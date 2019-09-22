新北烏來「美鹿山南峰、美鹿山、拔刀爾山」

2019-09-22 08:30 健行筆記 健行筆記本丸



「拔刀爾山」在新北烏來區與三峽交界，查查網路才從谷歌先生那得知，拔刀爾是泰雅族語Batul的音譯，是藤帽子上裝飾品的意思。google map搜尋「保慶宮」即可到達登山口，行車路線是寬大好走的柏油路，沒有倒竹、倒木和令人冷汗直流的會車問題，登山口位於保慶宮左側，有大廣場可停車。今天下車，拖鞋、雨鞋馬上獲得黃金一枚，真是我的老天鵝🦢，別像我一樣把黃金給踩扁了。從保慶宮起登，會經過美鹿山南峰，以及美鹿山岔、高腰山岔、紅河谷岔、逐鹿山岔，山頂展望佳，且可視腳程決定要走幾座山，沿途都在樹蔭底下，風微微吹很涼爽，是一條適合避暑的中極山。總公里數/總行程時間：8.59公里/4小時19分行程：保慶宮-美鹿山南峰-美鹿山岔-美鹿山-美鹿山岔-高腰山岔-紅河谷岔-逐鹿山岔-拔刀爾山-保慶宮 ↑0827 保慶宮前有3隻小黑和一隻親人的呼嚕小花貓 ↑0857 登山口在保慶宮左側，剛起登是水泥緩上階梯，連兩天的好天氣路況佳、不濕滑，唯一缺點就是一直被蜘蛛網襲擊。 ↑0903 水泥路終點，直行看似有路但雜草叢生，依指示牌取右往美鹿山、拔刀爾山。 ↑0907 以前都是看到超大隻，這次遇到小隻的斯文豪氏攀木蜥蜴🦎 ↑0910 這條步道除了有些路段草比較茂盛，其餘皆好走，沒有需要跨欄或彎腰駝背的路段。 ↑0916 假八角vs真八角傻傻分不清楚還是根本不是角？谷歌大神說「假八角，骨突果11~13枚；八角有7~10枚」🧐 ↑0927 登山路徑號碼牌9號 ↑0934 美鹿山南峰，總督府圖根補點，寬闊林地無展望。 ↑0943 步道旁黃藤兇器，小心衣服脫線、被刺傷；登山路徑號碼牌8號，美鹿山與拔刀爾山岔路口，直行往拔刀爾山，取右往美鹿山。 ↑0948 沿途幾乎都在樹蔭下，小心一個不注意變成蜘蛛的獵物🕸 ↑1000 美鹿山，寬廣腹地無展望，總政府圖根補點。原路退回岔路口，續往拔刀爾山。 ↑1030 感覺很忙的一棵樹，上面掛滿指示牌。登山路徑號碼牌7號，拔刀爾山與高腰山岔路口，右往高腰山，取直續行往拔刀爾山。 ↑1039 往拔刀爾指示牌還有70分鐘 ↑1054 步道時而陡上時而緩坡，配樹蔭下微風，舒適好走。 ↑邊走邊尋寶，很多有趣的植物。 ↑1100 登山路徑號碼牌6號，往拔刀爾約35分鐘。 ↑1110 凹地處，循水路而行。 ↑1112 大空地，有幾處生火痕跡。 ↑1116 登山路徑指示牌5號，此段路徑較潮濕，兩旁草叢將小腿肚打濕了。 ↑1121 隊友看著它一直說是和菜戴帽🤔 ↑1132 途經紅河谷與逐鹿山岔路，有明顯指示牌提醒（謝謝曾迷路獲救的老張製作的告示牌）。

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↑1137 拔刀爾山三等三角點NO.4186，展望佳，無遮陰處。可看見宜蘭三角崙山、洪爐地山、阿玉山，桃園塔曼山、拉拉山等等... ↑1221 原路回程補拍水路，如果沒踩好腳，有的窪地水位到腳踝。 ↑1330 快回到登山口有趣的大樹鬍鬚和後來才注意的登山路徑號碼牌10號。1080912新北烏來區-美鹿山、美鹿山南峰、拔刀爾山GPX🍏我的部落格🍎