平溪瀑布巡禮！賞「國寶花艷」順道逛十分老街看放天燈
暖東峽谷古道縱走回家後, 鐵腿加上腳指甲全黑還全身痠痛, 想說雪山行這就算交代過了吧! 再來準備好好過中秋節了, 突然琴妹私迅說明天去飯糰隊, 看一下行程, 嶺角瀑布賞艷紅鹿子百合+十分瀑布, 想起小學剛畢業上國中的那年暑假, 跟分班前男同學第一次的聯誼, 不就是十分瀑布嗎... 哈, 那青澀年代木柵捷運站後轉搭795公車, 9:20嶺腳車站集合, 9:30嶺腳休憩區入口先來張團照
走到嶺腳車站, 太白兄帶隊, 說明今天的行程及介紹新人
然後往鐵軌方向走
先到嶺腳石窟大瀑布
過竹林
去年才來過不新鮮, 就隨便看看拍拍, 重點是要重回十分瀑布憶從前
再去看古蹟蔡家紅磚樓
教授也出來賞花觀瀑
艷紅鹿子百合, 台灣唯一具有豔麗色彩的原生百合, 在天空下綻放著美麗
嶺腳寮山登山口
想說是看花賞瀑輕裝出門, 趕坐車來不及吃早餐, 雖然木柵琴妹餵了點滷味, 但還是很空虛, 熱的要命遇到爬坡走不動, $$趕緊遞了一罐花生湯, 真神奇吃完馬上能走了...
嶺腳寮山, 來過加減拍
沿著嶺腳寮山步道
雖然走過, 沿路風景還是覺得美美的, 偶而還有陣陣涼風
下階梯往嶺腳瀑布, 哈, 這裡也走過了
美, 就是缺了新鮮少了感動...(去年走過, 印象還深刻)
繞了一圈下來
旁邊立著忘古賞瀑步道地圖, 繞了一圈賞了兩個瀑布
接4望古, 沿著鐵軌回望古車站
車站旁用中餐, 今天兩手空空沒準備, 才坐下, 吃了咖啡周一碗涼麵, 琴妹半棵芭樂, 謝絕了$$沙其瑪, 喝了美芬的綠豆湯, 咖啡周的冰鎮紅茶, 再來的太白麵就真的吃不下了, 但是又喝了一杯現煮的熱茶, 吼, 真的吃的很忙, 有一種回娘家作客被款待的感覺, 很幸福的
旁邊的廢棄紅磚屋是網紅拍攝地, 跟琴妹也來幾張
咖啡周壽星被美女簇擁著, 心花朵朵開
吃飽動工往下一站
603125電線桿旁下
這裡好像比較少人來, 路很滑要小心走
哇, 咖啡周走太急, 滑跤摔到了, 旁邊山友趕緊幫忙擦藥簡單護理
這個瀑布說是在很遠的橋下那邊, 不好拍也, 好像是叫萬寶洞瀑布?...就隨意看看拍拍
哈哈, 終於熬到要去十分瀑布了, 沿著鐵軌先往十分車站走
吼, 回舊時地睹景思人真辛苦啊! 日頭下曝曬都快成人乾了, 到底到了沒? (不踢馬路可以坐火車, 望古到十分一站就到了)
到靜安吊橋, 過橋
往十分老街
好幸運, 剛好遇到火車來了, 清空鐵軌, 趕緊等著拍照, 怕被輾到快門早了... 火車呼嘯過, 閃啊!
老街好熱鬧, 好多國內外觀光客來這裡放天燈祈求平安, 算是很有特色的活動, 只是天燈燃燒後的殘骸也是環境殺手....聽說現在的天燈已經改用可在空中完全燃燒的環保天燈了, 雖說如此, 路上山裡還是有很多殘骸
看著天燈冉冉升空, 想起古早以前也曾來放過, 天燈上寫了一堆, 還沒上空就火燒起來了...很糗啊
喝了一杯$$請的冰鎮仙草, 嗯, 今天好像是出來白吃白喝的, 謝謝啦, 終於要去十分瀑布了
可遮風雨的土地宮祠後轉彎
經過十分幸福知秋綠境屋, 前頭種著金針花
過吊橋前往十分瀑布公園
怪哉, 這裡分明來過, 可是又不是國中畢業時來的印象....
太百兄跟咖啡周帶著我們幾個走
經過商店街
哇, 好美好壯觀的瀑布, 遊客真多, 發現腦海裡印象已經錯亂了, 國中時分明不是這樣, 可是現在的景又曾經來過, 跟誰來? 記憶已不可考....
沿著觀瀑動線走
登高觀看全景
美哉, 十分瀑布
小白登山隊, 讚啦! 全部是剛爬山時認識的山友, 好久不見依舊熱情如故
氣勢磅礡, 不愧有台灣尼加拉瀑布的美稱
繞了一圈, 飽覽十分瀑布精華, 心滿意足回家囉
剛好聽到其他隊導覽介紹, 好像是眼鏡洞瀑布? 也是十分有特色呢
輕鬆愉快的平溪瀑布巡禮, 透早出門玩到日頭落山, 感謝小白飯糰嚮導群及所有的好朋友, 吃飽喝足愉快充實的一天!
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