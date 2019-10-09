一定要知道的山宿攻略！ 三分鐘介紹「排雲山莊」入住心得

2019-10-09 07:55 健行筆記 健行筆記Chieh



首先，恭喜你成為116位幸運兒之一！

費用

疑難雜症專線 📞 規費/入園問題： 玉山國家公園管理處｜入園服務小組 049–2348257 吃飯/睡覺問題：雲豹登山隊 049–2996718

第一件事，把入園證拿給莊主

進門要換鞋

一樓有餐廳、櫃檯、廁所、洗手台、更衣室

櫃檯。旁邊是廁所、更衣室 (指標在上方)

餐廳

二樓是通鋪房，目測約6~7間，每間容納人數不一，共116個床位

窗戶很多

床位編號是上下排序

床位尚寬，有巧拼軟墊、置物櫃

若15號在上舖、16號就在下舖。想換位置？其實不少人有一樣的需求，屆時再問問你隔壁的鄰居。也有人直接把背包放在自己的床位旁邊。

現場看是乾淨舒適的 (手機照請見諒)

沒有枕頭

白天屋內不開燈，晚上頭燈請開「紅燈模式」

聽到不少山友說：啊…忘記帶充氣枕～不要當頭燈魔人，閃爆別人的眼睛

白天的二樓走廊就是這樣暗暗的

還記得前一篇山宿的叮嚀嗎？記得要先睡覺…

假日有醫護組駐點服務

我下午沒先睡，晚上太吵 (打呼聲) 睡不著，超崩潰 Q_Q---駐點時間 18:00~19:00

駐點的醫護組員 (橘色背包套)、山友健康的守護者

晚上七點熄燈

這時候可以去戶外看一下滿天的星星，超美！

大概是這種感覺 photo credit: unsplash

睡袋很暖，附帶的內襯袋是細刷毛款式

又是睡到流汗的一晚。(山屋裡空氣也較不流通)

通過怕冷星人的考驗！

門口有個展望不錯的平台、旁邊是廁所

沒有插座

有熱開水

溫度驟降的天氣，有熱水真感動

山莊內沒有販售任何東西，但有付費服務。 垃圾請自行帶下山。

有紀念章可以蓋

集章控、手帳控們，可別忘了紀念一下！

記得來張跟門牌的合照！

門牌在正門口、右扇大門正後方，要把大門闔上才看得到。

門牌、海報、溫度計

分享 facebook

感謝山神賜給我們好天氣向山揮揮手，下次見了！也歡迎跟我分享你的排雲山莊心得！原文出處：她的山海旅誌