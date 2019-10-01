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登友必知、必看！登山遇到虎頭蜂怎麼辦？

2019-10-01 22:00健行筆記 健行筆記M.wilder Couple山系卡波

#卡波懶人包登山遇到虎頭蜂怎麼辦?!?!】昨天中午在吃飯的時候，看到了一則新聞－登山客至東卯山被虎頭蜂螫傷，險些休克，立馬決定來做一則懶人包與大家分享。全文開始前誠摯的邀請大家加入我們的社群頻道，未來有第一手資訊也會分享在上面！

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參加戶外活動，難免會遇到虎頭蜂，當我們在戶外遇到虎頭蜂我們可以如何事前自保呢？實際上遇到又該如何反應？讓我們繼續看下去！554e002bb83bbcc6b52e3d858009a547.png1.不要噴香水減少因為香水吸引虎頭蜂的機會，尤其如果讀者熱愛花花草草系列的自然香水味(笑)2.攜帶淺色裝備衣物盡量穿著長袖，並記得攜戴帽子，色系以簡單為主，盡量不要太繽紛及全黑。網路上經驗分享說明虎頭蜂最常往頭部攻擊，並且鑽進頭髮裡螫咬，因此頭部的保護非常重要。3.請勿隨意敲打樹幹人類其實不是虎頭蜂的食物，因此虎頭蜂是鮮少攻擊人類的，除非牠們偵測到「被攻擊」或是「有危險」，因此在登山過程中也盡量避免隨意敲打樹幹，驚擾到虎頭蜂的家園。8721650a4883de51dd46fa26082301ce.png虎頭蜂大多是單獨覓食，如果只有遇到一隻請別慌張，慢慢且從容的移動，最大最大的禁忌就是「揮、拍、打」，因為這會被牠視為「攻擊訊號」，大多時候他們只是想確認附近有沒有食物而已。b8399a109cd53986ba25f8dd517269f4.png如果遇到多隻虎頭蜂的時候，心裡一定會很慌張，此時你非常有可能已經離蜂窩非常的近了，虎頭蜂同時也認為家園可能有危險。這時候一定首先要戴上帽子確保頭部受到保護，快步且安靜的往蜂窩反方向離開。切勿「大聲嚷嚷」、「拿登山杖在空中揮舞」，就是轉身快速遠離蜂窩。48449d664cdb66a59da933f4132f9d08.png被虎頭蜂叮到請盡速就醫！因為有可能會有過敏反應，嚴重會導致休克。手邊如沒有適合的器具可以移除異物的話，不建議直接徒手試著將異物移除，以免造成蜂針斷裂在皮膚內或是將異物更往內推進，反而造成後續醫療處置的困難度唷~bbe06ff5ab22f15f12f76ca809418993.png 加入卡波 Facebook 粉專追蹤卡波 Instagram訂閱卡波 Youtube 頻道懶人包技術指導：Jayroz Lin

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【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

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