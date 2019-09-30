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士林「雙溪公園步道」水塘裡布滿又大又圓的大王蓮

2019-09-30 08:00健行筆記 健行筆記*花ㄦ

「雙溪公園」位處北市士林區的雙溪口，坐落於至善路、福林路交界處，面積約二公頃。「雙溪」之名是因此地有兩條溪水匯聚。園林造景仿江南庭園設計，景致優美富有意境。趁差假日探訪已近尾聲的花期，水塘裡布滿又大又圓的大王蓮葉盤，壯麗之美令人驚嘆。f_24047331_1.JPGf_24047329_1.JPG

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「王蓮」俗稱大王蓮，是睡蓮科王蓮屬植物的通稱。它浮於水面的巨大葉盤非常壯觀，花色的轉變與濃郁的花香聞名於世。已知原生種有亞馬遜王蓮、小葉王蓮、馬托王蓮等三種，而其間還有雜交種。

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花期約於7~9月份，初開時為白色，次日變為淺紅，直至枯萎。黃昏時開花，單朵浮於水面，白天會慢慢閉合(三開三合)，花開時有股濃郁的香氣。

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「大王蓮」原產於南美熱帶地區，分布於巴西、玻利維亞等國。適合生長的溫度為攝氏25～35度，低於20度時，植株會停止生長。

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王蓮為多年生水生草本植物，而花於夜間綻放。根莖直立塊狀，具粗壯發達的側根，質地軟而脆，葉柄有粗刺。

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葉盤浮於水面像似水盤，直徑約1～3公尺。上面綠色無刺，下面深紅色，有突起的網狀葉脈。葉柄長而粗且密布粗刺，一株王蓮葉片展開的覆蓋面約達6～10平方公尺。

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王蓮的葉盤能承載三個小孩重量，約50kg左右，讓人稱奇。近年氣侯異常，高溫及缺水問題維護不易，明年以後可能停辦大王蓮乘坐的活動。

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公園裡園林造景仿江南庭園設計，景致優美富有意境，是散步遊逛的好去處。

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園內還可欣賞到其他各色的睡蓮花開、鳥類與蜻蜓等動植物。

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「雙溪公園」位於台北市士林區福林路307號，園內免費參觀。於捷運士林站下車後轉乘206、255、260、303、304、620至泰北高中站下車即可。

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