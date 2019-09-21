高空視野佳！ 彰化「八卦山天空步道」 行走於空中走廊
八卦山風景區是全省鳳凰木最多之處，鳳凰花開時山頭已被片片紅花裝點更加美豔。紅豔的花朵染紅了樹梢，隨風飄落的花瓣撒落於小徑，似為畢業學子獻上美麗祝福。天空步道以大佛為起點至彰化生活美學館，鳳凰花開登高眺望，適合親子一同出遊。「八卦山大佛」位於八卦山半山腰處，海拔約74公尺。是尊盤坐於4公尺高蓮花座上的釋迦牟尼佛，高約23公尺，是彰化人的守護神。「觀景台」可登高望遠，瞭望彰化市區街景。風景區內主要景點有大佛、健康步道、遊客中心及天空步道。寫著「八卦山大佛」的高大牌坊聳立於卦山路旁。由「參佛大道步行至九龍池廣場」望遠街景，而「卦山春曉」是彰化八景之一。「八卦山銀橋」原本是日據時的一座鐵線吊橋，後改建為圓拱橋。位於婦女會館上方的山麓，跨接於八卦山文學步道與健康步道中段之間。「天空步道」以大佛為起點延伸至彰化生活美學館，全長約1公里。高空視野佳，漫遊林木之間，體驗樹冠層生態之美，宛如行走於「空中走廊」。「鳳凰木」為豆科鳳凰木屬的喬木，原產於馬達加斯加島。「鳳凰木」又稱鳳凰花、名影樹、鳳凰樹、火鳳凰、紅花楹、火樹等。「鳳凰木」盛開時滿樹紅花，被譽為世上最豔麗的樹木之一。樹冠橫展而下垂，濃密闊大而招風，在熱帶地區擔任遮蔭樹的角色。 「鳳凰木」是高大落葉喬木，高可達20公尺。性喜高溫與多日照，須於陽光充足處才能茂密生長。結出長形豆莢果內，藏有數十粒的小種子，有毒不可誤食。單朵鳳凰花中五瓣裡「有黃白底斑點花瓣」為雌花。花大呈紅色，連花萼內側都呈血紅色，四瓣伸展約8公分長。第五瓣直立稍大及有黃及白的斑點，雄蕊紅色，花萼腹面深紅色，背面綠色。「八卦山大佛風景區」位於彰化縣彰化市卦山路8-1號。搭乘台鐵於彰化火車站下車，於斜前方轉乘台灣好行-鹿港線至文化局附近下車。
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