眺望達娜伊谷的景色 觀景台的解說牌 青翠的山頭潺潺流水的溪流一覽無遺 回到巨石坂步道往上續行，可以隱約看到樹林旁的巨石坂 在往上一些就可以看到巨石坂上壼穴 叉路口取右續行，右去左回的O型路線 向上走了一會階梯就會接到巨石坂上面的步道 巨石坂上面的橫條石階有做止滑的效果，不過還是提醒大家巨石阪不適合下雨天來訪，因為巨石遇到水非常的滑 因為颱風沖刷出這樣壯觀巨石景象 我在巨石阪上找個陰涼處坐著休憩用餐，山風陣陣吹來真的身心都放鬆了，感覺很像豐山石夢谷又不太一樣，可能差在石夢谷岩石上有條溪流吧 休息後先往上走去看看巨石坂頂，然後再回到這個叉路口 有水的地方都很濕滑注意腳踏地方 走到巨石坂頂有條小溪，溪水緩緩的流進岩石的縫隙中，我不小心踏到巨石有水的地方滑了一下 從巨石坂頂往回走到叉路口，取右續行 巨石坂步道維護的不錯，步道景觀看起來優美 階梯接到產業道路 產業道路稍走一下就來到叉路口，這裡取左下續行右邊則是要去里佳的產業道路 下來後就看到這裡有小型停車場和涼亭廁所，開車到這裡不知道要開多久的時間才會到 上完廁所就可以準備回程了 步道口有介紹巨石坂步道的由來 往下走後就回到剛剛的巨石坂叉路口，這樣就完成一個O型的路線了，繼續往下走回到里美避難步道 步道上的變色的落葉提醒著已經到秋紅的季節了 回到里美避難步道持續下降的階梯，是膝蓋和大腿的一大考驗 回到早上達娜伊谷步道，這裡取左往賞魚區方向去這裡提醒一下如果下雨天溪水暴漲，就不可以走這裡回達娜伊谷，還是要走吊橋回去比較安全 步道持續下去後旁邊休息的地方，達娜伊谷步道到這裡就是結束了，再下去就溪谷賞魚區了 一下到溪邊就看到很多的遊客，在這𥚃賞魚或餵魚過竹子橋小心一點不是很穩固的橋 清澈見底的溪流魚群悠游於其中 我忍不住摸一下清涼的溪水，讓人真的很想多待在這裏一會 過溪後上堤防往右走 堤防續行就回到園區𥚃，這裡三座涼亭可以休息 園區內有好幾處種植澤蘭，吸引非常多的蝴蝶來吸食花蜜，當你接近的時候可以看見眼前滿是飛舞的蝴蝶 往吊橋方向續行就回到早上的達娜伊谷吊橋的叉路口了 飢腸轆轆的我點一份原住民烤肉100和手沖咖啡50大快朵頤之後把今天爬山健行的疲憊一掃而空 回到停車場的沿路可以看到非常多的遊客，停車場內好多的遊覽車，達娜伊谷假日也是個熱門的旅遊景點 離開達娜伊谷的時候，如果時間允許的話，其實也可以去福美吊橋走一走，那裡也有餐廳和原住民小吃達娜伊谷有著豐富的生態、吊橋、溪谷、原住民文化的地方里美避難步道訓練腳力的好地方大自然沖刷出獨特的巨石坂景觀這些景色都很值得大家來走走看看。附上時間9:00停車場出發9:20達娜伊谷吊橋9:45里美避難步道起點10:45巨石坂步道起點11:10巨石坂上休息30分鐘11:50巨石坂頂12:00巨石坂停車場廁所13:10達娜伊谷賞魚區13:30原住民烤肉喝咖啡14:15離開達娜伊谷