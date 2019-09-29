你也能「搭公車」上玉山！詳細交通規劃、花費與行程攻略
從多年前初次自助旅行開始，我就愛上了搭乘當地交通工具至任何想去的地方。去年獨旅至北海道黑岳登山、在泰國北碧到國家公園健行時，都是全程搭乘大眾運輸工具。而旅途上也受到許多陌生好心人的幫助，增添了旅途難忘的回憶。這讓我在排雲山莊中籤後，冒出第一個念頭：既然在國外旅遊都是搭乘大眾運輸工具，在台灣何不也體驗一下以相同的方式上玉山？同時也很好奇，若我是一位獨旅的外國背包客想來台灣登山，究竟能不能一路搭車，順利到達目的地？而這趟旅途中，一路上又會遇到什麼樣的風景和有趣的事情？
撰寫這篇文章時，思緒突然回到去年在旭川下榻的青旅與老闆聊天的畫面，他是位經驗豐富的登山客，見我來自台灣，他拿出地圖跟我說：超想去玉山看看。
本文適合閱讀對象：不想開車/無車、獨旅、享受自在慢遊的旅人、山友相關紀錄：[百岳] 3952公尺上的絕景 (撰寫中，敬請期待)[山宿] 三分鐘東埔山莊介紹[山宿] 三分鐘排雲山莊介紹
[快速短評]
- 搭乘大眾運輸工具最擔心的三大項：「班次取消」、「嚴重誤點」、「車輛提早於發車時間開走」，本次實際搭乘皆無發生此狀況。
- 上下車地點需多方詢問站務員做確認。別擔心，這篇攻略都紀錄下來了，請繼續看下去 😎
- 整體接駁流暢度比想像中的順暢很多，給推！
[行前規劃]#簡易路線D0：09/13 (五) 新竹→東埔山莊D1：09/14 (六) 東埔山莊→排雲山莊D2：09/15 (日) 排雲山莊→玉山主峰→新竹#最方便之處使用電子票證搭乘，既省時又環保。如果手邊有悠遊聯名卡的話，可以一卡刷到底。這次從新竹一路刷到東埔山莊，實在是很方便！適逢遇上台灣好行39條路線電子票證半價優惠活動，也省下了兩百多元。#最挑戰之處往返塔塔加的車次有限，一天只有四班車😨 因此所有的轉乘時間，皆需配合往返塔塔加的行車時刻表。為求謹慎，我在行前打給每條路線的客服，也計畫了Plan B，所幸最後沒有用到。
[實際行程]D0：09/13 (五)新竹(1hr)→嘉義(2.5hrs)→阿里山轉運站(30mins)→上東埔(步行10mins)→東埔山莊08:22–09:13 高鐵 (新竹-嘉義)10:10–12:30 台灣好行A線13:00–13:30 員林客運673913:50 抵達東埔山莊PLAN B (沒用到)11:00–13:45 台灣好行A線14:00–14:30 員林客運6739 *末班車14:50 抵達東埔山莊
[台灣好行A線:嘉義高鐵-阿里山] 時刻表&票價查詢請認明7號月台～左右側皆有行李箱置物空間全車無站位
上車處：高鐵嘉義站2號出口7號月台
下車處：阿里山轉運站 (終點站)
票價：全票$278、半票$139
付費方式：上車刷卡 (悠遊卡、一卡通)、車內現金購票 (不找零)、高鐵套票網路購票
嘉義縣公共汽車管理處：05–2788177
搭乘心得：
這班車蠻熱門的，攜家帶眷的遊客不少。全車無站位，車滿需等下一班，按時刻表準時發車，建議提早半小時到現場排隊候位。車程2.5hrs，中途有休息點 (石棹)，可下車買東西或上廁所，休息約10分鐘。車側有行李箱可置放行李，之前爬文有讀到網友說他的登山背包在下車車廂打開時，飛撲到外面地板上～等到目的地時，已見夥伴的背包也迫不及待到飛到地板上，連拿行李都省了XD (貴重器材請收好!)
雲霧中的阿里山轉運站
在一個小角落發現的美麗生物
[員林客運6739:日月潭-阿里山] 時刻表查詢 票價查詢員林客運6739路線圖下車的地點在圖片右邊的公車站牌處，主幹道左邊有一條叉路，往下走到底就是東埔山莊。前往東埔山莊的道路，一路上沒有人，很清幽～
上車處：阿里山轉運站 (7-11門口)
下車處：上東埔站 (上東埔停車場)
票價：全票$68、半票$34
付費方式：上車刷卡、7-11櫃檯現金買票
員林客運水里站：049–2770041
搭乘心得：
在這班車上終於有見到其他登山客了，車子沒坐滿，一樣是按時刻表準時發車。車後有行李箱可置放行李，車子跟台灣好行一樣大台，所以就沒拍了。原先預估車程為一小時，實際半小時就到目的地了。一天只有四班車次經過塔塔加，日月潭發車時段：08:00, 09:00 阿里山發車時段：13:00,14:00，請務必預留緩衝時間。
D1：09/14 (六) 東埔山莊(步行20mins)→塔塔加小隊(10mins)→玉山登山口→排雲山莊今日唯一會用到的交通工具是登山口接駁車。步行：東埔山莊→塔塔加小隊接駁車：$100/趟 (塔塔加小隊→玉山登山口)走到塔塔加小隊交入山證 → 再去隔壁棟將入園證給管理員蓋章 → 搭付費接駁車→玉山登山口玉山登山口到了！陽光大到快張不開眼睛！一路歡迎我們的是耀眼的陽光和層層的山巒美景排雲山莊，詳細遊記請見《 3952公尺上的絕景 》( 還在努力 ✍️✍️✍️回程，在濃霧中行駛的接駁車D2：09/15 (日) (1) 排雲山莊→玉山主峰→排雲山莊→玉山登山口(2) 玉山登山口(10mins)→上東埔停車場(步行15mins)→塔塔加停車場(2hrs)→日月潭(80mins)→高鐵台中站(30mins)→高鐵新竹站實際時間：13:20 玉山登山口13:40–13:50 搭接駁車 (*直達上東埔停車場，不停塔塔加小隊)14:30–16:20 搭員林客運到日月潭16:40–18:00 搭台灣好行到高鐵台中站18:32 搭高鐵返家PLAN B (沒用到)13:30 腳程快或因天候因素提早下山，改搭上一班13:30往日月潭的車 (需打給員林客運報備)PLAN C (沒用到)14:40-15:40 叫車，東埔山莊-阿里山轉運站 $1200/車16:40-19:10 阿里山轉運站-嘉義高鐵站 *末班車19:32 搭高鐵返家
[員林客運6739:日月潭-阿里山] 時刻表 票價搭車處在左邊綠色亭子 | 中間圓型建築物是廁所 | 公車停在廁所前休息5~10分鐘就是這個公車站牌～找了你好久😭
上車處：塔塔加站 (塔塔加停車場)
下車處：日月潭站 (水社遊客中心)
票價：全票$266、半票$133
付費方式：上車刷卡、車內現金購票 (無找零)
員林客運水里站：049–2770041
搭乘心得：
★ 返程經過塔塔加停車場的時刻表分別為：13:30 與 14:30，這個資訊是打電話詢問員林客運的結果，出發前可再次去電確認。
★ 此段是長途路線，需先預約，請務必預先聯繫客服 (我是直接打電話預訂)。這裡要推薦一下員林客運的服務很貼心，在我們上車之後有用電話聯繫上司機，詢問有沒有確實載到人，很感動！
★ 員林客運等候處有兩個。一個在上東埔停車場 (Day 0下車處的對面)，需自行招手攔車。另一個在在塔塔加停車場的公廁旁。塔塔加停車場是休息點，公車會在此停留5~10分鐘讓旅客上廁所，員林客運的客服表示在這邊等比較保險。
★ 實際搭乘時沒客滿，其他旅客都是陸客。車後有行李箱可置放行李，車子跟台灣好行一樣大台。
[台灣好行6670:台中-日月潭] 時刻表+票價水社遊客中心，對面是日月潭派出所6670 台中-日月潭線往高鐵的路上，風景依舊美的如此不真實
上車處：日月潭站 (水社遊客中心)
下車處：高鐵台中站
票價：全票$195、半票$100
付費方式：上車刷卡 (悠遊卡、一卡通)、車站旁現金購票
南投客運服務處：049-2984-031
搭乘心得：
員林客運下車後就會看到台灣好行的車了，不會迷路，無痛轉乘。全車無站位，車滿需等下一班，按時刻表準時發車，車側有行李箱可置放行李。
[實際花費]東埔住宿：300排雲規費：486排雲訂餐：840 (晚餐+早餐+早午餐+睡袋)登山接駁：200 (2趟)高鐵來回：1160 (395+765)公車來回：573 (139+68+266+100)Total: 3559/人
[後記]
- 這次全程搭大眾運輸工具的體驗，整體來說還蠻不錯的。輕鬆當個乘客，上車睡覺、下車尿尿，經過便利商店就補給吃東西，好不愜意。
- 出發前認為這次搭乘的三條路線：「嘉義高鐵-阿里山」、「阿里山-日月潭」、「台中-日月潭」應該都是熱門路段，實際搭乘後除了「阿里山-日月潭」這條一天只有四班車的乘客並不多，可能大多數人都是自行開車或跟團搭旅行社遊覽車來吧！而搭乘台灣好行的乘客數，都是多到一條人龍的狀態。
- 在家規劃行程時，理想計畫是原進原出(阿里山-上東埔-阿里山)。最後因考量我們的腳程，無法在 D2 搭到中午前的車下山，所以最後計劃是 A 進B 出 (阿里山-上東埔-日月潭)。其實無論是哪條路線都是順的，完全取決於登山時間分配。
- 回程時，在塔塔加停車場附近一度找不到搭車站牌，眼見搭車時間一點一滴地靠近，而路上又起大霧、能見度很有限……很感謝當時有好心路人一起幫忙找，真的很暖心，謝謝。
看其他玉山遊記：[百岳] 3952公尺上的絕景 (撰寫中，敬請期待)[山宿] 三分鐘東埔山莊介紹[山宿] 三分鐘排雲山莊介紹(恭喜讀完2815字，若覺得實用，請在文章最上方幫我拍個手，鼓勵鼓勵～謝謝😎)原文出處：她的山海旅誌
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