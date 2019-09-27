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拍川普馬屁出意外？「烏克蘭門」中的烏克蘭外交災難

日職／左腳背挫傷未癒 王柏融打12強有變數

貢寮「草嶺古道」林蔭蔽日潺潺溪水　還可望向太平洋美景

2019-09-27 07:30健行筆記 健行筆記*花ㄦ

「草嶺古道」是條連接新北貢寮區遠望坑與宜蘭頭城鎮大里山區的步道，約四小時路程。此段古蹟以「雄鎮蠻煙」碣與「虎」字碑為最。除此之外還有跌死馬橋、土地公之遺址。「草嶺」之名得自啞口處道旁山嶺芒草生長茂盛，因風強見不找樹木，古道長約8.5公里。從台北火車站搭乘北回鐵路(宜蘭線)至福隆站，再沿步道即可到達草嶺古道。87e21e7a9a6761ba865365271cf5f126.jpg0b6d176c56859edf1d06d20f4fa3fd5a.jpg6ce048c09f6828bc28ab1ad997fd4233.jpgeab707c9d5307346584628d5e3779381.jpg福隆火車站(2.8K/50分)=>遠望坑親水公園，沿途走產業道路再接山徑。2c312789e900249b643a38c0dcde5e13.jpg99145911673668d9901a70f598923312.jpgbd42ad6d0b2df54a791cac45a96a2d8c.jpg遠望坑親水公園(0.6K/10分)=>跌死馬橋，此段很世外桃源景色優美。f91d1966ff8e52698f5911cdf3e37b23.jpg731b8c9543f792a750cfc21e7da86f36.jpg7fa03230ce54a838630713ba4a043594.jpg40bfb4becb0f91a69342980a40afd25f.jpg636e37e107bc2a0deea9998cdf683828.jpg跌死馬橋(0.6K/10分)=>大榕樹，已進入古道山徑，林蔭蔽日潺潺溪水。

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b24c3474d7694141303fdbf7fdf2b3f1.jpg768c040046012d3fcd6657ea305845b6.jpg大榕樹(0.8K/40分)=>雄鎮蠻煙碣，此段步道較潮溼要小心行走。70e3776b14b1b87e63e74c61c12275c5.jpg760b35296f7f7bd95d15da88b954bc5d.jpg376239df0b9068fdd3b7935020788b66.jpg雄鎮蠻煙碣(0.7K/20分)=>休憩亭，步道偶見陽光。71d9609cb012412046ab5dbc285eae0b.jpg12439f133dc9f61ae3798fca2a425aa4.jpgc97519efbe2cf0ebd84f3b45dcca439d.jpg休憩亭(0.5K/20分)=>虎字碑，風口處陣風強天空轉陰。b83291abf48a2f1d7431f027f425d0c9.jpg0431979eb24714e23d85e406fec1fa2e.jpg6bf3359d11e075205545fba107f0c63d.jpg虎字碑(0.13K/ 5分)=>啞口觀景亭，望向太平洋視野極佳。db468ae7d5264d89115662ac7859f778.jpgca1d1931387232c5673a56c24864e0c4.jpgf47340b458ef34099932a268e42829ff.jpg啞口觀景亭(0.5K/15分)=>觀景亭，百年土地公坐鎮，可瞭望龜山島。83b39f9de8c01c2e8207f5e097eff666.jpge69d05519ef1344f0d4b7938075c83fb.jpg1eba6cc022afec4e352905a0b940f3f5.jpg觀景亭(2K/45分)=>大里天公廟，古道穿過產業道路下切至公路。47b94f7002cc852599428d353269a1f8.jpg5515331e7b30add2a0a806467314ee7e.jpg23a28f1f2583a30c7bac182d77b719c4.jpg大里天公廟(0.6K/5分)=>大里火車站，無人看守車站，注意回程車次。5460122e149322f1562af9b5a5ff1b34.jpgbaf1f27809cfb94ce0b815f193492bf7.jpg262edef1d614193adbd762fda366fe10.jpg

古道步道公園
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