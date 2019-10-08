深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00 健行筆記 健行筆記阿珠珠



苗栗有新的景點哈比丘，超級夢幻的童話小屋，色彩繽紛低矮的小房舍彷彿電影魔戒哈比人住的小屋，營運了幾個月了吸引了不少遊客來打卡朝聖。

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哈比丘實際的位置是位於苗栗縣的公館鄉山區裡面，在公館鄉的台灣油礦陳列館的入口有中油的產業道路一直往上開，沿路都會有哈比丘的指標，順著指標的指引往上開就可到達。連粉絲專頁上都沒有確切的地址，應該說是銅鑼和公館鄉的山區交界處吧! 產業道路很小會車不易，還好我們當天比較早出門所以沒有遇到會車困難的問題。 開車到大門口有工作人員跟我們收取入園費用100元/人，可全額折抵消費，但是消費不找零喔! 我們的車停在園區的下方，剛停好車就被園區的這塊小小的向日葵花田給吸引，可能園區要營造哈比人的氛圍，所以種的向日葵好高大比阿珠珠還高呢!這樣我看起來就有點像嬌小的哈比人了對嗎? 園區一眼望過去感覺像是一整座小山丘，山坡上種滿了各式各樣的花草植物，可惜阿珠珠都叫不出植物名字來! 很喜歡園區的這條小布倒是拍照取景的好地點。 半山腰告進竹林這一區有個竹林哈比屋，藍色的哈比小屋超可愛的，這是給藍色小精靈住的嗎?這間哈比屋的門可以打開，但我往裡面看是空的有點可惜了!走累了嗎?旁邊還有小木椅可以稍做停歇坐一下~ 再往上走可以看見三間楓林哈比屋，這三間哈比小屋門都是上鎖的，所以我們就只能在外面拍拍囉!想要什麼浪漫的童話情節就自己想像囉! 門票可以抵消費所以我們就來點各小東西來吃吃墊墊肚子，因為下午老公已經在別處定了下午茶等我們去用餐! 因為點餐的朋友多半是拿門票來抵消費，所以看到的餐點飲料價格都稍微偏貴了些~ 點了一杯蜂蜜檸檬和一個雞肉捲，冰冰涼涼的蜂蜜檸檬飲料還不錯呵!雞肉捲口味沒有特別讓人特別驚艷就是雞肉捲，還可以接受囉! 吃飽喝足就準備下山了，感覺上山的遊客越來越多了!喜歡拍照的朋友可以上山來走走拍拍!感受一下浪漫純真的童話氛圍~ 旅遊拍照日期2019/09/22 溫馨小提醒哈比屋比較深山用google導航會怪怪的，可以設定台灣油礦陳列館地址:苗栗縣公館鄉開礦村36號再沿著園區的綠色哈比丘指標走就可到達哈比丘囉! 苗栗旅遊推薦泰安原鄉一日輕旅行。水雲吊橋步道健行│瑪懷舒溫泉餐館│泰雅原住民文化產業園區│部落文化射箭體驗活動│清安豆腐街浪漫台三線。漫步獅潭新店老街動漫彩繪神秘小徑。ig打卡新景點苗栗獅潭小旅行。泉明蠶業農場diy。益新茶行品酸柑茶。漫步新店老街神秘彩繪小徑。日新飲食店風味客家午餐

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