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唯美的金黃山林！台灣「山毛櫸步道」秋季攻略

2019-09-27 08:00健行筆記 健行筆記Straybirds

「一年好景君須記，最是橙黃橘綠時。」

隨著時序進入秋季，一期一會的山毛櫸變裝秀又即將在太平山與插天山的山毛櫸棲地盛大演出。

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台灣山毛櫸，為台灣特有的落葉喬木，又稱台灣水青岡，乃是古老珍貴的孑遺植物，性喜溫涼濕潤的氣候，通常生長在海拔1300~2000公尺的山頂稜線附近，在台灣主要分布在東北部山區，包含北桃山脊插天山自然保留區內的拉拉山至魯培山之稜線、烏來阿玉山西峰、新竹尖石的內鳥嘴山及宜蘭縣太平山區望洋山至銅山的稜線等，其中以銅山一帶的山毛櫸純林面積達900公頃分布最多。

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台灣山毛櫸步道一覽表：

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整體戰略分析

山毛櫸變裝秀通常在入秋第一道東北季風南下後開始由綠轉黃，並在第二道鋒面後一週黃葉進入全盛期。依以往經驗大約是落在10月底至11月初前後，而且時間極短，稍縱即逝。此外，因北台灣秋冬盛行東北季風，經常陰雨綿綿，所以要在假日看見藍天版的黃金山毛櫸，除了要人品好外，還要有很好的運氣。

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追蹤黃葉戰術分析

因位於插天山自然保留區之山毛櫸步道必須於進入日期前15-60日提出申請，並於進入日期前14天抽籤決定，要在行前二週預知未來天氣，應該是不可能的任務，而且山毛櫸旺季申請入園的山友每每盛況空前，中籤率極低，所以要前往此一山毛櫸步道，只能賭一下運氣。

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退而求其次，不需事先申請的太平山、內鳥嘴山及卡保、逐鹿山則是可以依照氣象預報，把握該季節不常見的好天氣，說走就走的較佳選擇。不過因太平山於山毛櫸旺季有每日入園200輛的總量管制，如果選擇太平山台灣山毛櫸國家步道，必須提早於4點開園前排隊入園，或是選擇搭乘當地規劃的接駁專車，否則將會有無功而返的可能。

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至於全台面積最大的銅山山毛櫸純林及山高路遠的巫山，因地屬偏遠且較少山友造訪，路徑已被芒草及箭竹掩蓋，且登山條也殘破不堪，最好要有識途山友帶領，或依照航跡仔細尋找登山條，才能避免迷途。

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美麗的邂逅山毛櫸枝葉造型優美，隨著四季的變化，呈現不同的風貌：春天的冒出新芽，夏天的綠意盎然，秋天的金黃璀燦，冬天枝幹挺拔，迎風揮舞。其中更以深秋初冬季節的金黃山毛櫸，是它最美的賞葉時節。又因山毛櫸常以純林姿態出現，所以會有連綿數個山頭的黃葉美景，如果您還未曾造訪這古老珍貴的孑遺植物，今年不妨趁早規劃，與山毛櫸來個千年之約。

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