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香港禁蒙面法：港人不可遮臉 港警繼續「隱身」

新竹「十八尖山步道」沿途林蔭蔽道，適合家庭週末來踏青

2019-10-05 08:30健行筆記 健行筆記*花ㄦ

「十八尖山步道」沿途林木茂盛，林蔭蔽道，空氣清新，是新竹市民登山建行好路線。山頂碉堡上有座聯勤三等三角點，海拔129公尺，位於國父紀念亭旁，為小百岳之ㄧ。搭台鐵於新竹站下，轉新竹客運1、2、31路公車，至水源地站下，沿博愛街3巷進入。bb4abcc15d0d27541efff761850ab3c8.jpg1f7bb5d949f4123aeb23c8250e20434e.jpg4ca6455337e56539b73d858f30bffc97.jpg博愛街3巷登山口(0.4K/10分)=>第一座獅子亭，獅子亭對面即是停車場。5d40f0ab96bf866e0256dd7f9ee3ca72.jpg44d25bd85564039b34c68efe3527eb8b.jpg第一座獅子亭(0.6K/15分)=>國家重力基準站/花鐘=>第二座獅子亭，此路段皆是柏油路面。742731dbac4cbc08e245a3ee13a09c28.jpgf3d799e3f10e2025c9116ae33c6aeabc.jpg8cfd8e60e6bf0722462093e39dd471ac.jpg0cbbb80ba43f2b20f57d1ec42d4dee03.jpg159a08b462250350c32cab5b1feb6663.jpg第二座獅子亭(0.2K/5分)=>東峰登山口，過第二座獅子亭3分鐘右測山徑即是東峰登山口。沿著土徑山路走至十八尖山東峰，山頂有聯勤三等三角點，編號陸補56號基石一座。8ece2959655670f6c43ed322f39255d6.jpgbaee6b869ef0c9b0a10acdc68222b150.jpg6c5cb18140ee51a4fce711b550d716f6.jpge69631b97b77afddaeee454f10201c2a.jpg2fa0c9395475fea4551c54e8b510b9c4.jpg東峰登山口(1.2K/25分)=>經介壽亭/幸福亭=>十八尖山三角點(國父紀念亭)，山路蜿蜒平緩好走。5d1400bd0ae4bfa69439ce064574d1eb.jpg578e511d40e3ee37a87750e94bd79bda.jpg3bbf6cc59db1d38d483af1ab00240ba8.jpgc4f7b210a26c5bb122bcdf6c1642fcb8.jpgaa6203ffcdb83d06dc814e7056eba0b6.jpg9417df4c4559cbcead735d0be9ecabe3.jpg「十八尖山」山頂碉堡上有聯勤三等三角點基石一座，海拔高129公尺，位於國父紀念亭旁。三等三角點編號陸補179號，為小百岳之一。e687d830853d9c1302904960f3ed787b.jpg37bd77a14f5cf330b1cad752397fe1db.jpg21bc6be8a7fa819d1d50660ac8258a9d.jpg十八尖山三角點(國父紀念亭)(0.7K/15分)=>經幸福亭=>第一座獅子亭，走322階好漢坡步道。2ee123cd9d595f628d7ae9651b7fc839.jpgb8e87b509e130586118479d4a7507d85.jpg19e3903513b2b57e5f9b3f7892809083.jpg917fa51c9543f93027c9f24ef6cd4c2e.jpgdf5d668381ffa7f9be5bc68089f3fbcc.jpg園區內步道縱橫，樹木蔽日，走起來涼爽，是新竹市民早晚運動散步的好去處。d87a060723db18b468fea2e65d014a0c.jpge84b7f5762798efe0568ea15553ac06c.jpg145862da29d12c7800f78a012ff85fbc.jpg

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