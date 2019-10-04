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精采又親民的山林行程！嘉義「海鼠山」沿途滿是清新翠綠的茶園風光

2019-10-04 08:00健行筆記 健行筆記李斯特

行政院日前宣布最新版的山林新政策,主要方向是全面開放山林,簡化入山申請流程,斥資整修山屋 步道和指標,同時改善山區的通訊設備!相較於幾個地方政府訂定登山條例,嘴巴說是保障登山客的安全,實際上卻是阻擋了山林活動的發展!!開放 簡化 安全,簡單的六個字,卻是推動台灣山林活動最關鍵的環節,身為一個熱愛山林的愛台客,李老師這次真的有感受到政府的努力了,李老師要給這個執政團隊一個讚!!行政院的山林新政策是未來推動山林活動的藍圖,不過嘉義梅山鄉瑞峰村及太興村早就推動成功了!在阿里山國家風景區的協助下,結合當地的人文 物產及生態資源,打造出又精采又親民的山林行程!初次來到梅山瑞峰和太興的李老師,今天就親自來體驗這片親民的山林!!第一站是梅山鄉瑞峰村的海鼠山,只是要體驗親民的山林之前,要先體驗一下蜿蜒漫長的山路,車子就沿著162縣道接著166縣道一直開,一直開到166縣道38K處就要留心路旁的標誌,看到萬壽山茶園的指標時就要右轉上切!往上再開2公里就能直達海鼠山,但李老師可不想浪費這遊山賞景的機會,於是就把車停在路旁,裝備上身,伴著青山 帶著好心情踏步向前!!28d9e32c051f506c3fdc3ae851a6b0ed.jpg李老師強力建議這段路一定要慢慢走!!四面八方全都環繞著雄偉的青山,開闊的景色帶來開闊的心境ac0e7b4ba7140635f39ee277070c87fc.jpg眼前伸手可及的地方是一畝畝翠綠的茶園,由上而下 循序漸進 排列整齊,清新的景色讓人心情跟著舒暢1b1bd196d004de344dd01d92bcc6cf00.jpg重點是緩緩上升的柏油道路,安全舒適 平整好走,而且方向指標超清楚6ee43b959143a8b0601a4684fbb32feb.jpg突然眼前一亮,一串串迷幻炫目的紫色迎風搖曳,是什麼花令人如此驚豔??7596d43556254b2536aa604c555203af.jpg原來是園藝植物中常見的彩葉草,深沉的紅紫葉片中竄出如霓虹燈般的花串,亮眼炫目 鮮豔迷幻,李老師在平凡中見識了極致的色彩592c3dbe50500e080c2fc8ee37d3afb2.jpg還有更長一串的白色益母草,獨特的造型佐上茶園與青山,就是一幅讓人心兒融化的舒坦美景e486fdcfbed98d1b79533156bf43eaa3.jpg粉嫩華貴的大理花也盛開中f8c1b6fbdc6ba38c7e0f8e09681610c7.jpg如紅寶石般的火棘果實掛滿枝頭,小巧精緻 鮮豔奪目,絕對是眾多過客無法忽視的存在b8b542208fb5202dca41d35e0745442b.jpg迷幻紫 舒坦白 春光粉 寶石紅再加上黃槐決明亮麗的耀眼黃九月的山上竟然也能如此的繽紛燦爛2492e96acf8795fac02d79e13443c887.jpg一整排的龍柏整齊排列在路旁,人工修飾過的清幽環境,像是走進名門貴族的豪華庭院中952f6ae4b393d1c04c4836dca1f7c573.jpg走到一處寬闊的交叉路口,這裡大概是唯一能夠停車的地方,由於假日有舉辦茶席的活動 人潮稍多,居然還出動警察在此指揮交通ea33136031f37169b369f85a77e767ce.jpg繼續沿著產業道路往海鼠山觀景台前進dfd6c3d4330045e51bc29793b14a91cd.jpg沿途就是看不完的美景,清新翠綠的茶園風光 飄渺綿延的山光雲影,所以要聽李老師的話,用腳慢慢走 才能品嘗沿路的精彩d414d010706db75a8e6fa3dfa795cc07.jpg接著可以選擇茶園裡的階梯步道,或是繼續沿著水泥路前往觀景台1b51ec2f1633dd3b30afc01a31343d38.jpg意外遇見一簇燦爛開放的杜鵑花,帶來一絲明媚的春光1e0edacfba952627eae5c1dcee3e0cf3.jpg一座白色建築佇立在遼闊的茶園盡頭,傳說中的1314觀景台終於現身35824f222708885f073093cfea549f6d.jpg不同於其他有著蓊鬱林木的中級山,海鼠山山頂四周盡是綠油油的茶園,古典優雅的觀景台坐落在開闊綿延的翠綠山坡上,很美 很美,台灣的高山美景總能帶出一股異國的風味!!72ecb543a7f591378cd8f5d89331181b.jpg切換另一個方向,茶園的盡頭似乎是深不可測的山谷,清新的綠 飄渺的雲 遼闊的山,組成更加壯觀 更加令人讚嘆的美景!!0d358c91367dd401c99a348ea2b09e70.jpg觀景台是一座二層樓建築,由於海鼠山加上觀景台的海拔高度是1314公尺,所以又稱1314觀景台7713e4002d99a577c724a9339b92801b.jpg樓上樓下都有寬敞的活動空間,配合阿里山國家風景區辦理的四季茶旅活動,一樓是茶席品茗的體驗區,二樓則是李老師一行人恣意嬉鬧的地方!!看李老師奮力一跳 就是要與群山競高~~944c2efd304ea78bf868f3194f8ef233.jpg玩累了就靜靜的欣賞眼前美不勝收的風光,遙遠山巒間一道獨特的身影清晰可見,正是最熟悉的雲嘉大尖山!!0ca125f4e048f09d5fd081b55bd68c5f.jpg1314你會想到什麼??1314 一生一世 象徵最堅貞的愛情,所以在觀景台前有了一座愛情塔,以最浪漫的風情為戀人們見證愛情!!88f7fc4bf4975e7d753aa452e52c9d5c.jpg回程就直接從愛情塔前的階梯往下走,路線不同 卻是相同秀麗的茶園山色

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從不同的角度欣賞觀景台,簡單的橫線構圖,簡單的色彩搭配,畫面乾淨唯美 ,李老師忍不住呼籲網美們快來取景外拍~~d10a894b1093fbb5eec2cb458c6c4d39.jpg當然 為了因應大量遊客進出,觀景台周圍的茶園是不噴灑農藥的新穎好走的階梯步道,讓人輕鬆的一直踩著階梯向下6c4ba6138394f68273df16853a86b31d.jpg最後再接回柏油路面的產業道路,在看不膩的美景中走回停車處,在滿心歡喜的愉悅中結束這回合!!d0e37baaff3250847d20ec070eaeed48.jpg舒適安全的步道,清楚顯眼的指標,典雅寬敞的觀景台,有機無毒的茶園耕種,悠閒雅致的茶席品茗,嘉義縣梅山鄉瑞峰村的海鼠山,結合了硬體與軟體,結合了生態 物產與人文,讓來訪的旅客深刻感受山林也能這麼親民,讓豐沛的天然資源能永續經營 生生不息,李老師忍不住要對海鼠山說聲讚!!接著來走一趟最近很夯的景點-太興飛瀑步道,因為很新 尚未全面開放,所以Google Map上還搜尋不到定位,不過沒關係,太興飛瀑停車場就在華姐的野菜舖子對面,只要輸入華姐的野菜舖子就能找到停車場了,還可以順便在華姐的野菜舖子吃午餐!!簡單的四合院 沒有多餘的裝飾,倒是有不少慕名而來的遊客,李老師很期待能品嘗到簡單美味的野菜料理,可惜菜色普通到讓人有點失望~~5a3a4d00e55d150e852678c336048325.jpg吃飽飯後就從野菜舖子對面停車場的步道往下走,因為還沒正式開放,所以完全看不到太興飛瀑的指標365e796493468f64ce28268e6d121dc4.jpg其中一小段步道是借用私人住宅的通道,步道旁也開了一間簡單的飲食小舖,老闆娘十分熱情健談~~e347fafb0b3c11ec8e3f7c9b639d9a67.jpg再來就是沿著石階步道一路往下,5964b43404ee0c562908185c0f032b32.jpg抵達第一座觀瀑平台,除了欣賞涓涓湧出的小瀑布外,平台上也有準備茶席品茗的活動,賞銀瀑 品香茗 抒發情懷 暢談天地,不妨讓自己化身文人雅士 輕鬆樂活一下37c00279a3c36707d3149582c03237bd.jpg沿著全新的木棧階梯不斷往下,終於見到最近最火紅的太興飛瀑了4d9a1e7526a3fb2d1b6313353a4c8e8b.jpg獨特的阿葉溪呈現30度的傾斜,潺潺的溪水穿梭流竄在河床岩石間,在落差處四處分散 形成好幾股涓涓細流,沒有氣勢震撼 而是小巧雅緻36aa5cc010b601a368c2fcb4eda2a1b3.jpg阿葉溪畔搭建的棧道和平台,既舒適又新穎,輕輕鬆鬆就能欣賞精巧獨特的太興飛瀑,可惜親水性不夠 不能下水沁涼一下392e1e5c78be7a3a1316a6c644cf5010.jpg觀瀑平台旁的階梯一直延伸下去,李老師雖然不知道會通往哪裡,但既然來了就走下去看看吧!!9919414dfb026a3551747c05f2c8eebd.jpg階梯的盡頭是條產業道路,突然在眼角餘光處似乎有種東西蠕動著,李老師定睛一看 赫然發現是二隻小狗崽,一隻黑色 一隻棕色 一樣可愛38f71c7c0d708f76cb516581a10c3508.jpg木訥的表情 無辜的眼神 超萌的模樣,李老師抱在手上 整顆心都要融化了2ac96d770f4a8d24daed4c3c5aa22578.jpg應該是被棄養的吧??該不會是因為腳上的白腳蹄吧??李老師很愛這二隻小狗崽,但李老師無法帶回家照顧,還好附近有住家 應該多少能照顧他們吧??092fcafbfd279c07431b545ebee917aa.jpg柏油路面上噴了一個超清楚的箭頭,依照箭頭的方向往前進1d541033d834787dc5746a0692ba4107.jpg原來這柏油路會通往瑞興吊橋4262eebed60ae261e8c0f6c6e73bb0eb.jpg吊橋永遠是山林溪谷間最速配的裝備,李老師就愛這一款簡單的吊橋,走起來微微搖晃 讓賞景過程多點刺激感0aa74d672b4ff6683326262df912eaf3.jpg橫跨生毛樹溪的瑞興吊橋,串聯起溪谷二岸的山巒風景和人文交流041a0eb2642cdcf86a96a09de6b66c6a.jpg吊橋的另一頭是主祀神農大帝的農興宮,有廁所 有飲水機 有停車場,從農興宮走往太興飛瀑步道也是親民的路線!!bf7ee819d9fb59303164da89356e3a9a.jpg有借就要還 這是登山不變的道理,回程當然就是一路不停的踩著階梯往上,還好獨樹一格的傾斜河床是舒緩疲勞的美景29cc3f836b4cdb8ed0abc47a68be2799.jpg回到停車場後,原本計畫往巧雲小棧欣賞黃頭鷺遷徙的景觀,想不到停車場卻已經聚集許多賞鳥人士,既然如此,那就留在停車場觀看萬鷺朝鳳的超夯景觀!黃頭鷺大舉出現的時間是下午4點到6點,時間一分一秒過去 天空卻仍是空蕩蕩,李老師一行人正準備收拾失望心情回家去,突然間有人大喊來了 來了,抬頭望去 果然天邊出現點點亮光,黃頭鷺來了686fcfa3a5cfaa2430dec1322d0f7a9d.jpg一大群黃頭鷺來了,現場氣氛馬上嗨了起來,鷺群們隨著山谷氣流盤旋起伏,每變換一個隊形就引起現場的驚呼連連97d2857909e6b6a27b38ca0d9d45254e.jpg隨著距離愈來愈靠近,鷺群飛翔的影像也愈來愈清晰,有時像是白龍繚繞天空,有時像是白煙飄散雲層間,有時整齊排列 有時亂中有序,這是何等震撼的生態奇觀啊!!73f87da70929435782282c9741c63724.jpg說時遲那時快,數以百隻的黃頭鷺往停車場方向疾飛而來,現場眾人無不抬高頭 張大嘴 目不轉睛,一瞬間已經飛越而過,這時大家才紛紛慶幸沒有接到黃頭鷺的黃金~~80ef5a4ed10fad7081740c76f1f73276.jpg天空中翱翔飛行的黃頭鷺很多,但地面上看黃頭鷺飛行的人更多,陽台上 馬路旁 空地上全是駐足觀賞的人群~嘉義縣梅山鄉太興村很能行銷觀光,利用這獨有的生態資源吸引滿滿的人潮,不用斥重資 不用搞破壞 ,照樣贏得好口碑 照樣荷包賺飽飽!茶席也好 黃頭鷺也好,都是結合在地特色的軟實力,找出特色就能找到成功的途徑!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定這次小額捐款給台灣之心愛護動物協會,希望盡一點點微薄的心力幫助浪浪們,希望二隻可愛的小狗崽能平安長大~~

步道美景吊橋
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