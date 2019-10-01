「竹坑南寮登山步道」平緩好走視野佳，還能看到竹坑山谷地

2019-10-01 21:50 健行筆記 健行筆記*花ㄦ



「竹坑南寮登山步道」位於龍井區南寮里與大肚山下竹坑里間，清朝時的重要古道，後改建為登山步道。步道沿途山巒景色優美，景觀台視野遼闊，可眺望台中港及火力發電廠，傍晚時分是賞夕陽餘暉好景點。步道分為主線、A、B、C線步道，約長三公里，步道主要以木棧、石板鋪路，山徑維護良好，平緩好走。 停車場土地公祠(0.3K/8分)=>龍止觀涼亭，停車場旁有廁所，產業道路好走，晴天炎熱需戴帽。 龍止觀涼亭(0.6K/15分)=>A步道觀景平台，涼亭瞭望視野佳，能清楚見到竹坑山谷地。

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A步道觀景平台(0.3K/8分)=>大榕樹休憩涼亭，二樓的觀景平台視野極佳，可瞭望台中港區。 從龍止觀至A步道觀景平台，此段步道兩旁供民眾認養花草栽種，花色多滿漂亮。 大榕樹休憩涼亭(0.9K/20分)=>木本橋(0.8K/15分)，是下坡路段，下切至高架橋下休息。木本橋(0.8K/15分)=>大葉合歡樹，此段是沿竹坑山谷走回停車場，平緩有相思樹蔭蔽日。 大葉合歡樹(0.6K/12分)=>古井，此段有相思林蔭涼爽，蝴蝶與蜻蜓生態豐富。 古井(0.8K/20分)=>停車場(土地公祠)，此段是由谷地登爬而上至產業道路，木棧石梯陡峭費力。 若是腳力足夠，可沿著古井旁山徑續走，登爬竹坑山。