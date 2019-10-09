一定要知道的山宿攻略！ 三分鐘介紹「排雲山莊」入住心得
首先，恭喜你成為116位幸運兒之一！
自助去玉山，請看：[攻略] 你也可以搭公車上玉山-詳細交通規劃、花費與實際行程[山宿] 玉山-排雲山莊抽籤申請懶人包想住東埔山莊，請看：[山宿] 三分鐘東埔山莊介紹費用 💰規費(房價)：$480/人 手續費另計，約12元，請見你的中籤通知信餐點：$150~300/餐 出發前7–10日寫e-mail訂餐，菜單在此睡袋：$300訂餐/睡袋電話：049–2996718
疑難雜症專線 📞---
規費/入園問題：玉山國家公園管理處｜入園服務小組 049–2348257
吃飯/睡覺問題：雲豹登山隊 049–2996718
第一件事，把入園證拿給莊主你的床位編號/房號印在入園證上面，出發前就會知道自己的床位了。
進門要換鞋有鞋櫃、有提供塑膠室內拖，請依入園證上的房號放置鞋子。
一樓有餐廳、櫃檯、廁所、洗手台、更衣室洗手台在廁所外面，有鏡子，沒有浴室。
櫃檯。旁邊是廁所、更衣室 (指標在上方)
餐廳
二樓是通鋪房，目測約6~7間，每間容納人數不一，共116個床位
窗戶很多
床位編號是上下排序若15號在上舖、16號就在下舖。想換位置？其實不少人有一樣的需求，屆時再問問你隔壁的鄰居。
床位尚寬，有巧拼軟墊、置物櫃也有人直接把背包放在自己的床位旁邊。
現場看是乾淨舒適的 (手機照請見諒)
沒有枕頭聽到不少山友說：啊…忘記帶充氣枕～
白天屋內不開燈，晚上頭燈請開「紅燈模式」不要當頭燈魔人，閃爆別人的眼睛
白天的二樓走廊就是這樣暗暗的
還記得前一篇山宿的叮嚀嗎？記得要先睡覺…我下午沒先睡，晚上太吵 (打呼聲) 睡不著，超崩潰 Q_Q---
假日有醫護組駐點服務駐點時間 18:00~19:00
駐點的醫護組員 (橘色背包套)、山友健康的守護者
晚上七點熄燈這時候可以去戶外看一下滿天的星星，超美！
大概是這種感覺 photo credit: unsplash
睡袋很暖，附帶的內襯袋是細刷毛款式又是睡到流汗的一晚。(山屋裡空氣也較不流通)
通過怕冷星人的考驗！
門口有個展望不錯的平台、旁邊是廁所屋內屋外都有廁所，屋內開放時段看山莊公告，廁所沒有衛生紙。
沒有插座請自備行動電源，在山下充飽電。
有熱開水非24小時供應，幸運沒碰上缺水。不可拿來泡泡麵。
溫度驟降的天氣，有熱水真感動
山莊內沒有販售任何東西，但有付費服務。垃圾請自行帶下山。
有紀念章可以蓋集章控、手帳控們，可別忘了紀念一下！
記得來張跟門牌的合照！門牌在正門口、右扇大門正後方，要把大門闔上才看得到。
門牌、海報、溫度計
感謝山神賜給我們好天氣向山揮揮手，下次見了！也歡迎跟我分享你的排雲山莊心得！原文出處：她的山海旅誌
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