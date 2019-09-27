貢寮「草嶺古道」林蔭蔽日潺潺溪水 還可望向太平洋美景

2019-09-27 07:30 健行筆記 健行筆記*花ㄦ



「草嶺古道」是條連接新北貢寮區遠望坑與宜蘭頭城鎮大里山區的步道，約四小時路程。此段古蹟以「雄鎮蠻煙」碣與「虎」字碑為最。除此之外還有跌死馬橋、土地公之遺址。「草嶺」之名得自啞口處道旁山嶺芒草生長茂盛，因風強見不找樹木，古道長約8.5公里。從台北火車站搭乘北回鐵路(宜蘭線)至福隆站，再沿步道即可到達草嶺古道。 福隆火車站(2.8K/50分)=>遠望坑親水公園，沿途走產業道路再接山徑。 遠望坑親水公園(0.6K/10分)=>跌死馬橋，此段很世外桃源景色優美。 跌死馬橋(0.6K/10分)=>大榕樹，已進入古道山徑，林蔭蔽日潺潺溪水。

分享 facebook

大榕樹(0.8K/40分)=>雄鎮蠻煙碣，此段步道較潮溼要小心行走。 雄鎮蠻煙碣(0.7K/20分)=>休憩亭，步道偶見陽光。 休憩亭(0.5K/20分)=>虎字碑，風口處陣風強天空轉陰。 虎字碑(0.13K/ 5分)=>啞口觀景亭，望向太平洋視野極佳。 啞口觀景亭(0.5K/15分)=>觀景亭，百年土地公坐鎮，可瞭望龜山島。 觀景亭(2K/45分)=>大里天公廟，古道穿過產業道路下切至公路。 大里天公廟(0.6K/5分)=>大里火車站，無人看守車站，注意回程車次。