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高空視野佳！ 彰化「八卦山天空步道」 行走於空中走廊

2019-09-21 08:27健行筆記 健行筆記*花ㄦ

八卦山風景區是全省鳳凰木最多之處，鳳凰花開時山頭已被片片紅花裝點更加美豔。紅豔的花朵染紅了樹梢，隨風飄落的花瓣撒落於小徑，似為畢業學子獻上美麗祝福。天空步道以大佛為起點至彰化生活美學館，鳳凰花開登高眺望，適合親子一同出遊。f_24679470_1.JPGf_24702853_1.JPGf_24675105_1.JPGf_24675109_1.jpg「八卦山大佛」位於八卦山半山腰處，海拔約74公尺。是尊盤坐於4公尺高蓮花座上的釋迦牟尼佛，高約23公尺，是彰化人的守護神。f_24675112_1.jpgf_24675113_1.JPGf_24675131_1.JPGf_24675132_1.JPG「觀景台」可登高望遠，瞭望彰化市區街景。風景區內主要景點有大佛、健康步道、遊客中心及天空步道。f_24675122_1.JPGf_24675118_1.JPGf_24675121_1.JPGf_24675115_1.JPG寫著「八卦山大佛」的高大牌坊聳立於卦山路旁。由「參佛大道步行至九龍池廣場」望遠街景，而「卦山春曉」是彰化八景之一。f_24675120_1.JPGf_24675114_1.JPGf_24675110_1.JPGf_24679467_1.JPG「八卦山銀橋」原本是日據時的一座鐵線吊橋，後改建為圓拱橋。位於婦女會館上方的山麓，跨接於八卦山文學步道與健康步道中段之間。f_24675125_1.JPGf_24675124_1.JPGf_24675126_1.JPGf_24679471_1.JPGf_24675123_1.JPGf_24675128_1.JPG「天空步道」以大佛為起點延伸至彰化生活美學館，全長約1公里。高空視野佳，漫遊林木之間，體驗樹冠層生態之美，宛如行走於「空中走廊」。f_24675129_1.JPGf_24675134_1.JPGf_24675133_1.JPGf_24679468_1.JPG「鳳凰木」為豆科鳳凰木屬的喬木，原產於馬達加斯加島。「鳳凰木」又稱鳳凰花、名影樹、鳳凰樹、火鳳凰、紅花楹、火樹等。f_24675136_1.JPGf_24675138_1.JPGf_24675137_1.JPGf_24675135_1.JPG「鳳凰木」盛開時滿樹紅花，被譽為世上最豔麗的樹木之一。樹冠橫展而下垂，濃密闊大而招風，在熱帶地區擔任遮蔭樹的角色。f_24675145_1.JPGf_24675143_1.JPGf_24675142_1.JPG

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「鳳凰木」是高大落葉喬木，高可達20公尺。性喜高溫與多日照，須於陽光充足處才能茂密生長。結出長形豆莢果內，藏有數十粒的小種子，有毒不可誤食。f_24675150_1.JPGf_24675149_1.JPGf_24675147_1.JPGf_24675148_1.JPGf_24675680_1.JPG單朵鳳凰花中五瓣裡「有黃白底斑點花瓣」為雌花。花大呈紅色，連花萼內側都呈血紅色，四瓣伸展約8公分長。第五瓣直立稍大及有黃及白的斑點，雄蕊紅色，花萼腹面深紅色，背面綠色。f_24675153_1.JPGf_24675155_1.JPGf_24675151_1.JPGf_24684573_1.JPGf_24675156_1.JPGf_24679469_1.JPG「八卦山大佛風景區」位於彰化縣彰化市卦山路8-1號。搭乘台鐵於彰化火車站下車，於斜前方轉乘台灣好行-鹿港線至文化局附近下車。f_24684958_1.jpgf_24675158_1.JPGf_24675157_1.JPGf_24675215_1.JPGf_24678413_1.jpg

步道吊橋台鐵

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