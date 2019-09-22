親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

不贊成呂秀蓮選總統 陳水扁：韓國瑜當選我會被抓回去

平溪瀑布巡禮！賞「國寶花艷」順道逛十分老街看放天燈

2019-09-22 21:30健行筆記 健行筆記Mary Lee

暖東峽谷古道縱走回家後, 鐵腿加上腳指甲全黑還全身痠痛, 想說雪山行這就算交代過了吧! 再來準備好好過中秋節了, 突然琴妹私迅說明天去飯糰隊, 看一下行程, 嶺角瀑布賞艷紅鹿子百合+十分瀑布, 想起小學剛畢業上國中的那年暑假, 跟分班前男同學第一次的聯誼, 不就是十分瀑布嗎... 哈, 那青澀年代木柵捷運站後轉搭795公車, 9:20嶺腳車站集合, 9:30嶺腳休憩區入口先來張團照
P9120006.JPGP9120028.JPG
走到嶺腳車站, 太白兄帶隊, 說明今天的行程及介紹新人
P9120041.JPG
然後往鐵軌方向走
P9120052.JPG
先到嶺腳石窟大瀑布
P9120060.JPG
過竹林
P9120062.JPG
去年才來過不新鮮, 就隨便看看拍拍, 重點是要重回十分瀑布憶從前 
P9120066-COLLAGE.jpg
再去看古蹟蔡家紅磚樓
P9120112.JPGP9120110-COLLAGE.jpg71088287_1362403093912886_6827604421191401472_o.jpg
教授也出來賞花觀瀑
P9120136.JPG
艷紅鹿子百合, 台灣唯一具有豔麗色彩的原生百合, 在天空下綻放著美麗

分享

 嶺腳寮山登山口 
P9120154.JPG
想說是看花賞瀑輕裝出門, 趕坐車來不及吃早餐, 雖然木柵琴妹餵了點滷味, 但還是很空虛, 熱的要命遇到爬坡走不動, $$趕緊遞了一罐花生湯, 真神奇吃完馬上能走了...
P9120157.JPG
 嶺腳寮山, 來過加減拍
IMG_9715.JPGP9120172-COLLAGE.jpgP9120184-COLLAGE.jpg
 沿著嶺腳寮山步道
P9120192.JPGP9120193.JPG
 雖然走過, 沿路風景還是覺得美美的, 偶而還有陣陣涼風
P9120205-COLLAGE.jpgP9120222.JPGP9120225.JPGP9120228.JPG
下階梯往嶺腳瀑布, 哈, 這裡也走過了
P9120233.JPGP9120242-COLLAGE.jpg
美, 就是缺了新鮮少了感動...(去年走過, 印象還深刻)
P9120274.JPGP9120257-COLLAGE.jpg
 繞了一圈下來
P9120296.JPG
旁邊立著忘古賞瀑步道地圖, 繞了一圈賞了兩個瀑布
P9120300.JPG
 接4望古, 沿著鐵軌回望古車站
P9120307.JPG
車站旁用中餐, 今天兩手空空沒準備, 才坐下, 吃了咖啡周一碗涼麵, 琴妹半棵芭樂, 謝絕了$$沙其瑪, 喝了美芬的綠豆湯, 咖啡周的冰鎮紅茶, 再來的太白麵就真的吃不下了, 但是又喝了一杯現煮的熱茶, 吼, 真的吃的很忙, 有一種回娘家作客被款待的感覺, 很幸福的
P9120324-COLLAGE.jpg
 旁邊的廢棄紅磚屋是網紅拍攝地, 跟琴妹也來幾張
IMG_9851.JPG
 咖啡周壽星被美女簇擁著, 心花朵朵開
P9120410.JPG
吃飽動工往下一站
P9120423.JPGP9120425.JPGP9120431.JPG
 603125電線桿旁下
P9120433.JPG
 這裡好像比較少人來, 路很滑要小心走
P9120437.JPG
 哇, 咖啡周走太急, 滑跤摔到了, 旁邊山友趕緊幫忙擦藥簡單護理
P9120439.JPGP9120440.JPGP9120441.JPGP9120451.JPG
這個瀑布說是在很遠的橋下那邊, 不好拍也, 好像是叫萬寶洞瀑布?...就隨意看看拍拍
P9120476.JPG
 哈哈, 終於熬到要去十分瀑布了, 沿著鐵軌先往十分車站走
P9120489.JPGP9120492.JPGP9120496.JPG
吼, 回舊時地睹景思人真辛苦啊! 日頭下曝曬都快成人乾了, 到底到了沒? (不踢馬路可以坐火車, 望古到十分一站就到了)
P9120503.JPG
到靜安吊橋, 過橋
P9120536.JPG
往十分老街
P9120543.JPG
好幸運, 剛好遇到火車來了, 清空鐵軌, 趕緊等著拍照, 怕被輾到快門早了... 火車呼嘯過, 閃啊!
P9120548.JPG
老街好熱鬧, 好多國內外觀光客來這裡放天燈祈求平安, 算是很有特色的活動, 只是天燈燃燒後的殘骸也是環境殺手....聽說現在的天燈已經改用可在空中完全燃燒的環保天燈了, 雖說如此, 路上山裡還是有很多殘骸
P9120550-COLLAGE.jpg
看著天燈冉冉升空, 想起古早以前也曾來放過, 天燈上寫了一堆, 還沒上空就火燒起來了...很糗啊
P9120566.JPG
喝了一杯$$請的冰鎮仙草, 嗯, 今天好像是出來白吃白喝的, 謝謝啦, 終於要去十分瀑布了
P9120596.JPG
 可遮風雨的土地宮祠後轉彎
P9120598.JPGP9120599.JPG
 經過十分幸福知秋綠境屋, 前頭種著金針花
P9120602-COLLAGE.jpg
 過吊橋前往十分瀑布公園
P9120634.JPG
 怪哉, 這裡分明來過, 可是又不是國中畢業時來的印象....
P9120657-COLLAGE.jpg
 太百兄跟咖啡周帶著我們幾個走
P9120679.JPG
 經過商店街
P9120680.JPG
哇, 好美好壯觀的瀑布, 遊客真多, 發現腦海裡印象已經錯亂了, 國中時分明不是這樣, 可是現在的景又曾經來過, 跟誰來? 記憶已不可考....
P9120689.JPG
沿著觀瀑動線走
P9120709.JPG
登高觀看全景
P9120742.JPG
 美哉, 十分瀑布
P9120781.JPG
小白登山隊, 讚啦! 全部是剛爬山時認識的山友, 好久不見依舊熱情如故
70122812_1362400193913176_1313042914808430592_n.jpgP9120766.JPG
氣勢磅礡, 不愧有台灣尼加拉瀑布的美稱
P9120910.JPGIMG_0018.JPG
繞了一圈, 飽覽十分瀑布精華, 心滿意足回家囉
P9120945-COLLAGE.jpgP9120952.JPG
 剛好聽到其他隊導覽介紹, 好像是眼鏡洞瀑布? 也是十分有特色呢
P9120956.JPGP9120966.JPG
輕鬆愉快的平溪瀑布巡禮, 透早出門玩到日頭落山, 感謝小白飯糰嚮導群及所有的好朋友, 吃飽喝足愉快充實的一天!  
P9120976.JPGP9120981-COLLAGE.jpg

瀑布天燈咖啡

相關新聞

療癒系行程！隱身在原始小路中的「翠峰瀑布」走一次收２座

2019-09-14 08:00

2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場

2019-09-10 21:00

泰安原鄉一日輕旅行！水雲吊橋步道、瑪懷舒餐館、清安豆腐街

2019-09-09 08:00

為什麼大家都去合歡北峰？去小溪營地的５件事！

2019-09-05 22:00

烏來親水步道！平坦好走的沿溪路線

2019-09-04 08:00

全台最大簾幕瀑布！平溪「十分瀑布步道」距離老街10分鐘

2019-08-31 08:00

桃園「草漯沙丘」台灣也有撒哈拉沙漠！IG打卡熱門景點

2019-08-21 16:58

山區迷途怎麼辦！利用這些APP發送「座標、傷勢」野外求救

2019-08-21 08:00

登山裝備／新手必修的裝備課（上）

2019-08-14 08:00

東北角10條「山海步道」絕美療癒輕鬆好走

2019-08-03 08:00

登山安全別忽略！山友教你４個方法判別「急性腦中風」

2019-07-30 21:00

登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00

氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00

今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00

山是家的延伸！帶幼稚園妹妹登玉山授家教　大雨不會因為你生氣就停止

2019-07-16 22:00

百岳新手經驗談！你知道傳說中的「天池廚房」嗎

2019-07-14 08:00

烏來「內洞國家森林遊樂區」親民的觀瀑步道！附近還有10元桂山冰棒

2019-07-06 09:00

如何使用高山瓦斯罐？你不能不知道的５件事

2019-06-30 21:00

山知識／分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！

2019-06-20 07:55

勇奪世界第一！台灣繩索救援隊赴歐洲GRIMPDAY奪冠

2019-06-09 12:20

聖母峰攀登的陰暗角落！登山熱潮下我們都該面對的真相

2019-05-30 21:00

大人的玩具！開著「攀岩車」登合歡山　不一樣的登山新體驗

2019-05-25 21:00

【中央尖山】如何在山上洗碗? 要用什麼洗? 才不會影響生態環境

2019-05-09 08:00

喜歡森林，是喜歡它的靜謐

2019-05-04 07:59

【大甲媽遶境紀錄】北斗奠安宮、彰化天后宮，與神同行340公里旅行！

2019-05-03 08:00

音樂季露營超好玩！網友推薦５樣前行必知　讓露營更方便

2019-05-01 22:00

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (下)

2019-04-26 07:59

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (上)

2019-04-25 22:00

【裝備談】火車民宿古道！第一次深度的健行之旅，必備裝備清單！

2019-04-16 20:55

【台中 | 南湖大山】如何讓台灣高山症零死亡？

2019-03-30 16:30

這不是眠月廁所！阿里山「衛生紙世界」山友心寒：帶來的記得要帶走

2019-03-19 22:00

高空視野佳！ 彰化「八卦山天空步道」 行走於空中走廊

2019-09-21 08:27

台北「花卉試驗中心」鳥語花香昆蟲共舞　蝴蝶藍色翅膀光澤超美艷

2019-09-20 08:00

觀音山「林梢步道」來回約半個小時　沿途視野極佳

2019-09-20 07:30

台北大縱走！中埔山福州山步道 公園近郊拈花惹草抓蟲去

2019-09-12 17:25

日本皇太子錯過的風景！北投「紗帽山」上的宏偉視野

2019-09-12 07:30

內湖區最高的山脈「大崙頭尾山」步道平坦、峰頂展望佳

2019-09-11 08:30

涼爽宜人的「南山秘境」簡單好走原始又迷人！

2019-09-06 08:30

在魔幻時刻走象山

2019-09-04 08:30
看更多

熱門文章

士林「小油坑登七星山」沿途景觀秀麗　還有火山景觀可欣賞

2019-09-18 08:00

親近山林首選！ 日式登山風潮 「大台北走丘」精選

2019-09-09 20:55

療癒系行程！隱身在原始小路中的「翠峰瀑布」走一次收２座

2019-09-14 08:00

台灣少見的冰河地形！中央山脈北段「南湖群峰」畢業前夕的登山之行

2019-09-16 09:00

2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場

2019-09-10 21:00

觀音山「楓櫃斗湖步道」視野極佳　還能望到台北港、淡水漁人碼頭

2019-09-18 07:30

「玉山前峰」遠方一片綠油油的山水畫美景、腳下竟是危險碎石坡

2019-09-11 21:00

泰安原鄉一日輕旅行！水雲吊橋步道、瑪懷舒餐館、清安豆腐街

2019-09-09 08:00

最美的縱走北三段「能高安東軍」 追逐草原、湖泊、水鹿最美！

2019-09-21 07:55

淹沒在滿山遍野杜鵑花中！「合歡山群峰」健行之旅

2019-09-19 08:00

為什麼大家都去合歡北峰？去小溪營地的５件事！

2019-09-05 22:00

烏來親水步道！平坦好走的沿溪路線

2019-09-04 08:00

高空視野佳！ 彰化「八卦山天空步道」 行走於空中走廊

2019-09-21 08:27

芒花隧道！黃金「茶壺山稜」遼闊的視野十分迷人

2019-09-08 08:30

爬山有數、生命要顧！雨天改登紫雲寺「修慧祈福步道」

2019-09-21 15:39

慢走悠遊北投三溫泉源－磺溪嶺、龍鳳谷、硫磺谷與其步道

2019-09-17 09:25

觀音山「林梢步道」來回約半個小時　沿途視野極佳

2019-09-20 07:30

台北「花卉試驗中心」鳥語花香昆蟲共舞　蝴蝶藍色翅膀光澤超美艷

2019-09-20 08:00

殘雪三月・玉山前五峰　玉山南峰另一種冷調美感

2019-09-15 08:25

享受巨木、林蔭、芬多精　一探上帝的部落司馬庫斯！

2019-09-02 15:40

高屏舊鐵橋「天空步道」賞冬季候鳥　對岸還有火車呼嘯而過

2019-09-16 07:30

水金九無敵美景！ 無耳茶壺山登山步道-廢煙道-煙囪稜

2019-08-26 15:35

全台最大簾幕瀑布！平溪「十分瀑布步道」距離老街10分鐘

2019-08-31 08:00

新北烏來「美鹿山南峰、美鹿山、拔刀爾山」

2019-09-22 08:30

易輕近的火山口！陽明山「磺嘴山保護區」路途平坦、但是展望極佳

2019-08-31 09:00

豐富多樣的黃金三稜！大海、山與海交織　越爬景色越迷人

2019-08-30 08:00

台中熱門的路線！大坑「2號步道」挑戰高、瞭望點視野非常好

2019-09-13 08:30

富士山追尋之旅！天氣極差的聖山登頂全紀錄

2019-08-30 21:00

日本皇太子錯過的風景！北投「紗帽山」上的宏偉視野

2019-09-12 07:30

宜蘭小太魯閣「林美石磐步道」易親近的瀑布登山步道！

2019-08-26 08:30

貢寮「三貂角燈塔步道」瞭望公路、海景及漁港美麗風光

2019-09-01 07:30

內湖區最高的山脈「大崙頭尾山」步道平坦、峰頂展望佳

2019-09-11 08:30

瑞芳「三貂嶺瀑布群步道」順道踩點猴硐、九份的山城一日遊

2019-08-24 18:50

基隆「山東峰」猛男老師攜夾腳拖男孩　共闖黃金首稜雷霆峰

2019-09-02 08:00

健行APP分享／迷途不怕！ maps.me讓我放心遨遊山林

2019-08-27 08:15

釜山第一高峰「金井山＆姑堂峰」網友巧遇寒流　路上植物都結霜

2019-09-13 07:30

清幽宜人！登「獅山古道」獅巖洞石壁壯闊 視野瞭望極佳

2019-08-29 08:28

平溪瀑布巡禮！賞「國寶花艷」順道逛十分老街看放天燈

2019-09-22 21:30

涼爽宜人的「南山秘境」簡單好走原始又迷人！

2019-09-06 08:30

樂遊金門 毋忘在莒 走訪太武山對望彼岸

2019-08-29 07:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top