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「竹坑南寮登山步道」平緩好走視野佳，還能看到竹坑山谷地

2019-10-01 21:50健行筆記 健行筆記*花ㄦ

「竹坑南寮登山步道」位於龍井區南寮里與大肚山下竹坑里間，清朝時的重要古道，後改建為登山步道。步道沿途山巒景色優美，景觀台視野遼闊，可眺望台中港及火力發電廠，傍晚時分是賞夕陽餘暉好景點。步道分為主線、A、B、C線步道，約長三公里，步道主要以木棧、石板鋪路，山徑維護良好，平緩好走。566a6952b80bb682d5a763bca1b28b00.jpg5d1715fab886b9b6c2569a97b8dcf5ec.jpgb0e96a5132837682c4dd6464c3564f08.jpg停車場土地公祠(0.3K/8分)=>龍止觀涼亭，停車場旁有廁所，產業道路好走，晴天炎熱需戴帽。48df275c2a1b1a3e45ef4b3d6529854a.jpg81585849197a5af7c3f1e40c14fcdab8.jpgef29209d49c298f71e7b430c5715f3cd.jpg龍止觀涼亭(0.6K/15分)=>A步道觀景平台，涼亭瞭望視野佳，能清楚見到竹坑山谷地。1a30d3fa86750e7ca45a5638db299cac.jpg

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f46d9ddc135df70668e02cb3f45d1d4c.jpgA步道觀景平台(0.3K/8分)=>大榕樹休憩涼亭，二樓的觀景平台視野極佳，可瞭望台中港區。2031c87abd4663e62fffe7cd53daf744.jpg1774593ce860b9f42f3d3ce69512e254.jpg從龍止觀至A步道觀景平台，此段步道兩旁供民眾認養花草栽種，花色多滿漂亮。c5b15854121031dc21e00e1f4ae3487f.jpgd65a27c795764323f0910cfbf5b2207a.jpg14ec92c2e102d1c75139e95d5806b6f2.jpg241aaa49a0319f742094ccaa46b13dfe.jpg4548a2dec3f2b8e889c675a8059a4ac4.jpg0be75ddf4ac03c3b5e5b7f123a493ccc.jpg193e5ba9505b1d12469633de1d9333a6.jpg85fe8ec0ef57760d8abee63cc8fb733c.jpg53952aca751bffb1bdb28491f3ce8d67.jpg2ae8d7b1a37dc9aa88ab1d785d51312d.jpg大榕樹休憩涼亭(0.9K/20分)=>木本橋(0.8K/15分)，是下坡路段，下切至高架橋下休息。木本橋(0.8K/15分)=>大葉合歡樹，此段是沿竹坑山谷走回停車場，平緩有相思樹蔭蔽日。adc2a249c95a673bdcbb7770a2b1f441.jpg26b48551043684f536a6e756fdd00733.jpgabe1ef05be3dfbb8a033802b45dbd464.jpg617ae167e54c32b623f4924914c986b1.jpg大葉合歡樹(0.6K/12分)=>古井，此段有相思林蔭涼爽，蝴蝶與蜻蜓生態豐富。b6bd8160ffee00809bfc18d512e25b60.jpg36ab11b025d1b6a2e4bbf886cf0fc66e.jpg68b66470137a3a1acf1591e4629d2a28.jpge39d532d77ef5cb1edb0eb9d15c97d16.jpg34a1173ed7e08c9ad71dca93d36a09c4.jpg4aaabedb59b250259918f841b02c7d17.jpg古井(0.8K/20分)=>停車場(土地公祠)，此段是由谷地登爬而上至產業道路，木棧石梯陡峭費力。914188a31f23e247f71759c94617b9cd.jpgdcb5f160e532fe2eb27b592c3a022cce.jpgbf5d5d0134c23babcb59fe4ffe7f10a2.jpg若是腳力足夠，可沿著古井旁山徑續走，登爬竹坑山。63ba0008778c9f46fe2699252599553d.jpg0a3c14f55fe9847ed910ff88c4969350.jpgf78ae83d0e61e6c6b9e9585fdc3227d0.jpg

步道登山古道
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