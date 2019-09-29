你也能「搭公車」上玉山！詳細交通規劃、花費與行程攻略

分享 facebook

從多年前初次自助旅行開始，我就愛上了搭乘當地交通工具至任何想去的地方。去年獨旅至北海道黑岳登山、在泰國北碧到國家公園健行時，都是全程搭乘大眾運輸工具。而旅途上也受到許多陌生好心人的幫助，增添了旅途難忘的回憶。這讓我在排雲山莊中籤後，冒出第一個念頭：既然在國外旅遊都是搭乘大眾運輸工具，在台灣何不也體驗一下以相同的方式上玉山？同時也很好奇，若我是一位獨旅的外國背包客想來台灣登山，究竟能不能一路搭車，順利到達目的地？而這趟旅途中，一路上又會遇到什麼樣的風景和有趣的事情？

撰寫這篇文章時，思緒突然回到去年在旭川下榻的青旅與老闆聊天的畫面，他是位經驗豐富的登山客，見我來自台灣，他拿出地圖跟我說：超想去玉山看看。

[快速短評]

搭乘大眾運輸工具最擔心的三大項：「班次取消」、「嚴重誤點」、「車輛提早於發車時間開走」，本次實際搭乘皆無發生此狀況。 上下車地點需多方詢問站務員做確認。 別擔心，這篇攻略都紀錄下來了，請繼續看下去 😎 整體接駁流暢度比想像中的順暢很多，給推！

[行前規劃]

#簡易路線

#最方便之處

#最挑戰之處

[實際行程]

[台灣好行A線:嘉義高鐵-阿里山] 時刻表&票價查詢 上車處：高鐵嘉義站2號出口7號月台 下車處：阿里山轉運站 (終點站) 票價：全票$278、半票$139 付費方式：上車刷卡 (悠遊卡、一卡通)、車內現金購票 (不找零)、高鐵套票網路購票 嘉義縣公共汽車管理處：05–2788177 搭乘心得： 這班車蠻熱門的，攜家帶眷的遊客不少。全車無站位，車滿需等下一班，按時刻表準時發車，建議提早半小時到現場排隊候位。車程2.5hrs，中途有休息點 (石棹)，可下車買東西或上廁所，休息約10分鐘。車側有行李箱可置放行李，之前爬文有讀到網友說他的登山背包在下車車廂打開時，飛撲到外面地板上～等到目的地時，已見夥伴的背包也迫不及待到飛到地板上，連拿行李都省了XD (貴重器材請收好!)

D0：09/13 (五) 新竹→東埔山莊D1：09/14 (六) 東埔山莊→排雲山莊D2：09/15 (日) 排雲山莊→玉山主峰→新竹使用電子票證搭乘，既省時又環保。如果手邊有悠遊聯名卡的話，可以一卡刷到底。這次從新竹一路刷到東埔山莊，實在是很方便！適逢遇上 台灣好行39條路線電子票證半價優惠 活動，也省下了兩百多元。往返塔塔加的車次有限，一天只有因此所有的轉乘時間，皆需配合往返塔塔加的行車時刻表。為求謹慎，我在行前打給每條路線的客服，也計畫了Plan B，所幸最後沒有用到。08:22–09:13 高鐵 (新竹-嘉義)10:10–12:30 台灣好行A線13:00–13:30 員林 客運 673913:50 抵達東埔山莊PLAN B (沒用到)11:00–13:45 台灣好行A線14:00–14:30 員林客運673914:50 抵達東埔山莊請認明7號月台～左右側皆有行李箱置物空間全車無站位

雲霧中的阿里山轉運站

在一個小角落發現的美麗生物

D1：09/14 (六) 東埔山莊(步行20mins)→塔塔加小隊(10mins)→玉山登山口→排雲山莊

D2：09/15 (日)

(1) 排雲山莊→玉山主峰→排雲山莊→玉山登山口(2) 玉山登山口(10mins)→上東埔停車場(步行15mins)→塔塔加停車場(2hrs)→日月潭(80mins)→高鐵台中站(30mins)→高鐵新竹站

[員林客運6739:日月潭-阿里山] 時刻表 票價 上車處：塔塔加站 (塔塔加停車場) 下車處：日月潭站 (水社遊客中心) 票價：全票$266、半票$133 付費方式：上車刷卡、車內現金購票 (無找零) 員林客運水里站：049–2770041 搭乘心得： ★ 返程經過塔塔加停車場的時刻表分別為：13:30 與 14:30，這個資訊是打電話詢問員林客運的結果，出發前可再次去電確認。 ★ 此段是長途路線，需先預約，請務必預先聯繫客服 (我是直接打電話預訂)。這裡要推薦一下員林客運的服務很貼心，在我們上車之後有用電話聯繫上司機，詢問有沒有確實載到人，很感動！ ★ 員林客運等候處有兩個。一個在上東埔停車場 (Day 0下車處的對面)，需自行招手攔車。另一個在在塔塔加停車場的公廁旁。塔塔加停車場是休息點，公車會在此停留5~10分鐘讓旅客上廁所，員林客運的客服表示在這邊等比較保險。 ★ 實際搭乘時沒客滿，其他旅客都是陸客。車後有行李箱可置放行李，車子跟台灣好行一樣大台。

[台灣好行6670:台中-日月潭] 時刻表+票價 上車處：日月潭站 (水社遊客中心) 下車處：高鐵台中站 票價：全票$195、半票$100 付費方式：上車刷卡 (悠遊卡、一卡通)、車站旁現金購票 南投客運服務處：049-2984-031 搭乘心得： 員林客運下車後就會看到台灣好行的車了，不會迷路，無痛轉乘。全車無站位，車滿需等下一班，按時刻表準時發車，車側有行李箱可置放行李。

[實際花費]

[後記]

這次全程搭大眾運輸工具的體驗，整體來說還蠻不錯的。輕鬆當個乘客，上車睡覺、下車尿尿，經過便利商店就補給吃東西，好不愜意。 出發前認為這次搭乘的三條路線：「嘉義高鐵-阿里山」、「阿里山-日月潭」、「台中-日月潭」應該都是熱門路段，實際搭乘後除了「阿里山-日月潭」這條一天只有四班車的乘客並不多，可能大多數人都是自行開車或跟團搭旅行社遊覽車來吧！而搭乘台灣好行的乘客數，都是多到一條人龍的狀態。 在家規劃行程時，理想計畫是原進原出(阿里山-上東埔-阿里山)。最後因考量我們的腳程，無法在 D2 搭到中午前的車下山，所以最後計劃是 A 進B 出 (阿里山-上東埔-日月潭)。其實無論是哪條路線都是順的，完全取決於登山時間分配。 回程時，在塔塔加停車場附近一度找不到搭車站牌，眼見搭車時間一點一滴地靠近，而路上又起大霧、能見度很有限……很感謝當時有好心路人一起幫忙找，真的很暖心，謝謝。