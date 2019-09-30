帶著一群小孩走過陽明山大縱走東段

2019-09-30 07:30 健行筆記 健行筆記Chiajen Chu



又到了秋天，要鍛練學生體力準備上大山。受到颱風外圍環流的影響，肯定會下雨，但是之前帶我七十多歲的老媽，也在這種天候中走過這條線，還是決定出隊不取消，因為不論好與壞天氣，都是大自然的一部分。我們9:40分第一台車到風櫃口登山口起登，在車上叮嚀好穿雨衣、注意保暖，一下車果然是煙雨濛濛啊！不過小孩興緻不減，因為他們少有這種白茫茫一片的經驗。

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因為還有另一台車還沒到，加上有從未上山的一年級新生，一開始我帶的很慢，但不休息，之後隊伍還是拉開了，我帶著衝組的小男生一路往前，同事就一打一、一打二的陪著走的慢的孩子。路上孩子聽到好像另一車的要追上來了，就拼命往前衝，還是被追到了，大家一起上了頂山，留下紀念。 往石梯嶺的路上小孩喊餓，差不多在中段的地方，就挑個草原陪他們用餐。後來就同事就帶了一群體能好的往前先走，我陪著比較慢的幾個小女生先休息，看到押隊隊同事帶著最落後的一組走上來，才放下心，知道今天應該可以全員通過。我後來陪著小女生慢慢走，12點左右上了石梯嶺，居然霧有點散，看到前面連綿的山峰，真美。 石梯嶺後是緩上緩下。小孩很有趣，會討論到底是人動霧動，還是霧本身會動，還變起了魔術。快到擎天崗時，霧居然散了，謝謝老天送的大禮，喊餓的、喊累的，看到美景似乎一切的辛勞都消失了，心情變得很好，說起笑話來。想起「天氣之子」說的：天氣影響人的心情甚大，這的確是真的。 回頭一看，一位在最後落後組的孩子，居然一人獨自踢了一段路後追上來。真令人感動。 到了金包里城門，發現改道了，擎天崗環狀被封，整個草原也被封，要穿過城門，走一小段魚路古道，再接上擎天崗。到遊客中心。 到了擎天崗遊客中心差不多二點，前峰組差不多一點半到，在那吃喝玩耍，真熱鬧。後來天氣有點變化，霧又上來了，有點擔心同事一人押著三個落後的孩子，就回頭走了一小段，還好，他們已經過金包里城門了。我們在擎天崗休息好一陣子，也幫一位在921過生日的孩子慶生，不太想動，想說乾脆叫交通車上來接好了，沒想到大車管制，只好跟孩子說，我們還要走1.8公里下冷水坑，那邊可以吃泡麵。我們差不多2:45出發，看到草原上有牛。 這一段路下的蠻順的，就算最落後的孩子，也在3:30前到冷水坑。還好有這段路，有收集癖的孩子，在雞心崙平台集到了原本在竹篙山上的「山」字。 最後在菁山吊橋上看見拍婚紗的新娘，真的好冷啊！ 我們讓孩子換上預先放在交通車上的乾淨衣服，才發車回家。天氣不好，但小孩臉上的笑容是耀眼的。謝謝山神的照顧讓他們學會共生互助，謝謝雨神的滋潤讓他們變得堅強包容。