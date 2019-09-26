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4大謎團待解…立委陳明文300萬來源 不能說的祕密？

大溪假日輕旅行！和平老街、新南大溪河濱公園、中庄調整池、韭菜花田

2019-09-26 08:00健行筆記 健行筆記阿珠珠

每次到大溪都來去匆匆很少仔細地來品味這條老街真正的韻味，這次一個人來走跳就可以很輕鬆自在的停留很自在的隨意拍拍，發現大溪除了和平老街之外還有條新南老街的建築也很美，老街上美食平價又好吃，還遇到了迎神的隊伍，在找路的途中意外發現了幾個之前就很想來的點，大溪河濱公園和中庄調整池都是不錯的旅行拍照地點喔! 

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這次從三坑老街下方的自行車道騎車到大溪，沿路拍了一些韭菜花發現今年的韭菜花況不是很優，所以想去大溪老街晃晃順道覓食，把車子停在大溪橋下方的停車場走路到大溪老街。

大溪老街10.JPG 大溪橋橫跨大漢溪就位在中正公園的下方，串聯了大漢溪左岸自行車道開放給行人徒步和自行車使用，橋身建築唯美採用了與大溪老街相似的巴洛克建築風格，到了夜晚還會有五彩繽紛的纜索線燈在夜間開啟，白天夜晚都美麗大溪橋吸引不少的遊客到此一遊喔!

大溪老街43.JPG 從大溪橋上可以看到美麗的大漢溪風光。 

大溪老街44.JPG 

大溪老街8.JPG 中正公園裡的相樸亭裡有個可愛的小力士，這座相樸亭是全台僅存的日治時期相樸場架構，也是全國唯一一座戶外相樸亭，旁邊的紫薇樹形高大正值開花期，粉紅色的紫薇花開得好燦爛，我遠遠的看還以為櫻花開了呢! 

大溪老街42.JPG

大溪老街9.JPG 公園一角還有設置洗手間超便民的。

大溪老街12.JPG假日的大溪老街遊客很多，中正公園裡面表演的街頭藝人也不少。

大溪老街13.JPG大溪老街39.JPG 

中正公園旁的木藝博物館已經開放了好多年今天終於第一次來造訪，日式的建築很美位於大溪中正公園旁，是一個無圍牆的博物館免收門票可以進入參觀喔!館內展出大溪的木藝文化和生活。

大溪老街41.JPG     

大溪老街14.JPG

短短一條老街寺廟也有好幾座，所以碰到神明出巡或是迎神的機會也是見怪不怪了!原來當天是灶君聖誕好熱鬧的廟會。

大溪老街15.JPG大溪老街45.JPG大溪老街16.JPG大溪老街17.JPG大家熟悉的大溪老街說的是和平路、中山路、中央路三條歷史街屋，建築外觀與牌樓立面都保留得相當完整，雖沒有進一步去研究它的歷史，但看他的外表還保存得很完整就覺得賞心悅目。

大溪老街18.JPG大溪老街22.JPG 松茂茶棧的三角型牌樓頂端為一向兩邊垂帶的彩球，由兩隻可愛的獅子啣著；內是一幅「鯉躍龍門」的景象，象徵出人頭地，（葫蘆）代表（福祿），牡丹菊花珊瑚等是富貴與財富，左右書卷應為「永歷多福」、「春發其祥」（春字模糊不清）。深棕色（松茂茶棧）字號，則由玻璃剪黏而成，這在大溪有許多相同樣式，可見受歡迎的程度。(摘自維基百科) 

大溪老街24.JPG永發號屋主邱家最初經營樟腦、豆乾、米等到現今的木器業，當年聘請3位唐山司傅分別建造為和平路20、24、26號房屋，從未曾易主。 平面格局為三落二過水， 半圓型牌樓頂端為一孔雀開屏，象徵「天下太平」，融合成暗紅色的地球儀，足見建造者的巧思，中央的鰲魚為祈求鎮火之意涵。[5] 兩旁花瓶中的牡丹，意指平（瓶）安富貴；主體（永發）字號，呈暗紅色，與頂端（黃）姓字樣相互輝映，在灰色牌樓中顯得強眼，意指（瓜蒂綿延）（多子多孫）的南瓜，短柱旁是吐著雲狀花朵的三腳金蟾閩南話（蟾蜍）音似（搶錢），意指招財搶錢， 可能是大溪老街的唯一僅見， 2004年公告為桃園市歷史建築。(摘自維基百科) 

大溪老街26.JPG 另外要介紹的這家排隊名店就是老阿伯憲滷豆干， 每次來都座無虛席排隊的人龍超長的， 阿珠珠也是每次來都會點上一盤， 不論是外帶或是現場吃都很適合， 有時候外帶到中正公園坐著吃，邊吃邊看街頭藝人的表演也是一種享受喔! 大溪老街27.JPG 大溪老街46   點了一份是綜合的滷味拼盤有豆乾、海帶、百頁還有糖心蛋都是我愛吃的。 

九月雪14.JPG   來大溪除了吃豆干之外豆花也不錯吃，每次來大溪老街都不會錯來體育館裡吃賴媽媽豆花了，雖說是傳統豆花但是他的配料真的很實在，阿珠珠最愛他們家的Q圓了，豆花搭配各種配料都很好吃，大溪老街47JPG  大溪老街有幾攤賣卡哩卡哩的攤商，每次路過工作人員都很熱情的邀請我們來試吃，口味也太多了吧!多到我的選擇障礙症都要發作了! 大溪老街21.JPG   大溪老街29.JPG雖然是老街也是有一些文創咖啡店可以近來做作歇歇喝杯咖啡唷!

 大溪老街28.JPG大溪老街30.JPG街角的可愛特色小攤車賣一些手作小點心... 大溪老街31.JPG 一般人逛大溪老街幾乎逛的都是和平老街那一段，和平老街商家林立熱鬧非凡，你知道與和平老街相隔不到500公尺還有一條新南老街嗎?新南老街又名中山老街從清末到日至時期便集政經文教於一身的豪ˋ宅精華特區，日治時期的郡役所、郵便局、公會堂和武德殿等公家單位都匯聚在此，有如今日的博愛特區般!大溪老街36.JPG      

大溪老街37.JPG 大溪老街2.JPG 新南老街裡最著名的建築莫過於這棟建城商行了，創建於日治時期早年為大溪地區商業鉅子簡阿牛的住所兼辦公室，雖然只保留住騎樓的牆面，但能可從內部殘留的痕跡來推斷當還未傾倒時的內部空間和位置。 大溪老街32.JPG大溪老街35.JPG 目前新南老街也進駐了一些文創小店，喜歡寧靜文青風的你不妨多走幾步路來新南老街看看大溪的另一個繁華。  

大溪老街33.JPG大溪老街34.JPG   大溪老街38.JPG   大溪河濱公園6.JPG 離開了大溪老街之後看天色漸漸變暗感覺快要下雨了準備打道回府，因為一個人騎車路況不熟，一個紅綠燈轉錯了方向，就這樣我因為迷路卻找到了我嚮往已久的新景點~大溪河濱公園和中庄調整池。

大溪河濱公園1.JPG    腹地廣大的大溪河濱公園可以說是孩子們的遊戲天堂，有大草皮可以嬉戲野餐有兒童遊憩區可以玩耍，還有自行車道可以騎車真的是假日遛小孩的好地點。 

大溪河濱公園2.JPG

大溪河濱公園3.JPG

大溪河濱公園4.JPG

大溪河濱公園5.JPG  好喜歡公園裡的這棵大樹超有型的~

大溪河濱公園7.JPG公園裡好多適合拍照的裝置藝術~ 大溪河濱公園8.JPG公園裡的落羽松也是一大賣點，還有浪漫的心型裝置藝術在其間真的很好拍喔! 

大溪河濱公園11.JPG

大溪河濱公園10.JPG  

大溪河濱公園12.JPG

大溪河濱公園13.JPG這個公園有綠地有大樹有兒同遊憩區還有球場，還有生態與溼地真的是很不錯的休閒公園。   

大溪河濱公園14.JPG 大溪河濱公園15.JPG大溪河濱公園16.JPG  沿著是大溪左岸自行車道繼續騎，我居然看到了中庄調整池，這裡也是騎腳踏車必訪的地點，中庄調整池中庄調整池，是臺灣一座備用水庫，位於桃園市大溪區瑞興里、中新里，距大溪區武嶺橋下游約1.1公里處，位居石門水庫與鳶山堰之間的大漢溪河段，主要功能是當颱風期間石門水庫原水濁度升高時提供緊急備援水源，讓石門水庫在颱風期間以水力排砂方式排除水庫淤砂時，不致於影響下游新北市板新地區及桃園地區的民生用水(維基百科)大溪河濱公園22.JPG在繼續騎就可以看到之前分享的大溪韭菜花季的韭菜花田喔!

2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場

大溪韭菜花季46.JPG旅遊拍攝日期:20190901 大溪和平老街桃園市大溪區和平路 大溪新南老街桃園市大溪區中山路  木藝博物館桃園市大溪區普濟路11號後棟2樓 大溪河濱公園桃園市大溪區大鶯路75號 中庄調整池桃園市大溪區22之9號 大溪龍潭旅遊延伸閱讀2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場


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