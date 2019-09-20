台北「花卉試驗中心」鳥語花香昆蟲共舞 蝴蝶藍色翅膀光澤超美艷

2019-09-20 08:00 健行筆記 健行筆記需仁



上週很難得看到秉臻跟朋友從小油坑起登上七星山，雖然因為「媽咪颱風」外圍環流影響，走到0.6K的平台就撤退，想想很單純的從小油坑上七星山，竟也是10年前的事情，很想上山走走。然而聽說週六有七星山千人健行活動，決定上山計畫順延，改往台北花卉試驗中心走走拍照。（玲玲是孩子們的媽咪，所以玲玲颱風順理成章的成了媽咪颱風）時序剛過白露，白天暑熱，晚上開始轉涼，花卉中心這時候應該正是各種花期轉換的階段，換句話說應該沒什麼花好拍。不過這不重要，隨意走走兼拍照，讓身心放鬆慵懶，至於看到什麼拍到什麼倒在其次，最好是連觀察力都任其遊走，多點自在的心情。以下為影像紀錄。

1.才剛到門口就看到翠鳳蝶（烏鴉鳳蝶）訪花採蜜。

2.藍色的光澤漂亮迷人。

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3.進到花卉試驗中心，這株日日櫻也有幾隻翠鳳蝶正在快樂用餐。 4.只是想拍開到爆的洋落葵，正好一隻像是某種金龜子的昆蟲飛出來，難得的機會快門。 5.夏堇正在盛開。 6.很眼熟，名字快要出來了，就是想不起來……（千屈菜，想起來了，謝謝竹子姐） 7.水生池附近也是個拍清廷的好地方，杜松蜻蜓。 8.一直找地方產卵的麻斑晏蜓。 9.產卵與倒影。 10.台灣稻蝗。 11.之後看牠身子整個伏低，是在飲水還是進食？睡蓮的葉子不是食草啊。 12.猩紅蜻蜓雌蟲。 13.拍張側面，這天的蜻蜓基本上會乖乖給我拍。 14.來晚了，花季過了，某種根節蘭吧。 15.花朵很討喜的台灣野牡丹藤。 16.台灣野牡丹藤。 17.台灣野牡丹藤，果實。 18.果實與葉。 19.隨意草，唇形花科。 19.花名叫隨意，那就隨意拍吧。 20.隔著木籬旁邊就是美軍俱樂部，上次繽紛親子團來此聚餐是前年的事吧？時間過好快。 21.都九月了還看到零星金毛杜鵑開花。 22.慢慢晃回後門準備離開，經過這株日日櫻，還是有幾隻翠鳳蝶訪花採蜜。 離開花卉試驗中心，總覺得還不過癮，騎著歐都麥往菁山路走，看到一段隱入山間的環七星山人車分道。這段山徑由陽明山公車總站為起點，沿著菁山路路邊開闢人車分道，經過菁山遊憩區，抵達絹絲步道入口大約2.3公里。隱入山間的這段步道不過300公尺，歐都麥停路邊，追加這段步道小小尋幽一下。23.距離絹絲步道入口大約還有1公里，階梯不長，試走一下感覺氣定神閒，玲玲到越南之後這幾晚的夜間健走，應該多少有些幫助。 24.環七星山人車分道里程標示牌。 25.中華珈蟌。 26.步道旁很大的土洞。 27.幽靜的石板路。 28.右邊是另外拍譬的截彎取直路徑，基於LNT其中一個原則「不走捷徑，並儘可能留下最輕的足跡」，仍取左側石板路前進。 29.接上菁山路，覺得此行已然足夠，原路折返。 30.步道上就我一人，輕鬆愜意。 31.步道入口處竟剛好能看到七星山主峰與東峰，山上千人健行的熱鬧非凡，跟我當下獨享這一小片山林，心境上也是一項對比。 對我來說，上山從放鬆身心變成鍛鍊身心，為了玲玲回來做準備，回程既已看到七星山的身影，那就沒道理不安排了，待續。需仁．2019/09/10