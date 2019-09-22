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超扯報案！ 沒帶鑰匙喊雲梯車來…破門還要消防賠

尹立批上面交代不宜支持《返校》 電影館駁行銷都沒少

新北烏來「美鹿山南峰、美鹿山、拔刀爾山」

2019-09-22 08:30健行筆記 健行筆記本丸

e132f2a96877e7b98e12d512cacb87e6.jpeg「拔刀爾山」在新北烏來區與三峽交界，查查網路才從谷歌先生那得知，拔刀爾是泰雅族語Batul的音譯，是藤帽子上裝飾品的意思。google map搜尋「保慶宮」即可到達登山口，行車路線是寬大好走的柏油路，沒有倒竹、倒木和令人冷汗直流的會車問題，登山口位於保慶宮左側，有大廣場可停車。今天下車，拖鞋、雨鞋馬上獲得黃金一枚，真是我的老天鵝🦢，別像我一樣把黃金給踩扁了。從保慶宮起登，會經過美鹿山南峰，以及美鹿山岔、高腰山岔、紅河谷岔、逐鹿山岔，山頂展望佳，且可視腳程決定要走幾座山，沿途都在樹蔭底下，風微微吹很涼爽，是一條適合避暑的中極山。總公里數/總行程時間：8.59公里/4小時19分行程：保慶宮-美鹿山南峰-美鹿山岔-美鹿山-美鹿山岔-高腰山岔-紅河谷岔-逐鹿山岔-拔刀爾山-保慶宮591dbefb2e9eaaaffdb892d810616dcc.jpeg9fe17ae88d7e82a91137092b1a1105f6.jpeg↑0827 保慶宮前有3隻小黑和一隻親人的呼嚕小花貓81a7bfe40684fb1fa0ca5a483597295c.jpeg1cb1b18fb252c7ee1f3d32278dd4b39d.jpeg↑0857 登山口在保慶宮左側，剛起登是水泥緩上階梯，連兩天的好天氣路況佳、不濕滑，唯一缺點就是一直被蜘蛛網襲擊。897291ff03da40b91fff536b4b27d42a.jpeg17c157eb2a3c656cb9264f651f3198fa.jpeg↑0903 水泥路終點，直行看似有路但雜草叢生，依指示牌取右往美鹿山、拔刀爾山。f5058edd2d39a0c3ed43118bbcac1f9b.jpeg↑0907 以前都是看到超大隻，這次遇到小隻的斯文豪氏攀木蜥蜴🦎401810d3c766fea255cb935ba722a770.jpeg89a4680c0854942f3e0c1f66f83eef1f.jpeg↑0910 這條步道除了有些路段草比較茂盛，其餘皆好走，沒有需要跨欄或彎腰駝背的路段。b06fba0da9f4d648e5b073e2c0bf535d.jpeg↑0916 假八角vs真八角傻傻分不清楚還是根本不是角？谷歌大神說「假八角，骨突果11~13枚；八角有7~10枚」🧐54251b289fedceb1c6fadf00ca6c9d5c.jpeg↑0927 登山路徑號碼牌9號1173ac74056c90d6a7597f2cfa569ad7.jpeg↑0934 美鹿山南峰，總督府圖根補點，寬闊林地無展望。65836fa13aa4facf02904c8f6d64fce6.jpeg7f8c5a7c013008eb75a5072fd052f7e1.jpeg↑0943 步道旁黃藤兇器，小心衣服脫線、被刺傷；登山路徑號碼牌8號，美鹿山與拔刀爾山岔路口，直行往拔刀爾山，取右往美鹿山。ab6f7c1243dd5c21e8dd66a7be396220.jpegc39ca276baf9a2051adb969482692cba.jpeg↑0948 沿途幾乎都在樹蔭下，小心一個不注意變成蜘蛛的獵物🕸572ca1ff846333399750d5a3bb1457db.jpeg↑1000 美鹿山，寬廣腹地無展望，總政府圖根補點。原路退回岔路口，續往拔刀爾山。c27d0e3cd91aecee38438705cd5d1c74.jpegc1a7abd5626f5c3aef5d7a4521cc318a.jpeg↑1030 感覺很忙的一棵樹，上面掛滿指示牌。登山路徑號碼牌7號，拔刀爾山與高腰山岔路口，右往高腰山，取直續行往拔刀爾山。c9b930be4bc9751e9d0ba0ba7465fbad.jpeg↑1039 往拔刀爾指示牌還有70分鐘1f6348a49d4c1be9019b577503e52a32.jpeg↑1054 步道時而陡上時而緩坡，配樹蔭下微風，舒適好走。9ca7b817e1145d2172bcdb759a4eb712.jpeg↑邊走邊尋寶，很多有趣的植物。f0e4f72cd6849f42cb10dc0334ee5845.jpeg↑1100 登山路徑號碼牌6號，往拔刀爾約35分鐘。9a50e4d1dcb8aae75f400f0345c3e66d.jpeg↑1110 凹地處，循水路而行。b3d967d5aa5f0352997bd8fbe72fc244.jpeg↑1112 大空地，有幾處生火痕跡。fc7c1f7f6a666ced5493e464f236f8b3.jpeg↑1116 登山路徑指示牌5號，此段路徑較潮濕，兩旁草叢將小腿肚打濕了。795e636d9e0061d9e852b73c06f6506e.jpeg↑1121 隊友看著它一直說是和菜戴帽🤔6c1faf0cbb924d34641bb3f459a51e15.jpeg6110787e1165f325a4c11017e52a9364.jpeg↑1132 途經紅河谷與逐鹿山岔路，有明顯指示牌提醒（謝謝曾迷路獲救的老張製作的告示牌）。

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cd89d9ebe0267fd05b483f5edd76dea2.jpeg↑1137 拔刀爾山三等三角點NO.4186，展望佳，無遮陰處。可看見宜蘭三角崙山、洪爐地山、阿玉山，桃園塔曼山、拉拉山等等...10f80e28e276fb96237c09b43842afb8.jpeg↑1221 原路回程補拍水路，如果沒踩好腳，有的窪地水位到腳踝。12ce42746d1accc2e09efd4df9177d50.jpega281c419f5bfc434684d94d2ca6c024b.jpeg↑1330 快回到登山口有趣的大樹鬍鬚和後來才注意的登山路徑號碼牌10號。1080912新北烏來區-美鹿山、美鹿山南峰、拔刀爾山GPX🍏我的部落格🍎

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