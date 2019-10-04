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周末尋牛去！士林「風擎步道」沿途牛味雜陳、還巧遇鮮花插牛糞

2019-10-04 08:30健行筆記 健行筆記徐漢翊

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風景可看度: ⭐ ⭐ ⭐

安全性: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

豐富性: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

可及性: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

步道維護程度: ⭐ ⭐ ⭐

閒閒沒事的周末，待在家正發愁今天要尋啥樂子的同時，很久沒動靜的手機突然響起! 是老爸老媽打來問我今天要不要去爬山，二話不說就答應了~↓風擎步道位在士林山上，是山友以及車友都十分耳熟能詳的路線!

mobile01-8528bd14eed457c7ee6ae0f128f8dd4d.jpg↓沿途牛味雜陳，原來是因為這裡很多放牧牛隻阿~mobile01-d415317cbd3e37be768d968b320e70c7.jpg↓由於這次中午才出發，家庭會議後決議這次走到頂山三角點後折返。如果不是開車來的朋友，可以考慮 風櫃嘴→擎天崗縱走的路線。mobile01-83d634723ca0ea2bac3e0838bdf39576.jpg↓紅衣服的是我老爸，步道一開始階梯好陡......說實話有些喘哩mobile01-095ae3e5783dd8cd342fddb1364ff273.jpg沿途階梯上青苔非常滑，就算穿登山鞋也還是三不五時溜冰溜起來(很好奇其他穿布鞋的遊客是怎麼生存的......)↓此外，沿路都可以聞到牛味，說穿了就是牛屎味。還可以看到牛群踩出來的「獸徑」mobile01-b627defa1858dd41458e8e611745aca8.jpg↓MARU很怕牛，任何牛的蹤跡他都不會放過mobile01-dc2dfe8f031eebed346716b33e5a773c.jpg↓是誰這麼藝術，好一個鮮花插在牛糞上mobile01-2d3483548a5235f34e60b47623c9e5a4.jpg相較於我的另一則文章:銀河洞步道風擎步道真的非常曬，沿途有好大一段路都沒有遮蔭。雖然造就無敵美景，卻也苦了大家的皮膚。大家記得一定要至少戴頂帽子以及其他防曬措施。mobile01-26433cd58d3e3255e7f22ecfb157ee67.jpg↓大自然的神奇力量 接觸戶外活動越多，越是能感受到人類的渺小mobile01-d3e574dd24204f35d15d4767f5111b72.jpg↓設計的非常有趣的防牛護欄，我們戲稱為牛止關，哈哈mobile01-caad449d72fb1f1e7d3430206a282e3f.jpg↓約莫兩個小時，到了這次的折返處。 頂山三角點這是粗體字，其實滿普通的，大多數山友應該會選擇繼續前往擎天崗大草原。mobile01-1613f65f8f5465b3595a99da01011316.jpg↓真的看到牛了!MARU嚇得狂吠卻又不敢靠近，果然會吠的狗不會咬人啊~mobile01-0bec11f10bcd2a1982580aa04096f765.jpg↓奉上我大愛的側拍照，真是辛苦了總是在旁邊攝影的老爸mobile01-367524cdf9feff08d3804a05a2d036b9.jpg↓站在山頂就像動畫裡的人物一樣，只不過被風吹到面目猙獰XDmobile01-41662b90b0d5d2812bacc3a3f6377898.jpg風擎步道 真是條適合秋冬涼爽季節來挑戰的步道。撇開太陽很曬不談，沿途風景很美而且不止是徐徐微風，根本是跟霍爾移動城堡同個等級!!非常適合家庭、情侶來訪喔~如果喜歡我的文章，歡迎關注我的痞克邦頻道喔!

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