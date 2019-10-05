新竹「十八尖山步道」沿途林蔭蔽道，適合家庭週末來踏青

2019-10-05 08:30 健行筆記 健行筆記*花ㄦ



「十八尖山步道」沿途林木茂盛，林蔭蔽道，空氣清新，是新竹市民登山建行好路線。山頂碉堡上有座聯勤三等三角點，海拔129公尺，位於國父紀念亭旁，為小百岳之ㄧ。搭台鐵於新竹站下，轉新竹客運1、2、31路公車，至水源地站下，沿博愛街3巷進入。 博愛街3巷登山口(0.4K/10分)=>第一座獅子亭，獅子亭對面即是停車場。 第一座獅子亭(0.6K/15分)=>國家重力基準站/花鐘=>第二座獅子亭，此路段皆是柏油路面。 第二座獅子亭(0.2K/5分)=>東峰登山口，過第二座獅子亭3分鐘右測山徑即是東峰登山口。沿著土徑山路走至十八尖山東峰，山頂有聯勤三等三角點，編號陸補56號基石一座。 東峰登山口(1.2K/25分)=>經介壽亭/幸福亭=>十八尖山三角點(國父紀念亭)，山路蜿蜒平緩好走。 「十八尖山」山頂碉堡上有聯勤三等三角點基石一座，海拔高129公尺，位於國父紀念亭旁。三等三角點編號陸補179號，為小百岳之一。 十八尖山三角點(國父紀念亭)(0.7K/15分)=>經幸福亭=>第一座獅子亭，走322階好漢坡步道。 園區內步道縱橫，樹木蔽日，走起來涼爽，是新竹市民早晚運動散步的好去處。